Zilele finale ale Teheranului? Un lider G7 anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale

După un deceniu şi jumătate de expansiune continuă, industria centrelor de servicii din România şi din Europa Centrală şi de Est se pregăteşte pentru un posibil scenariu de stagnare. Pentru prima dată, miza nu mai este creşterea, ci controlul costurilor, eficienţa şi rezultatele măsurabile, susţine Romek Lubaczewski, fost lider al centrului de servicii de outsourcing şi consultanţă în externalizarea serviciilor pentru PwC Europa Centrală şi de Est.