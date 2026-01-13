Patriarhul Kirill al Rusiei are o „soție secretă” de 50 de ani, contrar ortodoxiei

01:50

Basarab Panduru avertizează că Nicolae Stanciu și Olimpiu Moruțan riscă să nu joace la barajul pentru World Cup 2026 cu Turcia, dacă nu își rezolvă problemele curente. Stanciu nu reușește să se impună la Genoa, iar Moruțan este aproape de plecare de la Aris Salonic. Orgoliul jucătorilor îi poate costa prezența la națională. Basarab Panduru … Articolul Basarab Panduru, avertisment pentru tricolori înainte de barajul cu Turcia apare prima dată în Main News.