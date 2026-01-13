Experiment la minus 17 grade Celsius: Aceasta este temperatura din „biroul” jandarmilor montani
13 ianuarie 2026
Jandarmii montani din cadrul Jandarmeriei Române au făcut un experiment prin care au vrut să arate condițiile vitrege în care lucrează în perioade de ger cumplit.
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat post-mortem pe comisarul-şef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel. Șeful IPJ Dolj a murit la locul de muncă # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat, marţi, post-mortem, cu gradul profesional de chestor de poliţie, pe comisarul-şef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel din Ministerul Afacerilor Interne, care a murit sâmbătă în timp ce se afla la muncă.
„Chiuveta în duș”. Experiment inedit: un tânăr bucureștean a apelat la inteligența artificială pentru renovarea băii # Adevarul.ro
Inteligența artificială nu e întotdeauna practică: un tânăr din București a descoperit asta după ce AI-ul i-a sugerat să pună chiuveta în duș, în timpul renovării apartamentului său.
2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, majoritatea în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, se arată într-un raport al Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina, relatează CNN.
Călin Georgescu a pierdut procesul cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Ce amenzi trebuie să plătească # Adevarul.ro
Călin Georgescu a pierdut procesul cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Fostul candidat la prezidențiale contestase două amenzi primite de la ANSPDCP, dar Tribunalul Ilfov i-a respins pângerea „ca nefondată”
Maia Sandu spune că ar vota pentru reunificare, fiind tot mai dificil pentru o țară mică să reziste în fața Rusiei. România așteaptă decizia Chișinăului, după cum explica Nicușor Dan în urmă cu câteva luni.
Mădălina Ghenea îi cere româncei care a hărţuit-o despăgubiri de cinci milioane de euro # Adevarul.ro
Procuratura din Milano a cerut o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru o femeie acuzată că ar fi supus-o actrița și fotomodelul Madalina Ghenea unei campanii de hărțuire pe rețelele sociale, folosind mesaje jignitoare și amenințări.
Senatorul PSD Daniel Zamfir anunță moțiune împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu din cauza „Mercosur”: „USR a luat Guvernul pe persoană fizică” # Adevarul.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir s-a arătat deranjat de faptul că ministrul de Externe a mandatat un reprezentant să semneze Acordul Mercosur, deși subiectul nu a fost discutat în Coaliție.
Gino Iorgulescu îl prezintă pe fiul său ca pe o persoană fără discernământ. Mario declarase că a vrut să-și ia zilele # Adevarul.ro
Gino Iorgulescu a vorbit despre ultima ieșire publică a fiului său.
Un șofer teribilist a rămas fără permis după ce a depășit viteza cu 119 km/h. A doua zi, polițiștii l-au prins din nou la volan # Adevarul.ro
Un tânăr șofer de 26 de ani din municipiul Galați a rămas fără permis după ce a depășit viteza legală cu 119 km/h, iar a doua zi a fost prins din nou la volan. Poliția i-a deschis dosar penal.
Armata Română introduce stagiul militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani: cât timp durează pregătirea și ce indemnizație primesc voluntarii # Adevarul.ro
Tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani, femei și bărbați, pot participa, începând din 2026, la un program de pregătire militară voluntară de patru luni, cu beneficii financiare și drepturi similare militarilor în termen, conform Legii nr. 5/2026 promulgate de președintele Nicușor Dan.
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota dau în judecată administraţia Trump: „Nu puteţi opri fără discernământ cetăţeni americani pe stradă” # Adevarul.ro
Oraşul Minneapolis şi statul Minnesota au anunţat luni seară că acţionează în justiţie a administraţiei Trump în legătură cu operaţiunile de anvergură ale Serviciului federal pentru imigraţie (ICE) desfăşurate în ultimele săptămâni în această zonă din nordul Statelor Unite, relatează agenți
Aproape 2.900 de liceeni candidează pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX. Nicușor Dan: „România are nevoie de cetățeni bine pregătiți” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că 2.883 de liceeni români s-au înscris pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX pentru anul şcolar 2026-2027, fiind interesaţi să studieze şi să locuiască un an de zile în Statele Unite ale Americii.
Până când se plăteşte impozitul în 2026 ca să ai parte de reducere. Detaliul important pe care românii trebuie să-l ştie # Adevarul.ro
Taxele și impozitele au termene de plată diferite, plata impozitelor locale putând fi făcută în două tranșe egale, fără penalități. Legea indică însă un detaliu important pe care românii trebuie să-l știe și care le poate aduce beneficii de natură financiară.
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor: „Cred că trebuia făcută o creștere progresivă, dar nu s-a făcut”. Ce spune despre creșterea vârstei de pensionare # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit marți,13 decembrie, despre majorarea vârstei de pensionare, creșterea taxelor și reforma companiilor de stat.
Cum se împarte șefia serviciilor și a marilor parchete. Marea negociere „la pachet” dintre Nicușor Dan și Coaliție # Adevarul.ro
Negocierile pentru desemnarea unor noi directori civili ai serviciilor de informații au intrat în linie dreaptă, însă un acord final între președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare ar putea viza inclusiv șefia marilor parchete.
Trăim vremuri interesante și periculoase. Pentru că, preț de câteva decenii, războiul nu a existat decât în manuale, experiențele dureroase ale istoriei au devenit un zgomot depărtat. De aceea, începe să ne placă din nou pericolul. Un selfie pe fundal de artificii ajută mereu la tonus.
Dr. Luciana-Claudia Moisa-Luca, MedLife: „Detectarea unei valori crescute a calcemiei totale este un prim semnal de alarmă!” # Adevarul.ro
Oboseala persistentă, setea exagerată, durerile osoase sau pietrele la rinichi pot părea probleme banale sau fără legătură între ele. În realitate, ele pot avea o cauză comună: hiperparatiroidismul primar, o afecțiune endocrină frecvent subdiagnosticată, dar cu impact major asupra sănătății.
Patriarhia Română nu este de acord cu iniţiativa privind legalizarea prostituţiei. „Reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar” # Adevarul.ro
Patriarhia Română a transmis, în contextul iniţiativei de legalizare a prostituţiei, că aceasta "reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane".
Decizia Chinei după noile măsuri anunţate de Trump împotriva partenerilor comerciali ai Iranului # Adevarul.ro
China a decis marţi, 13 ianuarie, că-şi va apăra „cu hotărâre” interesele după anunţul preşedintelui Trump că Statele Unite vor introduce taxe vamale de 25% pentru orice ţară care face comerţ cu Iranul, zguduit de un val de proteste.
Sportul nu este și nu a fost niciodată dedicat doar bărbaților, ci totodată o mulțime de femei au demonstrat că pot obține performanțe la cel mai înalt nivel în orice domeniu.
Teheranul a contactat Casa Albă.Trump cântarește oferta Iranului, dar înclină spre atacuri # Adevarul.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în considerare atacuri aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestaţiilor care zguduie Republica Islamică din 28 decembrie, a declarat luni Casa Albă, adăugând că o cale diplomatică rămâne, totuşi, deschisă, potrivit AFP.
Iranul pregătește primele execuții ale protestatarilor. Martor: „Luptăm cu mâinile goale” # Adevarul.ro
Iranul pregătește primele execuții ale protestatarilor sub acuzația că aceștia poartă un „război împotriva lui Dumnezeu”, pasibilă de pedeapsa cu moartea, în timp ce manifestațiile de amploare continuă, iar numărul morților crește, relatează The Sun.
O femeie internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca a fost bătută de un asistent medical # Adevarul.ro
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat fizic o pacientă internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca.
În privinţa plagiatului ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, lucrurile sunt acum clare.
A murit antrenorul care i-a dat porecla „Zizou” lui Zidane. A avut o relație cu o moștenitoare bogată # Adevarul.ro
Rolland Courbis a decedat la vârsta de 72 de ani.
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, după ce a înjunghiat un bărbat de 35 de ani, iar victima a ajuns la spital.
„Te iubesc mai mult decât orice”. Ultimul mesaj al unui adolescent care și-a pierdut viața în incendiul devastator de la Crans-Montana # Adevarul.ro
Un adolescent care și-a pierdut viața în incendiul tragic de la barul Le Constellation, din Crans-Montana, a transmis în ultimele momente un mesaj cutremurător mamei sale: „La mulți ani, mamă, te iubesc mai mult decât orice”.
Îngrijirea de sine și obiceiurile sănătoase pot ajunge să se transforme într-o presiune constantă de „a face totul perfect”, ceea ce, ironic, poate duce la epuizare și burnout.
Mai multe spitale aflate în subordinea Ministerului Sănătății au probleme cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală.
Cadoul făcut de Cristian Chivu elevilor săi, după ce l-au propulsat pe primul loc în Serie A. Ideea este revoluționară în Serie A # Adevarul.ro
Cristian Chivu (45 de ani) a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A, după patru victorii consecutive în campionat.
Restricții de circulație la intrarea în Câmpina, după ce o porțiune de șosea s-a surpat # Adevarul.ro
O porțiune de pământ s-a surpat și a afectat inclusiv o parte din terasamentul șoselei la intrarea în orașul Câmpina, dinspre Cornu.
O barjă încărcată cu peste 1000 de tone îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea # Adevarul.ro
O barjă care transporta peste 1000 de tone de îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, în zona orașului Zimnicea, județul Teleorman, au confirmat reprezentanții Căpităniei Giurgiu.
Ziua preot, noaptea DJ în cluburi. Părintele Guilherme a stârnit entuziasm și controverse pe ringul de dans din Beirut # Adevarul.ro
Guilherme Peixoto, cunoscut sub numele de Padre Guilherme, a susținut un spectacol cu casa închisă în capitala Libanului, fiind aclamat de sute de tineri, dar stârnind totodată critici din partea unor lideri religioși care au solicitat interzicerea evenimentului.
Proiectul de mare putere al lui Vladimir Putin pare să se apropie de „sfârșitul unei ere”, pe măsură ce liderul de la Kremlin se dovedește incapabil să-și apere aliații, de la Caracas la Teheran, în fața unui președinte american neașteptat de agresiv, Donald Trump, scrie Politico.
Vremea se menține deosebit de rece în aproape jumătate din țară, local geroasă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să scadă până miercuri, 14 ianuarie.
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, anunță că lucrarea de refacere a Planșeului Unirii, care a ajuns într-o etapă importantă, continuă în ciuda gerului pătrunzător de afară.
China a reacționat luni la declarațiile venite dinspre Washington privind Groenlanda, avertizând că Statele Unite nu ar trebui să folosească alte țări drept „pretext” pentru a-și promova propriile interese strategice.
Relația de muncă reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale vieții profesionale, guvernată de un cadru normativ complex care îmbină legislația națională cu reglementările europene și convențiile internaționale.
Țara europeană care interzice două rase faimoase de pisici: motivele interdicției și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # Adevarul.ro
Guvernul olandez a decis să interzică deținerea și comerțul cu două dintre cele mai cunoscute și populare rase de pisici: cele cu urechi îndoite, precum Scottish Fold, și cele fără blană, precum Sphynx.
Avion militar, deghizat de armata SUA în aparat civil pentru a-i lovi pe presupuşii traficanţi de droguri. Practica ar putea constitui o „crimă de război” # Adevarul.ro
Armata americană a utilizat un avion deghizat în aparat civil în primul său atac asupra unei nave de traficanţi de droguri, care s-a soldat cu unsprezece morţi în septembrie, a informat luni New York Times, preluat de AFP.
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia bolnavă psihic. Vecinii au chemat ambulanţa, dar cei doi au refuzat transportul la spital, iar câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.
O fabrică americană trage obloanele în România: peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă, în urma unei restructurări forțate de scăderea cererii # Adevarul.ro
Fabrica Adient din Ploiești se închide, iar peste 1.000 de angajați își vor pierde locul de muncă. Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto.
Un om a murit şi alți 35 au fost răniţi după ce un val de şase metri a lovit brusc o plajă din Argentina # Adevarul.ro
O persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte 35 au fost rănite, luni, după ce un val de cinci - şase metri a lovit pe neaşteptate o plajă din oraşul Santa Clara del Mar din provincia argentiniană Buenos Aires, pe coasta Atlanticulu
Criza politică se adâncește în Bulgaria. Cel mai mare partid a respins propunerea președintelui de formare a unui nou guvern # Adevarul.ro
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern.
Primul ministru al Japoniei vrea să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate # Adevarul.ro
Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, intenţionează să dizolve Camera Reprezentanţilor pentru a organiza alegeri anticipate, la începutul sesiunii regulate a Dietei, care va fi convocată pe 23 ianuarie, a declarat marţi o sursă familiarizată cu situaţia.
Reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a propus în Congres un proiect de lege care ar anexa Groenlanda și ar transforma-o într-un stat american.
Căderea Republicii Islamice ar putea remodela radical geopolitica globală și piețele energetice, notează Bloomberg.
Un cutremur s-a produs marţi dimineaţă în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului..
Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial, după ce grupul Volkswagen AG a raportat cifrele pe anul trecut, care nu depăşesc totalul companiei nipone în primele 11 luni.
