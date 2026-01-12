Revenirea la cazuri de nevinovați în pușcărie: reacția foștilor miniștri demisionari
MainNews.ro, 12 ianuarie 2026 18:50
Florin Roman și Ioan Mang, miniștri demisionari din cauza plagiatului, susțin că au fost victime ale unei arme politice. Cu acuzații care amenință carierele, ei afirmă că se urmărește revenirea la situații în care nevinovații erau persecutați. Cazul Marinescu reînvie aceste controverse politice. Ioan Mang și Florin Roman susțin că au fost victime ale acuzațiilor
• • •
Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în estul Indiei, provocând o alertă maximă în zonele afectate. Autoritățile desfășoară o operațiune de capturare pentru a proteja comunitățile locale. Este o situație fără precedent, iar atacurile au avut loc în special noaptea, pe fondul reducerii habitatului natural. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane
Oligarhul Vladimir Plahotniuc va depune mărturii în dosarul penal al fostului președinte Igor Dodon, cunoscut ca „Sacoșa Neagră". Plahotniuc și consilierul său Serghei Iaralov vor fi martori ai acuzării într-un caz de corupție gravă. Dosarul include acuzații de finanțare ilegală a partidului și abuz de putere. Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor depune mărturii în
Deputatul PNL Ion Iordache a propus un proiect de lege pentru legalizarea serviciilor sexuale contra cost în România. Legea ar reglementa autorizarea spațiilor și persoanelor implicate, asigurând sănătatea și protecția acestora. Autoritățile locale vor emite acordurile de funcționare, iar contribuțiile fiscale devin obligatorii. Deputatul Ion Iordache a propus un proiect de lege pentru legalizarea serviciilor
FC Hermannstadt a scăpat de interdicția la transferuri, anunțând pe rețelele sociale că a rezolvat situația financiară ce a dus la restricții. Antrenată de Dorinel Munteanu, echipa se află pe penultimul loc în Liga 1, cu 13 puncte. În cantonamentul din Antalya, Hermannstadt a înregistrat rezultate mixte, remizând cu Kayserispor și Napredak. FC Hermannstadt a
Scena politică din România este zguduită de acuzații grave aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. O anchetă arată că teza sa de doctorat conține pasaje plagiat. Acest scandal riscă să afecteze procesul de numire la conducerea marilor parchete, iar miza reală este decredibilizarea sa în ochii publicului. Acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, au
Fabrica de componente auto Adient din Ploiești se va închide, afectând peste 1.000 de angajați. Motivele includ scăderea cererii și provocările industriei auto. Compania, desprinsă din Johnson Controls, nu a găsit soluții viabile pentru continuarea activității. Impactul se resimte în economia locală. Adient va închide fabrica de la Ploiești, afectând peste 1.000 de angajați Decizia
Ministerul rus al Apărării a anunțat distrugerea unei fabrici de reparații aeronave în atacul cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei. Acesta a fost condamnat de Kiev și susținătorii europeni ca o tentativă de intimidare, în contextul unei posibile desfășurări de trupe occidentale în Ucraina. Ministerul rus al Apărării anunță distrugerea unei fabrici de reparații aeronave
Soldații extratereștri trimiși de Trump pentru a-l captura pe Maduro au șocat agenții de securitate din Venezuela. Tehnologia avansată și puterea de foc copleșitoare au dus la un masacru în care aceștia nu au avut nicio șansă. Avertismentul este clar: America Latină trebuie să se gândească de două ori înainte de a provoca Statele Unite.
Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România dacă ar avea loc un referendum. Într-un interviu recent, ea a subliniat dificultățile cu care se confruntă Moldova în fața Rusiei și a recunoscut că, deși nu există o majoritate pentru unire, sprijinul pentru aderarea la UE este semnificativ. Maia Sandu va
Liderul PNL, Daniel Fenechiu, comentează acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, subliniind importanța integrității în funcțiile publice. Acesta nu confirmă o eventuală demisie, dar recunoaște că acuzațiile pot influența cariera ministerială a lui Marinescu. Detalii despre impactul acestor scandaluri. Liderul PNL, Daniel Fenechiu, subliniază importanța integrității în funcțiile publice Acuzatul de plagiat, Radu
Sofia Vicoveanca, celebra solistă de muzică populară, a suferit un infarct și a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava. Medicii confirmă că starea ei este stabilă, iar artista, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub observație la secția de cardiologie, respectând dorința familiei pentru discreție. Sofia Vicoveanca, solistă de muzică
Milos Raonic, fost număr 3 mondial, se retrage din tenis la 35 de ani, după o carieră afectată de accidentări. Cunoscut pentru serviciul său puternic, rămâne cel mai bun jucător din Canada, cu un record impresionant de ași. Ultimul meci a fost la Jocurile Olimpice 2024. Tenisul a fost dragostea sa. Milos Raonic se retrage
Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, anunță trimiterea a 600 de angajați în șomaj tehnic. Suspendarea contractelor de mentenanță va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor. Romgaz nu a prezentat, până acum, o ofertă de preluare a combinatului. Azomureș va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați Peste
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a publicat o caricatură pe rețelele sociale care îl prezintă pe Donald Trump ca un sarcofag în distrugere. Mesajul însoțitor avertizează despre căderea tiranilor, comparându-l pe Trump cu faraonii Egiptului antic, subliniind destinul celor aroganți. Ayatollahul Ali Khamenei a publicat pe X o caricatură a lui Donald Trump sub
Jurnalista Emilia Șercan dezvăluie originile verificării doctoratului lui Radu Marinescu, acuzat de plagiat. PSD atacă, numind-o „impostoare", dar Șercan subliniază că dovezile de plagiat sunt clare. Analiza tezei a început în noiembrie, iar răspunsurile PSD nu rezolvă problema fondului acuzațiilor. Emilia Șercan a acuzat teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu de plagiat PSD a
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat că nu va demisiona în urma acuzațiilor de plagiat aduse de ziarista Emilia Șercan. Acesta a afirmat că demisia sa ar fi justificată doar în condiții de deficiențe manageriale sau retragerea încrederii din partea Parlamentului. PSD îl susține pe Marinescu. Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost întrebat despre o
China propune o constelație masivă de aproape 200.000 de sateliți, amenințând dominația SpaceX cu rețeaua Starlink. Această mișcare strategică urmărește să reducă dependența de sistemele occidentale și să rezerve capacitate orbitală, amplificând riscurile de resturi spațiale și disputele de reglementare. China planifică lansarea a aproape 200.000 de sateliți, contestând dominația SpaceX cu rețeaua Starlink Propunerea
Vladimir Plahotniuc și foști deputați vor fi audiați ca martori în dosarul „sacoșa neagră" al lui Igor Dodon. Decizia Curții Supreme de Justiție a admis 11 martori, relevanți pentru clarificarea acuzațiilor de corupție. Procesul implică probe video și documentare complexe, fiind un caz fără precedent în justiția moldovenească. Vladimir Plahotniuc și mai mulți foști deputați
Strahinja Pavlovic, fundașul de la AC Milan, a suferit o accidentare la cap în meciul cu Fiorentina, necesitând 9 copci. După coliziunea cu Pietro Comuzzo, Pavlovic a fost transportat la spital pentru teste, care s-au dovedit negative. Jucătorul ar putea fi disponibil pentru următorul meci cu Como. Strahinja Pavlovic a ieșit accidentat în meciul cu
Consiliul Concurenței a amendat Dacia, Renault și alte șase firme din industria auto cu 32 milioane euro pentru înțelegeri anticoncurențiale de tip „no-poaching". Aceste acorduri au limitat mobilitatea angajaților, menținând salariile scăzute și afectând competiția pe piața muncii. Consiliul Concurenței a amendat opt companii din industria auto cu peste 32 milioane de euro pentru înțelegeri
Studentă din Iran, Robina Aminian, în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă de forțele de ordine în timpul protestelor antiguvernamentale. Împușcată din spate, Aminian visa să devină designer vestimentar. Familia sa a luptat pentru a-i recupera trupul, iar protestele continuă în întreaga țară, cu peste 490 de oameni uciși. Robina Aminian, studentă de
Ion Iordache, deputat PNL, a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea prostituției în România. Acesta propune măsuri stricte pentru combaterea traficului de persoane și protejarea sănătății publice, inclusiv controale medicale periodice și reguli de amplasare a spațiilor de lucru. Legislația vizează reducerea abuzurilor și asigurarea siguranței juridice. Ion Iordache a depus un proiect în
Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, a afirmat că nu își va da demisia după acuzațiile de plagiat, argumentând că acestea nu sunt confirmate oficial. Premierul Ilie Bolojan are prerogativele necesare, dar Marinescu își exercită în continuare mandatul, având susținerea PSD în fața atacurilor percepute ca politice
Mario Iorgulescu vorbește despre viața sa în Italia, marcată de un accident tragic în care a murit Daniel Vicol. În interviul acordat lui Dan Capatos, Mario își descrie frământările personale, relația cu tatăl său Gino și eforturile de a-și relua studiile online. Află mai multe despre parcursul său și lecțiile învățate. Mario Iorgulescu a vorbit … Articolul Viața lui Mario Iorgulescu în Italia: mărturii și experiențe personale apare prima dată în Main News.
Sorin Cârțu îl apără pe Ilie Balaci, criticând declarațiile lui Loți Boloni. Cârțu subliniază accidentarea timpurie a lui Balaci și impactul său în fotbalul românesc, menționând că jucătorii din perioada anterioară nu au avut oportunitatea de a evolua în străinătate, comparativ cu generația nouă. Loți Boloni a catalogat jucătorii Ilie Balaci și Nicolae Dobrin drept … Articolul Cârțu îl apără pe Balaci, atac la Boloni: echipele favoritizate înainte de ’89 apare prima dată în Main News.
Plățile record la Pilonul II de pensii în 2025 ating 2,65 miliarde de lei pentru aproape 90.000 de români. Noua legislație din 2027 limitează retragerea la 30% din suma acumulată, iar restul se va plăti lunar timp de 8 ani. Află detalii despre fondurile de pensii și opțiunile disponibile pentru beneficiari. Plăți record la Pilonul … Articolul Plăți record în 2025 pentru aproape 90.000 români la Pilonul II de pensii apare prima dată în Main News.
Donald Trump a anunțat că liderii iranieni l-au contactat pentru a negocia, afirmând că aceștia se opun violenței provocate de SUA. Administrația americană analizează opțiuni pentru a răspunde protestelor din Iran și monitorizează situația, având în vedere posibile intervenții militare. Donald Trump afirmă că liderii iranieni l-au contactat pentru a negocia din cauza protestelor internaționale … Articolul Trump: Liderii iranieni vor negocieri, s-au săturat de presiunea SUA apare prima dată în Main News.
Chișinăul și Kievul au sigilat granițele regiunii separatiste transnistrene, începând cu 1 ianuarie 2026, prin impunerea de controale stricte. Această blocadă reduce influența Rusiei și limitează resursele pentru trupele ruse din zonă. Măsurile legale întăresc controlul moldovenesc și ucrainean asupra regiunii. Blocada granițelor către regiunea separatistă Transnistria a fost instituită de Chișinău și Kiev începând … Articolul Chișinău și Kiev: granițele transnistrene sigilate. Impactul acestei decizii. apare prima dată în Main News.
PSD atacă dur jurnalista Emilia Șercan, care a acuzat ministrul Justiției, Radu Marinescu, de plagiat în teza sa de doctorat. Partidul condus de Sorin Grindeanu susține că acuzațiile sunt o manevră politică și o condamnă, subliniind că lucrarea a fost validată de instituții competente. PSD atacă dur jurnalista Emilia Șercan după acuzațiile de plagiat la … Articolul PSD atacă puternic Emiliei Șercan pentru acuzațiile de plagiat la Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
PSD își reafirmă sprijinul pentru ministrul Justiției Radu Marinescu, acuzat de plagiat în teza de doctorat. Partidul condamnă atacurile ca manevre politice menite să submineze independența justiției și susține că teza sa a fost validată conform normelor academice. Radu Marinescu respinge acuzațiile. PSD își reafirmă sprijinul pentru ministrul Justiției Radu Marinescu, acuzat de plagiat Partidul … Articolul PSD condamnă acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției apare prima dată în Main News.
Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF, se confruntă cu grave probleme mintale după un accident mortal provocat în 2019. Internat într-o clinică din Italia, el a povestit că a încercat să se sinucidă. În ciuda eforturilor de tratament, viața sa este marcată de momente de depresie și stări extreme, provocate de impulsivitate. Mario Iorgulescu, fiul președintelui … Articolul Mario Iorgulescu, filmat în timpul unei tentative de sinucidere în Italia apare prima dată în Main News.
Descoperă cele mai fascinante obiective turistice din Sri Lanka, de la fortăreața Sigiriya la orașul colonial Galle. Explorează peisajele montane din Nuwara Eliya, plajele exotice din Mirissa și parcurile naționale cu viață sălbatică. Sri Lanka te așteaptă să te bucuri de natura sa spectaculoasă și cultura bogată. Sigiriya este o fortăreață antică, simbol al Sri … Articolul Top 10 obiective turistice de neratat în Sri Lanka pentru un sejur memorabil apare prima dată în Main News.
Noua autostrada State Road 516 din Florida va permite încărcarea wireless a vehiculelor electrice în mers, utilizând tehnologia Dynamic Wireless Power Transfer. Testele încep în vara anului 2026, concentrându-se pe flotele comerciale, având scopul de a reduce timpii de staționare și emisiile în transportul rutier. Autostrada State Road 516 din Florida va avea un segment … Articolul Autostrada care încarcă mașinile electrice în mers: unde o găsești? apare prima dată în Main News.
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi totale de 32,15 milioane euro pentru înțelegeri anticoncurențiale în recrutarea angajaților. Aceste practici, cunoscute sub numele de acorduri „no-poaching”, afectează mobilitatea angajaților și concurența pe piața muncii din România. Opt companii din România au fost sancționate cu 163,71 milioane lei pentru înțelegeri anticoncurențiale în recrutarea angajaților Practici … Articolul Sancțiuni record: Opt companii amendate cu 32,15 milioane euro pentru coluziune în recrutare apare prima dată în Main News.
Comisia de Etică a Universității Craiova va decide astăzi dacă se autosesizează în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceste acuzații, venite după un articol de presă, susțin că mai mult de jumătate din teza sa de doctorat ar fi plagiată. Detalii și reacții în articol. Comisia de Etică a Universității … Articolul Comisia de Etică a Universității Craiova analizează plagiatul ministrului Radu Marinescu apare prima dată în Main News.
Zeci de șoferi de TIR, inclusiv români, au fost blocați în parcările de autostrăzi din Franța din cauza ninsorilor, acceptând calm situația. Daniel, un camionagiu român, glumește că „după o bere, vorbim cu toții aceeași limbă”. Restricțiile au fost ridicate duminică seară, iar circulația a fost reluată. Zeci de șoferi de TIR blocați în parcările … Articolul Șofer român de TIR, blocat în Franța: „După o bere, vorbim aceeași limbă” apare prima dată în Main News.
Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei în fața Barcelonei, cu 3-2, într-un meci dramatic. Antrenorul Xabi Alonso a comentat că este competiția cea mai puțin importantă, replicând afirmațiile lui Mihai Stoica despre eliminarea din Cupa României. Catalanii au câștigat pentru a 16-a oară acest trofeu. Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei împotriva Real Madrid cu 3-2 … Articolul Antrenorul Real Madrid, scandal după înfrângerea din Supercupa Spaniei apare prima dată în Main News.
România a înregistrat temperaturi record în 12 ianuarie, cu -19 grade Celsius la Obârșia Lotrului, fiind cea mai scăzută valoare în acest sezon. Alte localități au avut temepraturi sub zero, cum ar fi Sânnicolau Mare și Sinaia 1500, cu minime de -16 grade. Meteorologii prevăd și valori de până la -20 grade. Valuri de frig … Articolul Localitatea din România cu cele mai scăzute temperaturi înregistrate apare prima dată în Main News.
Piața auto din România a crescut în 2025, în ciuda impredictibilității. Mașinile hibride au înregistrat un record, în timp ce vânzările de electrice au scăzut. Programul Rabla a întâmpinat dificultăți, afectând tranziția la vehicule electrice. Descoperiți impactul deciziilor guvernamentale asupra industriei auto. Anul 2025 a avut o creștere în piața auto românească, cu 182.000 de … Articolul Piața auto din 2025: Creștere în ciuda impredictibilității, spune expertul. apare prima dată în Main News.
O studentă de 23 de ani, Rubina Aminian, a fost ucisă în timpul protestelor din Iran, fiind împuşcată în cap de la distanţă mică. Ea studia design şi modă la Colegiul Shariati din Teheran. Această tragedie ilustrează violenţa declanşată de manifestațiile antiguvernamentale, cu sute de victime raportate. O studentă de 23 de ani, Rubina Aminian, … Articolul Studentă de 23 de ani ucisă în protestele din Iran, împușcată la distanță mică apare prima dată în Main News.
Daniel Zamfir din PSD acuză că acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, sunt o tentativă de compromitere datorită procedurii de numire a procurorilor. Jurnalista Emilia Șercan este considerată un „instrument de propagandă” în acest context, iar criticile sunt respinse de liderii partidului. Ministrul Justiției Radu Marinescu este acuzat de plagiat în teza … Articolul PSD reacționează la acuzațiile de plagiat ale ministrului Justiției apare prima dată în Main News.
Australian Open 2026 a început cu meciurile de calificare, iar românca Miriam Bulgaru (197 WTA) intră în acțiune mâine la ora 4:00, confruntându-se cu德国 Tamara Korpatsch (124 WTA), favorită 14. Premiul record pentru acest turneu de Mare Șlem este de 23.000 de euro pentru fiecare jucătoare în calificări. Australian Open 2026 a început cu meciuri … Articolul Australian Open 2026: Când joacă singura româncă în calificări apare prima dată în Main News.
Acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, au stârnit controverse. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu, susține că plagiatul este un furt și cere demisia acestuia. Investigația arată că peste 56% din teza sa de doctorat este plagiată. Radu Marinescu respinge acuzațiile ca fiind bizare și nefondate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză plagiatul ministrului Radu … Articolul Plagiatul lui Radu Marinescu: Deputat USR întreabă cum poate fi ministru? apare prima dată în Main News.
Atacurile împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, se intensifică la doar patru zile de la inițierea procedurii de numire a procurorilor șefi. Acuzațiile de plagiat la adresa tezei sale de doctorat subliniază tensiunile politice. Premierul Ilie Bolojan joacă un rol cheie în aceste demersuri. Ministrul Justiției Radu Marinescu se confruntă cu acuzații de plagiat legate de … Articolul Atacul împotriva ministrului Justiției: dezvăluiri și confirmări recente apare prima dată în Main News.
România importă 8,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi din cauza consumului național crescut, ajungând la 58 milioane mc, unul dintre cele mai mari din ultimii ani. Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național pentru a asigura alimentarea cu gaze în această perioadă geroasă. România importă 8,5 milioane de metri cubi de gaze … Articolul România importă gaze în cantități mari din cauza gerului extrem apare prima dată în Main News.
Copiii politicienilor ruși studiază în Occident, ignorând propaganda care critică aceste țări. De la Vladimir Putin la Serghei Lavrov, aceștia își urmează carierele în marile universități ale Europei și Americii, evidențiind ipocrizia liderilor ruși. Descoperă detaliile despre familiile de elită din Rusia și stilul lor de viață luxos. Politicienii ruși critcă Occidentul, dar își trimit … Articolul Copiii politicienilor ruși studiază în Vest, în ciuda criticilor oficiale apare prima dată în Main News.
Regimul teocratic din Iran se confruntă cu proteste violente și o intensificare a presiunii externe, în special din partea Statelor Unite. Strategia de reprimare continuă, dar nemulțumirea populară crește, amplificată de criza economică și de un context internațional ostil. Vor reuși protestatarii să schimbe regimul? Protestele din Iran au intrat în cea de-a treia săptămână, … Articolul Presiunea asupra regimului iranian crește: Vor reuși protestatarii să învingă? apare prima dată în Main News.
Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, a reușit o victorie impresionantă la turneul WTA 500 de la Adelaide, eliminând-o pe Ekaterina Aleksandrova, numărul 11 mondial, cu 6-4, 6-4. După această victorie, ea se pregătește pentru următorul meci la Australian Open 2026, confirmându-și forma excelentă. Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA … Articolul Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, strălucește la Australian Open apare prima dată în Main News.
Un american a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și vișinată în România, surprinzând internauții cu o combinație inedită: a creat un sandviș cu aceste preparate. Reacțiile sale amuzante la vișinată au stârnit hohote de râs. Aflați detalii despre experiența lui hilară pe TikTok. Un american, JJ, a încercat pentru prima dată sarmale … Articolul Reacția unui american la sarmale, salată boeuf și vișinată în România apare prima dată în Main News.
