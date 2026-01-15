Cântăreața celebră va prezenta Festivalul de la Sanremo alături de Carlo Conti

19:10

J.D. Vance primește un ministru din Groenlanda după declarațiile lui Donald Trump privind anexarea insulei. Danemarca trimite un comando în Groenlanda pentru a întări apărarea. Tensiunile cresc între SUA, Groenlanda și Danemarca, pe fondul presiunilor asupra suveranității insulei. Franța își deschide un consulat la Nuuk. Ministrul de externe al Groenlandei și omologul său danez au …