Hidroelectrica accelerează tranziția verde cu proiectul de stocare BESS Crucea Nord

00:50

Ziua Artei Fotografice în România este celebrată, anual, la data de 11 ianuarie, ziua în care, la 1812, se năștea la Satu Mare pictorul și fotograful Carol Popp de Szathmáry (Szathmáry Papp Károly), recunoscut ca fiind unul dintre primii fotograf de război din lume li primul fotograf documentarist și de artă din Regatul României.