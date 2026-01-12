Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță startul proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8. Cine sunt constructorii
Gândul, 12 ianuarie 2026 18:50
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, anunță începerea proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8, Târgu Mureș-Târgu Neamț. O asociere de constructori din România și Bulgaria are un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. „Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Încă de […]
• • •
Acum 5 minute
19:20
Radu Miruță recunoaște că habar nu are legislația privind stagiul militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că proiectul stagiului militar voluntar va fi demarat la începutul acestui an. Oficialul a precizat că prima etapă a proiectului va cuprinde 1000 de voluntari. Miruță a demonstrat, însă, că nu stăpânește cunoștințelele cu privire la legea rezerviștilor și a început să se bâlbâie, ca mai apoi să recunoască […]
Acum 15 minute
19:10
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că achizițiile publice date cu dedicație au luat sfârșit. Ministra a anunțat că l-a sesizat pe directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, Daniel Nicolăescu, la Agenția Națională de Integritate într-un posibil caz de conflict de interese. Aceasta a mai spus că au început […]
19:10
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum” # Gândul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur la aprobarea acordului comercial UE-MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost discutată niciodată în coaliția de guvernare și că este „inacceptabil” ca acordul să fie aprobat acum, fără consultarea tuturor părților implicate, relatează G4Media. Acordul comercial nu a fost discutat politic în coaliție Kelemen Hunor a explicat că […]
Acum 30 minute
19:00
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO # Gândul
Guvernul Groenlandei a declarat luni că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic se desfășoară sub auspiciile NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, realatează Reuters. Trump a declarat că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda, o parte autonomă a Regatului Danemarcei, […]
Acum o oră
18:50
18:50
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, 12 ianuarie 2026, recursul în casație formulat de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, împotriva condamnării sale definitive. Completul de 5 judecători, condus de Lia Savonea, a stabilit că termenul de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit în cazul său, menținând astfel condamnarea […]
18:40
Gina Pistol face dezvăluiri despre fiica ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea” # Gândul
Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a făcut dezvăluiri despre Josephine, fetița ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea”, a declarat vedeta. Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine. Vedeta TV a făcut declarații despre fiica sa într-un interviu pentru revista […]
Acum 2 ore
18:20
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050 # Gândul
Sunt vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. Până la data 1 ianuarie 2030, nu există un text de lege care poate fi interpretat ca limitativ în ceea ce privește utilizarea centratelor individuale de apartament alimentate cu gaz, în clădirile rezidențiale noi, arată Ministerul Dezvoltării într-un act oficial analizat de Profit.ro. De asemenea, […]
18:20
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a primit-o luni la Vatican pe lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, potrivit unui comunicat al Vaticanului, scrie Le Figaro. Audiența la Papa, care nu a fost anunțată în prealabil, are loc cu puțin timp înainte de călătoria acesteia la Washington din […]
18:10
Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a comentat la Antena 3, acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. „Ar trebui să clarifice dacă e sau nu plagiat. Dacă e plagiat e complicat. Eu nu sunt specialist să măsor asta. La nivel de ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”, a precizat Miruță. […]
18:00
Cătălin Cîrjan a anunțat după meciurile bune din cantonamentul din Antalya, unde Dinamo a învins 2-0 pe Young Boys și 3-2 pe Gangwon FC, că roș-albii sunt gata de lupta pentru titlu. Dinamo e pe ocupă locul patru, 38 de puncte, și se pregătește de primul meci oficial din Superliga. Dinamo – U Cluj se […]
17:50
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre scenariile în care România ar detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. „Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără incovarea art. 5. Decizia se va lua în CSAT”, a precizat […]
17:50
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești” # Gândul
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacționat, pe pagina sa de Facebook, după ce președinta Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum. Dodon a criticat ferm poziția șefei statului, acuzând-o că ar urmări interese personale, mai degrabă, decât un ideal național. Afirmația […]
17:40
Sensul giratoriu al morții | Care este cea mai periculoasă intersecție cu sens giratoriu din București # Gândul
Giratoriul de la intersecția Centura București cu Tunari, deși este situat tehnic la limita orașului, este supranumit „intersecția criminală” sau „sensul giratoriu al morții”. Motivul pentru care este periculoasă această intersecție Înainte de modernizări, șoferii trebuiau să traverseze fluxuri de trafic de mare viteză fără benzi de accelerare. Dar, chiar și după amenajări, rămâne un […]
17:40
Care este secretul crucii purtate la gât de Cătălin Zmărăndescu. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot” # Gândul
Cătălin Zmărăndescu, în vârstă de 52 de ani, a spus care este povestea crucii pe care o poartă la gât. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot”, a declarat acesta. Cătălin Zmărăndescu este multiplu campion național la lupte libere și primul campion european român în artele marțiale. A devenit […]
17:40
Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo” # Gândul
Radu Miruță a comentat implicațiile pe care le-ar avea pentru România retragerea SUA din NATO, în urma declarațiilor președintelui Trump. „Noi nu suntem putere nucleară. Noi am văzut cum când Rusia se manifestă pe teritoriul România. NATO a fost o umbrelă în caz de orice altceva. Nu se va ajunge până acolo. N-i convine nimănui […]
Acum 4 ore
17:20
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat, la Antena 3, că săptămâna viitoare va fi tăiat fondul de salarii cu 10% în administrația centrală și locală. Liderul USR a spus că decizia aparține actualei coaliții iar săptămâna viitoare tăierile vor fi operate prin Guvern. Această măsură face parte din pachetul de reformă a administrației publice, pe […]
17:20
Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pe anul 2025, document care arată o creștere substanțială a veniturilor față de anul precedent, dar și o scădere a economiilor personale. Liderul de la Chișinău indică venituri mai mari cu 58%, inclusiv bani obținuți din salariu, deplasări oficiale și dintr-un proces de judecată câștigat […]
17:10
Zodia care își va schimba locul de muncă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV: „Uranus intră și în casa serviciului” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu au vorbit despre anul 2026, din perspectiva astrologică. Mai exact, momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit. Uranus se întoarce în Gemeni, iar Neptun se întoarce în Berbec și va sta acolo aproximativ șaisprezece ani și ceva. Saturn va sta trei ani lângă Neptun, după […]
17:10
Radu Miruță, ministrul Apărării: „Se taie 10% din fondul de salarii fără a lua de la oameni. Unii trebuie să plece acasă” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit despre tăierea fondului de salarii cu 10%. „Un buget care nu pune presiune suplimentară pe oameni ci pe Guvern. E ultima etapă în care acest guvern are posibilitate să rămână cu obrazul curat. Se taie 10% din fondul de salarii fără a lua de la oameni, adică cineva trebuie […]
17:10
Radu Miruță, ministrul Apărării vrea creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din Armată și Servicii # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat că exstă în lucru un proiect de lege ce presupune creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MAPN și Servicii. „Avem în vedere un proiect de lege creșterea vârstei de pensionare la MAPN și Servicii”, a transmis Radu Miruță.
17:00
DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie # Gândul
Trei români și un britanic au fost arestați și alți doi români au fost plasați sub control judiciar, în urma percheziților în județele Buzău și Dolj și la Londrei. Dosarul vizează acuzații de proxenetism și constituire de grup infracțional organizat. Membrii grupării, sub conducerea unui lider, colaborau cu o rețea de infractori britanici, pentru a […]
16:50
Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi # Gândul
Guvernul Bolojan a început 2026 în forță și s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 105 milioane de lei la randamentul stabilit luni […]
16:50
Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă # Gândul
Marșuri pro-regim au fost organizate, luni, în Iran. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu zeci de mii de oameni care se îndreptau spre Piața Enghelab din capitala Teheran. Autoritățile au numit demonstrația o „revoltă iraniană împotriva terorismului american-sionist”, iar demonstranții au folosit sloganuri precum: „Moarte Americii! Moarte Israelului!”. IRIB și Tasnim News au distribuit […]
16:50
16:40
Andreea Tonciu, în vârstă de 39 de ani, a vorbit despre fricile sale. ”Sun, dau 20.000 de telefoane, pun întrebări”, a mărturisit bruneta. Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf. Într-un interviu […]
16:40
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament # Gândul
Datele World Population Review arată că România este țara cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor din lume, fiecare adult consumând, în medie, 17,1 litri de alcool pur pe an. Moldova se situează pe locul doi, cu 14,1 litri pe cap de locuitor. Europa de Est, fruntașă la alcool Potrivit raportului, […]
16:30
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei # Gândul
Tăvălugul noilor taxe și impozite decise de Guvern continuă să provoace furie și consternare. Deși, oficial, creșterea anunțată de Guvern este de numai 80%, în practică oamenii s-au trezit că au de plătit sume colosale. De exemplu, o familie de ploieșteni reclamă faptul că a avut un adevărat șoc atunci când a aflat ce impozite […]
16:10
Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască” # Gândul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunirea cu România, în cazul organizării unui referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, care găzduiesc cel mai mare podcast din Marea Britanie. Maia Sandu a vorbit deschis despre unirea cu România într-un dialog cu Rory Stewart […]
16:10
Mario Iorgulescu, dezvăluiri fără precedent după tragedia din 2019. Și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu # Gândul
Mario Iorgulescu a făcut primele declarații după accidentul din 2019 care a fost soldat cu moartea lui Dani Vicol. Invitat în emisiunea „Dan Capatos Show” de la CANCAN, tânărul a relatat o serie de episoade din viața sa, printre care și unul în care și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino […]
16:00
Președintele american Donald Trump și-a exprimat încă o dată convingerea că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice. „Eu sunt cel care a salvat NATO!!!”, a afirmat Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social. Anterior, reprezentanți ai unor țări europene în cadrul NATO au declarat că afirmațiile liderului de la Casa Albă privind planurile de a adera Groenlanda […]
16:00
Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu # Gândul
Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, crede că reducerea de 10% a cheltuielilor din administrație nu va fi suficientă și susține că ar trebui renunțat la modelul ceaușist de împărțire a teritoriului. Consilierul lui Isărescu a comparat situația actuală a României cu cea din anii ’60 și a transmis că nu există […]
16:00
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac # Gândul
Mulți analiști militari s-au întrebat, în contextul operațiunii Statelor Unite din Venezuela pantru capturarea lui Nicolas Maduro, de ce sistemele de apărare aeriană rusești, cumpărate Hugo Chávez în 2009, nu au funcționat. Potrivit New York Times, sistemele avansate de apărare aeriană ale Venezuelei, fabricate în Rusia, nici măcar nu erau conectate la radar când elicopterele […]
15:50
Taxele cresc și mai mult de la anul: Guvernul anunță trecerea la impozitarea clădirilor și terenurilor la valoarea de piață pentru persoanele fizice, de la 1 ianuarie 2027 # Gândul
Guvernul a anunțat o modificare importantă pentru toți proprietarii de case, apartamente sau terenuri din România. Începând cu 1 ianuarie 2027, impozitul pe clădiri și terenuri pentru persoanele fizice va fi calculat în funcție de valoarea de piață reală a proprietății, nu după criteriile vechi de acum. Practic, dacă ai o casă sau un teren, […]
15:50
Românii sunt furioși pe taxele lui Bolojan, PNL vrea legalizarea prostituției. Deputatul Ion Iordache spune pentru Gândul că i-a venit ideea după ce a văzut „site-uri care oferă servicii sexuale” # Gândul
Parlamentarul PNL, Ion Iordache, a explicat, în exclusivitate, pentru Gândul, că ceea ce l-a determinat să inițieze în ianuarie 2026 proiectul pentru legalizarea prostituției este existența unor „site-uri conținut explicit care oferă servicii sexuale”. Liberalul a menționat că nu factorul fiscal, care ar putea aduce un beneficiu economiei, l-a determinat să facă o astfel de […]
15:50
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a început etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii „Unirii” A8, parte a tronsonului Târgu Mureș–Târgu Neamț. Start oficial pentru proiectarea lotului Joseni–Ditrău Potrivit ministrului Transporturilor, „etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii «Unirii» Târgu Mureș–Târgu Neamț a […]
15:40
Ce meserii a practicat Anamaria Ferentz în America. ”A trebuit să muncesc intens să fac bani pentru chiriile mari de acolo” # Gândul
Cântăreața Anamaria Ferentz, în vârstă de 49 de ani, a dat detalii despre meseriile pe care le-a avut în America de-a lungul anilor, pentru a se putea întreține. Anamaria Ferentz este stabilită în America de mulți ani. Artista are o relație cu un om de afaceri american, Douglas, care are șapte copii. Anamaria Ferentz […]
15:40
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?” # Gândul
Tăvălugul noilor taxe și impozite pe locuințe și clădiri lovește tot mai puternic. Șocul sumelor colosale imputabile potrivit noilor legi fiscale este resimțit și de influencerul Adrian Niculescu. Acesta critică autoritățile pentru valoarea colosală pe care o are de plată pentru un spațiu comercial nefolosit. Într-o postare pe contul său de Facebook, Adrian Niculescu, antreprenor […]
15:40
În acest material, Gândul.ro a făcut calculul complet asupra costurilor pentru o înmormântare în anul 2026. Tarifele diferă în funcție de pachetele alese, precum și de serviciile religioase. Incinerarea este mai ieftină. Vezi AICI cât costă un loc de veci în 2026. Gândul.ro a întocmit un tabel complet pentru cele mai importante orașe din România. […]
15:40
Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției # Gândul
A fost depus primul denunţ penal împotriva „acaparării justiţiei” la Parchetul General de către avocatul Adrian Cuculis. În documentul înaintat Parchetului, casa de avocatură solicită „clarificarea acestei chestiuni” în urma a două demersuri jurnalistice apărute în spaţiul public. În plus, avocatul remarcă faptul că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este acuzat că şi-ar fi plagiat lucrarea […]
Acum 6 ore
15:20
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face față perioadelor cu temperaturi scăzute și susține că țara nu este afectată de ajutorul oferit Republicii Molodva și Ucrainei. Ivan a transmis că „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE” și a subliniat că […]
15:20
Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat # Gândul
Mara Bănică a atras atenția asupra cheltuielilor mari pe care le are la început de an, după ce a dezvăluit cât plătește pentru impozitele aferente locuinței și mașinii. Suma este una consistentă și reflectă noile majorări resimțite de mulți români. Mara Bănică a dezvăluit cât plătește impozit pentru casa și mașina sa Anul 2026 aduce […]
15:10
Este o zi excelentă pentru a căuta succesul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 13 ianuarie 2026. Berbec S-ar putea să te gândești să începi un proiect sau o afacere împreună cu un prieten apropiat sau partenerul de viață. Dacă ești hotărât să faci acest lucru, astăzi este ziua potrivită pentru a […]
15:10
Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului # Gândul
Aproximativ 350 de angajați ai Muzeului Luvru din Paris au votat, luni, pentru continuarea grevei începute la finalul anului trecut. Cauza principală invocată de aceștia ar fi lipsa de progrese în negocierile purtate cu Ministerul Culturii și conducerea muzeului, relatează Le Figaro. Drept urmare, muzeul nu se poate deschide, a declarat un purtător de cuvânt […]
15:00
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto # Gândul
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Conducătorii auto primesc amendă pentru folosirea telefonului la volan și, în anumite circumstanțe, se pot alege cu permisul auto suspendat. Detaliile se găsesc mai jos, în articol. Anul 2026 vine cu o legislație rutieră înăsprită pentru șoferi. Conducătorii auto care sunt prinși cu telefonul în mână sau […]
15:00
Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin denunță un lung șir de coincidențe din scandalul legat de plagiatul lui Radu Marinescu, actual ministru al Justiției. Analistul subliniază că încă de dimineață s-a remarcat o mobilizare masivă pentru mediatizarea articolul PressOne, publicat la ora 5 dimineața. „Există speranță pentru presa româneasă”, își […]
14:50
Moscova și „Orientul Mijlociu al lui Trump”. „Prezența Rusiei în Siria reduce probabilitatea unei ciocniri militare directe între Turcia și Israel pe teritoriul sirian” # Gândul
Unul dintre cele mai notabile evenimente ale lunii decembrie 2025 a fost raportul conform căruia Rusia, cu aprobarea SUA, se pregătește să acționeze ca mediator pentru a se ajunge la un acord între Siria și Israel. Un astfel de acord ar putea pune capăt oficial stării de război dintre cele două țări, care există din […]
14:50
Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe # Gândul
Mai multe companii au fost amendate cu 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) de Consiliul Concurenței. Inspectorii au probat că acestea au făcut o înțelegere anticoncurențională, având ca efect împărţirea pieţei forţei de muncă. Pe lista companiilor vizate se află nume ca Automobile Dacia sau Renault Technologie Roumanie. Monopolul instituit de aceste companii viza […]
14:40
Ce a mâncat Daniel Pavel în Thailanda, unde a filmat ”Desafio: Aventura”. ”De mi-au ieșit pe ochi” # Gândul
Daniel Pavel a explicat ce a mâncat în Thailanda, acolo unde au avut loc filmările pentru show-ul ”Desafio: Aventura”, pe care îl prezintă la Pro TV. Daniel Pavel este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al emisiunii ”Survivor România”. Acesta a moderat show-urile respective atât la Kanal D, cât și la Pro TV. […]
14:30
Și în 2026 angajații din sistemul public vor beneficia de vouchere de vacanță, dar „oferta” nu va mai fi pentru toți salariații. Primesc acest cadou doar cei care au salarii nete lunare de până în 6000 de lei. Valoarea unui tichet de vacanță este de 800 de lei, pentru anul 2026. Ce spune Legea 141/2025 […]
