Oficial: Real Madrid l-a pus pe liber pe Xabi Alonso. Antrenorul a rezistat 231 de zile pe banca „albilor”

Un adolescent de 14 ani este acuzat că a înjunghiat cu cuţitul un elev de aceeaşi vârstă şi un profesor de 39 de ani într-o unitate de învăţământ din Kiev, un atac care ar putea fi legat de Rusia, au anunţat luni poliţia şi biroul procurorului, relatează AFP.