Proteste sângeroase în Iran. Aproximativ 2.000 de morți în urma represiunii regimului

10:50

Tot mai mulți turiști evită destinațiile supraaglomerate și caută experiențe autentice. Un oraș mirific aflat la doar două ore și 40 de minute de zbor din București a fost desemnat cel mai autentic din Europa, în urma unei analize bazate pe peste 1,3 milioane de recenzii online. Pe fondul unei tendințe tot mai clare de […]