Miruță: Este ultima etapă ca acest Guvern să scape cu obrazul curat

Jurnalul.ro, 12 ianuarie 2026 22:20

Ministrul Apărării anunță reduceri drastice în sistemul bugetar: asumarea răspunderii pe tăierea cu 10% a fondului de salarii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro

Acum 5 minute
22:30
Eurovision 2026: România va concura în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai. Mai multe țări s-au retras din competiție Jurnalul.ro
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena, informează AFP.
22:30
Ce spune ministrul Energiei despre riscurile în cea mai geroasă noapte din an. La București se fac cârpeli Jurnalul.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat la Antena 3 CNN că există riscuri evidente în cea mai geroasă noapte din an. Instalațiile de încălzire din București funcționează la capacitate maximă. Sunt vechi de 60 de ani și depășite tehnologic cu 40 de ani.
Acum 10 minute
22:20
Crește vârsta de pensionare pentru MApN, MAI și SRI: „Nu mai pleacă nimeni acasă la 48 de ani” Jurnalul.ro
Vârsta de pensionare pentru angajații din Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și serviciile de informații urmează să fie majorată, potrivit anunțului făcut luni de ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o intervenție la Antena 3 CNN.
22:20
Miruță: Este ultima etapă ca acest Guvern să scape cu obrazul curat Jurnalul.ro
Ministrul Apărării anunță reduceri drastice în sistemul bugetar: asumarea răspunderii pe tăierea cu 10% a fondului de salarii.
Acum 30 minute
22:10
3 zodii chinezești atrag prosperitatea, în săptămâna 12 - 18 ianuarie 2026 Jurnalul.ro
Această săptămână aduce progrese mentale semnificative, care duc la perspective pozitive despre cum funcționează abundența.
22:10
Pistol: „Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România Jurnalul.ro
„Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România, anunță directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
22:00
Doi copii loviți de mașină în timp ce se dădeau cu sania la Oltina, Constanța Jurnalul.ro
Doi copii care se dădeau cu sania au fost loviți de o mașină în localitatea Oltina, județul Constanța. Unul e inconștient.
Acum o oră
21:50
Kelemen Hunor acuză lipsă de consultare în cazul Mercosur. E inacceptabil Jurnalul.ro
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept „inacceptabil”.
21:50
Scandalul imaginilor cu conținut sexual. Două țări au interzis Grok, chatbot-ul lui Musk Jurnalul.ro
Două țări au interzis Grok, chatbot-ul lui Elon Musk, ca urmare a scandalului provocat de apariția unor imagini cu conținut sexual realizate cu programul de inteligență artificială. Este vorba despre Malaysia și Indonezia. Numeroase critici au apărut și în Europa.
21:40
Marți 13, în ianuarie 2026: ziua conflictului și a sângelui. Ce NU se face în această zi a ghinionului Jurnalul.ro
Pe 13 ianuarie 2026, calendarul aduce o combinație care provoacă fiori multor oameni: Marți 13.
21:40
Grevă națională în Franța pe 13 ianuarie. Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF Jurnalul.ro
MAE avertizează românii care călătoresc în Franța: conductorii și controlorii feroviari intră în grevă. Perturbări pe TGV, Ouigo, iNOUI și Intercités.
Acum 2 ore
21:30
Sindicatul Europol reclamă o ”bombă cu ceas” la Brigada Rutieră București: Șoferii trebuie să se prezinte cu căști de protecție. Ce spune  Poliția Capitalei Jurnalul.ro
Sindicatul Europol avertizează șoferii care se prezintă la Brigada Rutieră București pentru examenul de redobândire sau diminuarea perioadei de suspendare a permisului să vină echipați cu căști de protecție.
21:20
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000 Jurnalul.ro
Ministrul Apărării confirmă diferența uriașă între costurile zborurilor prezidențiale. Avionul Spartan va fi îmbunătățit cu sisteme moderne de comunicații.
21:10
„Hedwig and the Angry Inch” și „Cock”, cu Tudor Cucu Dumitrescu în rol principal, pe scenele de la Metropolis și Nottara, pe 13 și 21 ianuarie Jurnalul.ro
Teatrul Stela Popescu revine în ianuarie cu un regal actoricesc Tudor Cucu Dumitrescu. 
20:50
Cum se asigură companiile aeriene că piloții nu zboară sub influența alcoolului Jurnalul.ro
Reguli stricte, testări neașteptate și toleranță zero în anumite state: aviația comercială și companiile aeriene se bazează pe un cadru global de siguranță, însă standardele diferă considerabil de la o jurisdicție la alta, arată CNN.
20:40
Cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie, în perioada 12 - 18 ianuarie 2026 Jurnalul.ro
Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal, din 12 până în 18 ianuarie 2026, aduce o întorsătură neașteptată a evenimentelor. Este nevoie doar de un singur moment pentru a schimba complet direcția vieții tale.
20:40
Șoc la Real Madrid! Xabi Alonso, dat afară după doar 8 luni Jurnalul.ro
Real Madrid anunță despărțirea de Xabi Alonso după doar opt luni pe bancă. Alvaro Arbeloa, fost campion mondial, devine noul antrenor al „galacticilor”.
Acum 4 ore
20:30
Tuneluri, poduri și sute de kilometri noi: cum schimbă 2026 harta României Jurnalul.ro
2026 devine anul istoric al infrastructurii rutiere: sute de kilometri de autostradă, tuneluri în premieră și legături strategice noi pentru România.
20:20
Planul lui Trump de a prelua Groenlanda, criticat de mai mulți senatori americani Jurnalul.ro
Mai mulți senatori americani au criticat planul lui Trump în privința anexării Groenlandei, subliniind că un astfel de pas ar marca sfârșitul NATO.
20:10
Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY Jurnalul.ro
Mireasa a început în forță astăzi la Antena 1 cu un nou sezon, în care nu mai puțin de 19 tineri își doresc să găsească persoana care îi va însoți, de mână, atât prin clipele frumoase ale vieții, cât și prin provocări.
20:10
CFR condamnă ferm comportamentele iresponsabile la trecerile la nivel cu calea ferată Jurnalul.ro
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a condamnat ferm comportamentele periculoase surprinse într-un videoclip apărut în mediul online, care arată încălcări grave ale regulilor de siguranță la trecerile la nivel cu calea ferată.
19:50
Intuiția îți poate schimba destinul: ce mesaj au lunile-cheie ale anului pentru tine Jurnalul.ro
Descoperă cum intuiția îți poate influența deciziile importante în lunile ianuarie, aprilie, iunie și octombrie. Află ce semne să nu ignori și cum să iei cele mai bune decizii pentru viitorul tău.
19:40
Cursuri online în zece unităţi de învăţământ din opt judeţe şi suspendate în alte trei şcoli Jurnalul.ro
Cursurile se vor desfăşura marţi online în 10 unităţi de învăţământ din opt judeţe şi vor fi suspendate în alte trei şcoli din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
19:30
Căldura sub presiune: ELCEN avertizează că forțarea sistemului poate duce la avarii Jurnalul.ro
ELCEN a transmis o serie de clarificări privind funcționarea sistemului de termoficare al Municipiului București, subliniind că centralele electrotermice operează în prezent în condiții de siguranță, la parametrii contractuali stabiliți, însă orice solicitare de suplimentare a debitelor implică riscuri tehnice majore în contextul pierderilor semnificative din rețeaua de termoficare.
19:10
Iubiri karmice și revelații emoționale: horoscopul dragostei 12–18 ianuarie 2026 Jurnalul.ro
Venus intră în Vărsător și schimbă regulile iubirii
18:50
Zborurile se desfășoară normal pe aeroporturile din capitală, în ciuda gerului Jurnalul.ro
Traficul aerian din București se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), cât și pe Aeroportul Internațional Băneasa, au anunțat luni autoritățile.
18:40
ÎCCJ respinge recursul în casație al fostului primar Daniel Tudorache: prescripția nu s-a împlinit Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins luni recursul în casație formulat de Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1 București, confirmând că termenul de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit.
18:40
Rutina de seară care îl ajută pe copil să adoarmă rapid Jurnalul.ro
Multor părinți le este greu să adoarmă copilul, însă câteva schimbări simple în rutina de seară fac minuni.
Acum 6 ore
18:30
Tot ce trebuie să știi despre mopedele electrice care pot fi conduse fără permis?  Jurnalul.ro
Mopedele electrice au câștigat popularitate în ultimii ani datorită eficienței lor energetice, costurilor reduse de întreținere și impactului minim asupra mediului. În România, legislația rutieră din 2025 clasifică aceste vehicule în funcție de specificații tehnice, determinând dacă pot fi conduse fără permis de conducere.  
18:20
Aurul a trecut de 4.600 de dolari uncia, pe fondul îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA Jurnalul.ro
Cotaţia aurului a atins un nou nivel record, escaladarea tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed) majorând cererea pentru active de refugiu, transmit DPA şi Reuters.
18:10
Opt companii, amendate de consiliu concurenței pentru înțelegeri anticoncurențiale pe piața forței de muncă Jurnalul.ro
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei, pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.
18:00
Miruță: Armata de voluntari pornește în februarie-martie. Primul val: 1.000 de tineri Jurnalul.ro
Ministerul Apărării lansează prima etapă a programului de voluntariat militar cu 1.000 de locuri. Tinerii între 18-35 de ani primesc 27.000 de lei după patru luni de pregătire.
17:50
Consiliul Concurenței a sancționat 8 companii cu 163,71 milioane lei pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața forței de muncă Jurnalul.ro
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.
17:50
Horoscop 2026: Anul marilor schimbări astrologice pentru toate zodiile Jurnalul.ro
Horoscop 2026 complet. Află ce schimbări aduc Saturn, Neptun și Jupiter în dragoste, carieră și bani pentru toate zodiile.
17:40
Meseriile care distrug căsniciile! Vezi dacă jobul tău e pe listă Jurnalul.ro
Anumite profesii sunt asociate cu rate mai mari de divorț din cauza stresului, programului haotic și lipsei timpului pentru familie. Vezi lista completă.
17:20
PSD îl susține pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă atacurile politice recente Jurnalul.ro
PSD îl susține ferm pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă acuzațiile de plagiat, pe care le consideră un atac politic menit să submineze procedurile legale pentru numirea șefilor parchetelor de rang înalt. Partidul reafirmă că susținerea pentru ministru este totală.
17:10
Rică Răducanu face dezvăluiri despre problemele sale de sănătate Jurnalul.ro
Fostul portar Rică Răducanu a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Acesta are 80 de ani și refuză să își facă operație la picioare.
16:50
Khamenei îl ironizează pe Trump într-o caricatură Jurnalul.ro
O caricatură cu Donald Trump publicată pe rețeaua socială X a generat reacții puternice la nivel internațional, după ce liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a distribuit o imagine în care președintele Statelor Unite este reprezentat sub forma unui sarcofag egiptean care se sparge.
16:40
Ce avere are cea mai mare gimnastă a lumii? Afacerile din SUA ale Nadiei Comăneci Jurnalul.ro
Nadia Comăneci este considerată cea mai mare gimnastă din toate timpurile. „Zeița de la Montreal” trăiește în Statele Unite împreună cu familia sa și desfășoară mai multe afaceri.
Acum 8 ore
16:20
Semnele destinului: 4 date de naștere indică o forță interioară remarcabilă Jurnalul.ro
Datele de naștere 8, 10, 14 și 27 sunt considerate cele mai rezistente. Fiecare cifră întruchipează trăsături precum disciplina, leadershipul, adaptabilitatea sau forța morală.
16:10
Primele decese cauzate de gripă în Sibiu: Două victime nevaccinate Jurnalul.ro
DSP Sibiu confirmă două decese din cauza gripei. Ambele persoane erau nevaccinate antigripal.
15:50
Alertă pe Instagram! Scurgere masivă de informații. 17,5 milioane de utilizatori sunt în pericol Jurnalul.ro
Datele a 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost furate în 2024 și vândute apoi pe dark web. Compania Meta este acuzată că a mușamalizat scurgerea de informații.
15:40
Trump în război cu „Isărescu din SUA”. Anchetă penală contra șefului Fed - piețele tremură Jurnalul.ro
Procurorii americani au deschis o anchetă penală care îl vizează pe președintele Rezervei Federale (Fed), Jay Powell, în legătură cu renovarea sediului băncii centrale, un proiect estimat la 2,5 miliarde de dolari.
15:20
Cizme lungi – soluții pentru outfituri care impresionează prin atitudine Jurnalul.ro
​​​​​​​Moda este un mijloc de exprimare personală, iar aici accesoriile sunt importante în conturarea unei prezențe autentice. Iar dacă ar fi să alegem elemente statement care reușesc să îmbine stilul, eleganța și atitudinea, atunci am alege cizme lungi. Cu un design care poate transforma orice ținută, ele sunt adevărate declarație de stil. Anul acesta, vedem că sunt preferate acele modele care impresionează prin croiuri sofisticate, detalii neașteptate și materiale premium,  toate aceste elemente sunt menite să scoată la iveală un plus de personalitate în garderoba ta.
15:20
Vremea se încălzește, de la jumătatea acestei săptămâni Jurnalul.ro
Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii ţări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger şi valori termice negative atât ziua, cât şi pe timpul nopţilor, reiese din prognoza de specialitate, publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 12 - 25 ianuarie.
15:10
Prima Lună Nouă din 2026 aduce schimbări majore pentru toate zodiile Jurnalul.ro
Luna Nouă în Capricorn aduce finaluri karmice și începuturi puternice
15:10
De la experiment la valoare reală: Cum poate AI-ul să schimbe deciziile din companii Jurnalul.ro
Inteligența artificială nu ar trebui privită ca un înlocuitor al oamenilor, ci ca un instrument care accelerează analiza și decizia în business. Într-un interviu despre AI aplicat, Mihai Logofătu vorbește despre integrarea reală a inteligenței artificiale în companii, rolul agenților AI și modul în care Nenos, susținut de Bittnet Group, construiește soluții pragmatice, adaptate nevoilor concrete ale organizațiilor.
14:50
Rezultate record la Pilonul 2 de pensii private în 2025 Jurnalul.ro
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au înregistrat, în 2025, cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Aceste fonduri de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de 19,2%, în timp ce activele nete au înregistrat, de asemenea, un record: 201,6 miliarde de lei.
14:40
Cât costă grădinița particulară? Motivele pentru care părinții ocolesc învățământul preșcolar de stat Jurnalul.ro
Grădinițele particulare sunt tot mai dorite de părinți datorită programului prelungit și a facilităților oferite.
Acum 12 ore
14:20
Trafic restricționat pe un drum național din nordul României din cauza ninsorii Jurnalul.ro
Traficul auto a fost restricționat pe un drum național din nordul României din cauza ninsorii. Decizia a fost luată luni și vizează camioanele. Circulația ar putea reveni la normal pe parcursul după amiezii.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.