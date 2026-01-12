România trebuie să facă public ajutorul pentru Ucraina, spune Radu Miruță

14:10

Comisia de Etică a Universității Craiova va decide astăzi dacă se autosesizează în cazul acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceste acuzații, venite după un articol de presă, susțin că mai mult de jumătate din teza sa de doctorat ar fi plagiată. Detalii și reacții în articol. Comisia de Etică a Universității … Articolul Comisia de Etică a Universității Craiova analizează plagiatul ministrului Radu Marinescu apare prima dată în Main News.