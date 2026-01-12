Ministerul Finanţelor împrumută de la bănci 1,2 mld. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,44% şi 6,65% pe an
Ziarul Financiar, 12 ianuarie 2026 16:15
Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere de 10%. Samsung ocupă locul doi cu 19% cotă de piaţă, după ce a raportat performanţe mai bune ale modelelor Galaxy Fold7 şi S25. Google Pixel, plus 25% # Ziarul Financiar
Gigantul american Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere a livrărilor de 10% faţă de anul precedent - cea mai mare creştere dintre primele cinci branduri - arată estimările preliminare ale companiei de cercetare de piaţă Counterpoint Research.
Stocarea de energie, noua piaţă vedetă din sector, dominată de antreprenori. Anul trecut s-au realizat investiţii de circa 160 mil. euro. Care au fost cele mai mari proiecte finalizate? Teofil Mureşan, unul dintre cei mai mari antreprenori locali, este la acest moment cel mai puternic investitor din stocarea de energie din România # Ziarul Financiar
Stocarea de energie a făcut un salt semnificativ anul trecut. De la numai 13 proiecte de stocare, câte erau la începutul anului, România a terminat 2025 cu 30 de proiecte de stocare conectate la reţea, după cum arată datele Transelectrica.
Agenţia de programare UXR, fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat a treia versiune a platformei AI Samantha, care permite conversaţii vocale continue # Ziarul Financiar
Agenţia de programare UXRoyal (UXR), fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat cea de-a treia versiune a platformei de inteligenţă artificială Samantha AI, care aduce în plus faţă de iteraţiile anterioare integrarea tehnologiei „speech-to-speech” pentru dialoguri vocale continue, fără întreruperi. Această actualizare marchează o schimbare de paradigmă în utilizarea platformei, peste 75% dintre interacţiuni fiind deja realizate prin voce în faza beta.
Profesorul român Ion Stoica, cofondator Databricks, este implicat în al doilea unicorn: LMArena a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare de 1,7 miliarde. Platforma evaluează performanţa modelelor AI cu feedback de la utilizatori reali # Ziarul Financiar
Ion Stoica, profesorul român de la UC Berkeley şi cofondator al Databricks, este implicat în al doilea unicorn din cariera sa: LMArena, o platformă de evaluare a modelelor de inteligenţă artificială, a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare post-money de 1,7 miliarde de dolari - aproape triplu faţă de valuarea din runda seed din mai 2025.
Diferenţă uriaşă la creditarea agriculturii: fermierii austrieci primesc 5.576 dolari/hectar, iar românii doar 576 dolari/hectar. De ce băncile din Austria acordă de zece ori mai mulţi bani decât cele din România pentru un sector de siguranţă naţională? # Ziarul Financiar
Un fermier din Austria are un nivel de creditare, în medie, de 5.576 dolari/hectar, în timp ce un fermier din România are numai 576 dolari/hectar, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) şi BNR.
Fragmentarea terenurilor este un avantaj pentru România? Perspectiva unui mic fermier din Vâlcea: „Avem 2,8 mil. exploataţii care lucrează 12,8 mil. ha, iar 96% au sub 10 ha. Această ţară trăieşte prin gospodării ţărăneşti şi ferme familiale“ # Ziarul Financiar
Fragmentarea terenurilor agricole din România este un avantaj şi nu un punct slab, a scris recent într-un articol de opinie conf. univ. dr. Costin Lianu. Acesta consideră că fragmentarea terenurilor agricole şi numărul mare de mici fermieri este un dezavantaj numai pentru investitorii interesaţi de achiziţia unor suprafeţe extinse, dar nu şi pentru ţară, în ansamblu. Care este perspectiva unui mic fermier din judeţul Vâlcea?
Studiu Bitdefender: 14% dintre utilizatori au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni. Reţelele de socializare au depăşit email-ul ca principal canal de atac # Ziarul Financiar
Unul din şapte oameni a fost victima unei înşelătorii online în ultimele 12 luni, arată un studiu realizat de Bitdefender în colaborare cu compania de cercetare de piaţă Censuswide. Raportul indică o intensificare a atacurilor cibernetice în 2025, atacatorii exploatând din ce în ce mai mult reţelele de socializare şi inteligenţa artificială pentru a crea fraude mai convingătoare şi greu de detectat.
ZF Live. Cosmin Alexandrescu, medic: Pacienţii ajung în spital pentru că există plafoane la analize şi imagistică. 80% dintre cazuri ar putea fi rezolvate la medicii de familie sau ambulatoriu de trei ori mai ieftin # Ziarul Financiar
În lipsa accesului uşor cu bilet de trimitere la analize sau servicii de imagistică (CT, RMN), pacienţii merg în spitale, acolo unde aceste investigaţii de bază sunt de obicei realizate pentru că aşa este protocolul. Problema intervine atunci când spitalele devin aglomerate, iar costurile pentru aceste servicii medicale în spital sunt de trei-patru ori mai mari decât dacă ar fi făcute în ambulatoriu. „Ne furăm singuri căciula în acest sistem“, spune medicul Cosmin Alexandrescu, preşedintele Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA), la emisiunea ZF Live.
Analiza de luni. Azilele de bătrâni, de la asistenţă socială la investiţii strategice: Într-o Românie tot mai bătrână, unde natalitatea se prăbuşeşte, centrele pentru vârstnici au intrat pe radarele antreprenorilor şi ale fondurilor de investiţii # Ziarul Financiar
Centrele pentru vârstnici ori pentru seniori, cunoscute mai popular drept azile de bătrâni, au intrat pe radarele antreprenorilor şi ale investitorilor financiari deopotrivă, aceştia fiind încurajaţi de o serie de factori – de la tendinţele demografice la creşterea puterii de cumpărare şi de la schimbarea mentalităţii când vine vorba de astfel de instituţii la evoluţia încasărilor afacerilor de profil.
Carrefour România într-o perioadă în care abundă informaţiile despre o eventuală vânzare: În 2026 vrem să deschidem şi mai multe magazine decât anul trecut. Ne extindem pe toate formatele. În total, în România, francezii au peste 470 de puncte de vânzare # Ziarul Financiar
Top managementul Carrefour România spune că 2026 este un an în care grupul va accelera expansiunea locală şi va dezvolta sortimentul. Afirmaţiile vin în contextul în care tot mai multe voci asociază 2026 cu exitul de pe plan local al francezilor.
Daniela Andrei este noul country head în România pentru compania nemţească Siemens Healthineers, care aduce echipamente medicale în spitale # Ziarul Financiar
Siemens Healthineers, unul dintre marii producători la nivel mondial de tehnologie medicală, cum sunt echipamentele de CT (computer tomograf), RMN (rezonanţă magnetică nucleară), mamografe, ecografe, are o nouă conducere la nivel local. Daniela Andrei este noul country head al subsidiarei din România, preluând funcţia în septembrie 2025.
Wolt, care a cumpărat Tazz, nu mai vrea să livreze în România doar „şaorma şi mici“ şi atacă noi segmente de livrare - de la aspirină până la electrocasnice. Alin Şerban, GM: „Obiectivul este să rezolvi orice nevoie de shopping, nu doar să îţi potoleşti foamea” # Ziarul Financiar
Wolt România, platforma de livrare de origine finlandeză care a integrat operaţiunile locale ale Tazz, are în plan să intre în următoarele 12-18 luni pe segmente de piaţă neacoperite tradiţional de aplicaţiile de delivery, precum bricolaj (DIY), electronice şi produse farmaceutice, mişcare făcând parte din strategia companiei de a se poziţiona ca un „mall digital”.
Cum văd liderii din IT&C anul 2026: consolidare, prudenţă şi investiţii în AI. eMAG are investiţii de 1,2 mld lei, AROBS se extinde în SUA şi Europa de Vest. Ce spun Orange, Vodafone, Samsung, Lenovo # Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi unul al consolidării şi al deciziilor strategice pentru industria IT&C din România, potrivit liderilor celor mai mari companii din sector. Într-un context economic marcat de incertitudine şi de presiune pe marje, companiile care vor câştiga sunt cele capabile să combine inovaţia cu disciplina financiară, arată răspunsurile oferite Ziarul Financiar de liderii unora dintre cele mai mari jucători din piaţa locală IT&C.
Cum văd analiştii Erste/BCR economia României, inflaţia, dobânzile, cursul valutar şi deficitele în anul 2026: Inflaţia va scădea spre 3,7% în 2026, astfel că BNR va reduce dobânda-cheie până la 5,25% la finalul anului, de la 6,5% în prezent. Cursul valutar va urca uşor, la 5,17 lei/euro, iar deficitele se vor mai ajusta # Ziarul Financiar
Procesul de scădere a inflaţiei se va manifesta în 2026, accentuat din a doua jumătate a anului, după ce în 2025 rata anuală a inflaţiei a urcat spre 10% din cauza şocurilor fiscale. În aceste condiţii, BNR va putea începe să reducă dobânda-cheie, posibil chiar din luna mai 2026, în timp ce şi dobânzile pe piaţa interbancară vor continua să scadă, iar cursul valutar va urca uşor spre 5,17 lei/euro, urmând să fie relativ stabil, după cum anticipează analiştii Erste/BCR.
Bursă. Ce se întâmplă la Ubisoft, companie care are 1.600 de angajaţi în România? Acţiunile s-au înjumătăţit în 2025 ceea ce a dus prăbuşirea de la pandemie încoace la 93% # Ziarul Financiar
Ubisoft (UBI.PA), unul dintre cele mai mari nume din industria globală de jocuri video şi unul dintre cei mai mari angajatori din IT-ul românesc, traversează pe Bursa de Valori de la Paris o perioadă extrem de dificilă în contextul în care compania franceză, cunoscută pentru francize precum Assassin’s Creed, Far Cry sau Tom Clancy’s, şi-a erodat masiv valoarea de piaţă, rezultatele financiare sunt negative, iar modelul de business este în plin proces de reconstrucţie.
ZF Live. Cristian Păun, ASE Bucureşti, şi Alexandru Anghel, Solo: Impozitele crescute pe casă şi maşină taie din consum. Creşterea economică de anul acesta vine mai mult din „adrenalina“ banilor europeni. Antreprenoriatul mic rămâne activ, dar sub presiune fiscală # Ziarul Financiar
Creşterea abruptă a impozitelor pe proprietate şi pe autoturisme, aplicabilă de la 1 ianuarie 2026, va afecta direct consumul populaţiei şi va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor, într-un context deja complicat de inflaţie. În acelaşi timp, economia României ar putea înregistra o creştere modestă în acest an, susţinută mai degrabă de absorbţia fondurilor europene decât de reforme structurale. În acest timp, micii antreprenori supravieţuiesc şi continuă să se adapteze unui cadru fiscal în continuă mişcare, spun Cristian Păun, profesor universitar la ASE Bucureşti, şi Alexandru Anghel, managing partner al platformei de contabilitate Solo.
Prognoza meteo, noul manual de investiţii la Bursă: Cum s-au încins companiile din energie pe fondul scăderii temperaturilor şi a creşterii consumului? Romgaz, Transgaz sau Nuclearelectrica, aprecieri semnificative # Ziarul Financiar
În jurul prânzului, vinerea trecută, consumul de energie era undeva la 7.800 MW, asigurat în cea mai mare parte de producţie internă, cu un import punctual.
Efectul majorării TVA: România a înregistrat în noiembrie 2025 cea mai mare scădere a vânzărilor din retail dintre ţările UE, de 4,6%. Singurele state care au mai avut evoluţii negative au fost Slovacia, Austria şi Luxembourg # Ziarul Financiar
România a înregistrat în noiembrie 2025 cea mai mare scădere a vânzărilor din retail dintre ţările UE, de 4,6%, faţă de perioada similară din 2024, conform Eurostat, singurele state care au mai avut evoluţii negative fiind Slovacia, Austria şi Luxembourg.
ZF Live. Noile impozite pe locuinţă: ce s-a schimbat în formula de calcul şi cine plăteşte mai mult. Cum se stabilesc noile impozite pe locuinţă, de fapt? # Ziarul Financiar
Impozitele locale pentru locuinţe au crescut semnificativ de la 1 ianuarie 2026, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru companii, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Pachetul 2 de măsuri fiscale. În medie, impozitul local pe apartamentele deţinute de persoane fizice este mai mare cu 70–80%.
Gigantul VC Andreessen Horowitz (a16z) a ridicat 15 mld. dolari într-o singură rundă, absorbind o cincime din tot capitalul de risc strâns în SUA anul trecut # Ziarul Financiar
Andreessen Horowitz (a16z) a finalizat strângerea a 15 miliarde de dolari pentru cinci noi fonduri de growth şi venture, marcând una dintre cele mai mari acumulări de capital din istoria industriei de profil. Această performanţă vine într-un moment critic pentru piaţă, absorbind aproximativ 18% din tot capitalul de risc alocat în SUA anul trecut, într-o perioadă în care sectorul s-a confruntat cu cea mai acută lipsă de lichidităţi din ultimii ani.
