Real Madrid și-a concediat antrenorul Xabi Alonso după 231 de zile

17:30

Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, anunță trimiterea a 600 de angajați în șomaj tehnic. Suspendarea contractelor de mentenanță va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor. Romgaz nu a prezentat, până acum, o ofertă de preluare a combinatului. Azomureș va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați Peste … Articolul Mii de angajați afectați de șomaj tehnic la Azomureș și suspendarea contractelor apare prima dată în Main News.