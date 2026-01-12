Azomureș trimite 600 de angajați în șomaj tehnic și suspendă contractele majore de mentenanță și servicii. Purtătorul de cuvânt: „De patru ani suntem într-o situație destul de complicată” | AUDIO
Europa FM, 12 ianuarie 2026 20:20
Azomureș trimite 600 de angajați în șomaj tehnic și suspendă contractele majore de mentenanță și servicii. Măsurile vin după ce – potrivit conducerii Azomureș – Romgaz a amânat depunerea unei oferte de achiziție a combinatului chimic. În aceste zile se lucrează la lista celor care vor fi trimiși acasă. Ei reprezintă aproape două treimi din […]
• • •
Sibiu: Șoferul de autobuz acuză că bărbatul de 43 de ani a murit sub ochii călătorilor, care se temeau că, dacă anunță autoritățile, cursa va fi întreruptă: „Toată lumea stătea liniștită pe scaune” | AUDIO # Europa FM
Lipsa de reacție a călătorilor dintr-un autobuz din Sibiu, în care a murit un bărbat de 43 de ani, este greu de explicat – chiar și la câteva zile de la tragedie. Șoferul autobuzului spune că oamenii se grăbeau să ajungă acasă și se temeau că, dacă anunță autoritățile, călătoria le va fi întreruptă. Psihologii […]
Academia Europa FM. Care ar trebui să fie prioritățile viitorului ministru al Educației? Invitate sunt profesoarele Mandița Baias și Daniela Orășanu # Europa FM
Care ar trebui să fie prioritățile viitorului ministru al Educației? Profesoarele Mandița Baias și Daniela Orășanu sunt invitatele lui Marcel Bartic în ediția de astăzi a „Academia Europa FM”, cu propuneri pentru o școală mai eficientă și mai prietenoasă. Ce alte priorități credeți că ar mai trebui să aibă în vedere viitorul ministru? Așteptăm observațiile […]
Consiliul Concurenței amendează opt companii, printre care Dacia și Renault, pentru înțelegeri privind recrutarea forței de muncă | AUDIO # Europa FM
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii – printre care Dacia și Renault – cu amenzi de peste 32 de milioane de euro, după ce toate aceste firme au făcut o înțelegere comună. Conducerile firmelor s-au înțeles să nu concureze pentru recrutarea angajaților specializați. În plus, companiile au căzut de comun acord să nu angajeze personal […]
Maia Sandu declară că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, dacă s-ar organiza un referendum: „Moldova a fost parte a României” | AUDIO # Europa FM
Președinta Republicii Moldova ar vota pentru reunificarea cu România dacă s-ar organiza acum un referendum. Maia Sandu a făcut aceste declarații într-un interviu pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics: Leading”. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „Dacă am avea acum un referendum, aș vota pentru reunirea cu România” „Moldova a fost parte a României. După […]
Piața de lenjerie intimă din Franța a înregistrat, anul trecut, o scădere de 70 de milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Piața de lenjerie intimă pentru femei, în scădere în Franța. Așa arată un studiu publicat înaintea deschiderii Salonului Internațional de la Lingerie, care va avea loc în weekend. Este un semn că franțuzoaicele merg în ultima vreme pe sustenabilitate, adică aleg să cumpere produse de calitate, care să reziste mai mult timp, spun realizatorii cercetării. […]
Vești bune pentru bolnavii de diabet de tip 1: Comisia Europeană a autorizat un tratament care încetinește evoluția bolii # Europa FM
Comisia Europeană a autorizat punerea pe piață în Uniunea Europeană a unui tratament care încetinește progresia diabetului de tip 1. Anunțul a fost făcut chiar de compania farmaceutică franceză Sanofi, care a produs medicamentul. Tratamentul este deja aprobat în mai multe țări, printre care Statele Unite, Regatul Unit, China, Canada, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe […]
Profesoara Daniela Orășanu, despre problemele din Educație: Principala problemă este că la noi se întâmplă prea multe și lipsește coerența. Educația „este ruda săracă de la țară care nu mai este invitată la masă” | VIDEO # Europa FM
Deficitul de cadre didactice este o problemă reală în multe școli din România, iar științele exacte se află în fruntea listei. Profesorii de fizică, matematică sau chimie sunt tot mai greu de găsit, în condițiile în care facultățile de profil sunt foarte dificile și nu mai sunt la fel de atractive pentru tineri, susține profesoara […]
Soluții de avarie pentru problema căldurii și a apei calde în București. Primarul general anunță suplimentarea debitului la centralele termice Vest și Grozăvești | AUDIO # Europa FM
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în condițiile în care aproape jumătate din București are probleme cu apa caldă și căldura. Una dintre soluții: din această noapte, când în Capitală se așteaptă -13 grade, ar urma să fie suplimentat debitul la centralele CET Vest și CET Grozăvești. Primarul […]
Haos în Iran, în urma protestelor împotriva regimului ayatolahului Ali Khamenei. Peste 500 de oameni au fost uciși și peste 10.000 au fost arestați. SUA vor lua „o decizie” | AUDIO # Europa FM
Criză majoră în Iran, peste 500 de oameni ar fi fost uciși până acum de regimul de la Teheran, care reprimă violent protestele. S-au făcut și aproape 11.000 de arestări. În țară, accesul la internet este în continuare restricționat, iar iranienii reușesc cu greu să comunice între ei. În timp ce Guvernul iranian condamnă acțiuni […]
Hunedoara: Minele Lonea și Lupeni rămân deschise până la finalizarea lucrărilor de siguranță | AUDIO # Europa FM
În Valea Jiului, minele Lonea și Lupeni rămân deschise, deocamdată. Exploatarea de la Lonea urma să fie închisă la finalul lui 2025, iar cea de la Lupeni, la mijlocul acestui an. Oficialii Complexului Energetic Valea Jiului spun că închiderea celor două mine va mai dura până când pot fi realizate lucrările de siguranță. Lipsa de […]
Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei. Victorie cu Real Madrid în primul El Clasico al anului | AUDIO # Europa FM
Barcelona este supercampioana Spaniei, după ce a învins-o pe marea rivală Real Madrid, aseară, în primul El Clasico al anului. Cu scorul final de trei la doi, catalanii reușesc să câștige primul trofeu din 2026. Meciul s-a jucat în Arabia Saudită, în fața a 60.000 de spectatori. Raphinia, atacantul Barcelonei, a fost omul meciului. A […]
Un adolescent din Drobeta Turnu Severin a spart parbrizele mai multor mașini în timp ce transmitea live pe TikTok. Tânărul este acum cercetat penal | AUDIO # Europa FM
Provocare de pe TikTok care s-a lăsat cu un dosar penal pentru un tânăr de 16 ani din Drobeta Turnu Severin. Acesta a acceptat provocarea din partea unui alt tânăr de a sparge parbrizele mai multor mașini și de a lovi capota. Prejudiciul urmează să fie stabilit de polițiști. Totul a pornit de la o […]
Franța: A început campania de recrutare pentru armata voluntară. Tinerii care se înscriu vor urma un stagiu de pregătire de zece luni, cu remunerație lunară | AUDIO # Europa FM
În Franța, a început astăzi campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar. Toți cei care au între 18 și 25 de ani – bărbați și femei deopotrivă – se pot înscrie pentru stagiul militar voluntar de zece luni. În această perioadă vor primi 800 de euro pe lună, plus masă și cazare. „Deschidem recrutările […]
Concluzii după ședința Comandamentului Național Energetic, convocat din cauza temperaturilor scăzute. Consumul de gaze naturale a crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut | AUDIO # Europa FM
România, sub un ger năprasnic: concluzii după Comandamentul Național Energetic, convocat astăzi, în condițiile în care urmează încă două zile cu temperaturi foarte scăzute. La noapte, vor fi temperaturi minime cuprinse între -19 și -9 grade, cu -14 în București. Drept urmare, consumul de energie electrică și de gaze este ridicat. În privința gazelor naturale, […]
STUDIU: O persoană din șapte a fost victima unei înșelătorii online. Rețelele de socializare, principalul canal de propagare a fraudelor | AUDIO # Europa FM
O persoană din șapte a fost victima unei înșelătorii online, arată un studiu. Locul în care se transmit cele mai multe fraude – precum ofertele false de cumpărături – este chiar pe rețelele de socializare, accesate zilnic de internauți. Surpriză în studiu: tinerii sunt de două ori mai expuși la astfel de înșelătorii, comparativ cu […]
Propunere legislativă pentru reglementarea activităților de natură sexuală, inițiată de deputatul Ion Iordache: „Există 30.000 de anunțuri active. Statul ar trebui să intervină” | AUDIO # Europa FM
Proiect de lege în Parlament: legalizarea prostituției: Activitățile există și se desfășoară în „zona neagră”, fără control sanitar, protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane, scrie deputatul PNL, Ion, Iordache într-o postare pe Facebook. Acest proiect nu ar avea ca scop promovarea activității, ci protecția comunității de exploatare. Deputatul mai susține că […]
3.500 de sportivi din peste 90 de țări vor concura la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano. România ar putea trimite cea mai numeroasă delegație de până acum | AUDIO # Europa FM
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano: 3.500 de sportivi din peste 90 de țări vor concura pentru 735 de medalii. Ceremonia de deschidere va avea loc pe 6 februarie, la Milano, iar pe scenă va urca tenorul Andrea Bocelli. Țara noastră ar putea trimite cea mai numeroasă delegație de până acum. Ceremonia de deschidere […]
Spectacole de teatru și documentare-portret dedicate marilor actori, de Ziua Culturii Naționale, la Teatrul „Bulandra” din București | AUDIO # Europa FM
Maraton de spectacole, pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” din București. Sub numele „Cinemateca Bulandra”, vor fi proiectate mai multe spectacole-emblemă ale teatrului în Sala Izor, urmate de câteva documentare-portret dedicate marilor actori Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Tamara Buciuceanu și Gina Patrichi. Maratonul va porni la ora 10:00 și […]
Ministrul Energiei, despre avariile din rețeaua de termoficare a Capitalei: Mi se pare inadmisibil că, în 2026, în capitala României, oamenii să nu aibă acces la căldură | AUDIO # Europa FM
România, sub un ger năprasnic: sute de mii de oameni din București stau în frig din cauza avariilor din rețeaua care livrează energie termică. „Este inadmisibil”, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ședința Comandamentului Național Energetic, în care a fost discutată situația Bucureștiului. De o săptămână, aproximativ 3.500 de blocuri din București nu au apă […]
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că a plagiat în peste jumătate din teza de doctorat, dezvăluie Pressone. Care este reacția sa | AUDIO # Europa FM
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Mai mult de jumătate din lucrarea în Drept a ministrului este plagiată, susține jurnalista Emilia Șercan într-un material publicat în PressOne. Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text […]
Peste 500 de morți în urma protestelor din Iran. Donald Trump anunță că armata americană studiază „opţiuni foarte puternice” | AUDIO # Europa FM
Protestele continuă în Iran. Numărul morţilor în manifestările replimate violent de autorități ar fi crescut la peste 500, potrivit unei asociaţii pentru drepturile omului. Între timp, președintele american Donald Trump afirmă că armata americană studiază „opţiuni foarte puternice” în privinţa Iranului. Cel puţin 538 de oameni au murit în protestele care au început în Iran […]
ANM: Vreme geroasă la început de săptămână. Temperaturile vor coborî până la -10 grade Celsius în zona Capitalei | AUDIO # Europa FM
Vremea se menține geroasă la început de săptămână și doar în anumite regiuni va mai ninge. Meteorologii spun că temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Temperaturi normale perioadei din a doua jumătate a lunii „Din perspectiva precipitațiilor, ninsori cel puțin în primele zile, mai ales în regiunile intracarpatice și […]
Ministrul Radu Marinescu neagă acuzațiile de plagiere a tezei de doctorat: „E un lucru pe care eu nu l-am făcut!” # Europa FM
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, neagă că ar fi plagiat în teza sa de doctorat în Drept, după ce jurnalista de investigație Emilia Șercan a dezvăluit într-o analiză Pressone că „mai mult de jumătate din teza sa de doctorat în Drept este plagiată”. Radu Marinescu susține că este acuzat pe nedrept de plagierea tezei […]
Președinta Curții de Apel București acuză că „se dorește o preluare a controlului asupra puterii judecătorești” în România și a făcut un apel către președintele Nicușor Dan | AUDIO # Europa FM
Președinta Curții de Apel București (CAB) susține că a cerut o întâlnire cu președintele țării. Liana Arsenie a declarat că a făcut „o solicitare scrisă” în acest sens. „Pare că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti”, a spus preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, într-o intervenție la Antena 3. Întrebată cine […]
Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca, internată la SJU Suceava după ce a suferit un infarct miocardic | AUDIO # Europa FM
Cunoscuta interpretă de muzică populară – Sofia Vicoveanca – a fost internată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava după ce a suferit un infarct miocardic. Artista a ajuns la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar după ce a fost stabilizată a rămas internată. Sofia Vicoveanca a acuzat probleme medicale și a ajuns […]
ANM: Cod galben de vreme deosebit de rece în toată țara. Temperaturi minime cuprinse între -19 și -9 grade Celsius | HARTĂ # Europa FM
Vreme deosebit de rece în toată țara, la începutul săptămânii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -8 și 0 grade. Va fi cod galben de vreme geroasă în toată țară în noaopoptea de luni spre marți, iar minimele vor fi cuprinse între -19 și -9 grade Celsius, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Valul […]
Cât mai costă să fii student în România. Doar costurile cu masa trec de 1.000 de lei, arată o analiză lansată de ANOSR | AUDIO # Europa FM
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a lansat o analiză a coșului de cumpărături minim al studenților. Raportul arată că un student are nevoie de cel puțin 2.000 de lei pe lună pentru a achita cheltuielile pentru mâncare, cazare la cămin, materiale de studiu, transport și îmbrăcăminte. Cea mai mică bursă socială este […]
Globurile de Aur 2026. Filmul „One Battle After Another”, cu Leonardo DiCaprio, a obținut cele mai multe trofee. „Adolescence”, desemnată cea mai bună miniserie | AUDIO # Europa FM
Filmul „One Battle After Another” a câștigat cele mai multe trofee la Globurile de Aur, patru la număr, inclusiv pentru cea mai bună comedie și cel mai bun regizor. La categoria dramă, câștigător a fost filmul „Hamnet”, iar Timothy Chalamet a fost desemnat cel mai bun actor într-o comedie, categorie la care erau nominalizați actori […]
Cod galben de ger în aproape toată țara. Noaptea de luni spre marți, cea mai rece de la începutul sezonului de iarnă: minime de -19 grade în Transilvania și de -14 grade în București | AUDIO # Europa FM
Ne asteaptă cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile vor coborî la noapte până la -19 grade la munte și -9 în alte regiuni, spun meteorologii. Aceștia au emis avertizări cod galben de ger pentru majoritatea regiunilor țării. De astăzi, de la ora 10:00 și până mâine dimineață la aceeași oră, termometrele vor indica […]
Un bărbat de 43 de ani a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale celorlalți călători | AUDIO # Europa FM
Caz revoltător la Sibiu: un bărbat de 43 de ani a murit într-un autobuz sub privirile indiferente ale celorlalți călători. Abia la finalul cursei șoferul a fost anunțat că în mijlocul de transport în comun există o persoană care e inconștientă și care ar avea nevoie de îngrijiri medicale. Conducătorul autobuzului susține că pasagerii nu […]
Agricultorii români, îngrijorați că acordul UE-Mercosur va aduce produse ieftine din America Latină și care nu respectă standardele europene | AUDIO # Europa FM
Fermierii români sunt îngrijorați după ce Uniunea Europeană a semnat acordul comercial cu țările Mercosur. Este vorba despre Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Acordul va facilita schimburile comerciale prin reducerea taxelor vamale. Producătorii agricoli din România spun însă că va fi o concurență neloială, deoarece țările din America Latină nu respectă regulile valabile în Uniunea […]
Idee salvatoare, la Constanța, pentru brazii de Crăciun cumpărați în ghiveci, care după sărbătorile de iarnă sunt de obicei aruncați la gunoi. Complexul de Științe ale Naturii din oraș invită persoanele care nu mai au nevoie de brăduți să îi replanteze în Microrezervația din spatele Delfinariului. În acest fel, organizatorii incurajează protecția mediului și infrumusețează […]
Șefa Comisiei Europene, despre acordul comercial Mercosur: Conține garanții care îi vor proteja pe fermierii îngrijorați că veniturile lor vor fi afectate | AUDIO # Europa FM
După aprobarea acordului economic între Uniunea Europeană și statele din America de Sud, președinta Comisiei, Ursula Von der Leyen, anunță că săptămâna viitoare va merge în Paraguay pentru semnarea acordului, pe care îl numește istoric. România s-a aflat printre țările care au votat acest acord. Însuși președintele Nicușor Dan s-a implicat în negocieri. Negocierea acordului […]
Numărul turiștilor care au vizitat România a scăzut în 2025. Cea mai slabă lună a fost noiembrie. Adrian Voican, touroperator: „Noi am atras atenția în nenumărate rânduri. Guvernul a părut surd” | AUDIO # Europa FM
Numărul turiștilor veniți în România a fost în scădere în 2025, arată Institutul Național de Statistică. Noiembrie a fost cea mai slabă lună. Numărul cazărilor a scăzut cu 9% față de anul precedent. Situația este provocată și de eșecul programului prin care se acordau tichete de vacanță pentru bugetari. Adrian Voican, touroperator: „Noi am atras atenția […]
Constanța: Un bărbat care și-a hărțuit și bătut fosta parteneră, condamnat la aproape opt ani de închisoare. Decizia este definitivă | AUDIO # Europa FM
Condamnare definitivă a Curții de Apel Constanța în cazul unui bărbat, din Tulcea, care prin violență, amenințare, hărțuire și șantaj și-a terorizat fosta parteneră care îl părăsise. După ce Judecătoria Tulcea l-a condamnat la nouă ani și patru luni de închisoare, în urma apelului, Curtea de Apel Constanța a micșorat pe 9 ianuarie pedeapsa la […]
Polonia: Campanie de dezinformare pe TikTok. Videoclipuri generate cu AI promovează ieșirea țării din UE | AUDIO # Europa FM
Campanie de dezinformare în Polonia. O serie de videoclipuri generate de inteligența artificială, difuzate pe TikTok promovează ieșirea țării din Uniunea Europeană. Autoritățile spun că e un test pentru a vedea modul în care pot fi influențate alegerile de anul viitor. În videoclipuri apar tinere îmbrăcate în costume patriotice, care transmit mesaje de extremă dreapta […]
Mercedes-Benz CLA, desemnată mașina anului în cadrul competiției europene cu același nume. Pe ce loc se află Dacia Bigster | AUDIO # Europa FM
Juriul competiției europene „Mașina Anului” a desemnat câștigătoarea pentru anul 2026. Este vorba de Mercedes-Benz CLA. Decizia a fost luată de zeci de jurnaliști auto din toată Europa. În finala concursului au intrat șapte modele de mașini, alese din 30 de modele înscrise inițial. 60 de jurați din 23 de țări au testat mașinile cu […]
Nicușor Dan: România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. PSD și AUR condamnă decizia # Europa FM
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, a transmis vineri după-amiază președintele Nicușor Dan. Decizia este contestată de PSD, care susține că acordul i-ar afecta pe fermierii români. Cinci state membre ale Uniunii Europene şi-au exprimat opoziţia faţă de acordul […]
Trei jucătoare de tenis românce vor fi pe tabloul principal la Australian Open 2026. Competiția va debuta pe 18 ianuarie | AUDIO # Europa FM
Trei românce vor fi anul acesta pe tabloul principal la Australian Open, primul turneu de mare șlem al anului. E vorba de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, care vor concura pentru premii financiare record în istoria competiției. Numai calificarea le asigură câte un premiu de peste 100.000 de dolari americani. Openul Australiei va […]
Sibiu: Minoră în vârstă de 14 ani, căutată de polițiști. Mama sa i-a anunțat dispariția vineri după-amiază # Europa FM
O minoră în vârstă de 14 ani, din Sibiu, este căutată de poliție după ce a plecat vineri de acasă, fără a mai reveni. Mama ei i-a anunțat dispariția. Persoanele care pot oferi informaţii care să ajute la găsirea ei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul […]
De ce servicii medicale vor beneficia în acest an persoanele înscrise în programele naționale de sănătate | AUDIO # Europa FM
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat lista serviciilor medicale de care vor beneficia, în acest an, persoanele înscrise în programele naționale. Pacienții asigurați vor avea acces la întregul pachet de servicii de bază, pe lângă tratamentele specifice programelor naționale. În anumite cazuri, și persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale extinse. Pacienții asigurați […]
SUA lui Trump: prieten sau inamic? Președinții Franței și Germaniei au criticat în termeni duri declarațiile lui Donald Trump și ale altor oficiali americani privind o posibilă anexare a Groenlandei. Macron a numit activitățile Americii drept colonialism modern, iar NATO pare să fie amenințată de o ruptură profundă. Între timp, în Statele Unite, administrația americană […]
Liderii europeni decid dacă acordul comerical Mercosur, intens contestat de fermieri, va fi adoptat sau nu. Cum se poziționează România | AUDIO # Europa FM
Acordul Mercosur, pe ultima sută de metri. Liderii europeni decid vineri dacă acordul comercial dintre Uniunea Europeană, pe de o parte și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, pe de altă parte, devine realitate după 25 de ani de negocieri. Împotriva acordului de liber schimb au protestat vehement fermierii europeni care se tem de distrugerea afacerilor […]
Controale la companiile de stat din toată țara. AMEPIP, super-agenția care le monitorizează, precizează care este motivul acțiunii | AUDIO # Europa FM
Super-agenția care monitorizează companiile de stat începe controale ample în toată țara. AMEPIP anunță verificări la peste 800 de autorități publice, pentru modul în care au fost făcute numirile în conducerea întreprinderilor publice. Miza este respectarea angajamentelor asumate de România prin PNRR. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor în Întreprinderilor Publice, AMEPIP, începe o serie […]
Cristian Tudor Popescu: „Statele Unite sunt României ce vrea Trump”. Despre intențiile președintelui american față de Groenlanda: „O să meargă până în pânzele negre” | VIDEO # Europa FM
Statele Unite ale Americii sunt în prezent României „ceea ce vrea președintele Donald Trump”, spune scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la emisiunea „România în Direct”, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. După incursiunea forțelor americane în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, judecat în SUA pentru trafic de droguri și narco-terorism, reiterarea intențiilor de […]
Ce așteptări au antreprenorii români de la guvernanți. Reducerea fiscalității, pe primul loc | AUDIO # Europa FM
SONDAJ: Ce așteptări au patronii de firme mici și mijlocii în 2026? Să înceapă o scădere a impozitării care deja sufocă multe companii… se află pe primul loc în clasamentul măsurilor așteptate. Realizat de „IMM România”, sondajul „Vocea antreprenorilor în societate”, a fost realizat în perioada 25 nov-10 decembrie în rândul a 1100 de patroni […]
România va găzdui cea de-a 11-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal feminin pentru junioare. Meciurile vor avea loc în patru orașe | AUDIO # Europa FM
Campionatul Mondial de Handbal junioare se va desfășura în România. Patru orașe vor găzdui partidele: Mioveni, Pitești, Craiova și Râmnicu Vâlcea. România a fost aleasă să găzduiască mondialele pentru junioare și în 2020. Competiția a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus. Cea de-a unsprezecea ediție a Campionatului Mondial de Handbal Under 18 va avea […]
Guvernul a trimis proiectul de act normativ care crește salariul minim, de la 1 iulie, spre avizare la Consiliul Economic și Social | AUDIO # Europa FM
Guvernul a inițiat vineri, 9 ianuarie, proiectul de act normativ care majorează salariul minim de la 1 iulie 2026. Salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Ce se schimbă: scade suma scutită de impozitare. Acum, pentru 300 de lei din salariul minim nu se plătește impozit. De la 1 iulie, suma scutită de […]
Timiș: Anchetă a DSP la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, după ce trei pacienți au fost găsiți cu râie | AUDIO # Europa FM
Anchetă la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș, după ce au fost confirmate cazuri de râie la pacienți. Spitalul precizează că pacienții au fost izolați și se află sub tratament, în vreme ce Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. Cazurile de râie au fost confirmate pe 30 decembrie la trei pacienți […]
