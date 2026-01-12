Premieră în retail. Kaufland va trece anul acesta de borna de 200 de magazine, prag pe care și-l dorea din 2025

22:20

Aproape 36.000 de pensionari din structurile Ministerului Apărării Naţionale (MApN) încasează pensie de serviciu militară netă cuprinsă între 3.001 lei şi 5.000 de lei, adică aproape 49% din numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu din MApN, fără să luăm în calcul şi numărul magistraţilor militari, arată prima radiografie completă şi detaliată, realizată de Economica.net, asupra pensiilor de serviciu din MApN, efectiv încasate în octombrie 2025. Analiza Economica.net surprinde inclusiv modificările aduse pensiilor de serviciu militare, de sub cupola MApN, prin Legea 141 din 2025, prin care se reţine CASS din pensiile care depăşesc 3.000 de lei, pentru partea de pensie care depăşeşte acest prag.