Markus Marterbauer, ministrul de Finanţe al Austriei: Cel mai mare risc în 2026 nu este AI, din punctul nostru de vedere, ci sunt costurile fiscale ale agresiunii ruse în Ucraina. În total, costurile fiscale suportate sunt dramatice
Ziarul Financiar, 13 ianuarie 2026 12:00
Markus Marterbauer, ministrul de Finanţe al Austriei: Cel mai mare risc în 2026 nu este AI, din punctul nostru de vedere, ci sunt costurile fiscale ale agresiunii ruse în Ucraina. În total, costurile fiscale suportate sunt dramatice
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare. ”Presiunea importurilor de materie primă ieftină ar trebui să ne forţeze să recunoaştem un adevăr simplu: exportul de materie primă este păgubos” # Ziarul Financiar
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
Grupul elveţian SGS achiziţionează compania indiană de cybersecurity Panacea Infosec. SGS vizează venituri suplimentare de 200 de milioane de franci elveţieni din segmentul Digital Trust până în 2027 # Ziarul Financiar
Grupul elveţian SGS, lider mondial în testare, inspecţie şi certificare, a anunţat luni achiziţionarea companiei Panacea Infosec din India, specializată în securitatea informaţiilor. Tranzacţia reflectă strategia SGS de accelerare a creşterii şi consolidare a poziţiei în ecosistemul de încredere digitală.
Compania americană de AI Anthropic a lansat Claude Cowork, o funcţionalitate care automatizează sarcini complexe pe computer. Vine cu riscuri de securitate şi este disponibilă iniţial doar pentru abonaţii Claude Max # Ziarul Financiar
Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic a lansat Claude Cowork, o nouă funcţionalitate experimentală care permite chatbot-ului Claude să automatizeze sarcini complexe şi consumatoare de timp pe computerul utilizatorului, cum ar fi crearea de foi de calcul sau transformarea notiţelor în documente care pot fi utilizate în prezentări, scrie ZDnet.
Interviu ZF. Romek Lubaczewski, PwC CEE: Urmează o perioadă de stagnare pentru industria de outsourcing din România. Focusul se va muta de la creştere către controlul costurilor, rezultate, eficienţă şi economii # Ziarul Financiar
După un deceniu şi jumătate de expansiune continuă, industria centrelor de servicii din România şi din Europa Centrală şi de Est se pregăteşte pentru un posibil scenariu de stagnare. Pentru prima dată, miza nu mai este creşterea, ci controlul costurilor, eficienţa şi rezultatele măsurabile, susţine Romek Lubaczewski, fost lider al centrului de servicii de outsourcing şi consultanţă în externalizarea serviciilor pentru PwC Europa Centrală şi de Est.
Bursă. Anul 2025 a fost al doilea cel mai bun an din istorie pentru media tranzacţiilor zilnice cu acţiuni listate pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti # Ziarul Financiar
Anul 2025 s-a remarcat printr-o activitate susţinută pe segmentul acţiunilor de la Bursa de Valori Bucureşti, cu aproximativ 1,6 milioane de tranzacţii realizate pe Piaţa Reglementată.
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare # Ziarul Financiar
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
Consiliul Concurenţei amendează Automobile Dacia, Renault Technologie Roumanie şi alte şase companii cu 32 mil. euro pentru acorduri „no-poaching“, prin care angajaţii buni rămân blocaţi în companie, pe salarii mai mici. Amenda este o premieră pe piaţa din România. Renault: „Am cooperat pe deplin pe parcursul investigaţiei“ # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi totale de 163,71 milioane de lei, aproximativ 32 de milioane de euro, unui număr de opt companii pe care le-a acuzat că s-au înţeles pentru a nu concura între ele în ceea ce priveşte recrutarea angajaţilor. Această practică este numită „no-poaching“ pe piaţa muncii. Este primul caz de acest tip sancţionat în România.
Bursă. Cum a evoluat în ultimii ani businessul Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, unde statul devine acţionar unic, după preluarea acţiunilor de la Fondul Proprietatea? CNAB, una dintre cele mai profitabile companii de stat # Ziarul Financiar
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care administrează cele două aeroporturi din Capitală – Otopeni şi Băneasa – este una dintre cele mai profitabile companii controlate de statul român, care acum a decis să preia şi pachetul minoritar al Fondului Poprietatea, care deţinea 20% din acţiuni.
Biofarm Bucureşti caută oportunităţi pentru dezvoltarea companiei, inclusiv investiţii organice sau integrarea cu un partener strategic # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti vrea să identifice oportunităţi strategice care să susţină planurile de dezvoltare ale companiei, având în vedere printre altele investiţii organice, dar si identificarea unor forme de cooperare strategică, integrare sau aliniere cu un partener strategic.
Bursă. Aprecierea spectaculoasă a Bursei din 2025 a săltat randamentele fondurilor de pensii Pilon 2 la 19,2%, un nou record # Ziarul Financiar
Cele şapte fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2), la care sunt înscrişi 8,4 milioane de români, au înregistrat în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai ridicat din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit calculelor APAPR (Asociaţia Administratorilor Fondurilor de Pensii Private).
ZF IT Generation. Start-up Update. Bogdan Năforniţă, cofondator şi CEO al Profluo: Vizăm o dublare a veniturilor în 2026, după ce am încheiat anul trecut cu venituri de circa 700.000 de euro. Lansăm module noi pentru trezorerie şi deconturi # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Profluo, care dezvoltă o platformă de automatizare a proceselor financiar-contabile bazată pe inteligenţă artificială, îşi propune să îşi dubleze veniturile în anul 2026, bazându-se pe extinderea portofoliului de produse şi pe contracte internaţionale, după ce în 2025 cifra de afaceri a fost de aproximativ 700.000 de euro, fiind generată majoritar din abonamente recurente.
Apple semnează un acord strategic cu Google pentru a integra modelele Gemini în Siri. Mişcarea vine pe fondul presiunii investitorilor pentru livrarea funcţiilor AI # Ziarul Financiar
Apple şi Google au confirmat luni un parteneriat strategic prin care gigantul din Cupertino va integra modelele de inteligenţă artificială Gemini pentru a propulsa noile funcţii AI de pe dispozitivele sale, inclusiv un upgrade major al asistentului Siri programat pentru a doua parte a acestui an, scrie CNBC.
Peste jumătate de milion de companii, adică 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania, folosesc aplicaţia BT Go # Ziarul Financiar
Peste 500.000 de companii folosesc aplicaţia BT Go, ceea ce reprezintă 85% dintre firmele care lucrează cu Banca Transilvania. Jumătate dintre acestea accesează aplicaţia zilnic, confirmând rolul său de instrument esenţial pentru gestionarea operaţiunilor financiare şi de business.
Cel mai mare acord comercial semnat vreodată de Europa, cel cu blocul Mercosur, a primit în sfârşit aprobarea după 25 de ani de negocieri. Acesta deschide calea pentru crearea unei zone de liber schimb care acoperă peste 700 milioane de oameni din Europa şi America Latină, scrie Politico.
Frigul încinge preţul energiei, iar gazul este principala resursă care ţine becul aprins. Până la statutul de hub, iarna se trece cu importuri de gaze şi curent # Ziarul Financiar
Fiecare iarnă din ultimii ani a fost trecută prin importuri de energie şi de gaze, iar cea din 2025-2026 nu face excepţie. Practic, până la râvnitul statut de ţară independentă din punct de vedere energetic, România mai are de trecut un sezon rece în care se bazează pe vecinii săi.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. ROCKWOOL, care investeşte 150 de milioane de euro într-o nouă fabrică în România: Ar trebui să avem producţie pe noua linie la jumătatea anului 2027 # Ziarul Financiar
ROCKWOOL România, parte a grupului danez ROCKWOOL, lider mondial în producţia de vată bazaltică, a demarat anul trecut construcţia unei a doua linii de producţie, în valoare de 150 de milioane de euro, ce va fi finalizată la jumătatea anului 2027.
Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova: „Cred că trebuie să ne convingem propriii noştri copii de faptul că România are un viitor la care ei înşişi trebuie să contribuie“ # Ziarul Financiar
Încrederea în viitorul României porneşte de la încrederea pe care o au oamenii care învaţă şi muncesc în această ţară, este de părere Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova.
ZF Agropower. Familia Carp a lăsat agitaţia Bucureştiului pentru a creşte albine în Tulcea, lângă Delta Dunării. Prin brandul Dobrodulce, în 2025 a vândut 30 de tone de miere, dublu faţă de 2024, şi a fost primul an profitabil # Ziarul Financiar
După mai bine de zece ani petrecuţi în Bucureşti, Dragoş Andrei Carp şi soţia sa au simţit că ritmul alert şi agitaţia Capitalei încep să îi apese tot mai mult. Oboseala acumulată a devenit astfel dorinţa de a face o schimbare, de a „evada“ într-un loc mai aproape de ei. Cea mai firească opţiune a fost întoarcerea acasă, la Tulcea, acolo unde cunoşteau bine mersul lucrurilor, după cum spune tânărul antreprenor, iar aşa a început drumul lor în apicultură.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Din Galaţi în toată lumea. GLO Marine, care oferă servicii integrate pentru industria navală şi care are clienţi din toată lumea, intră în zona de producţie şi are un proiect de investiţii de 6 mil. euro la Galaţi # Ziarul Financiar
GLO Marine, care astăzi oferă servicii integrate pentru industria navală şi care are clienţi din toată lumea, pariază pe producţie şi are în plan un proiect de investiţii în valoare de circa 6 milioane de euro, urmând a fi construită o unitate pe raza judeţului Galaţi.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Adrian Codirlaşu, CFA: Dacă România continuă să atragă fonduri europene şi vom avea o creştere economică de circa 1% în 2026, lucrul acesta se va vedea şi în preţurile acţiunilor de la BVB # Ziarul Financiar
Estimările pentru economia locală în 2026 indică un avans modest, ţinând cont că dinamica din 2025 este puţin probabil să fi depăşit 1,5%. Prognozele oficiale vorbesc despre un plus de circa 1% anul acesta, susţinut fragil de industrie şi servicii.
Un producător auto cu 6.000 de angajaţi în România închide fabrica din Ploieşti. Peste 1.000 de oameni rămân fără loc de muncă. Grupul Adient are cinci fabrici în România # Ziarul Financiar
Adient, lider global în producţia de scaune auto, şi-a anunţat luni 12 ianuarie 2026 intenţia de a restructura operaţiunile fabricii din Ploieşti, judeţul Prahova.
BIG 4 din energia eoliană: cine sunt cei patru grei care controlează vântul din România? Proprietarul IKEA este printre ei # Ziarul Financiar
România a debutat anul acesta cu o capacitate instalată a parcurilor eoliene dispecerizabile (mai mari de 5 MW) de 3.069 MW, arată datele publicate de Transelectrica pentru data de 01.01.2026.
Cum încearcă Comtim, cel mai mare business din industria cărnii de porc, să crească în ciuda pestei care afectează businessul. „România ar fi avut 10 milioane de porci, nu 3 milioane, dacă nu era pesta. A fost euforie în sector în anii fără boală.“ # Ziarul Financiar
Comtim România, cel mai mare producător de carne de porc, continuă investiţiile, astfel că în perioada următoare va finaliza retehnologizarea zonei de semiprocesate, iar pe lista investiţiilor urmează fermele zootehnice.
Bursă. Finanţe personale. Aprecierea spectaculoasă a bursei din 2025 a săltat randamentele fondurilor de pensii Pilon 2 la 19,2%, un nou record # Ziarul Financiar
Cele şapte fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2), la care sunt înscrişi 8,4 milioane de români, au înregistrat în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai ridicat din istoria de aproape 18 ani a sistemului, potrivit calculelor APAPR (Asociaţia Administratorilor Fondurilor de Pensii Private).
Consiliul Concurenţei amendează Automobile Dacia, Renault Technologie Roumanie şi alte şase companii cu 32 de milioane de euro pentru acorduri „no-poaching“, într-o premieră pe piaţa din România # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi totale de 163,71 milioane de lei, aproximativ 32 de milioane de euro, unui număr de opt companii pe care le-a acuzat că s-au înţeles pentru a nu concura între ele în ceea ce priveşte recrutarea angajaţilor.
Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, un lider religios, şiit, a venit la putere în 1979 pe valul Revoluţiei Iraniene din acel an, în care regele şi-a pierdut ţara şi a fost instaurată Republica Islamică. Întors din exil, Khomeini a fost întâmpinat de mulţimi uriaşe de iranieni. În 1978, în ajunul Revoluţiei, principalii parteneri comerciali ai Iranului erau SUA, de departe, şi Europa de Vest, în special Germania de Vest.
Bilanţul creşte rapid în Iran: Numărul morţilor în protestele anti-regim care au cuprins Iranul în ultimele două săptămâni a ajuns la 648. Liderii de la Teheran ar fi luat legătura cu Washingtonul pentru a detensiona situaţia, după ce Trump a ameninţat în repetate rânduri că va interveni militar dacă regimul ucide protestatari # Ziarul Financiar
