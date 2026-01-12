Somalia anulează toate acordurile încheiate cu Emiratele Arabe Unite, țară pe care o acuză că întreprinde acțiuni ostile care-i subminează suveranitatea

17:40

În timp ce mulți în întreaga lume își propun să înceapă anul fără alcool, o nouă analiză a platformei de tranzacționare și investiții eToro oferă o lectură sobră pentru producătorii de alcool cotați la bursă, întrucât investitorii continuă să se îndrepte către alternative de băuturi fără alcool. Această schimbare ajunge treptat și în Europa de Est, unde piața berii din România înregistrează o creștere rapidă a opțiunilor fără alcool, susținută de o conștientizare crescută a importanței sănătății și de lansarea de produse fără alcool de către marii producători de bere.