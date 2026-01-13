Gerul de afară nu i-a speriat pe contribuabilii români. Mulți au înfruntat frigul și au mers să-și plăti din timp taxele și impozitele
Gerul de afară nu i-a speriat pe români, unii dintre ei preferând să iasă din case și să stea la coadă pentru a-și plăti din timp taxele și impozitele, chiar dacă există posibilitatea să plătească totul online. Dar cei mai mulți spun că nu se pricep la partea virtuală și nu știu să își facă […]
Domimic Fritz se ceartă cu PSD din cauza Emiliei Șercan: “Plagiatul ministrului Justiției este grav”. Ce solicitări are liderul USR # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat public pe Facebook în scandalul declanșat de acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, cerând PSD să se delimiteze „public și imediat” de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, autoarea investigației. Scandalul a pornit de la o investigație publicată de Emilia Șercan în PressOne, potrivit căreia teza de […]
Țiriac Collection își extinde programul de vizitare: patru zile pe săptămână, de joi până duminică, dedicate pasiunii pentru automobile istorice # Gândul
Țiriac Collection, cea mai mare galerie auto din Europa, deschisă publicului larg, își întâmpină oaspeții într-o formulă extinsă de vizitare. Galeria este deschisă patru zile pe săptămână – joi, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 19:00, oferind mai mult timp și mai multă flexibilitate pentru explorarea unui univers auto cu adevărat excepțional. Extinderea […]
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit ce reguli se respectă în familia sa. ”Rămân bătute în cuie”, a spus prezentatorul TV. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. […]
Cazul straniu al tinerei din imagine: A rămas gravidă fără a întreține relații vreodată. Cum a fost posibil # Gândul
O femeie din Statele Unite ale Americii a explicat cum a rămas însărcinată la doar 17 ani, deși susținea că nu a întreținut relații intime vreodată la vremea aceea. Pentru Kelsi Mickelson, nașterea a fost chiar un adevărat miracol, având în vedere că medicii i-au spus cu doi ani înainte că nu va putea să […]
Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească # Gândul
Daniela Panioglu, fosta judecătoare de la Curtea de Apel București și „eroină” Recorder a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii. Potrivit publicației Lumea Justiției, Panioglu a fost data în judecată de asociația de proprietari unde locuiește după ce nu ar fi plătit întreținerea timp de trei ani consecutivi. Procesul este pe rolul Judecătoriei Sectorului […]
Pentru 600 lei, o constănțeancă a angajat o menajeră pentru curățenia de iarnă. Ireal cum și-a găsit apartamentul, când s-a întors acasă # Gândul
O familie a decis să apeleze la serviciile de curățenie ale unei femei care nu oferă bon fiscal. Proprietara a vrut casa lună pentru perioada sărbătorilor de iarnă, însă a avut parte de o surpriză, mai exact și-a găsit locuința fix așa cum a lăsat-o, dar cu o excepție, caloriferul l-a găsit dărâmat. Pentru femei, […]
Scandal uriaș între cei mai puternici oameni ai planetei. Trump amenință că îl dă în judecată pe șeful băncii centrale americane. Președintele american vrea să-l demită pe președintele Fed, din cauza dobânzilor prea mari. De ce contează pentru România # Gândul
Decizia Departamentului de Justiție de a investiga Rezerva Federală vine după o lungă serie de amenințări ale președintelui Donald Trump de a-l viza pe președintele băncii centrale, Jerome Powell. Practic, Donald Trump este nemulțumit de ratele dobânzilor băncii centrale americane (Fed), care, spune președintele american, sunt prea mari. Politica dobânzilor pe care o practică Fed, […]
Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE # Gândul
Procurorul general al statului Minnesota, Keith Ellison, a anunțat că va intenta un proces împotriva guvernului federal, pentru a pune capăt majorării numărului de agenți ICE în stat, relatează The Guardian. Procesul împotriva oficialilor Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) vine în urma incidentului în care un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good […]
Zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere, după ce au făcut drifturi pe drumurile înghețate din parcările unor mall-uri # Gândul
Poleiul reprezintă un test dificil pentru șoferi, care ar trebui să fie prudenți și să facă manevre calculate în trafic. Dar mulți nu înțeleg și se supun riscurilor. Astfel, numai în Capitală, zeci de șoferi au fost sancționați și au rămas fără permis după ce au fost surprinși făcând drifturi pe drumurile publice. Aceste manevre […]
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, se gândește să o dea în judecată pe Emilia Șercan pentru articolul în care este acuzat de plagiat. Marinescu spune că articolul e „defăimător și plin de contradicții” și că a respectat toate regulile academice atunci când și‑a scris doctoratul în 2009. „Eu am un mare respect pentru jurnaliști, investigația jurnalistică, care […]
Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară # Gândul
Procuratura din Coreea de Sud a cerut pedeapsa capitală pentru fostul președinte Yoon Suk-Yeol, potrivit agenției Yonhap. Acesta este descris ca liderul unei insurecții care a încercat să rămână la putere prin preluarea controlului asupra sistemului judiciar și legislativ. Echipa procurorului special Cho Eun-suk a solicitat pronunțarea sentinței cu moartea în timpul audierii finale a […]
Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate” # Gândul
Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre viața sa de zi cu zi. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”, a afirmat artista. Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România. Anna Lesko […]
Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului” # Gândul
A fost deschisă o anchetă la o clinică privată din Craiova după ce un bebeluș, copilul unor medici din Craiova, a murit la două zile după naștere. Băiatul a fost născut prin cezariană fără probleme, însă analizele au arătat că are o infecție în organism. La scurt timp a fost resuscitat, dar fără succes. Părinții […]
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului # Gândul
Gândul prezintă, în exclusivitate, motivarea deciziei prin care judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a decis, în 9 ianuarie 2026, că prelungirea măsurii arestului preventiv față de Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Cosmin Potra este temeinică și legală. Cei trei au fost asistați de avocata Cosmina Nemțiu-Dancu, care a depus […]
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda # Gândul
Un grup bipartizan de parlamentari americani va călători în Danemarca săptămâna aceasta, pe fondul escaladării tensiunilor legate de amenințările reînnoite ale președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul regatului danez care găzduiește o bază aeriană americană, relatează Washington Post. Delegaţia va fi condusă de senatorul democrat american Chris […]
Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului # Gândul
China a declarat joi că va investiga achiziția de 2 miliarde de dolari a startupului de inteligență artificială Manus de către Meta, pentru a evalua conformitatea acesteia cu legile privind controlul exporturilor. Meta a achiziționat luna trecută Manus, o companie cu sediul în Singapore, în timp ce gigantul tehnologic american încearcă să integreze automatizări avansate […]
Așteaptă-te să întâlnești o serie de persoane interesante. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 14 ianuarie 2026. Berbec O serie de persoane interesante ar putea participa la o petrecere sau la o întâlnire de grup la tine acasă. Te afli în locul potrivit pentru a fi un gazdă excelentă și este probabil […]
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină” # Gândul
Partidul AUR a reacționat la afirmațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în care și-a exprimat susținerea față de unirea Republicii Moldova cu România. Reprezentanții formațiunii conduse de George Simion au atras atenția că, declarațiile recente ale președintei, reprezintă o schimbare bruscă de direcție, față de tendința de „minimizare a curentului unionist”, manifestată de-a lungul timpului. […]
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor. Elmaz Nezir a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni # Gândul
Adjuncta Vămii Constanța și-a dat demisia, la cererea Ministerului Finanțelor, care consideră că oficialul ”a adus prea multe prejudicii instituției”. Raportul corpului de control aduce acuzații grave, în urma accidentului mortal care o vizează pe Elmaz Nezir și care se face vinovată din culpă. Ministerul de Finanțe i-a cerut demisia adjunctei Vămii Constanța, Elmaz Nezir, conform […]
Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru Reuters. El a dat vina pe „teroriști” pentru moartea civililor și a forțelor de securitate. De asemenea, ONU susține că sute de persoane au murit în proteste. Tulburările, declanșate de […]
Statele Unite au obținut în mod discret drepturi asupra a aproximativ un milion de kilometri pătrați de fund oceanic, scrie DailyGalaxy. Decizia redesenează granițe subacvatice în mai multe oceane, fără a atrage o atenție publică semnificativă. Extinderea acordă SUA drepturi exclusive asupra fundului mării și subsolului în zone din Atlantic, Pacific, Arctica și Golful Americii […]
Sancțiune blândă la Guvern pentru ofițerul de presă care a bruscat jurnaliștii în Parlament. Ce „amendă” a primit # Gândul
Guvernul a rezolvat problema ofițerului de presă care a împins jurnaliștii în Parlament, în timp ce încercau să vorbească cu premierul Ilie Bolojan. Nu l-au dat afară, ci i-au tăiat salariul cu 5% pentru o lună. „Abaterea disciplinară” a ofițerului de presă arată de fapt „războiul” dus de Guvern cu jurnaliștii. „Comisia convocată la nivelul […]
Viața la -40 de grade Celsius nu este deloc ușoară, mai ales în cazul celor care nu sunt obișnuiți cu temperaturile scăzute sau nu trăiesc în zone în care o astfel de vreme este frecventă. Iakuțk este considerat cel mai geros oraș din lume. Deși vremea geroasă a devenit o obișnuință pentru oameni, expunerea la […]
Miercuri, 14 ianuarie 2026, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Nina, cea născută în Capadocia, în jurul anului 290. Se spune că Sfânta Nina a fost rudă apropiată a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, un vechi manuscris indicând că a fost chiar verişoara acestuia. Sfânta Nina s-a născut într-o regiune unde locuiau mulți georgieni. Cine a fost […]
Ce spune fosta soție a lui CRBL despre pensia alimentară plătită de acesta. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm” # Gândul
Elena, fosta parteneră de viață a lui CRBL, a vorbit despre pensia alimentară plătită de acesta pentru fiica lor. ”Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm”, a spus aceasta. Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în […]
Speriați că rămân fără bani, după majorările de taxe și impozite, românii caută cel de-al doilea job. Pensionarii iau cu asalt site-urile de recrutare # Gândul
La început de 2026, sub greutatea noilor taxe și impozite decise de Guvernul Bolojan, un român din trei ia în calcul cel de-al doilea job. Obținerea unui venit suplimentar, în contextul scumpirii traiului, este obiectivul pe care și l-au setat atât tinerii, cât și bătrânii. Creșterea impozitelor și noile prețuri la alimente, plus majorarea tarifelor […]
Acordul UE-Mercosur stârnește revoltă în rândul fermierilor români. Cum vor fi afectate legumele românești # Gândul
Semnarea acordului de liber-schimb dintre UE și Mercosur a provocat reacții dure din partea agricultorilor români, care spun că decizia a fost luată fără consultarea lor și că efectele pot fi devastatoare pentru agricultura locală. Mulți fermieri consideră acordul drept un moment de cotitură negativă, care ar putea accelera dispariția producției agricole autohtone, conform Mediafax. […]
Primăria Capitalei după Nicușor Dan: Ciprian Ciucu se plânge că „PMB nu are bani nici să treacă strada”. Ce propune noul edil al Bucureștiului și către cine face apel # Gândul
„Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a început 2026 cu stângul. Însă, acest lucru nu este din cauza lui, ci din cauza „tristei moşteniri” primite de la Nicuşor Dan, în calitate de primar general al Bucureştiului, de aproape două […]
Austeritatea lui Bolojan generează tragedii în plină iarnă. Un bărbat de 65 de ani a murit de hipotermie, lângă soția bolnavă # Gândul
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia, care suferă de o boală psihică. Cei doi locuiau într-o locuință socială a primăriei și opriseră căldura, în ciuda temperaturilor care au indicat -15 grade pe timpul nopți. Amintim că majorarea tarifelor la electricitate și creșterea taxelor, măsuri impuse […]
Trucuri eficiente pentru a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii. De ce să nu folosești apă caldă pe parbriz # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar fi cele mai eficiente trucuri care să te ajute la a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii? Există și câteva aspecte pe care nu ar trebui să le faci, pentru a evita eventuale neplăceri. Odată cu venirea dimineților geroase, dezghețarea mașinii poate fi o adevărată provocare, mai ales când te […]
Suferința prin care trece Roxana Ciuhulescu. ”Tot ce-mi doresc acum e ca mama mea să se facă bine” # Gândul
Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 47 de ani, trece printr-o perioadă dificilă. La sfârșitul anului trecut, mama vedetei a fost diagnosticată cu cancer. Roxana Ciuhulescu a mărturisit că anul 2025 s-a încheiat foarte dureros pentru ea. Vedeta a aflat că mama sa a fost diagnosticată cu cancer. ”2025 a fost un an cu multe […]
Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale” # Gândul
Radu Georgescu avertizează într-o postare pe rețelele de socializare că în următorii ani, România va fi lovită de o recesiune economică puternică și contrazice afirmațiile reprezentanților Guvernului care declară că „vom avea creștere economică”. Georgescu explică cum funcționează economia și spune că puțini oameni știu că banii sunt creați de băncile comerciale. Într-o postare amplă […]
Un bucureștean a apelat la ChatGPT ca să își renoveze baia. Unde i-a așezat chiuveta inteligența artificială # Gândul
Un tânăr din București a decis să testeze limitele inteligenței artificiale chiar în propria locuință. Astfel, în loc să apeleze la un designer de interior, Eric a ales să ceară ajutorul ChatGPT pentru renovarea băii. Doar că, după ce a introdus dimensiunile și a dat explicațiile necesare, arătând ce preferă, a avut parte de un […]
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive” # Gândul
Oana Gheorghiu a vorbit despre planurile guvernului de a verifica și reorganiza firmele la care statul e acționar, dar care nu își mai justifică existența. Potrivit lui Gheorghiu, din analiza globală a ceea ce a primit de la Ministerul de Finanţe, sunt „în jur de 185 de companii complet inactive, fără declaraţii financiare, ele mai […]
Capitala se confruntă cu o nouă criză de încălzire chiar în mijlocul unui episod de ger accentuat. Sute de blocuri din mai multe sectoare au rămas fără căldură și în unele cazuri fără apă caldă, din cauza avariilor. Potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica, cele mai afectate zone sunt din sectoarele 1, 2 și 3. În […]
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România” # Gândul
Oana Gheorghiu este de părere că „taxa pe proprietate era foarte mică în România”, în ciuda faptului că măsura de majorare a taxelor a stârnit deja indignare în rândul contribuabililor. Gheorghiu a explicat că noile reglementări sunt parte dintr‑un efort al guvernului de a crește veniturile locale și de a reduce pierderile legate de impozitarea bunurilor. […]
Ce spun specialiștii despre băile în ape înghețate. Practica a devenit tot mai populară printre oameni # Gândul
Specialiștii au vorbit despre băile în ape înghețate. Sunt benefice sau nu pentru sănătate? O astfel de practică a devenit tot mai populară printre oameni, în ultimii ani. Pentru unii dintre ei, a devenit un obicei, iar pentru alții reprezintă o provocare. De altfel, băile în ape înghețate au devenit mai abordate în sezonul rece. […]
În România, problema locuirii nu mai este de mult una marginală. Pentru zeci de mii de oameni, o locuință socială nu înseamnă un confort suplimentar, ci diferența dintre stabilitate și nesiguranță, dintre un acoperiș deasupra capului și traiul la limita supraviețuirii. Cu toate acestea, statul român rămâne, an după an, în urma tuturor țărilor europene […]
Cât costă rovinieta în 2026 și ce amenzi au introdus autoritățile pentru șoferii care nu o plătesc # Gândul
Pentru mulți șoferi, rovinieta rămâne genul de taxă de care uiți ușor, mai ales dacă circuli rar pe drumuri naționale sau folosești mai multe mașini. În 2026, însă, sistemul de control este aproape integral automatizat și asta poate aduce amenzi drastice. Un simplu număr de înmatriculare introdus greșit sau o zi omisă la achiziționarea rovinietei […]
Peste 1.000 de angajați vor fi dați afară după ce s-a decis închiderea unei firme mari din România # Gândul
Producătorul american de scaune auto Adient, cel mai mare din lume pe acest segment, a decis închiderea fabricii de la Ploiești și declanșarea unui amplu proces de disponibilizări. Aproximativ 1.010 angajați vor fi afectați, iar producția urmează să fie oprită până la jumătatea anului 2027. Decizia face parte dintr-un plan mai larg de restructurare, pe […]
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern # Gândul
Protestele din Iran, care au început la sfârșitul lunii decembrie și au fost motivate, inițial, de nemulțumiri economice, s-au transformat într-o provocare mai amplă pentru conducătorii religioși, care guvernează Iranul de la revoluția din 1979. Peste 100 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși în ultimele zile, potrivit presei de stat, în timp […]
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, are iubit. Cel care a dat detalii în acest sens a fost chiar tatăl său: ”Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit”. Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost […]
Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul # Gândul
O barjă cu peste 1000 de tone de îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea, la data de 10 ianuarie, dezvăluie G4 Media. Informația a fost confirmată și de căpitănia zonală Giurgiu. În ciuda pericolului de poluare chimică, autoritățile nu au făcut public incidentul. Reprezentanții Primăriei Zimnicea au evitat să facă public incidentul […]
Călin Georgescu a pierdut procesul în instanță și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu # Gândul
Călin Georgescu a pierdut în instanță contestația depusă după amenzile primite în urma campaniei electorale. Tribunalul Ilfov a respins plângerea ca nefondată, decizia fiind una în primă instanță. Dacă recursul va fi și el respins, Georgescu va trebui să plătească sancțiunile aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, peste 50.000 […]
Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii” # Gândul
La ieşirea din secţia de Poliţie Buftea, marţi, acolo unde a semnat pentru controlul judiciar, Călin Georgescu s-a referit, în mesajul transmis susţinătorilor, despre Acordul Mercosur, acela prin care se dă undă verde produselor din America de Sud pe pieţele europene. Suveranistul a asociat calitatea acestor produse cu conceptul de „instituţionalizare a otrăvii” pentru cetăţenii […]
Unde se află localitatea denumită și „Polul Nord al României”. Turiștii rămân uimiți de peisajele de basm # Gândul
O localitate a fost denumită de anumiți turiști drept „Polul Nord al României”. Vizitatorii care nu și-au luat adio de la munte rămân încântați, cel puțin în această perioadă a anului, de peisajele de basm. Nu este vorba despre vreo zonă izolată din țară, ci despre un loc printre serpentine și brazi din Transilvania. Cel […]
Rapid a încheiat cantonamentul, iar noi ne vedem azi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45 # Gândul
Tragem concluzii alături de Daniel Nazare, reporterul special ProSport, care a fost în Antalya alături de echipa lui Costel Gâlcă. Ascultăm analiza antrenorului, înainte de partea a doua a sezonului și vorbim despre lipsa transferurilor pentru care Gâlcă insistă în continuare. Vrem să aflăm de la voi ce așteptări aveți de la echipa favorită în […]
