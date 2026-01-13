Dezvoltatorii de retail pariază pe oraşe mari şi mici: Mall Moldova şi Rivus schimbă regulile jocului, în timp ce parcurile de retail cuceresc localităţile secundare. Şase oraşe vor beneficia în 2026 de noi scheme de retail
Ziarul Financiar, 13 ianuarie 2026
Anul 2025 a adus pe piaţa românească de retail modern aproape 186.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi până la finalul celui de-al treilea trimestru, depăşind deja volumul total livrat în 2024, care a fost de 180.000 de metri pătraţi, potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox. Această dinamică confirmă apetitul dezvoltatorilor pentru noi investiţii într-un context macroeconomic provocator, caracterizat de o inflaţie ridicată de 8,5% şi măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar.
• • •
Dezvoltatorii de retail pariază pe oraşe mari şi mici: Mall Moldova şi Rivus schimbă regulile jocului, în timp ce parcurile de retail cuceresc localităţile secundare. Şase oraşe vor beneficia în 2026 de noi scheme de retail
Anul 2025 a adus pe piaţa românească de retail modern aproape 186.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi până la finalul celui de-al treilea trimestru, depăşind deja volumul total livrat în 2024, care a fost de 180.000 de metri pătraţi, potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox. Această dinamică confirmă apetitul dezvoltatorilor pentru noi investiţii într-un context macroeconomic provocator, caracterizat de o inflaţie ridicată de 8,5% şi măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar.
Eugen Rădulescu, BNR: Anul 2025 a închis mai bine decât aşteptările, cu o creştere economică de peste 1% şi cu un deficit bugetar sub ţinta de 8,4% din PIB. 2026 va fi un an mai bun, cu o creştere economică mai mare, cu o scădere a inflaţiei şi a dobânzilor, dar sunt semne de întrebare legate de procesul real de restrucurare în sectorul public # Ziarul Financiar
Numărul poliţelor obligatorii de locuinţă PAD a crescut cu 15% în ultimii 2 ani, până la aproape 2,4 milioane la final de 2025. Cu un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, întrebarea este când va ajunge România ca măcar jumătate din locuinţe să fie asigurate, cel puţin cu poliţe obligatorii # Ziarul Financiar
Deşi orice locuinţă din România ar trebui să aibă o asigurare obligatorie de locuinţă PAD şi cade în responsabilitatea primăriilor să verifice existenţa lor, asigurările de acest fel abia acoperă un sfert dintr-un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, conform informaţiilor publice şi datelor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
Interviu ZF. Goran Panici, Comtim: Investim în continuare, România este o piaţă bună, dar pesta porcină frânează întreaga industrie. Am fi avut astăzi 10 milioane de porci, nu 3 milioane, la câtă euforie era în sector înaintea acestei boli # Ziarul Financiar
România este o piaţă cu premise foarte bune în a produce eficient carne de porc având în vedere că preţurile cerealelor sunt mai bune decât cele din Spania, cel mai mare nume la nivel european din acest sector al cărnii, iar românii sunt mari consumatori de carne de porc, ceea ce face ca grupul WH, cel mai mare jucător de pe piaţa cărnii de porc din lume şi proprietarul Comtim, să producă şi să investească în continuare în România chiar dacă pesta porcină a frânat dezvoltarea sectorului şi impiedică livrările la export.
Camera de Comerţ şi Industrie a României sprijină acordul de liber schimb dintre UE şi MERCOSUR, apreciind că reprezintă o oportunitate pentru diversificarea pieţelor de export ale companiilor româneşti. ”Este momentul să ieşim din discuţiile sterile şi să ne concentrăm pe propria performanţă în domeniul agriculturii şi zootehniei” # Ziarul Financiar
Un producător auto cu 6.000 de angajaţi în România închide fabrica din Ploieşti. Peste 1.000 de oameni rămân fără loc de muncă. Grupul Adient are 5 fabrici în România. Adient Automotive România din Argeş este cea mai mare firmă a grupului în România după cifra de afaceri, cu 1,4 mld. lei în 2024 şi 3.100 de angajaţi # Ziarul Financiar
Adient, lider global în producţia de scaune auto, şi-a anunţat luni, 12 ianuarie 2026, intenţia de a restructura operaţiunile fabricii din Ploieşti, judeţul Prahova.
Mediul rural a fost „mina de aur“a furnizorilor de internet fix în ultimii ani: numărul de clienţi a crescut de două ori mai repede decât în oraşe # Ziarul Financiar
Mediul rural a fost în ultima perioadă principalul motor de creştere pentru furnizorii de internet fix, înregistrând o rată de creştere a numărului de conexiuni de două ori mai mare decât cea din oraşe - unde piaţa dă semne de saturaţie, arată o analiză a datelor publicate recent de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru primul semestru din 2025.
Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, la forumul CEE de la Viena alături de FMI, BERD şi BEI: Sectorul bancar din România este în cea mai bună formă din istorie. Cu toate provocările pe care le avem, România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru pieţele emergente, iar băncile au apetit pentru finanţarea economiei # Ziarul Financiar
Unicredit: Europa Centrală şi de Est va depăşi Europa de Vest la ritmul creşterii economice, cu medii de 2-3% în ţările din regiune, pe fondul creşterii investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor # Ziarul Financiar
Economiile din Europa Centrală şi de Est vor depăşi Europa de Vest în 2026, cu creşteri anuale de 2-3%, pe fondul accelerării creşterii PIB, a investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor
Cum a mers piaţa interbancară în tot anul 2025: Lichiditate în creştere şi dobânzi în scădere. Cum va fi 2026? Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu excedent de lichiditate de aproape 6 mld. euro, medie zilnică. Iar ROBOR la 3 luni a mai scăzut, coborând sub 6,2%. Dobânzile au continuat să scadă şi la început de 2026, spre 6%, semn că lichiditatea persistă # Ziarul Financiar
Excendentul de lichiditate pe piaţa interbancară a continuat să crească spre finalul anului 2025, iar dobânzile au fost pe o pantă de scădere. Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu surplus de lichiditate de 29,5 mld. lei (5,8 mld. euro), medie zilnică, în creştere, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 6,2%.
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare. ”Presiunea importurilor de materie primă ieftină ar trebui să ne forţeze să recunoaştem un adevăr simplu: exportul de materie primă este păgubos” # Ziarul Financiar
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
Grupul elveţian SGS achiziţionează compania indiană de cybersecurity Panacea Infosec. SGS vizează venituri suplimentare de 200 de milioane de franci elveţieni din segmentul Digital Trust până în 2027 # Ziarul Financiar
Grupul elveţian SGS, lider mondial în testare, inspecţie şi certificare, a anunţat luni achiziţionarea companiei Panacea Infosec din India, specializată în securitatea informaţiilor. Tranzacţia reflectă strategia SGS de accelerare a creşterii şi consolidare a poziţiei în ecosistemul de încredere digitală.
Compania americană de AI Anthropic a lansat Claude Cowork, o funcţionalitate care automatizează sarcini complexe pe computer. Vine cu riscuri de securitate şi este disponibilă iniţial doar pentru abonaţii Claude Max # Ziarul Financiar
Compania americană de inteligenţă artificială Anthropic a lansat Claude Cowork, o nouă funcţionalitate experimentală care permite chatbot-ului Claude să automatizeze sarcini complexe şi consumatoare de timp pe computerul utilizatorului, cum ar fi crearea de foi de calcul sau transformarea notiţelor în documente care pot fi utilizate în prezentări, scrie ZDnet.
Interviu ZF. Romek Lubaczewski, PwC CEE: Urmează o perioadă de stagnare pentru industria de outsourcing din România. Focusul se va muta de la creştere către controlul costurilor, rezultate, eficienţă şi economii # Ziarul Financiar
După un deceniu şi jumătate de expansiune continuă, industria centrelor de servicii din România şi din Europa Centrală şi de Est se pregăteşte pentru un posibil scenariu de stagnare. Pentru prima dată, miza nu mai este creşterea, ci controlul costurilor, eficienţa şi rezultatele măsurabile, susţine Romek Lubaczewski, fost lider al centrului de servicii de outsourcing şi consultanţă în externalizarea serviciilor pentru PwC Europa Centrală şi de Est.
Bursă. Anul 2025 a fost al doilea cel mai bun an din istorie pentru media tranzacţiilor zilnice cu acţiuni listate pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti # Ziarul Financiar
Anul 2025 s-a remarcat printr-o activitate susţinută pe segmentul acţiunilor de la Bursa de Valori Bucureşti, cu aproximativ 1,6 milioane de tranzacţii realizate pe Piaţa Reglementată.
Ce spun fermierii români despre acordul UE-Mercosur, care sunt temele care îi îngrijorează cel mai tare # Ziarul Financiar
Negociat timp de jumătate de secol, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi MERCOSUR, care permite intrarea în UE a produselor din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay fără taxe vamale, dar şi invers, ar putea intra în linie dreaptă în curând.
Consiliul Concurenţei amendează Automobile Dacia, Renault Technologie Roumanie şi alte şase companii cu 32 mil. euro pentru acorduri „no-poaching“, prin care angajaţii buni rămân blocaţi în companie, pe salarii mai mici. Amenda este o premieră pe piaţa din România. Renault: „Am cooperat pe deplin pe parcursul investigaţiei“ # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi totale de 163,71 milioane de lei, aproximativ 32 de milioane de euro, unui număr de opt companii pe care le-a acuzat că s-au înţeles pentru a nu concura între ele în ceea ce priveşte recrutarea angajaţilor. Această practică este numită „no-poaching“ pe piaţa muncii. Este primul caz de acest tip sancţionat în România.
