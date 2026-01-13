Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulată neacreditată și alta la distanță de 330 kilometri
Newsweek.ro, 13 ianuarie 2026 07:20
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
07:40
Interesul SUA pentru Groenlanda atrage atenția investitorilor din tehnologie asupra mineralelor critice # Newsweek.ro
Investitorii din sectorul tehnologic evaluează tot mai atent impactul pe care o eventuală preluare a...
Acum 15 minute
07:30
Iarna nu e ca vara! 10 sfaturi esențiale pentru șoferi, pentru a conduce în siguranță pe zăpadă și gheață # Newsweek.ro
Zăpadă, gheață, polei... Iarna nu e ca vara la volan! Cauciucurile omologate pentru iarnă sunt esenț...
Acum 30 minute
07:20
Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulată neacreditată și alta la distanță de 330 kilometri # Newsweek.ro
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
Acum o oră
07:10
Horoscop 14 ianuarie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor. Racii, zi cu energie pozitivă # Newsweek.ro
Horoscop 14 ianuarie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor. Racii au parte de o zi cu en...
Acum 2 ore
06:40
Viața la pensie. Cum să faci ca statul acasă în ianuarie să fie confortabil și să nu te simți singur # Newsweek.ro
După ce decorațiunile de sărbători dispar, casa poate părea mai goală, iar sentimentul de singurătat...
Acum 12 ore
22:50
Transgaz mizează pe echilibru: 50% din profit pentru dividende, investițiile rămân prioritate # Newsweek.ro
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz mizează pe echilibru: 50% din profit merge ...
21:50
O mare companie auto din România se închide. 1.000 de oameni își pierd locurile de muncă. Efect de domino # Newsweek.ro
O mare companie auto din România se închide. 1.000 de oameni își vor pierde atunci locurile de muncă...
21:40
Primarul general Ciprian Ciucu anunţă măsuri pentru a îmbunătăţi furnizarea căldurii în Bucureşti, d...
21:20
Combinatul Azomureş nu se simte deloc bine. Peste 2500 de locuri de muncă sunt afectate # Newsweek.ro
Combinatul Azomureş nu se simte deloc bine şi face mişcări tipice unei întreprinderi care se pregăte...
21:10
Marea Britanie intră în războiul contra navelor-cargo ale Rusiei. Două sunt în Mediterana escortate militar # Newsweek.ro
Guvernul Marii Britanii a identificat o bază legală ce poate fi utilizată pentru a permite armatei s...
20:50
Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în "Dosarul diamantelor" # Newsweek.ro
Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în "Dosarul diama...
20:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, într-un posibil conflict de interese la Romsilva # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, pentru existenţa unui posibil conflict de interes...
20:30
VIDEO Sateliții SUA punctează unitățile militare ale gărzilor IRGC din iran pentru a le lovi. Teheranul amenin # Newsweek.ro
Activitățile de recunoaștere militară ale SUA privind Iranul au crescut, iar Donald Trump declară în...
20:10
5 semne că vă îndreptați spre divorț. Secretomanie crescută în privința telefoanelor este în top # Newsweek.ro
Începutul unui nou an ar trebui să fie plin de speranță, dar pentru multe cupluri, luna ianuarie adu...
19:50
Trucul banal prin care vei avea un somn mai odihnitor noaptea. Ce să faci pentru câteva minute la prânz # Newsweek.ro
Experții sunt de acord că expunerea la soarele de după-amiază este unul dintre obiceiurile pe care l...
19:40
De ce este Acordul Mercosur avantajos? Pentru că ne deschidem la o piaţă de peste 270.000.000 de consumatori # Newsweek.ro
De ce e Acordul Mercosur-UE avantajos pentru România? Pentru că ţara se poate lansa la o piaţă uriaş...
19:20
Tensiuni în Mediterana. Nave cargo ale Rusiei escortate de un distrugător, vânate de echipaje SUA, NATO # Newsweek.ro
Un convoi maritim rusesc se deplasează în Marea Mediterană, stârnind tensiuni în NATO. Navele de mar...
19:10
Militarii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaltă. Ministrul apărării a făcut anunțul # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, radu Miruță a anunțat că se va umbla la creșterea vârstei de pensionare pentru m...
18:50
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. În joc - miliarde $ din petrol # Newsweek.ro
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. Care este aceasta? În...
18:50
Părinții pot economisi sute de lei dacă fac buletin electronic unui copil sub 14 ani în loc de pașaport # Newsweek.ro
Alegerea între pașaport și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru copii poate însemna economi...
18:50
Transparența salarială devine obligatorie din 2026, iar Iașul intră în noul an cu o piață a muncii î...
Acum 24 ore
18:40
Motivul pentru care simți foame seara. Cum să te oprești din mâncat după ora 20.00? Mulți oameni con...
18:20
Românii dau năvală să viziteze Ungaria. Doar turiștii nemți sunt mai numeroși. Le-am adus 4.000.000.000€ # Newsweek.ro
Turimsul este în floare în Ungaria generând venituri de peste 4 miliarde de euro. Germanii și români...
18:10
Fiecare semn zodiacal are o latură întunecată — da, chiar și cele care par a fi infinit de dulci și ...
17:50
Alexandru Nazare, în centrul negocierilor OCDE: România caută aderarea la clubul economiilor dezvoltate # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce d...
17:30
Șeful rezerviștilor din Germania cere prezența trupelor în Groenlanda. Europa trebuie să aibă o poziție fermă # Newsweek.ro
Este iminent un război cu sânge rece de descurajare, purtat cu SUA? Statele NATO din Europa împotriv...
17:30
Ovidiu Lipan Țăndărică își sărbătorește ziua de naștere pe scenă, la Sala Palatului, cu „Visul toboșarului” # Newsweek.ro
Legendarul muzician Ovidiu Lipan Țăndărică a ales să își petreacă ziua de naștere pe scenă, alături ...
17:20
România își întărește poziția energetică: extracția gazelor din Marea Neagră începe mai devreme # Newsweek.ro
Proiectul Neptun Deep avansează mai rapid decât era prevăzut inițial, iar România ar putea începe ex...
17:10
Maia Sandu spune că ar vota „DA” la un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România # Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști brita...
17:10
Bucureștiul devine primul oraș din România cu inel de autostrada în 2026. Ce alte autostrăzi se deschid # Newsweek.ro
În timp ce în jurul majorității metropolelor europene șoferii circulă cu viteză de zeci de ani, Bucu...
17:10
Deputatul PNL Ion Iordache anunţă luni că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea autoriza...
16:50
VIDEO Dakar 2026, Ziua 8: Dacia „Regelui deșertului”, pe locul 1. Românul Mani Gyenes, pe 4 la Malle Moto # Newsweek.ro
Cea de-a 8-a zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat. Nasser Al-Attiyah, „Regele deșertului” conduce î...
16:50
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prim...
16:40
Luna recordurilor auto în Iași, la Înmatriculări. Începutul sfârșitului pentru motoarele diesel noi # Newsweek.ro
Decembrie 2025 a adus un record absolut de înmatriculări auto în județul Iași, cu aproape 1.600 de a...
16:40
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide” # Newsweek.ro
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide”. Nor...
16:20
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 euro # Newsweek.ro
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 e...
16:10
Creștere de aproape 1% a prețului materialelor de construcții din cauza impozitului pe clădiri comerciale # Newsweek.ro
Impoziții pe clădiri comerciale va crește costurile materialelor de construcție cu aproape 1%. Mii d...
16:00
De ce bucureștenii nu au suficientă căldură? ELCEN: 2.000 tone de apă fierbinte se pierd în fiecare oră # Newsweek.ro
Urmează o noapte foarte geroasă, dar problema căldurii din București nu a fost rezolvată pe deplin. ...
15:50
VIDEO Experiență cu mașina electrică la -30°C: Viteza maximă, limitată la 20-40 km/h, până s-a încălzit # Newsweek.ro
Frigul este cel mai mare dușman al mașinilor electrice. Un finlandez își povestește experiența sa la...
15:40
Planta care reduce stresul și purifică aerul din locuință. În China este asociată cu succesul financiar # Newsweek.ro
Pilea peperomioides, cunoscută ca planta de bani chinezească, aduce în locuință nu doar frumusețe, c...
15:10
Escrocherie de 1.300.000 $. Un cuplu de pensionari credea că ajută la o anchetă a Poliției. „Ne-a fost teamă” # Newsweek.ro
Un cuplu de pensionari de 82 de ani credea că „ajuta” la o anchetă federală. Și-au convertit economi...
15:10
Guvernul decide cine nu poate cumula pensie și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare # Newsweek.ro
Până la fibnal de an vom avea mari schimbăr la legea pensiilor.
15:10
Beijingul avertizează SUA după planurile lui Trump privind anexarea Groenlandei „într-un fel sau altul” # Newsweek.ro
China reacționează după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei de către SUA. Be...
15:00
Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela # Newsweek.ro
Papa Leon s-a întâlnit luni cu lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pac...
14:40
Avocat spune ce pot face pensionarii după ce pensia lor nu s-a indexat în 2026? Cum pot obține 190 lei în plus # Newsweek.ro
Pensionarii care așteptau creșterea pensiilor s-au trezit cu veniturile neschimbate. Există soluții ...
14:40
Impozitul pentru mașina electrică, calculat la greutate în Moldova: Dacia Spring – 200 lei, Tesla Y – 989 lei # Newsweek.ro
Vi se pare mare impozitul de 40 lei pentru mașinile electrice introdus în România de la 1 ianuarie 2...
14:30
Meteo. Vremea se încălzește din această săptămâna. Prognoza pe regiuni, până pe 25 ianuarie # Newsweek.ro
Vremea se va încălzi în toată țara, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se ...
14:10
La arestarea lui Maduro armata SUA a folosit arme sonice împotriva gardienilor. Ce efecte au # Newsweek.ro
SUA au folosit o armă misterioasă puternică care i-a îngenuncheat pe soldații venezueleni, „sângerân...
13:50
Ancheta la SJU Constanţa. Doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale # Newsweek.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anc...
13:40
Impozitele pe locuințe ar putea crește din nou. Se pregătește taxarea la valoarea de piață. De când se aplică # Newsweek.ro
Impozitele pe locuințe ar putea crește din nou în următorii ani, după ce guvernul pregătește un nou ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.