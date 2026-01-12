Profesoara Daniela Orășanu, despre problemele din Educație: Principala problemă este că la noi se întâmplă prea multe și lipsește coerența. Educația „este ruda săracă de la țară care nu mai este invitată la masă” | VIDEO

16:20

Anchetă la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș, după ce au fost confirmate cazuri de râie la pacienți. Spitalul precizează că pacienții au fost izolați și se află sub tratament, în vreme ce Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică. Cazurile de râie au fost confirmate pe 30 decembrie la trei pacienți […]