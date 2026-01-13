Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării: A afirma că „militarii se pensionează la 48 de ani” e o minciună propagandistică

12:40

Vicepremierul Oana Gheorghiu a oferit detalii, în exclusivitate la Digi24, despre modul în care pierderile companiilor de stat sunt analizate la acest moment și despre reformele privind consiliile de administrație. Ea a subliniat că procesul este unul transparent și urmărește eliminarea companiilor de stat care funcționează doar pe hârtie. „Sunt companii pentru care trebuie să găsim soluții să le închidem, să facem curățenie”, a punctat vicepremierul. Potrivit lui Gheorghiu, din analiza globală a ceea ce a primit de la Ministerul de Finanţe, sunt „în jur de 185 de companii complet inactive, fără declaraţii financiare, ele mai existând doar pentru că nu au fost închise la Registrul Comerțului”, astfel că se impun „verificări ale acestor cadavre cu care rămânem în listă și le tragem după noi”.