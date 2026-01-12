Alain Orsoni, fost lider naționalist, ucis la înmormântarea mamei sale
MainNews.ro, 13 ianuarie 2026 01:20
Alain Orsoni, fost lider naționalist și președinte al clubului AC Ajaccio, a fost ucis prin împușcare în inimă la înmormântarea mamei sale în Vero, Corsica. Asasinatul a avut loc de la sute de metri distanță, în prezența a 50 de persoane. Orsoni a condus Mișcarea Corsicană pentru Autodeterminare. Alain Orsoni, fost lider separatist, a fost … Articolul Alain Orsoni, fost lider naționalist, ucis la înmormântarea mamei sale apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
01:20
Alain Orsoni, fost lider naționalist și președinte al clubului AC Ajaccio, a fost ucis prin împușcare în inimă la înmormântarea mamei sale în Vero, Corsica. Asasinatul a avut loc de la sute de metri distanță, în prezența a 50 de persoane. Orsoni a condus Mișcarea Corsicană pentru Autodeterminare. Alain Orsoni, fost lider separatist, a fost … Articolul Alain Orsoni, fost lider naționalist, ucis la înmormântarea mamei sale apare prima dată în Main News.
01:10
România nu are o poziție clară în ceea ce privește Venezuela și Groenlanda, potrivit declarațiilor președintelui Nicușor Dan. Analiștii sugerează că țara trebuie să fie prudentă, având în vedere dependența de partenerii occidentali și lipsa unei vizite oficiale la Washington. Poziționarea timorată ridică întrebări despre leadershipul extern. Declarațiile președintelui Nicușor Dan privind Venezuela și Groenlanda … Articolul România și dilema poziției în Venezuela și Groenlanda: lipsa unui angajament ferm apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
00:30
Guvernul român va impozita clădirile și terenurile persoanelor fizice la valoarea de piață, începând cu 1 ianuarie 2027. Această modificare va reflecta prețurile reale, iar impozitele ar putea crește semnificativ. Află cum va afecta bugetul proprietarilor și ce reforme sunt planificate. Guvernul va impozita clădirile și terenurile la valoarea de piață începând cu 1 ianuarie … Articolul Impozitarea clădirilor și terenurilor la valoarea de piață, din 2027 apare prima dată în Main News.
00:20
UDMR acuză MAE de lipsă de transparență în votul pentru Acordul UE-Mercosur. Kelemen Hunor subliniază neglijarea Ministerului Agriculturii, care a contestat acordul din cauza riscurilor pentru fermierii români. Critica sa evidențiază frustrarea din coaliție și pericolele importurilor ieftine din America Latină. Kelemen Hunor acuză Ministerul de Externe că a votat Acordul UE-Mercosur fără consultarea Ministerului … Articolul Scandal Mercosur: UDMR acuză MAE că ignoră Ministerul Agriculturii apare prima dată în Main News.
00:20
Iranienii folosesc Starlink, un echipament interzis, pentru a depăși blocajele impuse de regimul iranian în timpul protestelor. Această tehnologie, crucială în conflicte globale, a fost esențială și în războiul din Ucraina, demonstrând influența lui Elon Musk asupra comunicațiilor în zone afectate de criză. Protestatarii iranieni folosesc Starlink pentru a ocoli blocajele internetului impuse de autorități … Articolul Iranienii folosesc echipamente interzise esențiale în războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.
12 ianuarie 2026
23:50
Omul de afaceri Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, folosind criptomonede pentru a transfera 300.000 de euro în scopuri împotriva intereselor Republicii Moldova. Hotărârea a fost pronunțată în lipsa sa, el fiind dat în căutare. Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare … Articolul Denis Cuculescu, omul de afaceri condamnat la 15 ani pentru trădare apare prima dată în Main News.
23:50
Real Madrid a anunțat despărțirea de antrenorul Xabi Alonso după 231 de zile, în urma unei înfrângeri în Supercupa Spaniei. Alonso a condus echipa în 34 de meciuri, obținând 24 de victorii și 6 înfrângeri. Alvaro Arbeloa preia conducerea, marcând o nouă etapă pentru „albii”. Detalii despre decizie și impact. Xabi Alonso a fost demis … Articolul Real Madrid și-a concediat antrenorul Xabi Alonso după 231 de zile apare prima dată în Main News.
23:50
Coreea de Nord acuză Statele Unite de ignorarea Națiunilor Unite, numind manevrele acestora „fără rușine”. Misiunea nord-coreeană la ONU contestă sancțiunile și denunță acțiunile Washingtonului ca fiind ilegale și imorale. Declarația vine după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA. Coreea de Nord acuză Statele Unite de manevre fără rușine care ignoră existența ONU … Articolul Coreea de Nord denunță Statelor Unite pentru sfidarea ONU, fără rușine apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
23:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța sprijinirii iranienilor în protestele actuale împotriva regimului de la Teheran. El a cerut implicarea internațională pentru a ajuta la eliberarea Iranului de un regim care a provocat suferință atât în țară, cât și în Ucraina. Protestele au condus la mii de arestări și decese. Volodimir Zelenski a cerut … Articolul Zelenski condamnă regimul iranian în contextul protestelor violente apare prima dată în Main News.
23:30
Reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrație nu e suficientă, susține Eugen Rădulescu de la BNR. Acesta avertizează că lipsa reformelor și modelul administrativ ceaușist contribuie la risipa resurselor. România se confruntă cu un deficit bugetar alarmant și românii cu venituri mici vor suporta consecințele. Eugen Rădulescu, consilier BNR, afirmă că reducerea cu 10% a … Articolul Reducerea de 10% în administrație: insuficient pentru eficiență și sustenabilitate apare prima dată în Main News.
23:20
Ai, cimpanzeul de 49 de ani, cunoscut pentru abilitățile sale cognitive și artistice, a murit pe 9 ianuarie 2026. A fost subiectul Proiectului Ai la Universitatea din Kyoto, unde a demonstrat inteligență remarcabilă prin învățarea simbolurilor, numerelor și prin creații artistice. Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci în studiul inteligenței primatelor. Ai, cimpanzeul cunoscut pentru … Articolul Cimpanzeul „geniu” care a impresionat știința a murit la 49 de ani apare prima dată în Main News.
23:00
PSD îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzând-o pe ziarista Emilia Șercan de atac politic după ce aceasta a afirmat că 56% din teza sa de doctorat este plagiată. Acuzațiile au apărut după ce Marinescu a demarat procedurile pentru numirea șefilor DNA și DIICOT, negând implicațiile politice. PSD îl susține pe ministrul Justiției Radu … Articolul Controversele plagiatului lui Radu Marinescu și acuzațiile Emiliei Șercan apare prima dată în Main News.
22:50
Fostul președinte al lui Adrian Mutu, Alain Orsoni, a fost asasinat la înmormântarea mamei sale, în Corsica. Orsoni, în vârstă de 71 de ani, a fost împușcat de un lunetist, iar medicii nu au reușit să-l salveze. Adrian Mutu a reacționat, exprimându-și regretul pentru pierderea acestui om extraordinar. Alain Orsoni, fost președinte al AC Ajaccio, … Articolul Asasinat la înmormântarea mamei lui Adrian Mutu: „Un om extraordinar” apare prima dată în Main News.
22:50
Cătălin Măruță își exprimă prima reacție după închiderea emisiunii „La Măruță” de către PRO TV, după 18 ani. Prezentatorul reflectează la impactul emisiunii în viața sa și anunță că va explora noi proiecte online. Ultima emisiune va fi transmisă pe 6 februarie, marcând sfârșitul unui capitol important. PRO TV a închis emisiunea La Măruță după … Articolul Cătălin Măruță, reacția după închiderea emisiunii de la PRO TV: „Acum sunt curios” apare prima dată în Main News.
22:40
Samsung va lansa flagship-ul Galaxy S26 pe 25 februarie, cu disponibilitate în România începând cu 11 martie. Noul model Galaxy S26 Ultra va include procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, camere îmbunătățite și încărcare rapidă de 60W, promițând o experiență superioară pentru utilizatori. Samsung Galaxy S26 va fi lansat pe 25 februarie Disponibilitatea în Europa … Articolul Lansare Samsung Galaxy S26: disponibile în România și data exactă apare prima dată în Main News.
22:40
Alexei Cotorobai, afiliat lui Ilan Şor, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș și pentru răpirea mamei acestuia. Incidentul tragic s-a petrecut acum 16 ani, iar recent au apărut noi probe care au dus la reluarea cazului și la reexaminarea sentinței. Alexei Cotorobai, afiliat partidului Şansă, a fost condamnat … Articolul Fratele lui Ilan Şor, condamnat pentru omorul unui bebeluş apare prima dată în Main News.
22:30
Guvernul Bolojan a împrumutat 1,2 miliarde de lei de la bănci prin emisiuni de obligațiuni de stat, începând 2026 cu planuri de împrumuturi de 10 miliarde lei. Dobânzile pentru titluri de stat se stabilesc la 6,44% și 6,65%. Împrumuturile vor fi folosite pentru refinanțarea datoriei publice și finanțarea deficitului bugetar. Guvernul Bolojan a împrumutat 1,2 … Articolul Bolojan împrumută 1,2 miliarde lei de la bănci într-o singură zi apare prima dată în Main News.
22:20
Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, a declarat că Donald Trump a acceptat să nu desfășoare operațiuni militare în Mexic, într-o convorbire telefonică recentă. Aceasta vine în contextul discuțiilor despre combaterea cartelurilor de droguri, subliniind importanța respectării suveranității naționale și cooperarea bilaterală. Claudia Sheinbaum a declarat că Donald Trump a acceptat să nu desfășoare operațiuni militare în … Articolul Trump și Sheinbaum confirmă că SUA nu vor desfășura trupe în Mexic apare prima dată în Main News.
21:50
Kylian Mbappe a reacționat emoționant după demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid. Într-un mesaj pe Instagram, superstarul francez i-a mulțumit pentru încrederea acordată și pentru ideile clare despre fotbal. Alonso a fost eliberat de post după înfrângerea în Supercupa Spaniei împotriva Barcelonei. Kylian Mbappe a reacționat după demiterea lui Xabi Alonso de la … Articolul Reacția lui Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso: mesaj emoționant pentru antrenor apare prima dată în Main News.
21:50
Războiul electricelor: BMW își accelerează vânzările de vehicule electrice, în timp ce Mercedes-Benz pierde teren în fața ofensivei chinezilor de la BYD. Vânzările Mercedes au scăzut cu 9%, în contrast cu creșterea de 3,6% a BMW, în contextul unei competiții acerbe pe piața auto din China și Europa. Mercedes-Benz a înregistrat o scădere de 9% … Articolul BMW își accelerează vânzările de electrice, iar Mercedes cedează teren în fața BYD apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
21:40
Apple și Google colaborează pentru integrarea modelelor Gemini în Apple Intelligence, promițând funcții inovatoare. Există un angajament față de confidențialitate și tehnologia cloud Google. Această alianță a provocat creșteri pe piețele financiare, cu Alphabet depășind 4.000 miliarde de dolari capitalizare bursieră. Apple și Google au semnat un acord de colaborare pentru integrarea modelelor Gemini în … Articolul Apple și Google colaborează pentru integrarea modelelor Gemini în AI apare prima dată în Main News.
21:40
România se confruntă cu un scandal care amenință independența justiției, odată cu acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta coincide cu numirea procurorilor-șefi, stârnind controverse asupra influenței politice în sistemul judiciar și reluând temerile legate de reîntoarcerea poliției politice. Ministrul Justiției Radu Marinescu este acuzat de plagiat, reacțiile ducând la dezbateri privind independența … Articolul Independența justiției din România: Suntem în pericol? apare prima dată în Main News.
21:30
Donald Trump amenință Exxon Mobil, cea mai mare companie petrolieră din SUA, că o va exclude de pe piața venezueleană, după ce a fost nemulțumit de reacția acesteia la cererile sale de investiții. Trump solicită companiilor americane să investească masiv în sectorul energetic al Venezuelei, promițând garanții de securitate. Donald Trump amenință Exxon Mobil că … Articolul Trump amenință compania petrolieră din SUA cu exclusivitatea în Venezuela apare prima dată în Main News.
21:20
Planurile SUA de a exploata petrolul Venezuelei ar putea consuma peste 10% din bugetul global de carbon până în 2050, amenințând obiectivele climatice globale. Producția de petrol din Venezuela, extrem de poluantă, riscă să blocheze tranziția către energie curată și să adâncească criza climatică. Exploatarea petrolului din Venezuela de către SUA ar putea consuma 13% … Articolul Exploatarea petrolului venezuelean de către SUA, o amenințare pentru climate globale apare prima dată în Main News.
21:00
Guvernul Bolojan va crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP, pentru a evita tăierile de salarii și reducerea numărului de angajați. Proiectul de lege va fi finalizat săptămâna viitoare. Vârsta actuală de pensionare este 48 de ani, iar discuțiile vizează eventuale ajustări. Guvernul Bolojan va crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, … Articolul Guvernul Bolojan majorează vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP apare prima dată în Main News.
20:50
Rapid este aproape de transferul lui Robert Sălceanu de la Petrolul, iar președintele executiv Victor Angelescu anunță că echipa mai vrea alți doi jucători. Giuleștenii, pe locul 2 în Liga 1, se pregătesc pentru a se lupta la titlu. Următorul meci este împotriva Metaloglobus, sâmbătă, la ora 20:00. Victor Angelescu anunță că Rapid este aproape … Articolul Transferuri rapide: Angelescu speră la finalizarea negocierilor! apare prima dată în Main News.
20:50
Radu Miruță, ministrul Apărării, subliniază necesitatea transparenței în ajutoarele financiare acordate Ucrainei, menționând decizia CSAT de secretizare a acestor informații. România direcționează fonduri către bugetul NATO, iar detalii despre ajutoare ar trebui comunicate public, fără a compromite securitatea. Radu Miruță solicită transparență privind ajutoarele financiare ale României pentru Ucraina CSAT condus de Klaus Iohannis a … Articolul România trebuie să facă public ajutorul pentru Ucraina, spune Radu Miruță apare prima dată în Main News.
20:40
Decizie finală în cazul Bogdan Peșchir; procesul lui Călin Georgescu continuă la Brașov # MainNews.ro
Decizia definită în cazul Bogdan Peșchir: Curtea de Apel Brașov a respins cererea de strămutare a procesului privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu. Instanța a concluzionat că motivele invocate nu justifica mutarea, iar procesul rămâne la Tribunalul Brașov. Află mai multe detalii despre acuzații și deciziile instanței. Bogdan Peșchir, acuzat de finanțare illegală … Articolul Decizie finală în cazul Bogdan Peșchir; procesul lui Călin Georgescu continuă la Brașov apare prima dată în Main News.
20:30
O nouă aplicație din China, „Are You Dead?”, a câștigat popularitate rapidă, devenind prima în topul aplicațiilor plătite. Aceasta permite utilizatorilor să confirme că sunt în viață, contactându-și apropiații în caz de neconformare. Destinată celor care trăiesc singuri, aplicația se extinde acum internațional. Aplicația Are You Dead? a devenit populară în China, având un concept … Articolul Aplicația din China care explodează în popularitate pe plan mondial apare prima dată în Main News.
20:20
SUA nu au un plan clar pentru schimbarea regimului de la Teheran, în ciuda avertismentelor lui Donald Trump. Iranul declară că este pregătit pentru război și dialog, în timp ce protestele naționale continuă. Tensiunile internaționale cresc, însă opțiunile militare sunt încă în analiză fără decizii concrete. SUA nu au un plan concret pentru schimbarea regimului … Articolul SUA confirmă lipsa unui plan pentru schimbarea regimului de la Teheran apare prima dată în Main News.
20:00
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a cerut Papei Leon al XIV-lea să intervină pentru eliberarea prizonierilor politici din țară. Întâlnirea a avut loc la Vatican, iar Papa a subliniat importanța respectării drepturilor omului în Venezuela. Guvernul a anunțat recent eliberarea a 116 deținuți. Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a solicitat intervenția … Articolul Lidera opoziției din Venezuela cere ajutorul Papei pentru o soluție politică apare prima dată în Main News.
20:00
Deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege pentru legalizarea prostituției în România, pledând pentru reglementarea acestei activități în locul ipocriziei. Proiectul propune controale medicale, protecția comunității și siguranță juridică. Iordache evidențiază necesitatea abordării problemelor de sănătate publică și combaterea traficului de persoane. Deputatul PNL Ion Iordache a propus legalizarea prostituției în România … Articolul Ion Iordache, deputat PNL: legalizarea prostituției și distanțarea de școli apare prima dată în Main News.
19:50
Michael Carrick va fi noul antrenor al lui Manchester United, cu numirea oficializată în această săptămână. Jurnalistul Fabrizio Romano confirmă că acordul este aproape finalizat, iar Carrick a acceptat condițiile propunerii de contract. Aceasta marcând o nouă etapă pentru clubul englez. Michael Carrick va fi noul antrenor al lui Manchester United Numirea va fi oficializată … Articolul Noul antrenor al lui Manchester United, acord oficializat! apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:40
Un denunț la Parchetul General solicită investigarea suspiciunilor de „acaparare a justiției” după dezvăluirile Emiliei Șercan privind plagiatul ministrului Justiției, Radu Marinescu. Avocatul Adrian Cuculis invocă posibile infracțiuni de corupție și presiuni asupra magistraților, subliniind necesitatea unei analize instituționale ferme. Articolul Denunț la Parchetul General: Emilia Șercan și acuzațiile de acaparare a justiției apare prima dată în Main News.
19:30
România a înregistrat un deficit comercial de aproape 30 miliarde euro în primele 11 luni ale anului 2025. Importurile au depășit exporturile, cu valori de 119,19 miliarde euro la importuri și 89,42 miliarde euro la exporturi. Scimburile intra-UE27 reprezintă 71,7% din totalul exporturilor și 72,3% din importuri. România a înregistrat un deficit comercial de aproape … Articolul Deficit record în comerț: România, aproape 30 miliarde euro în 11 luni apare prima dată în Main News.
19:30
Interesul global pentru armele rusești a atins un nivel record de 70 de miliarde de dolari, conform vicepremierului Denis Manturov. Războiul din Ucraina a permis testarea eficienței echipamentelor militare ruse, ducând la o creștere a comenzilor externe, în special pentru sisteme antiaeriene și avioane de vânătoare. Interesul global pentru armele rusești a atins un nivel … Articolul Rusia raportează comenzi externe record pentru arme, datorită testelor din Ucraina apare prima dată în Main News.
19:20
Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în estul Indiei, provocând o alertă maximă în zonele afectate. Autoritățile desfășoară o operațiune de capturare pentru a proteja comunitățile locale. Este o situație fără precedent, iar atacurile au avut loc în special noaptea, pe fondul reducerii habitatului natural. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane … Articolul Teroare în estul Indiei: Elefant sălbatic ucide 20 de persoane în nouă zile apare prima dată în Main News.
19:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc va depune mărturii în dosarul penal al fostului președinte Igor Dodon, cunoscut ca „Sacoșa Neagră”. Plahotniuc și consilierul său Serghei Iaralov vor fi martori ai acuzării într-un caz de corupție gravă. Dosarul include acuzații de finanțare ilegală a partidului și abuz de putere. Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor depune mărturii în … Articolul Vladimir Plahotniuc, martor în dosarul lui Igor Dodon, fost președinte moldovean apare prima dată în Main News.
19:00
Deputatul PNL Ion Iordache a propus un proiect de lege pentru legalizarea serviciilor sexuale contra cost în România. Legea ar reglementa autorizarea spațiilor și persoanelor implicate, asigurând sănătatea și protecția acestora. Autoritățile locale vor emite acordurile de funcționare, iar contribuțiile fiscale devin obligatorii. Deputatul Ion Iordache a propus un proiect de lege pentru legalizarea serviciilor … Articolul Lider PNL propune legalizarea serviciilor sexuale autorizate de primării apare prima dată în Main News.
18:50
FC Hermannstadt a scăpat de interdicția la transferuri, anunțând pe rețelele sociale că a rezolvat situația financiară ce a dus la restricții. Antrenată de Dorinel Munteanu, echipa se află pe penultimul loc în Liga 1, cu 13 puncte. În cantonamentul din Antalya, Hermannstadt a înregistrat rezultate mixte, remizând cu Kayserispor și Napredak. FC Hermannstadt a … Articolul Clubul din Liga 1 a scăpat de interdicţia la transferuri! Veste fantastică! apare prima dată în Main News.
18:50
Florin Roman și Ioan Mang, miniștri demisionari din cauza plagiatului, susțin că au fost victime ale unei arme politice. Cu acuzații care amenință carierele, ei afirmă că se urmărește revenirea la situații în care nevinovații erau persecutați. Cazul Marinescu reînvie aceste controverse politice. Ioan Mang și Florin Roman susțin că au fost victime ale acuzațiilor … Articolul Revenirea la cazuri de nevinovați în pușcărie: reacția foștilor miniștri demisionari apare prima dată în Main News.
18:40
Scena politică din România este zguduită de acuzații grave aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. O anchetă arată că teza sa de doctorat conține pasaje plagiat. Acest scandal riscă să afecteze procesul de numire la conducerea marilor parchete, iar miza reală este decredibilizarea sa în ochii publicului. Acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, au … Articolul Decredibilizarea lui Radu Marinescu: Miza și implicațiile sale apare prima dată în Main News.
18:30
Fabrica de componente auto Adient din Ploiești se va închide, afectând peste 1.000 de angajați. Motivele includ scăderea cererii și provocările industriei auto. Compania, desprinsă din Johnson Controls, nu a găsit soluții viabile pentru continuarea activității. Impactul se resimte în economia locală. Adient va închide fabrica de la Ploiești, afectând peste 1.000 de angajați Decizia … Articolul Fabrica de componente auto se închide, 1.000 de locuri de muncă pierdute apare prima dată în Main News.
18:30
Ministerul rus al Apărării a anunțat distrugerea unei fabrici de reparații aeronave în atacul cu racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei. Acesta a fost condamnat de Kiev și susținătorii europeni ca o tentativă de intimidare, în contextul unei posibile desfășurări de trupe occidentale în Ucraina. Ministerul rus al Apărării anunță distrugerea unei fabrici de reparații aeronave … Articolul Armata rusă susține că a distrus o țintă în Ucraina cu racheta hipersonică Oreșnik apare prima dată în Main News.
18:20
Soldații extratereștri trimiși de Trump pentru a-l captura pe Maduro au șocat agenții de securitate din Venezuela. Tehnologia avansată și puterea de foc copleșitoare au dus la un masacru în care aceștia nu au avut nicio șansă. Avertismentul este clar: America Latină trebuie să se gândească de două ori înainte de a provoca Statele Unite. … Articolul Trump trimite soldați neobișnuiți să-l captureze pe Maduro: o experiență intensă apare prima dată în Main News.
18:00
Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România dacă ar avea loc un referendum. Într-un interviu recent, ea a subliniat dificultățile cu care se confruntă Moldova în fața Rusiei și a recunoscut că, deși nu există o majoritate pentru unire, sprijinul pentru aderarea la UE este semnificativ. Maia Sandu va … Articolul Cum va vota lidera de la Chișinău într-un referendum pentru unirea cu România apare prima dată în Main News.
18:00
Liderul PNL, Daniel Fenechiu, comentează acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, subliniind importanța integrității în funcțiile publice. Acesta nu confirmă o eventuală demisie, dar recunoaște că acuzațiile pot influența cariera ministerială a lui Marinescu. Detalii despre impactul acestor scandaluri. Liderul PNL, Daniel Fenechiu, subliniază importanța integrității în funcțiile publice Acuzatul de plagiat, Radu … Articolul Acuzații de plagiat: Radu Marinescu, ministru fără susținere din partea PNL apare prima dată în Main News.
17:50
Sofia Vicoveanca, celebra solistă de muzică populară, a suferit un infarct și a fost internată la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava. Medicii confirmă că starea ei este stabilă, iar artista, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub observație la secția de cardiologie, respectând dorința familiei pentru discreție. Sofia Vicoveanca, solistă de muzică … Articolul Sofia Vicoveanca, internată după un infarct: ultimele vești despre sănătatea ei apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
17:40
Milos Raonic, fost număr 3 mondial, se retrage din tenis la 35 de ani, după o carieră afectată de accidentări. Cunoscut pentru serviciul său puternic, rămâne cel mai bun jucător din Canada, cu un record impresionant de ași. Ultimul meci a fost la Jocurile Olimpice 2024. Tenisul a fost dragostea sa. Milos Raonic se retrage … Articolul Milos Raonic, 35 de ani, se retrage fără titluri de Mare Șlem apare prima dată în Main News.
17:30
Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, anunță trimiterea a 600 de angajați în șomaj tehnic. Suspendarea contractelor de mentenanță va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor. Romgaz nu a prezentat, până acum, o ofertă de preluare a combinatului. Azomureș va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați Peste … Articolul Mii de angajați afectați de șomaj tehnic la Azomureș și suspendarea contractelor apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.