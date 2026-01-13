Rep. Moldova: declarații de dragoste prezidențiale pentru România
Cotidianul de Hunedoara, 13 ianuarie 2026 19:50
Socialiştii moldoveni: Maia Sandu „trebuie să demisioneze imediat, deoarece fiecare zi a preşedinţiei sale reprezintă o ameninţare la adresa existenţei Republicii Moldova ca stat independent".
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
În opinia fostului președinte al României, între Donald Trump și Vladimir Putin nu există nicio deosebire.
19:10
Am început această lupta împotriva plagiatului ca pe o problemă academică. În timp, ea s-a transformat într-o chestiune de siguranță națională, prin funcțiile și puterea celor dovediți sau acuzați credibil. Astăzi însă am ajuns la un nivel superior: plagiatul a devenit un test al moralei noastre ca națiune. Iar un stat care nu trece acest […]
Acum 2 ore
18:50
Julio Iglesias, în centrul unui imens scandal. Ce acuzații grave i se aduc cântărețului # Cotidianul de Hunedoara
Două foste angajate ale celebrului cântăreț spaniol îl acuză de abuz sexual, hărțuire și comportament degradant.
18:30
Deflagrația a fost urmată de un incendiu și s-a produs într-un apartament. O persoană a fost rănită iar alte nouă au primit îngrijiri medicale.
18:10
Atenție, șoferi! Amenzi de 800-1.000 de lei pentru acest gest banal la volan # Cotidianul de Hunedoara
Telefonul ținut în mână la volan se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,5 lei, chiar și atunci când mașina este oprită în trafic.
Acum 4 ore
17:40
Evenimentele de la Teheran au loc în zilele în care se împlinesc 47 de ani de când a fost instalat în funcție actualul conducător al Iranului.
17:10
Daniel David va scăpa într-un final de mandatul de ministru, la aproape o lună de când și-a prezentat demisia. Interimariatul ar urma să fie preluat de un nume supriză, până când se va găsi o persoană care să accepte portofoliul, scrie EduPedu.
17:10
Trump, mesaj către iranieni: „Continuați să protestați. Ajutorul este pe drum” # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump lasă de înțeles că va trimite trupe în Iran pentru a sprijini protestatarii care luptă pentru schimbarea regimului autoritar de la Teheran.
17:10
Începe procesul în care președintele CJ Călărași este trimis în judecată pentru abuz în serviciu # Cotidianul de Hunedoara
Vasile Iliuță și alți funcționari din Consiliul Județean Călărași au fost trimiși în judecate de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în iunie 2024.
16:50
Curtea Supremă accepta extrădarea unui interlop turc, dar amână predarea sa # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația formulată de Parchet și a decis că extrădarea interlopului Firat Guneş către Turcia este admisibilă. Predarea a fost însă amânată. Transferul va fi posibil abia după soluționarea definitivă a dosarului atacului din Centrul Vechi al Bucureștiului.
16:40
Curtea de Apel Constanţa a respins, marţi, apelul declarat de primarul din Cernavodă la decizia Tribunalului Constanţa prin care fusese condamnat la patru ani de închisoare.
16:30
Medvedev: Poate Groenlanda votează să intre în Rusia. Trump să se grăbească # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte rus alimentează discursul președintelui Trump, care spune că SUA are nevoie de Groenlanda pentru siguranța zonei, dar și pentru ca aceasta să nu ajungă la ruși.
16:10
Cătălin Măruță a fost anunțat luni că emisiunea pe care o realiza între orele 15 și 17 pe Pro TV se va opri începând cu 6 februarie. Postul de televiziune a anunțat pentru Libertatea cu ce va înlocui emisiunea.
16:10
Susținerea lui Jerome Powell ar fi admirabilă dacă nu ar fi ipocrită. Independența băncilor centrale este cel mult relativă, daca nu chiar inexistentă
Acum 6 ore
16:00
Mădălina Ghenea: Era ca și cum în fiecare dimineață cineva mi-ar fi bătut la ușă prin intermediul rețelelor de socializare, ar fi intrat în casă și m-ar fi amenințat cu moartea.
16:00
Un nou-născut a murit într-o clinică, la Craiova. Poliţiştii au deschis dosar penal # Cotidianul de Hunedoara
Bebelușul a murit la două zile de la naștere, după ce părinții au fost anunțați că este resuscitat. Sunt efectuate în acest moment cercetări pentru ucidere din culpă.
16:00
E intrare gratuită la expoziția de tarantule vii și treasure huntul „Poezia Naturii" de la Muzeul Antipa care celebrează astfel Ziua Culturii Naționale.
15:40
Nou actor important la numirea șefilor de parchete. Scenariu la Guvern – DOCUMENT (IV) # Cotidianul de Hunedoara
Deși în momentul de față avizul CSM pentru numirea șefilor de parchete este consultativ, un amendament luat în calcul în grupul de lucru de la Guvern, și consultat de Cotidianul, este ca acesta să devină obligatoriu.
15:30
Liderul suveranist a împlinit azi un an de când se află sub control judiciar.
15:20
Veşti bune de la meteorologi, temperaturile încep să crească. Vezi de când # Cotidianul de Hunedoara
Începând de miercuri, temperaturile vor creşte uşor şi se vor apropia de „normalul termic al datei din calendar".
15:10
EXCLUSIV Cine sunt și ce controverse au cei cinci magistrați CSM din grupul lui Bolojan pentru Justiție # Cotidianul de Hunedoara
Ședința grupului de lucru pe Legile Justiției de la Palatul Victoria ar urma să aibă loc miercuri, 14 ianuarie, spun sursele Cotidianul. Este a doua întâlnire de la înființarea grupului, după ce prima a avut loc pe 23 decembrie.
15:00
Protestatarii sunt nemulțumiți de amânarea noului contract de muncă și de condițiile vechi din fabrică.
14:40
Prima reacție a Guvernului după scandalul pe Mercosur: „Negocierile au avut loc între liderii politici” # Cotidianul de Hunedoara
„Negocierile au avut loc pe filiera comercială și între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obținut resurse adiționale pentru fermierii din România", transmite marți, Ioana Dogioiu.
14:40
Angajatul Guvernului care a împins jurnaliști în Parlament rămâne fără o parte din salariu # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul a avut loc pe 26 noiembrie 2025, când premierul Ilie Bolojan a mers în Parlament pentru a participa la prezentarea de către președintele Nicușor Dan a Strategiei Naționale de Apărare a Țării.
Acum 8 ore
14:00
România mai este prezentă şi în cadrul Forumului Internaţional „Cairo: Interwoven Voices 2", o platformă de dialog artistic şi cooperare internaţională.
13:50
Noul primar al Capitalei s-a plâns că după ce PMB își plătește toate obligațiile, banii rămași sunt mai puțini decât „au unii politicieni prin conturi".
13:30
Nicușor Dan a anunțat o nouă evoluție a parteneriatului strategic prin participarea elevilor români care vor avea șansa să învețe în SUA.
13:20
Pompierii au salvat lebede captive în gheață la Constanța și un câine căzut în Crișul Repede la Oradea.
13:20
„USR a luat guvernul pe persoană fizică", a acuzat Daniel Zamfir.
13:10
Europarlamentarii AUR spun că dacă va fi convocat Consiliul UE, am putea afla cu adevărat cum votează USR sau PSD pe tematica acordului de comerț liber cu piața economică sud-americană.
13:10
DNA, din nou responsabil de anchetarea magistraților. Scenariu la Guvern – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre amendamente la legea prin care Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) a fost desființată.
13:10
Cum poate să cadă regimul din Iran și care e cel mai rău scenariu – Interviu exclusiv cu un expert israelian # Cotidianul de Hunedoara
„Am putea vedea Corpul Gardienilor Revoluției preluând controlul, marginalizându-l pe Khamenei și asumându-și responsabilitatea generală pentru gestionarea demonstrațiilor."
13:10
Ultimele coincidențe în ceea ce o privește pe Emilia Șercan cu ale sale demersuri mă obligă să cad pe gînduri și să caut și alte explicații suplimentare.
12:50
Călin Georgescu a primit două amenzi pentru încălcarea legislației care privește respectarea datelor personale. Liderul suveranist a încercat să scape de plata acestora, dar nu a avut mometan succes. Totuși, încă mai are o șansă.
12:50
DOCUMENT Ce modificări ale Legilor Justiției au fost propuse în grupul de lucru de la Guvern (I) # Cotidianul de Hunedoara
Miercuri se întânește grupul de lucru pentru Legile Justiției. Prima întâlnire a fost pe 23 decembrie.
12:50
Un tânărdin Galați a dat radarul polițiștilor peste cap. Cu ce viteză conducea bărbatul # Cotidianul de Hunedoara
Un șofer de 26 de ani din Galați a fost prins conducând cu 169 km/h în localitate, a avut permisul reținut, însă a fost prins a doua zi la volan fără drept de a conduce. Poliția a deschis dosar penal.
12:40
Dacia pregătește un hatchback compact și un model electric, produse în România, ca parte a extinderii gamei pentru 2026.
12:40
Wayne Rooney a declarat că este dispus să se întoarcă pe Old Trafford, chiar și din postura de „subaltern" al fostului coleg de la United, Michael Carrick.
12:30
Un asistent medical de 58 de ani de la Spitalul Bălăceanca a fost plasat în arest la domiciliu. Acesta este acuzat că a bătut o pacientă de 30 de ani. Agresiunile au fost filmate de camerele de supraveghere ale unității medicale.
12:30
UE a autorizat primul tratament pentru diabetul zaharat de tip 1 care întârzie progresia # Cotidianul de Hunedoara
Diabetul zaharat de tip 1 este o boală autoimună progresivă, caracterizată prin distrugerea treptată a celulelor beta din pancreas producătoare de insulină.
12:20
Nicușor Dan l-a avansat în grad post-mortem pe șeful IPJ Dolj găsit mort în birou # Cotidianul de Hunedoara
Marius Mîrzacu avea 51 de ani și a murit din cauza unui infarct. Acesta a fost găsit decedat în biroul său.
12:10
Patriarhia Română respinge proiectul de lege pentru legalizarea prostituției, considerându-l o formă de degradare morală. Propunerea este semnată de 19 parlamentari PNL și PSD.
12:10
Cazurile de gripă, creștere semnificativă la început de an. INS publică datele # Cotidianul de Hunedoara
INS raportează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România, doar în primele zile ale anului 2026.
Acum 12 ore
12:00
Tom Hanks prezintă un documentar de amploare despre Al Doilea Război Mondial # Cotidianul de Hunedoara
Poate părea că totul a fost deja spus despre cel de-Al Doilea Război Mondial, însă acest lucru nu este deloc adevărat. Echipa de creaţie "a descoperit materiale de arhivă şi fotografii extraordinare".
12:00
Liderul UDMR crede că vina nu este doar a Oanei Țoiu, ci a aparatului din interiorul Ministerului Afacerilor Externe. Totodată, Hunor crede că acordul ar fi trebuit amânat.
11:50
Îndepărtarea lui Xabi Alonso o va costa scump pe Real Madrid. Conturile clubului vor fi serios afectate în urma despărțirii de tenicianul care a activat ca „principal" doar 225 de zile.
11:40
Kelemen Hunor dă din casă pe tema noilor șefi din servicii. Cum îi descrie pe Predoiu și Abrudean # Cotidianul de Hunedoara
Liderul UDMR a dezvăluit în interviul pentru G4Media ce nume și-ar dori Nicușor Dan la vârful serviciilor. Totodată, și-a dat cu părerea despre mai multe nume care au fost aduse în discuția pentru șefia SRI, cum ar fi ministrul Predoiu și șeful Senatului, Abrudean.
11:30
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. Se reduce numărul de intervenţii chirurgicale # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul admite că problemele nu au apărut nici în ultimele 6 luni, nici în ultimul an, ci sunt periodice, astfel că este necesar "să privim strategic, spre dezvoltarea sistemului„
11:30
Femeie salvată de jandarmi după ce a fost găsită în stare de hipotermie pe o stradă din Botoșani și transportată de urgență la spital.
