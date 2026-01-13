Radu Bădiceanu, PwC. Cum a ajuns argintul mai căutat decât aurul: AI, tehnologiile verzi şi restricţiile Chinei

00:15

După mai bine de zece ani petrecuţi în Bucureşti, Dragoş Andrei Carp şi soţia sa au simţit că ritmul alert şi agitaţia Capitalei încep să îi apese tot mai mult. Oboseala acumulată a devenit astfel dorinţa de a face o schimbare, de a „evada“ într-un loc mai aproape de ei. Cea mai firească opţiune a fost întoarcerea acasă, la Tulcea, acolo unde cunoşteau bine mersul lucrurilor, după cum spune tânărul antre­prenor, iar aşa a început drumul lor în apicultură.