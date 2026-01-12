Jumbo, retailerul grec de jucării, a avut un decembrie pe minus în România, țara care a performat cel mai slab în 2025
Economica.net, 12 ianuarie 2026 22:10
România, a doua cea mai mare piață din punct de vedere al numărului de magazine pentru retailerul de jucării și produse pentru casă Jumbo, a generat anul trecut cea mai redusă creștere pentru companie. În decembrie, vânzările chiar au scăzut față de perioada similară a lui 2024.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
22:20
Prima radiografie completă a pensiilor de serviciu nete din MApN: aproape jumătate dintre beneficiari iau pensie între 3.001 şi 5.000 de lei; 87 de oameni iau cel puţin 20.001 lei lunar; sub 2.200 de oameni iau pensie de până la 1.500 de lei – EXCLUSIV # Economica.net
Aproape 36.000 de pensionari din structurile Ministerului Apărării Naţionale (MApN) încasează pensie de serviciu militară netă cuprinsă între 3.001 lei şi 5.000 de lei, adică aproape 49% din numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu din MApN, fără să luăm în calcul şi numărul magistraţilor militari, arată prima radiografie completă şi detaliată, realizată de Economica.net, asupra pensiilor de serviciu din MApN, efectiv încasate în octombrie 2025. Analiza Economica.net surprinde inclusiv modificările aduse pensiilor de serviciu militare, de sub cupola MApN, prin Legea 141 din 2025, prin care se reţine CASS din pensiile care depăşesc 3.000 de lei, pentru partea de pensie care depăşeşte acest prag.
22:20
Economia globală, modelată de AI: cum își vor împărți SUA și China influența asupra lumii în 2026. Predicții MIT # Economica.net
Inteligența artificială va rămâne și în 2026 un teren de confruntare politică și economică, atât în SUA, cât și la nivel global. În paralel, adopția pe scară largă a tehnologiilor generative transformă deja industrii întregi, în special comerțul online, unde chatboții devin rapid „asistenți de cumpărături” permanenți și autonomi, cu potențialul de a muta trilioane de dolari în următorul deceniu, arată o analiză a publicației MIT Technology Review.
Acum 30 minute
22:10
Diana Buzoianu a sesizat ANI cu privire la un posibil conflict de interere a unui director din cadrul Romsilva, caz semnalat de BEI # Economica.net
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, luni, că a sesizat Agenţia Naţională de Integritate (ANI) într-un nou potenţial caz grav de conflict de interese la Romsilva, semnalat de Banca Europeană de Investiţii (BEI), în care ar fi implicat Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcţiei Silvice Vâlcea, transmite Agerpres.
22:10
Parcurile eoliene care vor fi finalizate în anul 2026 în România. Vor fi aproape 500 MW nou-instalați, cine pune noile turbine # Economica.net
Mai multe parcuri eoliene de mari dimenisuni, începute în trecut, ar urma să fie finalizate în acest an. Doar socotind proiectele identificate de noi, la finalul anului vom avea în plus spre 500 MW nou-instalați în eolian.
22:10
Jumbo, retailerul grec de jucării, a avut un decembrie pe minus în România, țara care a performat cel mai slab în 2025 # Economica.net
România, a doua cea mai mare piață din punct de vedere al numărului de magazine pentru retailerul de jucării și produse pentru casă Jumbo, a generat anul trecut cea mai redusă creștere pentru companie. În decembrie, vânzările chiar au scăzut față de perioada similară a lui 2024.
22:10
Premieră în retail. Kaufland va trece anul acesta de borna de 200 de magazine, prag pe care și-l dorea din 2025 # Economica.net
Retailerul german Kaufland, numărul doi pe piața comerțului alimentar după cifra de afaceri, va ajunge anul acesta la o rețea de 200 de hipermarketuri, prag despre care managementul companiei vorbea încă din 2023 când opera 171 de unități. Noua ținta este ca până în 2030 sigla Kaufland să fie pusă pe 250 de magazine din România și Republica Moldova unde sunt nouă Kaufland.
22:00
Reforma justiției este adesea discutată ca un exercițiu tehnic, rezervat profesioniștilor sistemului. În realitate, justiția nu este o enclavă autonomă, ci o politică publică fundamentală, cu efecte directe asupra vieții sociale, economice și civice. Atunci când reforma este concepută exclusiv din interiorul sistemului, riscul major este acela de a pierde din vedere scopul său real: cetățeanul.
22:00
Bursa de la București a închis în creștere pe aproape toți indicii ședința de tranzacționare de luni, cu un rulaj de aproape 170 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis cu creşteri de peste 2% pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu un rulaj total de 169,63 de milioane de lei (33,33 de milioane de euro), în creştere faţă de valoarea consemnată în şedinţa precedentă, respectiv 133,34 de milioane de lei (26,20 de milioane de euro).
Acum o oră
21:50
Curtea de Conturi Europeană a emis avize pentru crearea Fondului european pentru competitivitate și a programului Orizont Europa # Economica.net
Curtea de Conturi Europeană (ECA) a emis, luni, două avize cu privire la propunerile legislative ale Comisiei Europene de încurajare a competitivităţii, a cercetării şi a inovării în UE prin intermediul Fondului european pentru competitivitate şi al programului Orizont Europa, informează un comunicat de presă al ECA, transmite Agerpres.
21:40
Statele Unite ale Americii au revocat peste 100.000 de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, a anunţat luni Departamentul de Stat, cifră record în doar un an de mandat, transmite AFP, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
21:20
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Pentru a nu risca avarii în lanţ, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul şi presiunea apei din reţea. Încărcarea la parametri optimi ar fi deteriorat echipamentele # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a discuta situaţia ELCEN şi Termoenergetica precum şi cea a sistemului de termoficare, în contextul temperaturilor scăzute prognozate pentru această perioadă, relatează Agerpres.
21:10
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: „Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel a ajuns în Portul Constanța. Vor fi necesare aproape 100 de transporturi pentru mutarea sa FOTO # Economica.net
Instalația de tip TBM (Tunnel Boring Machine), "cârtița" care va realiza primul tunel rutier de autostradă din România executat cu această tehnologie, a ajuns noaptea trecută în Portul Constanța, informează luni seara secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
21:00
PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruţă. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conţinut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât şi consumatorilor digitali, în contextul unei pieţe media aflate într-o continuă evoluţie, scrie Pagina de Media
20:50
Somalia anulează toate acordurile încheiate cu Emiratele Arabe Unite, țară pe care o acuză că întreprinde acțiuni ostile care-i subminează suveranitatea # Economica.net
Somalia a anunţat luni că anulează toate acordurile cu Emiratele Arabe Unite (EAU), invocând "acţiuni ostile care îi subminează suveranitatea naţională", transmite AFP, relatează Agerpres.
20:30
Airbus a livrat 793 de avioane în 2025, compania reușind astfel să-și atingă obiectivul revizuit # Economica.net
Numărul de avioane livrate de Airbus a crescut cu 4% anul trecut, până la 793 de aparate, ceea ce permite Airbus să rămână cel mai mare producător mondial de avioane, în pofida recentelor probleme industriale, a anunţat luni grupul aerospaţial european, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 4 ore
20:10
APIA: Numărul de mașini noi înmatriculate în România a crescut cu 1,6%. Autoturismele electrificate au avut o pondere de 55,2% din total # Economica.net
Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi, înregistrat în 2025, a fost mai mare cu 1,6% faţă de situaţia din 2024, până la 182.518 de unităţi, marjă în care autoturismele electrificate au avut o pondere de 55,2% din total, arată datele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), transmite Agerpres.
19:10
Mercedes a rămas și mai mult în urmă față de BMW în ceea ce privește vânzarea de mașini electrice – Bloomberg # Economica.net
Producătorul auto german Mercedes-Benz Group AG a rămas şi mai mult în urma rivalului BMW AG în ceea ce priveşte vânzările de vehicule electrice, astfel că Mercedes trebuie să se bazeze din ce în ce mai mult pe o serie de modele viitoare pentru a reînvia interesul pentru gama sa de vehicule plug-in, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:00
Hidroelectrica, anunț mare: bateria sa de stocare a energiei va fi gata cu un an mai devreme. Succes românesc # Economica.net
Instalația de stocare a Hidroelectrica de la parcul eolian Cruceam de 72 MWh, va fi oprerațională cu un an mai devreme față de termenul inițial. Proiectul este derulat împreună cu două companii românești: Prime Batteries și Enevo.
18:50
Negocierile pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și MERCOSUR au început în 1999, într-un moment de maxim optimism european. Era anul adoptării euro (initial ca moneda contabilă), iar ambiția declarată a UE era să devină cea mai importantă economie a lumii.
18:40
Primăria Municipiului București anunță că a fost finalizat proiectul de construire a stației de epurare Glina # Economica.net
Primăria Capitalei a anunţat, luni, încheierea proiectului care a vizat finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa (Caseta), transmite Agerpres.
Acum 6 ore
18:20
Alphabet a ajuns la o capitalizare de 4.000 de miliarde de dolari și a depășit Apple ca valoare pentru prima dată din 2019 # Economica.net
Alphabet, compania mamă a Google, a ajuns luni la o capitalizare de piaţă de 4.000 de miliarde de dolari, deoarece concentrarea sporită pe inteligenţa artificială a risipit îndoielile investitorilor cu privire la strategia companiei şi a readus-o în prim-planul unei curse cu mize mari, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:50
Prostituția ar putea fi legalizată. 18 deputați PNL și unul de la PSD au depus un proiect la Camera Deputaților # Economica.net
Deputatul PNL Ion Iordache a depus un proiect în Parlament ca reglementează, autorizarea și controleaxă activităților de natură sexuală, inițiativa legislativă fiind semnat de 19 aleși, majoritarea liberali, însă și un deputat PSD, Augustin-Florin Hagiu.
17:40
“Dry January”, luna ianuarie fără alcool: acțiunile companiilor producătoare de băuturi nealcoolice înregistrează randamente superioare # Economica.net
În timp ce mulți în întreaga lume își propun să înceapă anul fără alcool, o nouă analiză a platformei de tranzacționare și investiții eToro oferă o lectură sobră pentru producătorii de alcool cotați la bursă, întrucât investitorii continuă să se îndrepte către alternative de băuturi fără alcool. Această schimbare ajunge treptat și în Europa de Est, unde piața berii din România înregistrează o creștere rapidă a opțiunilor fără alcool, susținută de o conștientizare crescută a importanței sănătății și de lansarea de produse fără alcool de către marii producători de bere.
17:30
Maia Sandu, declarație surpriză într-un interviu cu doi jurnaliști britanici: Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # Economica.net
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut.
17:30
Măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare: crește vârsta de pensionare a angajaților din Apărare și Interne, iar gărzile medicilor ar putea fi plătite în funcție de rangul spitalului # Economica.net
Instituțiile statului trebuie să-și reducă cheltuielile cu 10%, iar câteva scenarii sunt luate în calcul la ministerele Apărării, Internelor și Sănătării. Sunt vizate creșterea vârstei de pensionare, dar și plata gărzilor în funcție de rangul spitalului.
16:50
Grupul parlamentar AUR a iniţiat recent o propunere legislativă pentru sărbătorirea în România a celor 250 de ani de independenţă a SUA, sub forma "anului Americii în România".
16:50
Vitol şi Trafigura, două companii mari de trading, caută cumpărători din Asia pentru petrolul venezuelean – surse Bloomberg # Economica.net
Giganţii Vitol şi Trafigura poartă discuţii cu mari companii indiene şi chineze care se ocupă cu rafinarea petrolului cu privire la posibile vânzări de ţiţei venezuelean, la câteva zile după ce aceste companmii din industria de trading au obţinut aprobarea preliminară din partea guvernului SUA pentru a comercializa petrol venezuelean, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
16:40
Bitcoin nu reușește să depășească pragul de 94.000 de dolari și rămâne într-un interval limitat # Economica.net
În ciuda unei creșteri a prețului săptămâna trecută, bitcoin nu a reușit să depășească pragul de 94.000 de dolari și rămâne într-un interval limitat, mișcându-se lateral si având nevoie de un catalizator.
16:40
Azomureș trimite sute de angajați în șomaj tehnic și reduce sau oprește și mentenanța combinatului chimic, 2.500 de oameni vor fi afectați. Motivul: Romgaz nu a făcut așteptata ofertă de preluare # Economica.net
Azomureș, singura platformă din România pregătită operațional pentru producția de îngrășăminte anunță astăzi o serie de măsuri operaționale determinate de incertitudinea prelungită privind aprovizionarea cu gaze naturale pe termen lung și de lipsa progreselor în procesul de achiziție anunțat public anterior, care implică compania de stat Romgaz, arată un comunicat de presă al Azomureș.
16:30
Prețul spot al energiei electrice a explodat în România, pe fondul gerului – peste 400 de euro/MWh mâine seară. Prețuri mari și în Europa, mai ales în est # Economica.net
Prețurile din piața pentru a doua zi de energie electrică din România sunt de două ori și jumătate mai mari față de acum două zile, pe fondul temperaturilor foarte scăzute.
Acum 8 ore
16:20
Federaţia sindicală din agricultură şi industria alimentară AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene şi Parlamentului European să nu continue procedura de aprobare a Acordului comercial UE-Mercosur, avertizând că forma actuală a documentului expune lucrătorii şi sectorul agricol la dumping social şi concurenţă neloială, în lipsa unor garanţii şi mecanisme eficiente de protecţie.
16:10
Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenționează șoferii că, începând de marți, 13 ianuarie 2026, ora 10:00, vor fi instituite restricții de circulație pe A7, între km 61+000 - km 62+260 (Calea 1 și Calea 2).
16:10
Impozitarea proprietăților. Din 2027, pot apărea surprize în funcţie de dinamica pieţei imobiliare şi de modul de calcul al valorilor (analiză EY) # Economica.net
Impozitarea proprietăţilor pe baza valorilor reale de piaţă, determinate prin sistemul e-Proprietate, ar presupune o corelare directă între nivelul impozitelor locale şi evoluţia pieţei imobiliare, în condiţiile în care, pe măsură ce preţurile proprietăţilor cresc sau scad, valorile de piaţă estimate ar urma să se ajusteze corespunzător, iar impozitele datorate să reflecte această dinamică, relevă o analiză realizată de specialiştii EY România, dată luni publicităţii.
15:40
Roborock prezintă primul aspirator robot din lume care se deplasează pe picioare cu roți # Economica.net
Roborock a prezentat primul aspirator robot din lume care se deplasează pe picioare cu roți, capabil să urce scările, pantele și alte zone anterior inaccesibile.
15:30
Autostrada Unirii A8: A început proiectarea lotului Joseni – Ditrău, primul câștigat de Danlin XXL # Economica.net
Proiectarea lotului 1D Joseni - Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț a început, astăzi, conform ordinului pe care Compania Națională de Investiții Rutiere l-a emis luna trecută, informează luni CNIR. Amintim că cel mai disputat lot din A8 montan, în lungime de 14,4 kilometri, reprezintă primul contract de autostradă câștigat de către constructorul nemțean Danlin XXL.
15:10
De ce nu e suficientă căldură în București? 2.000 de tone de apă fierbinte pe oră se duc din rețea în pământ, spune Elcen # Economica.net
Elcen arată că centralele din Bucure;ti livrează energia la temperaturiole comandate, dar problema principală este dată de cantitatea enormă de apă fierbinte care se pierde în rețea, peste 2.000 de tone pe oră, mult pese orice limită de funcționare chiar și în regim de avarie. O creștere a debitelor de apă fierbinte pentru a asigura o temperatură mai mare în tot Bucureștiul este imposibilă, din acest motiv.
14:30
Autoritatea de reglementare în domeniul media a declanşat luni o investigaţie asupra platformei X a lui Elon Musk care va stabili dacă faptul că aceasta i-a permis chatbot-ului său de Inteligenţă Artificială Grok să producă deepfake-uri cu caracter sexual a încălcat obligaţia sa de a proteja cetăţenii în Regatul Unit de conţinut care ar putea fi ilegal, relatează Reuters şi AFP.
14:30
Vremea va intra într-un proces de încălzire la nivelul întregii ţări, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se va semnala în continuare ger şi valori termice negative atât ziua, cât şi pe timpul nopţilor, reiese din prognoza de specialitate, publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru perioada 12 - 25 ianuarie.
14:30
China şi Uniunea Europeană încep să rezolve disputa privind importurile de mașini electrice # Economica.net
China şi Uniunea Europeană au anunţat luni că au ajuns la un acord privind măsurile necesare pentru rezolvarea disputei lor referitoare la importurile în blocul comunitar a vehiculelor electrice (EV) fabricate în China, transmite AP.
Acum 12 ore
14:20
A cincea locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR, gata să intre în teste # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov a anunțat că a finalizat lucrările de modernizare la cea de-a cincea locomotivă electrică pentru CFR Călători, prin PNRR.
14:20
Compania națională TAROM revine cu oferta promoțională pentru zborurile de pe rutele interne, cu prețuri de la 27 de euro/segment. O astfel de campania a mai fost promovată în urmă cu o lună.
13:50
Amenzi uriașe de la Concurență, pentru înțelegeri neconcurențiale pe piața forței de muncă. Automobile Dacia, pe lista firmelor amendate # Economica.net
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană, arată instituția într-un comunicat de presă.
13:40
Criză Bulgaria – Noi alegeri anticipate sunt posibile. Cel mai mare grup parlamentar refuză propunerea de a forma un nou guvern # Economica.net
Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni o solicitare din partea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea unor noi alegeri anticipate, relatează Reuters.
13:40
Premieră: Consiliul Concurenţei a sancţionat 8 companii pentru că s-au înţeles cum să îşi „împartă” angajaţii # Economica.net
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare totală de 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană.
13:20
Iranul este pe deplin pregătit pentru război dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după ameninţările lui Donald Trump că va interveni militar pentru a-i proteja pe manifestanţi, relatează AFP.
13:00
Consumul de gaze al României crește accelerat pe fondul gerului, iar importul ajunge la o treime din producția națională. Vin importuri masive din Ungaria # Economica.net
Temperaturile scăzute care se manifestă în România în aceste zile conduc la o creștere masivă a consumului de gaze. De ieri, România a devenit importator de gaze și pe relația cu Ungaria, în condițiile în care în mod obișnuit exportam gaze în rețeaua maghiară. Iar azi importurile cresc masiv.
12:50
Examen important pentru România. Intrăm în „clubul bogaților”, OCDE. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, pleacă spre Paris pentru evaluare # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează în perioada 11-13 ianuarie 2026 o vizită oficială la Paris, eveniment ce marchează una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anunță un comunicat de presă.
12:40
Fondul ETF BET Patria - Tradeville depăşeşte 800 milioane lei în active nete totale, iar fondul ETF Energie Patria - Tradeville depăşeşte 50 milioane lei în active nete totale după performanţe de +52,9% şi, respectiv, +55,1% în 2025, potrivit unui comunicat de presă.
12:30
Un nou record pentru aur după escaladarea crizei din Iran şi tensiunile dintre Trump şi Fed # Economica.net
Cotaţia aurului a atins un nou nivel record, escaladarea tensiunilor din Iran şi sporirea îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed) majorând cererea pentru active de refugiu, transmit DPA şi Reuters.
12:20
Patronii mall-urilor AFI accelerează pe energia regenerabilă în România. Iau credit de 100 mil. euro pentru al doilea parc eolian mare la noi în țară # Economica.net
BIG MEGA Renewable Energy, un joint venture al companiilor imobiliare israeliene BIG Shopping Centers și MEGA OR Holdings, a obținut o finanțare de aproximativ 100 de milioane de euro pentru construcția și operarea parcului eolian Văcăreni, de 102 MW, din România, potrivit presei de specialitate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.