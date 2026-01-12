Miruță: Voi propune în CSAT redeschiderea discuției privind declasificarea sumelor acordate Ucrainei
Jurnalul.ro, 12 ianuarie 2026 23:20
Ministrul Apărării susține redeschiderea discuției despre valorea totală a ajutoarelor României pentru Ucraina.
• • •
Acum 15 minute
23:50
ANPC: controale la peste 1.400 de firme din stațiuni, zone turistice și târguri de Crăciun # Jurnalul.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, luni, că în perioada sărbătorilor de iarnă a verificat peste 1.400 de operatori economici din stațiuni, zone turistice și târguri de Crăciun. Inspectorii au dat amenzi în valoare de 3,4 milioane de lei.
Acum 30 minute
23:40
Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit calculelor APAPR prezentate pe pilonul2.ro, arată un comunicat de presă.
Acum o oră
23:30
Volodimir Zelenski spune că Rusia trebuie să ofere un răspuns clar cu privire la disponibilitatea sa de a pune capăt războiului și că, în lipsa unei astfel de decizii, presiunea internațională asupra Moscovei trebuie să crească.
23:30
AUR contestă în instanță majorarea taxelor locale din București și cere suspendarea hotărârii CGMB # Jurnalul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat printr-un comunicat că a demarat acțiuni în instanță împotriva hotărârii prin care au fost majorate taxele locale în București.
23:20
23:20
Preşedintele rus Vladimir Putin a reapărut luni la Kremlin, după o absenţă de aproape două săptămâni ca urmare a sărbătorilor de iarnă, dar s-a abţinut să comenteze evoluţiile din actualitatea internaţională, în timp ce naţionaliştii ruşi critică reacţia slabă a Moscovei faţă de aceste evoluţii, consemnează agenţia EFE.
23:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăția și abundența pe 13 ianuarie 2026. Marți este Ziua Porților Deschise a Porcului de Foc, una dintre puținele zile din calendarul chinezesc în care oportunitatea apare cu ușurință.
Acum 2 ore
22:50
Mbappé, despre plecarea lui Alonso de la Real Madrid: „A fost scurt, dar a fost o plăcere” # Jurnalul.ro
La câteva ore după anunțul oficial al plecării antrenorului Xabi Alonso de pe banca tehnică a echipei Real Madrid, vedeta franceză a madrilenilor, Kylian Mbappé, a ținut să-i aducă un omagiu tehnicianului spaniol.
22:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță începerea proiectării lotului 1D al Autostrăzii A8.
22:40
UE ia în calcul sancțiuni mai aspre împotriva Iranului după violențele împotriva protestatarilor # Jurnalul.ro
Kaja Kallas anunță că Uniunea Europeană este pregătită să propună sancțiuni suplimentare împotriva Iranului ca răspuns la represiunea brutală a protestatarilor.
22:30
Eurovision 2026: România va concura în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai. Mai multe țări s-au retras din competiție # Jurnalul.ro
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena, informează AFP.
22:30
Ce spune ministrul Energiei despre riscurile în cea mai geroasă noapte din an. La București se fac cârpeli # Jurnalul.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat la Antena 3 CNN că există riscuri evidente în cea mai geroasă noapte din an. Instalațiile de încălzire din București funcționează la capacitate maximă. Sunt vechi de 60 de ani și depășite tehnologic cu 40 de ani.
22:20
Crește vârsta de pensionare pentru MApN, MAI și SRI: „Nu mai pleacă nimeni acasă la 48 de ani” # Jurnalul.ro
Vârsta de pensionare pentru angajații din Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și serviciile de informații urmează să fie majorată, potrivit anunțului făcut luni de ministrul Apărării, Radu Miruță, într-o intervenție la Antena 3 CNN.
22:20
Ministrul Apărării anunță reduceri drastice în sistemul bugetar: asumarea răspunderii pe tăierea cu 10% a fondului de salarii.
22:10
Această săptămână aduce progrese mentale semnificative, care duc la perspective pozitive despre cum funcționează abundența.
22:10
„Uriașul” care va străpunge munții a ajuns în România, anunță directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Acum 4 ore
22:00
Doi copii care se dădeau cu sania au fost loviți de o mașină în localitatea Oltina, județul Constanța. Unul e inconștient.
21:50
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare și a calificat acest lucru drept „inacceptabil”.
21:50
Scandalul imaginilor cu conținut sexual. Două țări au interzis Grok, chatbot-ul lui Musk # Jurnalul.ro
Două țări au interzis Grok, chatbot-ul lui Elon Musk, ca urmare a scandalului provocat de apariția unor imagini cu conținut sexual realizate cu programul de inteligență artificială. Este vorba despre Malaysia și Indonezia. Numeroase critici au apărut și în Europa.
21:40
Marți 13, în ianuarie 2026: ziua conflictului și a sângelui. Ce NU se face în această zi a ghinionului # Jurnalul.ro
Pe 13 ianuarie 2026, calendarul aduce o combinație care provoacă fiori multor oameni: Marți 13.
21:40
Grevă națională în Franța pe 13 ianuarie. Circulația trenurilor, perturbată pe toate liniile SNCF # Jurnalul.ro
MAE avertizează românii care călătoresc în Franța: conductorii și controlorii feroviari intră în grevă. Perturbări pe TGV, Ouigo, iNOUI și Intercités.
21:30
Sindicatul Europol reclamă o ”bombă cu ceas” la Brigada Rutieră București: Șoferii trebuie să se prezinte cu căști de protecție. Ce spune Poliția Capitalei # Jurnalul.ro
Sindicatul Europol avertizează șoferii care se prezintă la Brigada Rutieră București pentru examenul de redobândire sau diminuarea perioadei de suspendare a permisului să vină echipați cu căști de protecție.
21:20
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000 # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării confirmă diferența uriașă între costurile zborurilor prezidențiale. Avionul Spartan va fi îmbunătățit cu sisteme moderne de comunicații.
21:10
„Hedwig and the Angry Inch” și „Cock”, cu Tudor Cucu Dumitrescu în rol principal, pe scenele de la Metropolis și Nottara, pe 13 și 21 ianuarie # Jurnalul.ro
Teatrul Stela Popescu revine în ianuarie cu un regal actoricesc Tudor Cucu Dumitrescu.
20:50
Reguli stricte, testări neașteptate și toleranță zero în anumite state: aviația comercială și companiile aeriene se bazează pe un cadru global de siguranță, însă standardele diferă considerabil de la o jurisdicție la alta, arată CNN.
20:40
Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare semn zodiacal, din 12 până în 18 ianuarie 2026, aduce o întorsătură neașteptată a evenimentelor. Este nevoie doar de un singur moment pentru a schimba complet direcția vieții tale.
20:40
Real Madrid anunță despărțirea de Xabi Alonso după doar opt luni pe bancă. Alvaro Arbeloa, fost campion mondial, devine noul antrenor al „galacticilor”.
20:30
2026 devine anul istoric al infrastructurii rutiere: sute de kilometri de autostradă, tuneluri în premieră și legături strategice noi pentru România.
20:20
Mai mulți senatori americani au criticat planul lui Trump în privința anexării Groenlandei, subliniind că un astfel de pas ar marca sfârșitul NATO.
20:10
Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Mireasa a început în forță astăzi la Antena 1 cu un nou sezon, în care nu mai puțin de 19 tineri își doresc să găsească persoana care îi va însoți, de mână, atât prin clipele frumoase ale vieții, cât și prin provocări.
20:10
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a condamnat ferm comportamentele periculoase surprinse într-un videoclip apărut în mediul online, care arată încălcări grave ale regulilor de siguranță la trecerile la nivel cu calea ferată.
Acum 6 ore
19:50
Descoperă cum intuiția îți poate influența deciziile importante în lunile ianuarie, aprilie, iunie și octombrie. Află ce semne să nu ignori și cum să iei cele mai bune decizii pentru viitorul tău.
19:40
Cursuri online în zece unităţi de învăţământ din opt judeţe şi suspendate în alte trei şcoli # Jurnalul.ro
Cursurile se vor desfăşura marţi online în 10 unităţi de învăţământ din opt judeţe şi vor fi suspendate în alte trei şcoli din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
19:30
ELCEN a transmis o serie de clarificări privind funcționarea sistemului de termoficare al Municipiului București, subliniind că centralele electrotermice operează în prezent în condiții de siguranță, la parametrii contractuali stabiliți, însă orice solicitare de suplimentare a debitelor implică riscuri tehnice majore în contextul pierderilor semnificative din rețeaua de termoficare.
19:10
Venus intră în Vărsător și schimbă regulile iubirii
18:50
Traficul aerian din București se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), cât și pe Aeroportul Internațional Băneasa, au anunțat luni autoritățile.
18:40
ÎCCJ respinge recursul în casație al fostului primar Daniel Tudorache: prescripția nu s-a împlinit # Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins luni recursul în casație formulat de Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1 București, confirmând că termenul de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit.
18:40
Multor părinți le este greu să adoarmă copilul, însă câteva schimbări simple în rutina de seară fac minuni.
18:30
Mopedele electrice au câștigat popularitate în ultimii ani datorită eficienței lor energetice, costurilor reduse de întreținere și impactului minim asupra mediului. În România, legislația rutieră din 2025 clasifică aceste vehicule în funcție de specificații tehnice, determinând dacă pot fi conduse fără permis de conducere.
18:20
Aurul a trecut de 4.600 de dolari uncia, pe fondul îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA # Jurnalul.ro
Cotaţia aurului a atins un nou nivel record, escaladarea tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed) majorând cererea pentru active de refugiu, transmit DPA şi Reuters.
18:10
Opt companii, amendate de consiliu concurenței pentru înțelegeri anticoncurențiale pe piața forței de muncă # Jurnalul.ro
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei, pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.
Acum 8 ore
18:00
Ministerul Apărării lansează prima etapă a programului de voluntariat militar cu 1.000 de locuri. Tinerii între 18-35 de ani primesc 27.000 de lei după patru luni de pregătire.
17:50
Consiliul Concurenței a sancționat 8 companii cu 163,71 milioane lei pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața forței de muncă # Jurnalul.ro
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.
17:50
Horoscop 2026 complet. Află ce schimbări aduc Saturn, Neptun și Jupiter în dragoste, carieră și bani pentru toate zodiile.
17:40
Anumite profesii sunt asociate cu rate mai mari de divorț din cauza stresului, programului haotic și lipsei timpului pentru familie. Vezi lista completă.
17:20
PSD îl susține pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă atacurile politice recente # Jurnalul.ro
PSD îl susține ferm pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă acuzațiile de plagiat, pe care le consideră un atac politic menit să submineze procedurile legale pentru numirea șefilor parchetelor de rang înalt. Partidul reafirmă că susținerea pentru ministru este totală.
17:10
Fostul portar Rică Răducanu a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Acesta are 80 de ani și refuză să își facă operație la picioare.
16:50
O caricatură cu Donald Trump publicată pe rețeaua socială X a generat reacții puternice la nivel internațional, după ce liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a distribuit o imagine în care președintele Statelor Unite este reprezentat sub forma unui sarcofag egiptean care se sparge.
16:40
Nadia Comăneci este considerată cea mai mare gimnastă din toate timpurile. „Zeița de la Montreal” trăiește în Statele Unite împreună cu familia sa și desfășoară mai multe afaceri.
16:20
Datele de naștere 8, 10, 14 și 27 sunt considerate cele mai rezistente. Fiecare cifră întruchipează trăsături precum disciplina, leadershipul, adaptabilitatea sau forța morală.
