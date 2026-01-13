Dezvoltatorii de retail pariază pe oraşe mari şi mici: Mall Moldova şi Rivus schimbă regulile jocului, în timp ce parcurile de retail cuceresc localităţile secundare. Şase oraşe vor beneficia în 2026 de noi scheme de retail

Ziarul Financiar, 13 ianuarie 2026 16:45

Anul 2025 a adus pe piaţa ro­mânească de retail modern aproape 186.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi până la finalul celui de-al treilea trimestru, depăşind deja volumul total livrat în 2024, care a fost de 180.000 de metri pătraţi, potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox. Această dinamică confirmă apetitul dezvoltatorilor pentru noi investiţii într-un context macroeconomic provocator, caracterizat de o inflaţie ridicată de 8,5% şi măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar.

UniCredit se aşteaptă la o creştere economică de 1,5% în România în 2026, peste anul trecut, dar sub potenţial. Cele mai mari ameninţări ţin de o instabilitate politică internă şi un eventual eşec al continuării reducerii deficitului bugetar
Eugen Rădulescu, BNR: Anul 2025 a închis mai bine decât aşteptările, cu o creştere economică de peste 1% şi cu un deficit bugetar sub ţinta de 8,4% din PIB. 2026 va fi un an mai bun, cu o creştere economică mai mare, cu o scădere a inflaţiei şi a dobânzilor, dar sunt semne de întrebare legate de procesul real de restrucurare în sectorul public
Numărul poliţelor obligatorii de locuinţă PAD a crescut cu 15% în ultimii 2 ani, până la aproape 2,4 milioane la final de 2025. Cu un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, întrebarea este când va ajunge România ca măcar jumătate din locuinţe să fie asigurate, cel puţin cu poliţe obligatorii
Deşi orice locuinţă din România ar trebui să aibă o asigurare obligatorie de locuinţă PAD şi cade în responsabilitatea primăriilor să verifice existenţa lor, asigurările de acest fel abia acoperă un sfert dintr-un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, conform informaţiilor publice şi datelor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
Aurel Bernat, director instituţii financiare şi director relaţia cu investitorii al Băncii Transilvania, despre gen Z: E o generaţie mult mai informată şi mult mai liberă. Tinerii vor crea valoare în momentul în care se vor fi aşezat în carieră, în businessurile lor
Interviu ZF. Goran Panici, Comtim: Investim în continuare, România este o piaţă bună, dar pesta porcină frânează întreaga industrie. Am fi avut astăzi 10 milioane de porci, nu 3 milioane, la câtă euforie era în sector înaintea acestei boli
România este o piaţă cu pre­mise foarte bune în a produ­ce eficient carne de porc a­vând în vedere că preţurile ce­realelor sunt mai bune de­cât cele din Spania, cel mai mare nume la nivel euro­pean din acest sector al cărnii, iar românii sunt mari consumatori de carne de porc, ceea ce face ca grupul WH, cel mai mare jucător de pe piaţa cărnii de porc din lume şi proprietarul Comtim, să producă şi să investească în continuare în România chiar dacă pesta porcină a frânat dezvoltarea sectorului şi impiedică livrările la export.
Raiffeisen Bank reintră ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti
Eurostat: România, cel mai ridicat deficit de cont curent din UE, în T3 2025, urmată de Franţa şi Polonia
Cui se aplică eşalonarea la plată în formă simplificată de la 1 ianuarie 2026: Contribuabilii persoane fizice cu datorii maxime de 100.000 lei sau persoanele juridice cu datorii până în 400.000 lei
Dacia pregăteşte un al doilea model electric ce va fi produs în Slovenia, alături de Renault Twingo şi va fi comercializat alături de actualul Spring
Cum a ajuns Coreea de Sud să dezvolte şi să producă Filante, noul flagship Renault
Gideon Rachman, unul dintre principalii editorialişti de politică externă de la FT: Este trist, dar trebuie să ne incepem să ne gândim la ceea ce este de negândit: posibila rupere a NATO. Istoria ne arată că nimic nu este imposibil
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: 2026 va fi mai puţin rău decât anul 2025. În mod normal, în a doua parte a anului vom avea o scădere mai semnificativă a inflaţiei
De la Casa Albă la Meta: Dina Powell McCormick, fosta adjunctă a securităţii naţionale în administraţia Trump, preia funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte executiv, conducând gigantul reţelelor sociale într-o eră a investiţiilor record în inteligenţă artificială
Camera de Comerţ şi Industrie a României sprijină acordul de liber schimb dintre UE şi MERCOSUR, apreciind că reprezintă o oportunitate pentru diversificarea pieţelor de export ale companiilor româneşti. "Este momentul să ieşim din discuţiile sterile şi să ne concentrăm pe propria performanţă în domeniul agriculturii şi zootehniei"
Un producător auto cu 6.000 de angajaţi în România închide fabrica din Ploieşti. Peste 1.000 de oameni rămân fără loc de muncă. Grupul Adient are 5 fabrici în România. Adient Automotive România din Argeş este cea mai mare firmă a grupului în România după cifra de afaceri, cu 1,4 mld. lei în 2024 şi 3.100 de angajaţi
Adient, lider global în producţia de scaune auto, şi-a anunţat luni, 12 ianuarie 2026, intenţia de a restructura operaţiunile fabricii din Ploieşti, judeţul Prahova.
(P) De la lupta pentru accesibilizare la podium internaţional în schi adaptat, Caiac SMile transformă din nou imposibilul în posibil
Bloomberg: În timp ce Germania îşi construieşte o super-armată, Franţa priveşte cu nelinişte. Bugetele record pentru reînarmare, aplaudate de NATO, trezesc fantomele istoriei în timp ce Europa gravitează tot mai mult în jurul Berlinului
Ce internship-uri anunţă companiile pentru 2026 şi cât de important e primul contact cu piaţa muncii printr-un internship? Adrian, 27 de ani: Am reuşit să îmi dau seama la ce sunt bun şi am şi găsit apoi un job în firmă
Zilele finale ale Teheranului? Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, devine primul lider G7 care anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale
Charlotte Ruhe, BERD: România a făcut paşi importanţi în ultimele şase luni după o perioadă de risc ridicat; stabilitatea şi disciplina rămân esenţiale într-un context global volatile
Germania îşi construieşte o super-armată, Franţa se teme să nu fie lăsată în urmă: Bugetele record pentru reînarmare, aplaudate de NATO, trezesc fantomele istoriei în timp ce Europa gravitează tot mai mult în jurul Berlinului
Cum arată bugetul Primăriei Generale în ianuarie 2026: PMB a primit 317 mil.lei, sub nivelul din ultimii ani. Ciprian Ciucu: Este imperios ca, prin Legea Bugetului, PMB să primească 70% din bugetul Capitalei pentru a evita falimentul
Mediul rural a fost „mina de aur"a furnizorilor de internet fix în ultimii ani: numărul de clienţi a crescut de două ori mai repede decât în oraşe
Mediul rural a fost în ultima perioadă principalul mo­tor de creştere pentru fur­ni­zorii de internet fix, înre­gistrând o rată de creş­­tere a numărului de conexiuni de două ori mai mare decât cea din oraşe - unde piaţa dă semne de saturaţie, arată o analiză a datelor publicate recent de Autoritatea Naţio­nală de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru primul semestru din 2025.
Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, la forumul CEE de la Viena alături de FMI, BERD şi BEI: Sectorul bancar din România este în cea mai bună formă din istorie. Cu toate provocările pe care le avem, România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru pieţele emergente, iar băncile au apetit pentru finanţarea economiei
Unicredit: Europa Centrală şi de Est va depăşi Europa de Vest la ritmul creşterii economice, cu medii de 2-3% în ţările din regiune, pe fondul creşterii investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor
Economiile din Europa Centrală şi de Est vor depăşi Europa de Vest în 2026, cu creşteri anuale de 2-3%, pe fondul accelerării creşterii PIB, a investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor
Zilele finale ale Teheranului? Un lider G7 anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale
Cum a mers piaţa interbancară în tot anul 2025: Lichiditate în creştere şi dobânzi în scădere. Cum va fi 2026? Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu excedent de lichiditate de aproape 6 mld. euro, medie zilnică. Iar ROBOR la 3 luni a mai scăzut, coborând sub 6,2%. Dobânzile au continuat să scadă şi la început de 2026, spre 6%, semn că lichiditatea persistă
Excendentul de lichiditate pe piaţa interbancară a conti­nuat să crească spre finalul anului 2025, iar dobânzile au fost pe o pantă de scădere. Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu surplus de lichiditate de 29,5 mld. lei (5,8 mld. euro), medie zilnică, în creştere, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 6,2%.
De unde vine scandalul de la Azomureş: Disputa e legată de preţul de achiziţie. Romgaz a înaintat o ofertă sub 100 mil.euro, în timp ce proprietarii Azomureş se aşteptau la circa 200 mil.euro
Supermarketul online Sezamo, parte a grupului ceh Rohlik, l-a numit pe Michael Kaiser la conducerea operaţiunilor din România
Ministerul Finanţelor trebuie să împrumute 265-275 miliarde lei în 2026 pentru finanţarea bugetului, suma finală depinzând de construcţia bugetului
Demonstraţie de sprijin fără precedent: Guvernatorii principalelor bănci centrale din lume au emis marţi o declaraţie comună că sunt „în deplină solidaritate" cu Jay Powell, după ce autorităţile americane au deschis o investigaţie penală împotriva preşedintelui Rezervei Federale
Martin Kocher, guvernatorul Băncii Centrale a Austriei: Mai clar ca niciodată, ţările europene trebuie să acţioneze împreună. Progresele au fost prea lente şi fragmentate, iar pieţele de capital mai profunde şi mai lichide sunt cheia viitorului economic al Europei
Cum arată un coş de cumpărături de buget care te ajută să mănânci sănătos? Andreea Pavel, nutriţionist dietetician autorizat: „Mâncatul sănătos trebuie să se adapteze vieţii tale, nu să devină o sursă de stres"
Ce carte îţi recomandă Irina Ciocan-Stănescu, CEO Graffiti Plus (GRF+), agenţie de comunicare şi brand marketing
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare. "Presiunea importurilor de materie primă ieftină ar trebui să ne forţeze să recunoaştem un adevăr simplu: exportul de materie primă este păgubos"
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
Grupul elveţian SGS achiziţionează compania indiană de cybersecurity Panacea Infosec. SGS vizează venituri suplimentare de 200 de milioane de franci elveţieni din segmentul Digital Trust până în 2027
Grupul elveţian SGS, lider mondial în testare, inspecţie şi certificare, a anunţat luni achiziţionarea companiei Panacea Infosec din India, specializată în securitatea informaţiilor. Tranzacţia reflectă strategia SGS de accelerare a creşterii şi consolidare a poziţiei în ecosistemul de încredere digitală.
Markus Marterbauer, ministrul de Finanţe al Austriei: Cel mai mare risc în 2026 nu este AI, din punctul nostru de vedere, ci sunt costurile fiscale ale agresiunii ruse în Ucraina. În total, costurile fiscale suportate sunt dramatice
PartnerVet face prima achiziţie din 2026 şi preia Brains & Bones, spital specializat în neurochirurgie şi ortopedie veterinară
Compania americană de AI Anthropic a lansat Claude Cowork, o funcţionalitate care automatizează sarcini complexe pe computer. Vine cu riscuri de securitate şi este disponibilă iniţial doar pentru abonaţii Claude Max
Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic a lansat Claude Cowork, o nouă funcţionalitate experimentală care permite chatbot-ului Claude să automatizeze sarcini complexe şi consumatoare de timp pe computerul utilizatorului, cum ar fi crearea de foi de calcul sau transformarea notiţelor în documente care pot fi utilizate în prezentări, scrie ZDnet.
Renault lansează Filante, crossover-ul premium de clasă medie, proiectat în Coreea de Sud
Interviu ZF. Romek Lubaczewski, PwC CEE: Urmează o perioadă de stagnare pentru industria de outsourcing din România. Focus
După un deceniu şi jumătate de expansiune continuă, industria centrelor de servicii din România şi din Europa Centrală şi de Est se pregăteşte pentru un posibil scenariu de stagnare. Pentru prima dată, miza nu mai este creşterea, ci controlul costurilor, eficienţa şi rezultatele măsurabile, susţine Romek Lubaczewski, fost lider al centrului de servicii de outsourcing şi consultanţă în externalizarea serviciilor pentru PwC Europa Centrală şi de Est.
Investitorii imobiliari anticipează creşteri de chirii în 2026 şi stabilizarea cererii pentru închirierea de spaţii noi. Cushman & Wakefield Echinox: România ramâne o piaţă atractivă, cu condiţii favorabile creşterii şi investiţiilor pe toate segmentele imobiliare Ziarul Financiar
Bursă. Anul 2025 a fost al doilea cel mai bun an din istorie pentru media tranzacţiilor zilnice cu acţiuni listate pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
Anul 2025 s-a remarcat printr-o activitate susţinută pe segmentul acţiunilor de la Bursa de Valori Bucureşti, cu aproximativ 1,6 mili­oane de tranzacţii realizate pe Piaţa Reglementată.
Avertismentele analiştilor devin realitate: Schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene au scăzut pentru prima dată în aproape un deceniu. ”Pierderea de competitivitate a Europei este, în mare parte, autoindusă” Ziarul Financiar
Corespondenţă ZF de la Viena. Ministrul de finanţe al Austriei: Europa trebuie să îşi construiască viitorul pe propria forţă economică; piaţa internă este principalul motor într-o lume marcată de riscuri geopolitice Ziarul Financiar
Radu Bădiceanu, PwC. Cum a ajuns argintul mai căutat decât aurul: AI, tehnologiile verzi şi restricţiile Chinei Ziarul Financiar
Grupul antreprenorial Agroland preia Avirom Râmnicu Sărat şi integrează fermele achiziţionate în divizia Agroland Food Ziarul Financiar
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare Ziarul Financiar
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
Consiliul Concurenţei amendează Automobile Dacia, Renault Technologie Roumanie şi alte şase companii cu 32 mil. euro pentru acorduri „no-poaching“, prin care angajaţii buni rămân blocaţi în companie, pe salarii mai mici. Amenda este o premieră pe piaţa din România. Renault: „Am cooperat pe deplin pe parcursul investigaţiei“ Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi totale de 163,71 mili­oane de lei, aproximativ 32 de milioane de euro, unui număr de opt companii pe care le-a acuzat că s-au înţeles pentru a nu concura între ele în ceea ce priveşte recrutarea angajaţilor. Această practică este numită „no-poaching“ pe piaţa muncii. Este primul caz de acest tip sancţionat în România.
