Viața la -40 de grade Celsius. Cum trăiesc oamenii în cel mai geros oraș din lume
Gândul, 13 ianuarie 2026 14:50
Viața la -40 de grade Celsius nu este deloc ușoară, mai ales în cazul celor care nu sunt obișnuiți cu temperaturile scăzute sau nu trăiesc în zone în care o astfel de vreme este frecventă. Iakuțk este considerat cel mai geros oraș din lume. Deși vremea geroasă a devenit o obișnuință pentru oameni, expunerea la […]
• • •
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda # Gândul
Un grup bipartizan de parlamentari americani va călători în Danemarca săptămâna aceasta, pe fondul escaladării tensiunilor legate de amenințările reînnoite ale președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul regatului danez care găzduiește o bază aeriană americană, relatează Washington Post. Delegaţia va fi condusă de senatorul democrat american Chris […]
Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului # Gândul
China a declarat joi că va investiga achiziția de 2 miliarde de dolari a startupului de inteligență artificială Manus de către Meta, pentru a evalua conformitatea acesteia cu legile privind controlul exporturilor. Meta a achiziționat luna trecută Manus, o companie cu sediul în Singapore, în timp ce gigantul tehnologic american încearcă să integreze automatizări avansate […]
Așteaptă-te să întâlnești o serie de persoane interesante. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 14 ianuarie 2026. Berbec O serie de persoane interesante ar putea participa la o petrecere sau la o întâlnire de grup la tine acasă. Te afli în locul potrivit pentru a fi un gazdă excelentă și este probabil […]
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină” # Gândul
Partidul AUR a reacționat la afirmațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în care și-a exprimat susținerea față de unirea Republicii Moldova cu România. Reprezentanții formațiunii conduse de George Simion au atras atenția că, declarațiile recente ale președintei, reprezintă o schimbare bruscă de direcție, față de tendința de „minimizare a curentului unionist”, manifestată de-a lungul timpului. […]
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor. Elmaz Nezir a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni # Gândul
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor, care consideră că oficialul ”a adus prea multe prejudicii instituției”. Raportul corpului de control aduce acuzații grave, în urma accidentului mortal care o vizează pe Elmaz Nezir și care se face vinovată din culpă. Ministerul de Finanțe i-a cerut demisia adjunctei Vămii Constanța, Elmaz Nezir, conform […]
Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru Reuters. El a dat vina pe „teroriști” pentru moartea civililor și a forțelor de securitate. De asemenea, ONU susține că sute de persoane au murit în proteste. Tulburările, declanșate de […]
Statele Unite au obținut în mod discret drepturi asupra a aproximativ un milion de kilometri pătrați de fund oceanic, scrie DailyGalaxy. Decizia redesenează granițe subacvatice în mai multe oceane, fără a atrage o atenție publică semnificativă. Extinderea acordă SUA drepturi exclusive asupra fundului mării și subsolului în zone din Atlantic, Pacific, Arctica și Golful Americii […]
Sancțiune blândă la Guvern pentru ofițerul de presă care a bruscat jurnaliștii în Parlament. Ce „amendă” a primit # Gândul
Guvernul a rezolvat problema ofițerului de presă care a împins jurnaliștii în Parlament, în timp ce încercau să vorbească cu premierul Ilie Bolojan. Nu l-au dat afară, ci i-au tăiat salariul cu 5% pentru o lună. „Abaterea disciplinară” a ofițerului de presă arată de fapt „războiul” dus de Guvern cu jurnaliștii. „Comisia convocată la nivelul […]
Miercuri, 14 ianuarie 2026, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Nina, cea născută în Capadocia, în jurul anului 290. Se spune că Sfânta Nina a fost rudă apropiată a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, un vechi manuscris indicând că a fost chiar verişoara acestuia. Sfânta Nina s-a născut într-o regiune unde locuiau mulți georgieni. Cine a fost […]
Ce spune fosta soție a lui CRBL despre pensia alimentară plătită de acesta. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm” # Gândul
Elena, fosta parteneră de viață a lui CRBL, a vorbit despre pensia alimentară plătită de acesta pentru fiica lor. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”, a spus aceasta. Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în […]
Speriați că rămân fără bani, după majorările de taxe și impozite, românii caută cel de-al doilea job. Pensionarii iau cu asalt site-urile de recrutare # Gândul
La început de 2026, sub greutatea noilor taxe și impozite decise de Guvernul Bolojan, un român din trei ia în calcul cel de-al doilea job. Obținerea unui venit suplimentar, în contextul scumpirii traiului, este obiectivul pe care și l-au setat atât tinerii, cât și bătrânii. Creșterea impozitelor și noile prețuri la alimente, plus majorarea tarifelor […]
Acordul UE-Mercosur stârnește revoltă în rândul fermierilor români. Cum vor fi afectate legumele românești # Gândul
Semnarea acordului de liber-schimb dintre UE și Mercosur a provocat reacții dure din partea agricultorilor români, care spun că decizia a fost luată fără consultarea lor și că efectele pot fi devastatoare pentru agricultura locală. Mulți fermieri consideră acordul drept un moment de cotitură negativă, care ar putea accelera dispariția producției agricole autohtone, conform Mediafax. […]
Primăria Capitalei după Nicușor Dan: Ciprian Ciucu se plânge că „PMB nu are bani nici să treacă strada”. Ce propune noul edil al Bucureștiului și către cine face apel # Gândul
„Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a început 2026 cu stângul. Însă, acest lucru nu este din cauza lui, ci din cauza „tristei moşteniri” primite de la Nicuşor Dan, în calitate de primar general al Bucureştiului, de aproape două […]
Austeritatea lui Bolojan generează tragedii în plină iarnă. Un bărbat de 65 de ani a murit de hipotermie, lângă soția bolnavă # Gândul
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia, care suferă de o boală psihică. Cei doi locuiau într-o locuință socială a primăriei și opriseră căldura, în ciuda temperaturilor care au indicat -15 grade pe timpul nopți. Amintim că majorarea tarifelor la electricitate și creșterea taxelor, măsuri impuse […]
Trucuri eficiente pentru a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii. De ce să nu folosești apă caldă pe parbriz # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar fi cele mai eficiente trucuri care să te ajute la a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii? Există și câteva aspecte pe care nu ar trebui să le faci, pentru a evita eventuale neplăceri. Odată cu venirea dimineților geroase, dezghețarea mașinii poate fi o adevărată provocare, mai ales când te […]
Suferința prin care trece Roxana Ciuhulescu. ”Tot ce-mi doresc acum e ca mama mea să se facă bine” # Gândul
Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, trece printr-o perioadă dificilă. La sfârșitul anului trecut, mama vedetei a fost diagnosticată cu cancer. Roxana Ciuhulescu a mărturisit că anul 2025 s-a încheiat foarte dureros pentru ea. Vedeta a aflat că mama sa a fost diagnosticată cu cancer. ”2025 a fost un an cu multe […]
Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale” # Gândul
Radu Georgescu avertizează într-o postare pe rețelele de socializare că în următorii ani, România va fi lovită de o recesiune economică puternică și contrazice afirmațiile reprezentanților Guvernului care declară că „vom avea creștere economică”. Georgescu explică cum funcționează economia și spune că puțini oameni știu că banii sunt creați de băncile comerciale. Într-o postare amplă […]
Un bucureștean a apelat la ChatGPT ca să își renoveze baia. Unde i-a așezat chiuveta inteligența artificială # Gândul
Un tânăr din București a decis să testeze limitele inteligenței artificiale chiar în propria locuință. Astfel, în loc să apeleze la un designer de interior, Eric a ales să ceară ajutorul ChatGPT pentru renovarea băii. Doar că, după ce a introdus dimensiunile și a dat explicațiile necesare, arătând ce preferă, a avut parte de un […]
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive” # Gândul
Oana Gheorghiu a vorbit despre planurile guvernului de a verifica și reorganiza firmele la care statul e acționar, dar care nu își mai justifică existența. Potrivit lui Gheorghiu, din analiza globală a ceea ce a primit de la Ministerul de Finanţe, sunt „în jur de 185 de companii complet inactive, fără declaraţii financiare, ele mai […]
Capitala se confruntă cu o nouă criză de încălzire chiar în mijlocul unui episod de ger accentuat. Sute de blocuri din mai multe sectoare au rămas fără căldură și în unele cazuri fără apă caldă, din cauza avariilor. Potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica, cele mai afectate zone sunt din sectoarele 1, 2 și 3. În […]
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România” # Gândul
Oana Gheorghiu este de părere că „taxa pe proprietate era foarte mică în România”, în ciuda faptului că măsura de majorare a taxelor a stârnit deja indignare în rândul contribuabililor. Gheorghiu a explicat că noile reglementări sunt parte dintr‑un efort al guvernului de a crește veniturile locale și de a reduce pierderile legate de impozitarea bunurilor. […]
Ce spun specialiștii despre băile în ape înghețate. Practica a devenit tot mai populară printre oameni # Gândul
Specialiștii au vorbit despre băile în ape înghețate. Sunt benefice sau nu pentru sănătate? O astfel de practică a devenit tot mai populară printre oameni, în ultimii ani. Pentru unii dintre ei, a devenit un obicei, iar pentru alții reprezintă o provocare. De altfel, băile în ape înghețate au devenit mai abordate în sezonul rece. […]
În România, problema locuirii nu mai este de mult una marginală. Pentru zeci de mii de oameni, o locuință socială nu înseamnă un confort suplimentar, ci diferența dintre stabilitate și nesiguranță, dintre un acoperiș deasupra capului și traiul la limita supraviețuirii. Cu toate acestea, statul român rămâne, an după an, în urma tuturor țărilor europene […]
Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc # Gândul
Pentru mulți șoferi, rovinieta rămâne genul de taxă de care uiți ușor, mai ales dacă circuli rar pe drumuri naționale sau folosești mai multe mașini. În 2026, însă, sistemul de control este aproape integral automatizat și asta poate aduce amenzi drastice. Un simplu număr de înmatriculare introdus greșit sau o zi omisă la achiziționarea rovinietei […]
Peste 1.000 de angajați vor fi dați afară după ce s-a decis închiderea unei firme mari din România # Gândul
Producătorul american de scaune auto Adient, cel mai mare din lume pe acest segment, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și declanșarea unui amplu proces de disponibilizări. Aproximativ 1.010 angajați vor fi afectați, iar producția urmează să fie oprită până la jumătatea anului 2027. Decizia face parte dintr-un plan mai larg de restructurare, pe […]
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern # Gândul
Protestele din Iran, care au început la sfârșitul lunii decembrie și au fost motivate, inițial, de nemulțumiri economice, s-au transformat într-o provocare mai amplă pentru conducătorii religioși, care guvernează Iranul de la revoluția din 1979. Peste 100 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși în ultimele zile, potrivit presei de stat, în timp […]
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, are iubit. Cel care a dat detalii în acest sens a fost chiar tatăl său: ”Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit”. Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost […]
Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul # Gândul
O barjă cu peste 1000 de tone de îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea, la data de 10 ianuarie, dezvăluie G4 Media. Informația a fost confirmată și de căpitănia zonală Giurgiu. În ciuda pericolului de poluare chimică, autoritățile nu au făcut public incidentul. Reprezentanții Primăriei Zimnicea au evitat să facă public incidentul […]
Călin Georgescu a pierdut procesul în instanță și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu # Gândul
Călin Georgescu a pierdut în instanță contestația depusă după amenzile primite în urma campaniei electorale. Tribunalul Ilfov a respins plângerea ca nefondată, decizia fiind una în primă instanță. Dacă recursul va fi și el respins, Georgescu va trebui să plătească sancțiunile aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, peste 50.000 […]
Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii” # Gândul
La ieşirea din secţia de Poliţie Buftea, marţi, acolo unde a semnat pentru controlul judiciar, Călin Georgescu s-a referit, în mesajul transmis susţinătorilor, despre Acordul Mercosur, acela prin care se dă undă verde produselor din America de Sud pe pieţele europene. Suveranistul a asociat calitatea acestor produse cu conceptul de „instituţionalizare a otrăvii” pentru cetăţenii […]
Unde se află localitatea denumită și „Polul Nord al României”. Turiștii rămân uimiți de peisajele de basm # Gândul
O localitate a fost denumită de anumiți turiști drept „Polul Nord al României”. Vizitatorii care nu și-au luat adio de la munte rămân încântați, cel puțin în această perioadă a anului, de peisajele de basm. Nu este vorba despre vreo zonă izolată din țară, ci despre un loc printre serpentine și brazi din Transilvania. Cel […]
Rapid a încheiat cantonamentul, iar noi ne vedem azi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45 # Gândul
Tragem concluzii alături de Daniel Nazare, reporterul special ProSport, care a fost în Antalya alături de echipa lui Costel Gâlcă. Ascultăm analiza antrenorului, înainte de partea a doua a sezonului și vorbim despre lipsa transferurilor pentru care Gâlcă insistă în continuare. Vrem să aflăm de la voi ce așteptări aveți de la echipa favorită în […]
Patriarhia Română respinge proiectul de legalizare a prostituției: „Învățătura Sfintei Scripturi afirmă incompatibilitatea cu viața spirituală” # Gândul
Biroul de presă a Patriarhiei Române a transmis că se opune vehement proiectului de lege de legalizare a prostituției, inițiat de parlamentatul PNL, Ion Iordache. Comunicatul de presă argumentează că „România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției”. „Legalizarea prostituției – o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă […]
Încă un club de tradiție din fotbal dispare! Era înființat în 1919 și a jucat cu Juventus Torino # Gândul
Angelo Alistar, fost jucător al echipei Ceahlăul și actual președinte, a anunțat iminenta desființare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârșitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanțării. Gruparea moldavă se află în insolvență și a rămas fără finanțatorul principal, după retragerea lui Anton Măzărianu în septembrie 2025, nemulțumit că autoritățile locale nu sprijină […]
Cât costă fabrică de bere veche de 200 de ani din Transilvania. A fost scoasă la vânzare de familia miliardarului român # Gândul
Una dintre clădirile emblematice ale Transilvaniei a fost scoasă la vânzare. Vechea fabrică de bere din Turda, situată aproape de centrul istoric al oraşului, își caută un proprietar nou, după ce familia Rațiu a decis să renunțe la ea. Construită între 1756 şi 1814, clădirea este o mărturie rară a patrimoniului industrial transilvănean, după cum […]
20 de liceeni români vor putea studia în SUA, prin programul Future Leaders Exchange. Anunțul, făcut de președintele Nicușor Dan # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) pentru 2026–2027, un program de schimb de experiențe care oferă elevilor de liceu posibilitatea de a studia timp de un an în Statele Unite ale Americii. Potrivit șefului statului, inițiativa se înscrie în eforturile de consolidare a parteneriatului strategic dintre România și SUA, nu […]
Gino Iorgulescu reacționează virulent după interviul incendiar al lui Mario: „A părăsit necontrolat clinica. E o persoană cu dizabilități” # Gândul
Gino Iorgulescu, tatăl lui Mario Iorgulescu, a reacționat imediat după declarațiile controversate oferite de fiul său pentru publicația CANCAN.ro. Președintele LPF a precizat că, la momentul realizării interviului, Mario Iorgulescu ar fi părăsit necontrolat clinica unde era internat, fără tratament și fără supraveghere medicală. „Menționez că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în […]
Adina Buzatu, despre problemele pe care le-a avut cu mâncarea. ”Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică” # Gândul
Adina Buzatu a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut în trecut cu mâncarea. ”Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică”, a mărturisit aceasta. Într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de pe o rețea de socializare, Adina Buzatu a povestit despre problemele cu care […]
România preia șefia Consiliului Executiv al ONU pentru trei agenții cheie. Diplomatul Cornel Feruță va conduce Consiliul # Gândul
Veste bună pentru România, de la New York. Țara noastră a fost aleasă, prin consens, să preia în 2026 președinția Consiliului Executiv al principalelor agenții de dezvoltare ale Organizației Națiunilor Unite. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Practic, România va coordona activitatea unor organizații-cheie ale ONU, precum Programul Națiunilor Unite pentru […]
Ion Cristoiu: De ce trebuie contracarată Diversiunea Sistemului chiar dacă Radu Marinescu ar fi plagiat # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a spus „de ce trebuie contracarată Diversiunea Sistemului chiar dacă Radu Marinescu ar fi plagiat”. „N-am nicio îndoială că teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu, întocmită în 2009, e una tipică vremii respective. Și anume, mulți inși, nu numai demnitari, dar […]
Noile tarife impuse de Trump reprezintă o lovitură majoră pentru India și China. Cum vor fi afectați principalii parteneri comerciali ai Iranului # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat, seara trecută, că țările care fac afaceri cu Teheranul se vor confrunta cu un tarife de 25%. Această măsură ar putea afecta parteneri comerciali ai Iranului precum India și China. „Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru […]
Administrația Națională de Meteorologie transmite că vremea va rămâne în continuare rece. În nordul și centrul țării va fi deosebit de rece, iar diminețile vor fi geroase în cea mai mare parte. La această oră, temperaturile sunt cuprinse între -13 grade în zonele centrale și -14 grade în sudul țării, în special în județul Teleorman. […]
Caz unic în România. Cât are de plătit impozit Andra din București, pentru apartamentul ei din Sectorul 2 # Gândul
Caz unic în România. O femeie din București a postat pe Facebook o imagine prin care le dezvăluie celorlalți utilizatori ce impozit a avut de plătit pentru apartamentul ei din Sectorul 2. A rămas uimită de suma datorată către staat. Altfel, alți utilizatori au reacționat rapid la postare. Vezi AICI cum se depune contestație la […]
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România # Gândul
Debutul de 2026 aduce bani în plus la pensiile pe ianuarie pentru o parte dintre seniorii din România. Dacă în unele cazuri vorbim de câțiva lei extra, în altele trebuie spus că lucrurile stau diferit. Pentru majoritatea pensionarilor, însă, începutul anului aduce întârzieri la livrarea sumelor cuvenite, după cum scrie Ziarul de Iași. Cine primește […]
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață # Gândul
Tot mai mulți turiști evită destinațiile supraaglomerate și caută experiențe autentice. Un oraș mirific aflat la doar două ore și 40 de minute de zbor din București a fost desemnat cel mai autentic din Europa, în urma unei analize bazate pe peste 1,3 milioane de recenzii online. Pe fondul unei tendințe tot mai clare de […]
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii # Gândul
O înregistrare audio din comunicațiile dintre aeronava prezidențială a României și controlorii de trafic aerian elvețieni arată că escorta avioanelor de luptă F-18 nu a fost un „gest de apreciere”, ci a fost prelungită la solicitarea echipajului român. Înregistrările au fost publicate de jurnalistul Patrick André de Hillerin și surprind momentul în care pilotul aeronavei […]
Acordul UE – Mercosur scoate din nou fermierii francezi în stradă. Peste 350 de tractoare sunt lăsate pe malurile Senei în semn de protest # Gândul
Fermierii francezi protestează din nou marți la Paris, cu peste 350 de tractoare adunate în zona Pieței Concorde și pe marile artere ale capitalei. Acțiunea a fost organizată de principalele sindicate agricole, care cer guvernului măsuri rapide și clare pentru protejarea agriculturii naționale, în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur. Principala nemulțumire […]
