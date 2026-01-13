Cum îşi protejează liderii eficienţi timpul şi energia: lecţii de productivitate de la CEO şi fondatori de companii
Ziarul Financiar, 13 ianuarie 2026 20:00
Romgaz vine cu clarificări şi spune că nu a transmis nici o ofertă angajantă pentru achiziţia activelor Azomureş, ci doar un interval de preţ orientativ. Totodată, compania deţinută de stat analizează şi alte oportunităţi de investiţii în industria îngrăşămintelor chimice din România # Ziarul Financiar
Producătorul de cabluri şi echipamente electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, investeşte 8 mil. euro pentru a creşte cu 50% capacitatea de producţie # Ziarul Financiar
Producătorul de cabluri electrice din aluminiu şi echipamente de distribuţie şi contorizare a energiei electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, implementează anul acesta un program de investiţii de 8 mil. euro, finanţat din surse proprii, prin care suprafaţa fabricii se va dubla până la 10.000 mp, iar capacitatea de producţie va creşte cu 50%.
Zeci de fabrici produc dispozitive medicale în România de peste 2 mld. lei, o creştere de 20% în cinci ani. De la orteze, proteze, lentile la fire de sutură pentru operaţii, faţete şi coroane dentare, România are peste 2.000 de companii care activează în domeniul producţiei de dispozitive medicale şi instrumente de laborator # Ziarul Financiar
Producătorii de dispozitive medicale şi instrumente de laborator din România adună 2 mld. lei afaceri în 2024, fiind o piaţă care a mers doar în sus ca venituri în ultimii cinci ani, potrivit datelor adunate pe platforma de analiză a datelor Bridge to Information.
Douăzeci de branduri româneşti de mobilă şi decoraţiuni merg la târgul Maison & Objet Paris, pariind pe design pentru a găsi parteneri la export # Ziarul Financiar
Douăzeci de companii româneşti vor fi prezente la târgul internaţional Maison & Objet Paris, organizat în perioada 15-19 ianuarie, acesta fiind unul dintre cele mai importante evenimente de acest tip la care sunt prezente brandurile locale. Companiile prezente activează atât în zona de mobilier premium, decoraţiuni, cât şi în segmentul de corpuri de iluminat.
Asigurările de garanţii au ajuns după 9 luni/2025 la subscrieri de 217 mil. lei, în creştere cu doar 2%. ABC Insurance a preluat din nou conducerea topului asigurărilor de garanţii, urmat de Onix Asigurări şi Exim România # Ziarul Financiar
Asigurările de garanţii au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de circa 217 mil. lei, înregistrând un avans uşor de 2% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor în primele nouă luni din 2025.
Băncile centrale ale lumii se aliniază de partea preşedintelui Rezervei Federale şi vin cu un mesaj de spirijin. În urmă cu două zile, autorităţile americane au deschis o anchetă penală împotriva lui Jerome Powell cu privire la un proiect de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului băncii # Ziarul Financiar
Dezvoltatorii de retail pariază pe oraşe mari şi mici: Mall Moldova şi Rivus schimbă regulile jocului, în timp ce parcurile de retail cuceresc localităţile secundare. Şase oraşe vor beneficia în 2026 de noi scheme de retail # Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus pe piaţa românească de retail modern aproape 186.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi până la finalul celui de-al treilea trimestru, depăşind deja volumul total livrat în 2024, care a fost de 180.000 de metri pătraţi, potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox. Această dinamică confirmă apetitul dezvoltatorilor pentru noi investiţii într-un context macroeconomic provocator, caracterizat de o inflaţie ridicată de 8,5% şi măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar.
Eugen Rădulescu, BNR: Anul 2025 a închis mai bine decât aşteptările, cu o creştere economică de peste 1% şi cu un deficit bugetar sub ţinta de 8,4% din PIB. 2026 va fi un an mai bun, cu o creştere economică mai mare, cu o scădere a inflaţiei şi a dobânzilor, dar sunt semne de întrebare legate de procesul real de restrucurare în sectorul public # Ziarul Financiar
Numărul poliţelor obligatorii de locuinţă PAD a crescut cu 15% în ultimii 2 ani, până la aproape 2,4 milioane la final de 2025. Cu un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, întrebarea este când va ajunge România ca măcar jumătate din locuinţe să fie asigurate, cel puţin cu poliţe obligatorii # Ziarul Financiar
Deşi orice locuinţă din România ar trebui să aibă o asigurare obligatorie de locuinţă PAD şi cade în responsabilitatea primăriilor să verifice existenţa lor, asigurările de acest fel abia acoperă un sfert dintr-un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, conform informaţiilor publice şi datelor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
Interviu ZF. Goran Panici, Comtim: Investim în continuare, România este o piaţă bună, dar pesta porcină frânează întreaga industrie. Am fi avut astăzi 10 milioane de porci, nu 3 milioane, la câtă euforie era în sector înaintea acestei boli # Ziarul Financiar
România este o piaţă cu premise foarte bune în a produce eficient carne de porc având în vedere că preţurile cerealelor sunt mai bune decât cele din Spania, cel mai mare nume la nivel european din acest sector al cărnii, iar românii sunt mari consumatori de carne de porc, ceea ce face ca grupul WH, cel mai mare jucător de pe piaţa cărnii de porc din lume şi proprietarul Comtim, să producă şi să investească în continuare în România chiar dacă pesta porcină a frânat dezvoltarea sectorului şi impiedică livrările la export.
Camera de Comerţ şi Industrie a României sprijină acordul de liber schimb dintre UE şi MERCOSUR, apreciind că reprezintă o oportunitate pentru diversificarea pieţelor de export ale companiilor româneşti. ”Este momentul să ieşim din discuţiile sterile şi să ne concentrăm pe propria performanţă în domeniul agriculturii şi zootehniei” # Ziarul Financiar
Un producător auto cu 6.000 de angajaţi în România închide fabrica din Ploieşti. Peste 1.000 de oameni rămân fără loc de muncă. Grupul Adient are 5 fabrici în România. Adient Automotive România din Argeş este cea mai mare firmă a grupului în România după cifra de afaceri, cu 1,4 mld. lei în 2024 şi 3.100 de angajaţi # Ziarul Financiar
Adient, lider global în producţia de scaune auto, şi-a anunţat luni, 12 ianuarie 2026, intenţia de a restructura operaţiunile fabricii din Ploieşti, judeţul Prahova.
Mediul rural a fost „mina de aur“a furnizorilor de internet fix în ultimii ani: numărul de clienţi a crescut de două ori mai repede decât în oraşe # Ziarul Financiar
Mediul rural a fost în ultima perioadă principalul motor de creştere pentru furnizorii de internet fix, înregistrând o rată de creştere a numărului de conexiuni de două ori mai mare decât cea din oraşe - unde piaţa dă semne de saturaţie, arată o analiză a datelor publicate recent de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru primul semestru din 2025.
Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, la forumul CEE de la Viena alături de FMI, BERD şi BEI: Sectorul bancar din România este în cea mai bună formă din istorie. Cu toate provocările pe care le avem, România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru pieţele emergente, iar băncile au apetit pentru finanţarea economiei # Ziarul Financiar
Unicredit: Europa Centrală şi de Est va depăşi Europa de Vest la ritmul creşterii economice, cu medii de 2-3% în ţările din regiune, pe fondul creşterii investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor # Ziarul Financiar
Economiile din Europa Centrală şi de Est vor depăşi Europa de Vest în 2026, cu creşteri anuale de 2-3%, pe fondul accelerării creşterii PIB, a investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor
Cum a mers piaţa interbancară în tot anul 2025: Lichiditate în creştere şi dobânzi în scădere. Cum va fi 2026? Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu excedent de lichiditate de aproape 6 mld. euro, medie zilnică. Iar ROBOR la 3 luni a mai scăzut, coborând sub 6,2%. Dobânzile au continuat să scadă şi la început de 2026, spre 6%, semn că lichiditatea persistă # Ziarul Financiar
Excendentul de lichiditate pe piaţa interbancară a continuat să crească spre finalul anului 2025, iar dobânzile au fost pe o pantă de scădere. Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu surplus de lichiditate de 29,5 mld. lei (5,8 mld. euro), medie zilnică, în creştere, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 6,2%.
