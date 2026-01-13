Ce se întâmplă cu indemnizația de handicap în timpul reevaluării șoferului cu dizabilități? Schimbări în 2026

Newsweek.ro, 13 ianuarie 2026 08:50

Indemnizația de handicap nu va mai fi suspendată în timpul reevaluării șoferilor cu dizabilități. No...

Acum 5 minute
09:10
SUA acuză o „escaladare periculoasă și inacceptabilă” în Ucraina, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik Newsweek.ro
Statele Unite au condamnat în Consiliul de Securitate al ONU folosirea de către Rusia a rachetei bal...
Acum 15 minute
09:00
VIDEO China lansează temutul avion invizibil J-35 după cheltuieli de 1.200.000.000$. Folosit și din portavion Newsweek.ro
Noi imagini sugerează că China ar putea fi aproape de producția în serie a unor avioane de vânătoare...
Acum 30 minute
08:50
Ce se întâmplă cu indemnizația de handicap în timpul reevaluării șoferului cu dizabilități? Schimbări în 2026 Newsweek.ro
Indemnizația de handicap nu va mai fi suspendată în timpul reevaluării șoferilor cu dizabilități. No...
Acum o oră
08:40
Franța își retrage personalul diplomatic neesențial din Iran, pe fondul tulburărilor din țară Newsweek.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului, din ...
08:30
Kelemen Hunor acuză Guvernul: acordul UE–Mercosur nu a fost discutat în coaliție Newsweek.ro
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat nic...
08:20
Mii de blocuri din București rămân fără căldură după o nouă amânare anunțată de Termoenergetica Newsweek.ro
Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de bloc...
Acum 2 ore
08:10
Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulară neacreditată și alta la „distanță” de 330 kilometri Newsweek.ro
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
08:10
Descoperire spectaculoasă în Amazon: o nouă specie de anaconda verde, cel mai greu șarpe de pe Pământ Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit recent o nouă specie de anaconda verde în pădurea amazoniană. Noua ...
08:00
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari” Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a explicat de ce pensionarii nu au parte de indexarea pensiei cu in...
07:50
România va concura la Eurovision 2026: repartizarea semifinalelor, stabilită la Viena Newsweek.ro
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eur...
07:40
Interesul SUA pentru Groenlanda atrage atenția investitorilor din tehnologie asupra mineralelor critice Newsweek.ro
Investitorii din sectorul tehnologic evaluează tot mai atent impactul pe care o eventuală preluare a...
07:30
Iarna nu e ca vara! 10 sfaturi esențiale pentru șoferi, pentru a conduce în siguranță pe zăpadă și gheață Newsweek.ro
Zăpadă, gheață, polei... Iarna nu e ca vara la volan! Cauciucurile omologate pentru iarnă sunt esenț...
07:20
Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulată neacreditată și alta la distanță de 330 kilometri Newsweek.ro
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 14 ianuarie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor. Racii, zi cu energie pozitivă Newsweek.ro
Horoscop 14 ianuarie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor. Racii au parte de o zi cu en...
06:40
Viața la pensie. Cum să faci ca statul acasă în ianuarie să fie confortabil și să nu te simți singur Newsweek.ro
După ce decorațiunile de sărbători dispar, casa poate părea mai goală, iar sentimentul de singurătat...
Acum 12 ore
22:50
Transgaz mizează pe echilibru: 50% din profit pentru dividende, investițiile rămân prioritate Newsweek.ro
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz mizează pe echilibru: 50% din profit merge ...
21:50
O mare companie auto din România se închide. 1.000 de oameni își pierd locurile de muncă. Efect de domino Newsweek.ro
O mare companie auto din România se închide. 1.000 de oameni își vor pierde atunci locurile de muncă...
21:40
Primarul general Ciprian Ciucu anunţă măsuri pentru a îmbunătăţi furnizarea căldurii Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu anunţă măsuri pentru a îmbunătăţi furnizarea căldurii în Bucureşti, d...
21:20
Combinatul Azomureş nu se simte deloc bine. Peste 2500 de locuri de muncă sunt afectate Newsweek.ro
Combinatul Azomureş nu se simte deloc bine şi face mişcări tipice unei întreprinderi care se pregăte...
21:10
Marea Britanie intră în războiul contra navelor-cargo ale Rusiei. Două sunt în Mediterana escortate militar Newsweek.ro
Guvernul Marii Britanii a identificat o bază legală ce poate fi utilizată pentru a permite armatei s...
20:50
Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în &#34;Dosarul diamantelor&#34; Newsweek.ro
Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în "Dosarul diama...
20:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, într-un posibil conflict de interese la Romsilva Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, pentru existenţa unui posibil conflict de interes...
20:30
VIDEO Sateliții SUA punctează unitățile militare ale gărzilor IRGC din iran pentru a le lovi. Teheranul amenin Newsweek.ro
Activitățile de recunoaștere militară ale SUA privind Iranul au crescut, iar Donald Trump declară în...
Acum 24 ore
20:10
5 semne că vă îndreptați spre divorț. Secretomanie crescută în privința telefoanelor este în top Newsweek.ro
Începutul unui nou an ar trebui să fie plin de speranță, dar pentru multe cupluri, luna ianuarie adu...
19:50
Trucul banal prin care vei avea un somn mai odihnitor noaptea. Ce să faci pentru câteva minute la prânz Newsweek.ro
Experții sunt de acord că expunerea la soarele de după-amiază este unul dintre obiceiurile pe care l...
19:40
De ce este Acordul Mercosur avantajos? Pentru că ne deschidem la o piaţă de peste 270.000.000 de consumatori Newsweek.ro
De ce e Acordul Mercosur-UE avantajos pentru România? Pentru că ţara se poate lansa la o piaţă uriaş...
19:20
Tensiuni în Mediterana. Nave cargo ale Rusiei escortate de un distrugător, vânate de echipaje SUA, NATO Newsweek.ro
Un convoi maritim rusesc se deplasează în Marea Mediterană, stârnind tensiuni în NATO. Navele de mar...
19:10
Militarii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaltă. Ministrul apărării a făcut anunțul Newsweek.ro
Ministrul Apărării, radu Miruță a anunțat că se va umbla la creșterea vârstei de pensionare pentru m...
18:50
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. În joc - miliarde $ din petrol Newsweek.ro
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. Care este aceasta? În...
18:50
Părinții pot economisi sute de lei dacă fac buletin electronic unui copil sub 14 ani în loc de pașaport Newsweek.ro
Alegerea între pașaport și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru copii poate însemna economi...
18:50
O nouă obligație pentru firme: salariul devine obligatoriu în anunțurile de angajare Newsweek.ro
Transparența salarială devine obligatorie din 2026, iar Iașul intră în noul an cu o piață a muncii î...
18:40
Motivul pentru care simți foame seara. Cum să te oprești din mâncat după ora 20.00? Newsweek.ro
Motivul pentru care simți foame seara. Cum să te oprești din mâncat după ora 20.00? Mulți oameni con...
18:20
Românii dau năvală să viziteze Ungaria. Doar turiștii nemți sunt mai numeroși. Le-am adus 4.000.000.000€ Newsweek.ro
Turimsul este în floare în Ungaria generând venituri de peste 4 miliarde de euro. Germanii și români...
18:10
Horoscop Clasamentul celor mai „întunecate” zodii. Zile de naștere de evitat Newsweek.ro
Fiecare semn zodiacal are o latură întunecată — da, chiar și cele care par a fi infinit de dulci și ...
17:50
Alexandru Nazare, în centrul negocierilor OCDE: România caută aderarea la clubul economiilor dezvoltate Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce d...
17:30
Șeful rezerviștilor din Germania cere prezența trupelor în Groenlanda. Europa trebuie să aibă o poziție fermă Newsweek.ro
Este iminent un război cu sânge rece de descurajare, purtat cu SUA? Statele NATO din Europa împotriv...
17:30
Ovidiu Lipan Țăndărică își sărbătorește ziua de naștere pe scenă, la Sala Palatului, cu „Visul toboșarului” Newsweek.ro
Legendarul muzician Ovidiu Lipan Țăndărică a ales să își petreacă ziua de naștere pe scenă, alături ...
17:20
România își întărește poziția energetică: extracția gazelor din Marea Neagră începe mai devreme Newsweek.ro
Proiectul Neptun Deep avansează mai rapid decât era prevăzut inițial, iar România ar putea începe ex...
17:10
Maia Sandu spune că ar vota „DA” la un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști brita...
17:10
Bucureștiul devine primul oraș din România cu inel de autostrada în 2026. Ce alte autostrăzi se deschid Newsweek.ro
În timp ce în jurul majorității metropolelor europene șoferii circulă cu viteză de zeci de ani, Bucu...
17:10
Proiect de lege controversat. Parlamentul discută reglementarea activităților sexuale Newsweek.ro
Deputatul PNL Ion Iordache anunţă luni că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea autoriza...
16:50
VIDEO Dakar 2026, Ziua 8: Dacia „Regelui deșertului”, pe locul 1. Românul Mani Gyenes, pe 4 la Malle Moto Newsweek.ro
Cea de-a 8-a zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat. Nasser Al-Attiyah, „Regele deșertului” conduce î...
16:50
Ivan, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, în 2027 Newsweek.ro
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prim...
16:40
Luna recordurilor auto în Iași, la Înmatriculări. Începutul sfârșitului pentru motoarele diesel noi Newsweek.ro
Decembrie 2025 a adus un record absolut de înmatriculări auto în județul Iași, cu aproape 1.600 de a...
16:40
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide” Newsweek.ro
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide”. Nor...
16:20
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 euro Newsweek.ro
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 e...
16:10
Creștere de aproape 1% a prețului materialelor de construcții din cauza impozitului pe clădiri comerciale Newsweek.ro
Impoziții pe clădiri comerciale va crește costurile materialelor de construcție cu aproape 1%. Mii d...
16:00
De ce bucureștenii nu au suficientă căldură? ELCEN: 2.000 tone de apă fierbinte se pierd în fiecare oră Newsweek.ro
Urmează o noapte foarte geroasă, dar problema căldurii din București nu a fost rezolvată pe deplin. ...
15:50
VIDEO Experiență cu mașina electrică la -30°C: Viteza maximă, limitată la 20-40 km/h, până s-a încălzit Newsweek.ro
Frigul este cel mai mare dușman al mașinilor electrice. Un finlandez își povestește experiența sa la...
15:40
Planta care reduce stresul și purifică aerul din locuință. În China este asociată cu succesul financiar Newsweek.ro
Pilea peperomioides, cunoscută ca planta de bani chinezească, aduce în locuință nu doar frumusețe, c...
