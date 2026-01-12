Două intervenții ale poliției la Întorsura Buzăului, într-o singură zi, în cazuri de...

Covasna Media, 12 ianuarie 2026 17:20

Două intervenții ale poliției la Întorsura Buzăului, într-o singură zi, în cazuri de...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum o oră
17:20
Două intervenții ale poliției la Întorsura Buzăului, într-o singură zi, în cazuri de... Covasna Media
Două intervenții ale poliției la Întorsura Buzăului, într-o singură zi, în cazuri de...
Acum 2 ore
16:20
50 de zile de spitalizare, după o tâlhărie în plină zi pe străzile din stațiunea Covasna Covasna Media
50 de zile de spitalizare, după o tâlhărie în plină zi pe străzile din stațiunea Covasna
Acum 4 ore
15:50
Tânăr de 23 de ani, băut și fără permis, arestat preventiv după o urmărire în trafic pe DN... Covasna Media
Tânăr de 23 de ani, băut și fără permis, arestat preventiv după o urmărire în trafic pe DN...
15:20
Doi bărbați cercetați penal pentru conducere fără permis, depistați în Întorsura Buzăului... Covasna Media
Doi bărbați cercetați penal pentru conducere fără permis, depistați în Întorsura Buzăului...
14:00
Weekend fără accidente rutiere în județul Covasna Covasna Media
Weekend fără accidente rutiere în județul Covasna
Acum 6 ore
12:20
Hăghig alege să creadă în tineri și în puterea comunității Covasna Media
Hăghig alege să creadă în tineri și în puterea comunității
Acum 8 ore
11:10
Alerte Cod galben de ger în aproape întreaga țară, până miercuri dimineața Covasna Media
Alerte Cod galben de ger în aproape întreaga țară, până miercuri dimineața
Acum 12 ore
09:20
Înscrieri la cursurile gratuite din cadrul proiectului Actualizarea nivelului de calificare a... Covasna Media
Înscrieri la cursurile gratuite din cadrul proiectului Actualizarea nivelului de calificare a...
07:00
Karácsony Zsolt: „2026 nu va fi un an al stabilității, ci al reacției rapide” Covasna Media
Karácsony Zsolt: „2026 nu va fi un an al stabilității, ci al reacției rapide”
06:40
Horoscop luni, 12 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop luni, 12 ianuarie 2026
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Bărbat din Târgu Secuiesc, arestat după ce și-a lovit soția cu pumnii și picioarele, în noaptea de Revelion Covasna Media
Bărbat din Târgu Secuiesc, arestat după ce și-a lovit soția cu pumnii și picioarele, în noaptea de Revelion
06:40
Horoscop de weekend: 10-11 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop de weekend: 10-11 ianuarie 2026
9 ianuarie 2026
18:20
Primarul Gyerő József: Centrul balnear din Covasna, finalizat în 2026 dacă CNI asigură... Covasna Media
Primarul Gyerő József: Centrul balnear din Covasna, finalizat în 2026 dacă CNI asigură...
17:50
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe va organiza întâlniri publice pentru a explica bugetul... Covasna Media
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe va organiza întâlniri publice pentru a explica bugetul...
16:20
Pregătiți costumele! Balul Portului Popular revine în februarie la Sita Buzăului Covasna Media
Pregătiți costumele! Balul Portului Popular revine în februarie la Sita Buzăului
12:10
Atenționări Cod galben de ger în mai multe zone din țară, până luni dimineața Covasna Media
Atenționări Cod galben de ger în mai multe zone din țară, până luni dimineața
07:00
Ajutor de 5.000 de lei pentru școala de șoferi. Cine sunt tinerii din județ care pot aplica Covasna Media
Ajutor de 5.000 de lei pentru școala de șoferi. Cine sunt tinerii din județ care pot aplica
07:00
Prefectura solicită realizarea unui studiu de fezabilitate pentru prevenirea inundaţiilor din bazinul Râului Negru Covasna Media
Prefectura solicită realizarea unui studiu de fezabilitate pentru prevenirea inundaţiilor din bazinul Râului Negru
07:00
Marţi, 6 ianuarie, se deschide pârtia mică de schi din Şugaş Băi Covasna Media
Marţi, 6 ianuarie, se deschide pârtia mică de schi din Şugaş Băi
06:50
An nou, aceleași planuri bune de ieșit Covasna Media
An nou, aceleași planuri bune de ieșit
06:40
Horoscop vineri, 9 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop vineri, 9 ianuarie 2026
8 ianuarie 2026
15:10
TEGA: Din 12 ianuarie se poate plăti taxa de salubritate cu reducere Covasna Media
TEGA: Din 12 ianuarie se poate plăti taxa de salubritate cu reducere
14:50
Plecați la drum doar pregătiți! Avertismentul polițiștilor din județul Covasna pentru șoferi Covasna Media
Plecați la drum doar pregătiți! Avertismentul polițiștilor din județul Covasna pentru șoferi
14:10
Șofer băut, oprit în Mereni Covasna Media
Șofer băut, oprit în Mereni
13:50
IPJ Covasna: 26 de dosare penale și articole pirotehnice de peste 13.000 de lei confiscate Covasna Media
IPJ Covasna: 26 de dosare penale și articole pirotehnice de peste 13.000 de lei confiscate
11:10
Coduri portocalii de ninsori și viscol în mai multe zone, până vineri dimineața Covasna Media
Coduri portocalii de ninsori și viscol în mai multe zone, până vineri dimineața
07:00
Facturi cu aproape 50% mai mici pentru iluminatul public din Valea Mare. Către ce proiecte merg banii economisiți Covasna Media
Facturi cu aproape 50% mai mici pentru iluminatul public din Valea Mare. Către ce proiecte merg banii economisiți
07:00
Un an greu pentru buzunare: cum a fost anul 2025 pentru cititorii noștri Covasna Media
Un an greu pentru buzunare: cum a fost anul 2025 pentru cititorii noștri
06:40
Horoscop joi, 8 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop joi, 8 ianuarie 2026
7 ianuarie 2026
06:40
Horoscop miercuri, 7 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop miercuri, 7 ianuarie 2026
6 ianuarie 2026
13:30
Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru jumătatea de nord a țării, până joi... Covasna Media
Cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru jumătatea de nord a țării, până joi...
06:40
Horoscop marți, 6 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop marți, 6 ianuarie 2026
5 ianuarie 2026
16:20
IPJ Covasna: dosare penale pentru alcool la volan și conducere fără permis la început de an Covasna Media
IPJ Covasna: dosare penale pentru alcool la volan și conducere fără permis la început de an
15:10
Șofer depistat la Ozun cu alcoolemie de 1,18 mg/l și fără permis Covasna Media
Șofer depistat la Ozun cu alcoolemie de 1,18 mg/l și fără permis
14:50
Accidente în lanț la început de an în Reci, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Olteni Covasna Media
Accidente în lanț la început de an în Reci, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Olteni
14:10
Peste 60 de intervenții ale pompierilor covăsneni în primele zile ale anului Covasna Media
Peste 60 de intervenții ale pompierilor covăsneni în primele zile ale anului
14:00
Distracție „taxată” de jandarmii covăsneni. Cât i-a costat pe câțiva petrecăreți din... Covasna Media
Distracție „taxată” de jandarmii covăsneni. Cât i-a costat pe câțiva petrecăreți din...
09:30
Începând cu ora 10.00, județul Covasna se va afla sub avertizare Cod Galben de ninsori și... Covasna Media
Începând cu ora 10.00, județul Covasna se va afla sub avertizare Cod Galben de ninsori și...
07:00
Demeter Ferenc, un tată care a învățat să se oprească Covasna Media
Demeter Ferenc, un tată care a învățat să se oprească
06:40
Horoscop luni, 5 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop luni, 5 ianuarie 2026
4 ianuarie 2026
10:50
Alerte Cod galben și Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marți dimineața Covasna Media
Alerte Cod galben și Cod portocaliu de ninsori în majoritatea regiunilor, până marți dimineața
3 ianuarie 2026
14:10
Pârtia de la Valea Mare este deschisă. Care sunt tarifele în acest sezon Covasna Media
Pârtia de la Valea Mare este deschisă. Care sunt tarifele în acest sezon
13:30
Recomandări pentru siguranța rutieră în condiții de iarnă Covasna Media
Recomandări pentru siguranța rutieră în condiții de iarnă
13:00
Atenție șoferi! Ninsori și carosabil acoperit de zăpadă pe mai multe drumuri din județ Covasna Media
Atenție șoferi! Ninsori și carosabil acoperit de zăpadă pe mai multe drumuri din județ
06:20
Horoscop de weekend: 3-4 ianuarie 2026 Covasna Media
Horoscop de weekend: 3-4 ianuarie 2026
03:10
Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat noile impozite și taxe locale Covasna Media
Consiliul Local Sfântu Gheorghe a aprobat noile impozite și taxe locale
2 ianuarie 2026
19:00
Accident rutier ușor, produs în această dimineață în Sfântu Gheorghe Covasna Media
Accident rutier ușor, produs în această dimineață în Sfântu Gheorghe
18:40
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini Covasna Media
ULTIMĂ ORĂ! Trafic blocat complet în Chichiș, din cauza unui accident cu patru mașini
18:40
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore Covasna Media
Patru persoane rănite în urma accidentelor pe drumurile din județ în ultimele 24 de ore
11:40
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până... Covasna Media
Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol la munte și polei, până...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.