Arad: 42 de noi cazuri de gripă, confirmate în ultima săptămână, la SCJU | AUDIO

16:20

Acordul Mercosur, pe ultima sută de metri. Liderii europeni decid vineri dacă acordul comercial dintre Uniunea Europeană, pe de o parte și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, pe de altă parte, devine realitate după 25 de ani de negocieri. Împotriva acordului de liber schimb au protestat vehement fermierii europeni care se tem de distrugerea afacerilor […]