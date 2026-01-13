Guvernul majorează vârsta de pensionare pentru MAI, MApN, SRI și SPP

20:50

Rapid este aproape de transferul lui Robert Sălceanu de la Petrolul, iar președintele executiv Victor Angelescu anunță că echipa mai vrea alți doi jucători. Giuleștenii, pe locul 2 în Liga 1, se pregătesc pentru a se lupta la titlu. Următorul meci este împotriva Metaloglobus, sâmbătă, la ora 20:00. Victor Angelescu anunță că Rapid este aproape … Articolul Transferuri rapide: Angelescu speră la finalizarea negocierilor! apare prima dată în Main News.