Cum îşi protejează liderii eficienţi timpul şi energia: lecţii de productivitate de la CEO şi fondatori de companii

16:15

România este o piaţă cu pre­mise foarte bune în a produ­ce eficient carne de porc a­vând în vedere că preţurile ce­realelor sunt mai bune de­cât cele din Spania, cel mai mare nume la nivel euro­pean din acest sector al cărnii, iar românii sunt mari consumatori de carne de porc, ceea ce face ca grupul WH, cel mai mare jucător de pe piaţa cărnii de porc din lume şi proprietarul Comtim, să producă şi să investească în continuare în România chiar dacă pesta porcină a frânat dezvoltarea sectorului şi impiedică livrările la export.