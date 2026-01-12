Miruță: Este ultima etapă ca acest Guvern să scape cu obrazul curat

14:50

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au înregistrat, în 2025, cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Aceste fonduri de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de 19,2%, în timp ce activele nete au înregistrat, de asemenea, un record: 201,6 miliarde de lei.