Zilele finale ale Teheranului? Un lider G7 anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale

Ziarul Financiar, 13 ianuarie 2026 13:30

Zilele finale ale Teheranului? Un lider G7 anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
13:45
Mediul rural a fost „mina de aur“a furnizorilor de internet fix în ultimii ani: numărul de clienţi a crescut de două ori mai repede decât în oraşe Ziarul Financiar
Mediul rural a fost în ultima perioadă principalul mo­tor de creştere pentru fur­ni­zorii de internet fix, înre­gistrând o rată de creş­­tere a numărului de conexiuni de două ori mai mare decât cea din oraşe - unde piaţa dă semne de saturaţie, arată o analiză a datelor publicate recent de Autoritatea Naţio­nală de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru primul semestru din 2025.
13:45
Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, la forumul CEE de la Viena alături de FMI, BERD şi BEI: Sectorul bancar din România este în cea mai bună formă din istorie. Cu toate provocările pe care le avem, România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru pieţele emergente, iar băncile au apetit pentru finanţarea economiei Ziarul Financiar
13:45
Unicredit: Europa Centrală şi de Est va depăşi Europa de Vest la ritmul creşterii economice, cu medii de 2-3% în ţările din regiune, pe fondul creşterii investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor Ziarul Financiar
Economiile din Europa Centrală şi de Est vor depăşi Europa de Vest în 2026, cu creşteri anuale de 2-3%, pe fondul accelerării creşterii PIB, a investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor
Acum 30 minute
13:30
Zilele finale ale Teheranului? Un lider G7 anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale Ziarul Financiar
Acum o oră
13:15
Cum a mers piaţa interbancară în tot anul 2025: Lichiditate în creştere şi dobânzi în scădere. Cum va fi 2026? Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu excedent de lichiditate de aproape 6 mld. euro, medie zilnică. Iar ROBOR la 3 luni a mai scăzut, coborând sub 6,2%. Dobânzile au continuat să scadă şi la început de 2026, spre 6%, semn că lichiditatea persistă Ziarul Financiar
Excendentul de lichiditate pe piaţa interbancară a conti­nuat să crească spre finalul anului 2025, iar dobânzile au fost pe o pantă de scădere. Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu surplus de lichiditate de 29,5 mld. lei (5,8 mld. euro), medie zilnică, în creştere, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 6,2%.
13:00
De unde vine scandalul de la Azomureş: Disputa e legată de preţul de achiziţie. Romgaz a înaintat o ofertă sub 100 mil.euro, în timp ce proprietarii Azomureş se aşteptau la circa 200 mil.euro Ziarul Financiar
13:00
Supermarketul online Sezamo, parte a grupului ceh Rohlik, l-a numit pe Michael Kaiser la conducerea operaţiunilor din România Ziarul Financiar
Acum 2 ore
12:45
Ministerul Finanţelor trebuie să împrumute 265-275 miliarde lei în 2026 pentru finanţarea bugetului, suma finală depinzând de construcţia bugetului Ziarul Financiar
12:45
Demonstraţie de sprijin fără precedent: Guvernatorii principalelor bănci centrale din lume au emis marţi o declaraţie comună că sunt „în deplină solidaritate” cu Jay Powell, după ce autorităţile americane au deschis o investigaţie penală împotriva preşedintelui Rezervei Federale Ziarul Financiar
12:30
Martin Kocher, guvernatorul Băncii Centrale a Austriei: Mai clar ca niciodată, ţările europene trebuie să acţioneze împreună. Progresele au fost prea lente şi fragmentate, iar pieţele de capital mai profunde şi mai lichide sunt cheia viitorului economic al Europei Ziarul Financiar
12:15
Cum arată un coş de cumpărături de buget care te ajută să mănânci sănătos? Andreea Pavel, nutriţionist dietetician autorizat: „Mâncatul sănătos trebuie să se adapteze vieţii tale, nu să devină o sursă de stres” Ziarul Financiar
12:15
Ce carte îţi recomandă Irina Ciocan-Stănescu, CEO Graffiti Plus (GRF+), agenţie de comunicare şi brand marketing Ziarul Financiar
12:00
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare. ”Presiunea importurilor de materie primă ieftină ar trebui să ne forţeze să recunoaştem un adevăr simplu: exportul de materie primă este păgubos” Ziarul Financiar
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
12:00
Grupul elveţian SGS achiziţionează compania indiană de cybersecurity Panacea Infosec. SGS vizează venituri suplimentare de 200 de milioane de franci elveţieni din segmentul Digital Trust până în 2027 Ziarul Financiar
Grupul elveţian SGS, lider mondial în testare, inspecţie şi certificare, a anunţat luni achiziţionarea companiei Panacea Infosec din India, specializată în securitatea informaţiilor. Tranzacţia reflectă strategia SGS de accelerare a creşterii şi consolidare a poziţiei în ecosistemul de încredere digitală.
12:00
Markus Marterbauer, ministrul de Finanţe al Austriei: Cel mai mare risc în 2026 nu este AI, din punctul nostru de vedere, ci sunt costurile fiscale ale agresiunii ruse în Ucraina. În total, costurile fiscale suportate sunt dramatice Ziarul Financiar
12:00
PartnerVet face prima achiziţie din 2026 şi preia Brains & Bones, spital specializat în neurochirurgie şi ortopedie veterinară Ziarul Financiar
12:00
Compania americană de AI Anthropic a lansat Claude Cowork, o funcţionalitate care automatizează sarcini complexe pe computer. Vine cu riscuri de securitate şi este disponibilă iniţial doar pentru abonaţii Claude Max Ziarul Financiar
Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic a lansat Claude Cowork, o nouă funcţionalitate experimentală care permite chatbot-ului Claude să automatizeze sarcini complexe şi consumatoare de timp pe computerul utilizatorului, cum ar fi crearea de foi de calcul sau transformarea notiţelor în documente care pot fi utilizate în prezentări, scrie ZDnet.
Acum 4 ore
11:30
Renault lansează Filante, crossover-ul premium de clasă medie, proiectat în Coreea de Sud Ziarul Financiar
11:15
Interviu ZF. Romek Lubaczewski, PwC CEE: Urmează o perioadă de stagnare pentru industria de outsourcing din România. Focusul se va muta de la creştere către controlul costurilor, rezultate, eficienţă şi economii Ziarul Financiar
După un deceniu şi jumătate de expansiune continuă, industria centrelor de servicii din România şi din Europa Centrală şi de Est se pregăteşte pentru un posibil scenariu de stagnare. Pentru prima dată, miza nu mai este creşterea, ci controlul costurilor, eficienţa şi rezultatele măsurabile, susţine Romek Lubaczewski, fost lider al centrului de servicii de outsourcing şi consultanţă în externalizarea serviciilor pentru PwC Europa Centrală şi de Est.
11:00
Investitorii imobiliari anticipează creşteri de chirii în 2026 şi stabilizarea cererii pentru închirierea de spaţii noi. Cushman & Wakefield Echinox: România ramâne o piaţă atractivă, cu condiţii favorabile creşterii şi investiţiilor pe toate segmentele imobiliare Ziarul Financiar
10:45
Bursă. Anul 2025 a fost al doilea cel mai bun an din istorie pentru media tranzacţiilor zilnice cu acţiuni listate pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Anul 2025 s-a remarcat printr-o activitate susţinută pe segmentul acţiunilor de la Bursa de Valori Bucureşti, cu aproximativ 1,6 mili­oane de tranzacţii realizate pe Piaţa Reglementată.
10:30
Avertismentele analiştilor devin realitate: Schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene au scăzut pentru prima dată în aproape un deceniu. ”Pierderea de competitivitate a Europei este, în mare parte, autoindusă” Ziarul Financiar
10:30
Corespondenţă ZF de la Viena. Ministrul de finanţe al Austriei: Europa trebuie să îşi construiască viitorul pe propria forţă economică; piaţa internă este principalul motor într-o lume marcată de riscuri geopolitice Ziarul Financiar
10:30
Radu Bădiceanu, PwC. Cum a ajuns argintul mai căutat decât aurul: AI, tehnologiile verzi şi restricţiile Chinei Ziarul Financiar
10:15
Grupul antreprenorial Agroland preia Avirom Râmnicu Sărat şi integrează fermele achiziţionate în divizia Agroland Food Ziarul Financiar
10:15
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare Ziarul Financiar
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
10:15
Consiliul Concurenţei amendează Automobile Dacia, Renault Technologie Roumanie şi alte şase companii cu 32 mil. euro pentru acorduri „no-poaching“, prin care angajaţii buni rămân blocaţi în companie, pe salarii mai mici. Amenda este o premieră pe piaţa din România. Renault: „Am cooperat pe deplin pe parcursul investigaţiei“ Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi totale de 163,71 mili­oane de lei, aproximativ 32 de milioane de euro, unui număr de opt companii pe care le-a acuzat că s-au înţeles pentru a nu concura între ele în ceea ce priveşte recrutarea angajaţilor. Această practică este numită „no-poaching“ pe piaţa muncii. Este primul caz de acest tip sancţionat în România.
10:15
Se dă startul cursei pentru una dintre cele mai importante poziţii din sistemul bancar global: Sergio Ermotti, puternicul şef al UBS, se pregăteşte să se retragă din aprilie 2027 Ziarul Financiar
10:00
Grupul antreprenorial Agroland preia Avirom Râmnicu Vâlcea şi integrează fermele achiziţionate în divizia Agroland Food Ziarul Financiar
10:00
Dezastru în industria auto europeană: Furnizorii europeni de componente auto au anunţat peste 100.000 de concedieri în ultimii doi ani. Trecerea la maşini electrice şi concurenţa din China a prăbuşit cererea pentru piese Ziarul Financiar
Acum 6 ore
09:30
Grupul antreprenorial Agroland preia producătorul de carne de pui Avirom Râmnicu Vâlcea şi integrează fermele achiziţionate în divizia Agroland Food Ziarul Financiar
09:15
Bursă. Cum a evoluat în ultimii ani businessul Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, unde statul devine acţionar unic, după preluarea acţiunilor de la Fondul Proprietatea? CNAB, una dintre cele mai profitabile companii de stat Ziarul Financiar
Compania Naţională Aeropor­turi Bucureşti, care administrează cele două aeroporturi din Capitală – Otopeni şi Băneasa – este una dintre cele mai profitabile companii controlate de statul român, care acum a decis să preia şi pachetul minoritar al Fondului Poprietatea, care deţinea 20% din acţiuni.
09:00
Biofarm Bucureşti caută oportunităţi pentru dezvoltarea companiei, inclusiv investiţii organice sau integrarea cu un partener strategic Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti vrea să identifice oportunităţi strategice care să susţină planurile de dezvoltare ale companiei, având în vedere printre altele investiţii organice, dar si identificarea unor forme de cooperare strategică, integrare sau aliniere cu un partener strategic.
08:15
Bursă. Aprecierea spectaculoasă a Bursei din 2025 a săltat randamentele fondurilor de pensii Pilon 2 la 19,2%, un nou record Ziarul Financiar
Cele şapte fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2), la care sunt înscrişi 8,4 mili­oane de români, au înregistrat în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai ridicat din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit cal­culelor APAPR (Asociaţia Administra­torilor Fondurilor de Pensii Private).
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Bogdan Năforniţă, cofondator şi CEO al Profluo: Vizăm o dublare a veniturilor în 2026, după ce am încheiat anul trecut cu venituri de circa 700.000 de euro. Lansăm module noi pentru trezorerie şi deconturi Ziarul Financiar
Start-up-ul local Profluo, care dezvoltă o platformă de automatizare a proceselor financiar-contabile bazată pe inteligenţă artificială, îşi propune să îşi dubleze veniturile în anul 2026, bazându-se pe extinderea portofoliului de produse şi pe contracte internaţionale, după ce în 2025 cifra de afaceri a fost de aproximativ 700.000 de euro, fiind generată majoritar din abonamente recurente.
08:15
Când job-ul îţi finanţează pasiunea, iar curajul o transformă în business: Radu Vădan a mers în paralel cu jobul său din IT şi cu micul său atelier de tâmplărie, care în timp s-a transformat în Lemnia Furniture, un brand sub care produce obiecte de mobilier din lemn masiv Ziarul Financiar
Acum 8 ore
07:15
Apple semnează un acord strategic cu Google pentru a integra modelele Gemini în Siri. Mişcarea vine pe fondul presiunii investitorilor pentru livrarea funcţiilor AI Ziarul Financiar
Apple şi Google au confirmat luni un parteneriat strategic prin care gigantul din Cupertino va integra modelele de inteligenţă artificială Gemini pentru a propulsa noile funcţii AI de pe dispozitivele sale, inclusiv un upgrade major al asistentului Siri programat pentru a doua parte a acestui an, scrie CNBC.
Acum 24 ore
00:30
Polonia: valul de concedieri din sectorul de retail va continua în 2026 Ziarul Financiar
00:15
Premierul ceh renunţă la planurile de construire a unei gigafabrici de baterii Ziarul Financiar
00:15
Peste 13.000 de croaţi s-au întors acasă după introducerea scutirii de taxa pe venit pe o perioadă de cinci ani Ziarul Financiar
00:15
Boom al angajărilor în sectorul german al apărării Ziarul Financiar
00:15
UE lanseazează o megainvestiţie de 7 mld. euro pentru conectarea a jumătate din Europa printr-un nou coridor fluvial Ziarul Financiar
00:15
Peste jumătate de milion de companii, adică 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania, folosesc aplicaţia BT Go Ziarul Financiar
Peste 500.000 de companii folosesc aplicaţia BT Go, ceea ce reprezintă 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania. Jumătate dintre acestea accesează aplicaţia zilnic, confirmând rolul său de instrument esenţial pentru gestionarea operaţiunilor financiare şi de business.
00:15
Megaacordul comercial UE-Mercosur: câştigători şi perdanţi Ziarul Financiar
Cel mai mare acord comercial semnat vreodată de Europa, cel cu blocul Mercosur, a primit în sfârşit a­probarea după 25 de ani de negoci­eri. Acesta deschide calea pentru crearea unei zone de liber schimb care acoperă peste 700 milioane de oameni din Europa şi America Latină, scrie Politico.
00:15
Frigul încinge preţul energiei, iar gazul este principala resursă care ţine becul aprins. Până la statutul de hub, iarna se trece cu importuri de gaze şi curent Ziarul Financiar
Fiecare iarnă din ultimii ani a fost tre­cută prin importuri de energie şi de gaze, iar cea din 2025-2026 nu face excepţie. Prac­tic, până la râvnitul statut de ţară independentă din punct de vedere ener­ge­tic, România mai are de trecut un se­zon rece în care se bazează pe vecinii săi.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. ROCKWOOL, care investeşte 150 de milioane de euro într-o nouă fabrică în România: Ar trebui să avem producţie pe noua linie la jumătatea anului 2027 Ziarul Financiar
ROCKWOOL România, parte a grupului danez ROCKWOOL, lider mondial în producţia de vată bazal­tică, a demarat anul trecut construcţia unei a doua linii de producţie, în valoare de 150 de milioane de euro, ce va fi finalizată la jumătatea anului 2027.
00:15
Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova: „Cred că trebuie să ne convingem propriii noştri copii de faptul că România are un viitor la care ei înşişi trebuie să contribuie“ Ziarul Financiar
Încrederea în viitorul României porneşte de la încrederea pe care o au oamenii care învaţă şi muncesc în această ţară, este de părere Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova.
00:15
ZF Agropower. Familia Carp a lăsat agitaţia Bucureştiului pentru a creşte albine în Tulcea, lângă Delta Dunării. Prin brandul Dobrodulce, în 2025 a vândut 30 de tone de miere, dublu faţă de 2024, şi a fost primul an profitabil Ziarul Financiar
După mai bine de zece ani petrecuţi în Bucureşti, Dragoş Andrei Carp şi soţia sa au simţit că ritmul alert şi agitaţia Capitalei încep să îi apese tot mai mult. Oboseala acumulată a devenit astfel dorinţa de a face o schimbare, de a „evada“ într-un loc mai aproape de ei. Cea mai firească opţiune a fost întoarcerea acasă, la Tulcea, acolo unde cunoşteau bine mersul lucrurilor, după cum spune tânărul antre­prenor, iar aşa a început drumul lor în apicultură.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Din Galaţi în toată lumea. GLO Marine, care oferă servicii integrate pentru industria navală şi care are clienţi din toată lumea, intră în zona de producţie şi are un proiect de investiţii de 6 mil. euro la Galaţi Ziarul Financiar
GLO Marine, care astăzi oferă ser­vicii integrate pentru industria navală şi care are clienţi din toată lumea, pari­ază pe producţie şi are în plan un pro­iect de investiţii în valoare de circa 6 mi­lioane de euro, urmând a fi construită o unitate pe raza judeţului Galaţi.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Adrian Codirlaşu, CFA: Dacă România continuă să atragă fonduri europene şi vom avea o creştere economică de circa 1% în 2026, lucrul acesta se va vedea şi în preţurile acţiunilor de la BVB Ziarul Financiar
Estimările pentru eco­nomia locală în 2026 indică un avans modest, ţinând cont că dinamica din 2025 este puţin probabil să fi depăşit 1,5%. Prognozele oficiale vorbesc despre un plus de circa 1% anul acesta, susţi­nut fragil de in­dustrie şi servicii.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.