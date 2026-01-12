Stocarea de energie, noua piaţă vedetă din sector, dominată de antreprenori. Anul trecut s-au realizat investiţii de circa 160 mil. euro. Care au fost cele mai mari proiecte finalizate? Teofil Mureşan, unul dintre cei mai mari antreprenori locali, este la acest moment cel mai puternic investitor din stocarea de energie din România

14:15

În lipsa accesului uşor cu bilet de trimitere la analize sau servicii de imagistică (CT, RMN), pacienţii merg în spitale, acolo unde aceste investigaţii de bază sunt de obicei realizate pentru că aşa este proto­colul. Problema intervine atunci când spitalele devin aglomerate, iar costurile pentru aceste servicii medicale în spital sunt de trei-patru ori mai mari decât dacă ar fi făcute în ambulatoriu. „Ne furăm singuri căciula în acest sistem“, spune me­dicul Cosmin Alexandrescu, preşedinte­le Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Am­bulator (APMA), la emisiunea ZF Live.