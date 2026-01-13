Cum îşi protejează liderii eficienţi timpul şi energia: lecţii de productivitate de la CEO şi fondatori de companii

Ziarul Financiar, 13 ianuarie 2026 20:00

Cum îşi protejează liderii eficienţi timpul şi energia: lecţii de productivitate de la CEO şi fondatori de companii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
20:00
Cum îşi protejează liderii eficienţi timpul şi energia: lecţii de productivitate de la CEO şi fondatori de companii Ziarul Financiar
Acum o oră
19:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 14 ianuarie 2026, ora 09.30 cu ​Robert Burlan, director de investiţii, Raiffeisen Asset Management Ziarul Financiar
19:15
Romgaz vine cu clarificări şi spune că nu a transmis nici o ofertă angajantă pentru achiziţia activelor Azomureş, ci doar un interval de preţ orientativ. Totodată, compania deţinută de stat analizează şi alte oportunităţi de investiţii în industria îngrăşămintelor chimice din România Ziarul Financiar
19:15
Producătorul de cabluri şi echipamente electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, investeşte 8 mil. euro pentru a creşte cu 50% capacitatea de producţie Ziarul Financiar
Producătorul de cabluri electrice din aluminiu şi echipamente de distribuţie şi contorizare a energiei electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, implementează anul acesta un program de investiţii de 8 mil. euro, finanţat din surse proprii, prin care suprafaţa fabricii se va dubla până la 10.000 mp, iar capacitatea de producţie va creşte cu 50%.
19:15
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a accesat un proiect european de 31,5 mil. lei dedicat diagnosticării şi tratării pacienţilor cu AVC Ziarul Financiar
19:15
Proiect european de 18 mil. lei pentru achiziţionarea de echipamente destinate pacienţilor cu AVC în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov Ziarul Financiar
19:15
Aurul şi argintul, oglinda fricii globale. Când politica şi geopolitica se ciocnesc, aurul reacţionează primul. Ce urmează? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:00
Romgaz, despre negocierile cu Azomureş: Informarea de presă a vânzătorului nu poate conduce la sensibilizare în sensul acceptării oricărui preţ; analizăm orice altă oportunitate de investiţie Ziarul Financiar
18:45
Zeci de fabrici produc dispozitive medicale în România de peste 2 mld. lei, o creştere de 20% în cinci ani. De la orteze, proteze, lentile la fire de sutură pentru operaţii, faţete şi coroane dentare, România are peste 2.000 de companii care activează în domeniul producţiei de dispozitive medicale şi instrumente de laborator Ziarul Financiar
Producătorii de dispozitive me­di­cale şi instrumente de labo­rator din România adună 2 mld. lei afaceri în 2024, fiind o piaţă care a mers doar în sus ca venituri în ultimii cinci ani, potrivit datelor adunate pe platforma de analiză a datelor Bridge to Information.
18:30
Bursa întrerupe seria maximelor istorice, după a patra şedinţă cu rulaje de peste 100 mil. lei pe acţiuni. Cresc însă Transgaz (6,2%), TTS (4,7%), Sphera (3,5%) şi Hidroelectrica (2%) Ziarul Financiar
18:15
Inflaţia din SUA pe luna decembrie se menţine la nivelul de 2.7%. Totuşi, experţii avertizează că aceste cifre sunt distorsionate din cauza închiderii guvernului american. Core CPI, inflaţia de bază, creşte cu 0.2% Ziarul Financiar
18:15
Douăzeci de branduri româneşti de mobilă şi decoraţiuni merg la târgul Maison & Objet Paris, pariind pe design pentru a găsi parteneri la export Ziarul Financiar
Douăzeci de companii româneşti vor fi prezente la târgul internaţional Maison & Objet Paris, organizat în perioada 15-19 ianuarie, acesta fiind unul dintre cele mai importante evenimente de acest tip la care sunt prezente brandurile locale. Companiile prezente activează atât în zona de mobilier premium, decora­ţiuni, cât şi în segmentul de corpuri de iluminat.
18:15
Electroalfa, una dintre companiile antreprenoriale cu cea mai explozivă creştere a businessului, va organiza o conferinţă vineri. Cel mai probabil, va anunţa planurile de listare la Bursa de Valori Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:45
Cum muţi securitatea cibernetică din zona IT înspre deciziile de business Ziarul Financiar
17:30
Probleme pentru cea mai mare bancă americană: Profiturile JPMorgan Chase au scăzut cu 7% în ultimul trimestru al anului 2025 Ziarul Financiar
17:30
Platforma consolid8 şi ADR Nord-Vest lansează un mecanism de „matchfunding”: 11 start-up-uri din România intră în cursa pentru finanţare hibridă – crowdfunding plus fonduri europene Ziarul Financiar
17:15
Asigurările de garanţii au ajuns după 9 luni/2025 la subscrieri de 217 mil. lei, în creştere cu doar 2%. ABC Insurance a preluat din nou conducerea topului asigurărilor de garanţii, urmat de Onix Asigurări şi Exim România Ziarul Financiar
Asigurările de garanţii au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de circa 217 mil. lei, înregistrând un avans uşor de 2% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor în primele nouă luni din 2025.
17:15
Băncile centrale ale lumii se aliniază de partea preşedintelui Rezervei Federale şi vin cu un mesaj de spirijin. În urmă cu două zile, autorităţile americane au deschis o anchetă penală împotriva lui Jerome Powell cu privire la un proiect de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului băncii Ziarul Financiar
17:15
JP Morgan: „România este unul dintre locurile unde poţi găsi alpha în CEE”. De ce datoria mare şi nevoia de finanţare aduc ţara în atenţia marilor investitori globali. Ce spun Fidelity, Generali, Danske Bank despre regiune şi România Ziarul Financiar
17:00
UniCredit se aşteaptă la o creştere economică de 1,5% în România în 2026, peste anul trecut, dar sub potenţial. Cele mai mari ameninţări ţin de o instabilitate politică internă şi un eventual eşec al continuării reducerii deficitului bugetar Ziarul Financiar
16:45
Dezvoltatorii de retail pariază pe oraşe mari şi mici: Mall Moldova şi Rivus schimbă regulile jocului, în timp ce parcurile de retail cuceresc localităţile secundare. Şase oraşe vor beneficia în 2026 de noi scheme de retail Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus pe piaţa ro­mânească de retail modern aproape 186.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi până la finalul celui de-al treilea trimestru, depăşind deja volumul total livrat în 2024, care a fost de 180.000 de metri pătraţi, potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox. Această dinamică confirmă apetitul dezvoltatorilor pentru noi investiţii într-un context macroeconomic provocator, caracterizat de o inflaţie ridicată de 8,5% şi măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar.
16:30
Eugen Rădulescu, BNR: Anul 2025 a închis mai bine decât aşteptările, cu o creştere economică de peste 1% şi cu un deficit bugetar sub ţinta de 8,4% din PIB. 2026 va fi un an mai bun, cu o creştere economică mai mare, cu o scădere a inflaţiei şi a dobânzilor, dar sunt semne de întrebare legate de procesul real de restrucurare în sectorul public Ziarul Financiar
16:30
Numărul poliţelor obligatorii de locuinţă PAD a crescut cu 15% în ultimii 2 ani, până la aproape 2,4 milioane la final de 2025. Cu un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, întrebarea este când va ajunge România ca măcar jumătate din locuinţe să fie asigurate, cel puţin cu poliţe obligatorii Ziarul Financiar
Deşi orice locuinţă din România ar trebui să aibă o asigurare obligatorie de locuinţă PAD şi cade în responsabilitatea primăriilor să verifice existenţa lor, asigurările de acest fel abia acoperă un sfert dintr-un fond locativ de peste 9,7 milioane de locuinţe, conform informaţiilor publice şi datelor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).
16:30
Aurel Bernat, director instituţii financiare şi director relaţia cu investitorii al Băncii Transilvania, despre gen Z: E o generaţie mult mai informată şi mult mai liberă. Tinerii vor crea valoare în momentul în care se vor fi aşezat în carieră, în businessurile lor Ziarul Financiar
16:15
Interviu ZF. Goran Panici, Comtim: Investim în continuare, România este o piaţă bună, dar pesta porcină frânează întreaga industrie. Am fi avut astăzi 10 milioane de porci, nu 3 milioane, la câtă euforie era în sector înaintea acestei boli Ziarul Financiar
România este o piaţă cu pre­mise foarte bune în a produ­ce eficient carne de porc a­vând în vedere că preţurile ce­realelor sunt mai bune de­cât cele din Spania, cel mai mare nume la nivel euro­pean din acest sector al cărnii, iar românii sunt mari consumatori de carne de porc, ceea ce face ca grupul WH, cel mai mare jucător de pe piaţa cărnii de porc din lume şi proprietarul Comtim, să producă şi să investească în continuare în România chiar dacă pesta porcină a frânat dezvoltarea sectorului şi impiedică livrările la export.
16:15
Raiffeisen Bank reintră ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
16:15
Eurostat: România, cel mai ridicat deficit de cont curent din UE, în T3 2025, urmată de Franţa şi Polonia Ziarul Financiar
Acum 6 ore
16:00
Cui se aplică eşalonarea la plată în formă simplificată de la 1 ianuarie 2026: Contribuabilii persoane fizice cu datorii maxime de 100.000 lei sau persoanele juridice cu datorii până în 400.000 lei Ziarul Financiar
16:00
Dacia pregăteşte un al doilea model electric ce va fi produs în Slovenia, alături de Renault Twingo şi va fi comercializat alături de actualul Spring Ziarul Financiar
15:45
Cum a ajuns Coreea de Sud să dezvolte şi să producă Filante, noul flagship Renault Ziarul Financiar
15:30
Gideon Rachman, unul dintre principalii editorialişti de politică externă de la FT: Este trist, dar trebuie să ne incepem să ne gândim la ceea ce este de negândit: posibila rupere a NATO. Istoria ne arată că nimic nu este imposibil Ziarul Financiar
15:30
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR: 2026 va fi mai puţin rău decât anul 2025. În mod normal, în a doua parte a anului vom avea o scădere mai semnificativă a inflaţiei Ziarul Financiar
15:00
De la Casa Albă la Meta: Dina Powell McCormick, fosta adjunctă a securităţii naţionale în administraţia Trump, preia funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte executiv, conducând gigantul reţelelor sociale într-o eră a investiţiilor record în inteligenţă artificială Ziarul Financiar
14:45
Camera de Comerţ şi Industrie a României sprijină acordul de liber schimb dintre UE şi MERCOSUR, apreciind că reprezintă o oportunitate pentru diversificarea pieţelor de export ale companiilor româneşti. ”Este momentul să ieşim din discuţiile sterile şi să ne concentrăm pe propria performanţă în domeniul agriculturii şi zootehniei” Ziarul Financiar
14:45
Un producător auto cu 6.000 de angajaţi în România închide fabrica din Ploieşti. Peste 1.000 de oameni rămân fără loc de muncă. Grupul Adient are 5 fabrici în România. Adient Automotive România din Argeş este cea mai mare firmă a grupului în România după cifra de afaceri, cu 1,4 mld. lei în 2024 şi 3.100 de angajaţi Ziarul Financiar
Adient, lider global în producţia de scaune auto, şi-a anunţat luni, 12 ianuarie 2026, intenţia de a restructura operaţiunile fabricii din Ploieşti, judeţul Prahova.
14:45
(P) De la lupta pentru accesibilizare la podium internaţional în schi adaptat, Caiac SMile transformă din nou imposibilul în posibil Ziarul Financiar
14:30
Bloomberg: În timp ce Germania îşi construieşte o super-armată, Franţa priveşte cu nelinişte. Bugetele record pentru reînarmare, aplaudate de NATO, trezesc fantomele istoriei în timp ce Europa gravitează tot mai mult în jurul Berlinului Ziarul Financiar
14:30
Ce internship-uri anunţă companiile pentru 2026 şi cât de important e primul contact cu piaţa muncii printr-un internship? Adrian, 27 de ani: Am reuşit să îmi dau seama la ce sunt bun şi am şi găsit apoi un job în firmă Ziarul Financiar
14:15
Zilele finale ale Teheranului? Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, devine primul lider G7 care anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale Ziarul Financiar
14:15
Charlotte Ruhe, BERD: România a făcut paşi importanţi în ultimele şase luni după o perioadă de risc ridicat; stabilitatea şi disciplina rămân esenţiale într-un context global volatile Ziarul Financiar
14:15
Germania îşi construieşte o super-armată, Franţa se teme să nu fie lăsată în urmă: Bugetele record pentru reînarmare, aplaudate de NATO, trezesc fantomele istoriei în timp ce Europa gravitează tot mai mult în jurul Berlinului Ziarul Financiar
Acum 8 ore
14:00
Cum arată bugetul Primăriei Generale în ianuarie 2026: PMB a primit 317 mil.lei, sub nivelul din ultimii ani. Ciprian Ciucu: Este imperios ca, prin Legea Bugetului, PMB să primească 70% din bugetul Capitalei pentru a evita falimentul Ziarul Financiar
13:45
Mediul rural a fost „mina de aur“a furnizorilor de internet fix în ultimii ani: numărul de clienţi a crescut de două ori mai repede decât în oraşe Ziarul Financiar
Mediul rural a fost în ultima perioadă principalul mo­tor de creştere pentru fur­ni­zorii de internet fix, înre­gistrând o rată de creş­­tere a numărului de conexiuni de două ori mai mare decât cea din oraşe - unde piaţa dă semne de saturaţie, arată o analiză a datelor publicate recent de Autoritatea Naţio­nală de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru primul semestru din 2025.
13:45
Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, la forumul CEE de la Viena alături de FMI, BERD şi BEI: Sectorul bancar din România este în cea mai bună formă din istorie. Cu toate provocările pe care le avem, România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru pieţele emergente, iar băncile au apetit pentru finanţarea economiei Ziarul Financiar
13:45
Unicredit: Europa Centrală şi de Est va depăşi Europa de Vest la ritmul creşterii economice, cu medii de 2-3% în ţările din regiune, pe fondul creşterii investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor Ziarul Financiar
Economiile din Europa Centrală şi de Est vor depăşi Europa de Vest în 2026, cu creşteri anuale de 2-3%, pe fondul accelerării creşterii PIB, a investiţiilor şi a veniturilor gospodăriilor
13:30
Zilele finale ale Teheranului? Un lider G7 anunţă prăbuşirea iminentă a regimului iranian, pe fondul protestelor istorice şi al presiunii globale Ziarul Financiar
13:15
Cum a mers piaţa interbancară în tot anul 2025: Lichiditate în creştere şi dobânzi în scădere. Cum va fi 2026? Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu excedent de lichiditate de aproape 6 mld. euro, medie zilnică. Iar ROBOR la 3 luni a mai scăzut, coborând sub 6,2%. Dobânzile au continuat să scadă şi la început de 2026, spre 6%, semn că lichiditatea persistă Ziarul Financiar
Excendentul de lichiditate pe piaţa interbancară a conti­nuat să crească spre finalul anului 2025, iar dobânzile au fost pe o pantă de scădere. Piaţa interbancară a încheiat anul 2025 cu surplus de lichiditate de 29,5 mld. lei (5,8 mld. euro), medie zilnică, în creştere, în timp ce ROBOR la 3 luni a coborât sub 6,2%.
13:00
De unde vine scandalul de la Azomureş: Disputa e legată de preţul de achiziţie. Romgaz a înaintat o ofertă sub 100 mil.euro, în timp ce proprietarii Azomureş se aşteptau la circa 200 mil.euro Ziarul Financiar
13:00
Supermarketul online Sezamo, parte a grupului ceh Rohlik, l-a numit pe Michael Kaiser la conducerea operaţiunilor din România Ziarul Financiar
12:45
Ministerul Finanţelor trebuie să împrumute 265-275 miliarde lei în 2026 pentru finanţarea bugetului, suma finală depinzând de construcţia bugetului Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.