Fotbal: Jurgen Klopp neagă zvonurile care îl dau ca viitor antrenor al lui Real Madrid şi îl apără pe Xabi Alonso
News.ro, 13 ianuarie 2026 22:50
Antrenorul german Jurgen Klopp, director de fotbal al Red Bull, a declarat marţi că nu îi va urma lui Alvaro Arbeloa pe banca echipei Real Madrid. Klopp l-a lăudat pe Xabi Alonso, care a fost demis din funcţie luni.
• • •
Acum 10 minute
23:00
Polo: România, victorie cu Turcia şi se califică în grupele principale la Campionatul European # News.ro
Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a.
Acum 30 minute
22:50
22:50
Ilie Bolojan: În ultimele luni ale anului trecut, economia a fost de 100 de milioane de lei pe lună, deci, practic, dacă am extrapola într-un an, nu o să mai plătim 6 miliarde de lei concedii medicale, ci am plăti aproximativ 4,8 miliarde # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în urma noilor măsuri implementate de Guvern privind concediile medicale, cheltuielile statului cu acestea au scăzut, în medie, cu 100.000 de lei în fiecare din ultimele luni ale anului trecut. El arată că este conştient că deciziile de modificare a condiţiilor de acordare a concediilor mediale au provocat nemulţumiri în rândul unor salariaţi şi anunţă că măsura este una temporară.
22:40
Un fost marinar american, Jinchao Wei, condamnat la peste 16 ani de închsoare în favoarea Chinei # News.ro
Un fost marinar din cadrul Marinei americane (US Navy), Jinchao Wei, în vârstă de 25 de ani, un fost mecanic pe nava de atac amfibie USS Essex, găsit vinovat în august de spionaj în favoarea Chinei, a fost condamnat la peste 16 de ani de închisoare, anunţă Departamentul american al Justiţiei, relatează AFP.
Acum o oră
22:30
Bolojan: E pregătită reorganizarea Cancelariei, a Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor, unde personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme/ În domeniul Educaţiei, unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să faci încă o reducere # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete, după cum sunt instituţii, precum Cancelaria sau ANPC, unde personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”.
22:20
Proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, publicat de Ministerul Dezvoltării # News.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Acesta prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, dar şi o reducere a numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.
22:20
Marine Le Pen a susţinut marţi, în prima sa luare de cuvânt, în deschiderea procesului în care este judecată în apel, la Paris - un proces decisiv în alegerile prezidenţiale franceze prevăzute în 2027 - că nu a avut ”niciun sentiment” că a comis vreun delict şi că nu a ”ascuns nimic” în dosarul asistenţilor eurodeputaţilor Frontului Naţional (FN, extrema dreaptă, actualul Rassemblement national, RN), relatează AFP.
22:20
Michael Carrick a fost numit antrenor al echipei Manchester United până la sfârşitul sezonului # News.ro
Manchester United a anunţat, marţi, numirea lui Michael Carrick, fost jucător şi căpitan al clubului, în funcţia de antrenor până la sfârşitul sezonului actual, în care „Red Devils” mai sunt angrenaţi doar în campionat.
22:20
Premierul Bolojan explică necesitatea urgentării reformei administraţiei publice: Tot ce nu se face la timp înseamnă cheltuieli mai mari, prelungirea problemelor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că este nevoie ca pachetul de legi care stabileşte reforme în administraţia publică, reforme care includ reduceri de cheltuieli, să fie adoptat cât mai repede pentru că ”tot ce nu se face la timp înseamnă cheltuieli mai mari, înseamnă prelungirea problemelor”.
Acum 2 ore
22:10
Bolojan: Până la sfârşitul acestei luni o să venim cu o propunere pentru un ministru care să ia portofoliul Educaţiei, în aşa fel încât împreună cu ceilalţi colegi din Guvern să poată lucra la pregătirea bugetului # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că şi-a propus ca, până la finalul acestei luni, să formuleze o propunere privind viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării, în aşa fel încât acesta să lucreze, alături de colegii săi, la legea bugetului de stat pentru acest an, care ar urma să fie gata la jumătatea lunii viitoare.
22:00
Copil de patru ani, găsit pe stradă în municipiul Iaşi, după ce a plecat nesupravegheat de la grădiniţă. Poliţia şi Inspectoratul Şcolar au declanşat anchete în acest caz # News.ro
Poliţiştii ieşeni au deschis o anchetă şi au întocmit dosar penal după ce un copil de patru ani a plecat de la grădiniţă în timpul programului, fiind găsit în zona unei pieţe din municipiu. O anchetă a fost declanşată şi de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.
21:50
Bolojan, întrebat dacă ministrul Justiţiei ar trebui să demisioneze: Sunt aspecte care ţin de evaluarea personală, de evaluarea politică pe care fiecare partid o face în aşa fel încât Guvernul să funcţioneze pentru a asigura o stabilitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan admite că plagiatul este ”o formă de furt” şi ”nu este de apreciat”. El spune că presupusul plagiat al ministrului Justiţiei ar trebui certificat de o ”entitate independentă”. Întrebat dacă ministrul Justiţiei ar trebui să demisioneze, Bolojan afirmă că ”sunt aspecte care ţin de evaluarea personală, de evaluarea politică pe care fiecare partid o face în aşa fel încât Guvernul să funcţioneze pentru a asigura o stabilitate”.
21:50
Ministrul Finanţelor: Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE/ Am demonstrat că România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat la sesiunea de evaluare în cadrul Comitetului pentru Analiza Economică şi Dezvoltare progresele făcute de România pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). ”Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE”, a afirmat el, adăugând că ”România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre”.
21:40
Echipa germană VfB Stuttgart a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Eintracht Frankfurt, în etapa a 17-a din Bundesliga.
21:30
Fundaşul portughez Joao Cancelo se va întoarce la FC Barcelona, unde a fost împrumutat până la sfârşitul sezonului de către echipa saudită Al-Hilal, a anunţat marţi clubul catalan.
21:20
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: Nu mai este menstruaţia la 15-16 ani. Noul normal este diferit, dar între noul normal, cu o instalare a menstruaţiei în jurul vârstei de 12 ani, şi instalarea menstruaţiei la 9 ani este o diferenţă uriaşă # News.ro
Medicul Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru, afirmă că ”noul normal” în ceea ce priveşte instalarea pubertăţii nu mai este la 15-16 ani, cum se întâmpla în urmă cu mulţi ani, ci la vârste mai mici. Dacă însă fetiţele au prima menstruaţie la vârste de sub 10 ani, este vorba despre pubertate precoce şi trebuie luate măsuri, atrage atenţia medicul, explicând care sunt riscurile asociate pubertăţii precoce, de la impactul psihologic până la impactul asupra creşterii şi vieţii sexuale. Pubertatea precoce este mult mai frecventă în rândul copiilor cu greutate crescută, subliniază el.
Acum 4 ore
21:10
Cel puţin 734 de morţi în Iran de la începutul contestării, anunţă ONG-ul Iran Human Rights, care estimează numărul real al morţilor la ”câteva mii” # News.ro
Cel puţin 734 de manifestanţi au fost ucişi în Iran de la începutul contestării puterii, potrivit organizaţiei nonguvernamentale (ONG) Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, care estimează numărul real al morţilor ar putea să fie de câteva mii, relatează AFP.
21:10
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: Sunt din ce în ce mai mulţi copii şi părinţi îngrijoraţi de statura joasă. Deja la 7-8 ani sunt copii care vin şi îmi spun că sunt cei mai scunzi din clasă # News.ro
Medicul endocrinolog pediatru Bogdan Pascu afirmă că tot mai mulţi copii ajung la medic, la vârsta de 7-8 ani, cu probleme legate de înălţime, statura joasă fiind un ”puzzle” care trebuie rezolvat de o echipă medicală multidisciplinară.
21:00
Meciul din etapa a 17-a a Bundesligii între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen, programat iniţial pentru marţi seara (21:30), a fost amânat în ultimul moment din cauza ninsorilor abundente din weekend.
20:50
Campioana U BT Cluj a învins marţi, pe teren propriu, formaţia Towers Hamburg, scor 103-92 (50-39), în etapa a XIV-a din grupa A a BKT EuroCup.
20:50
Aeronavă Wizz Air, implicată într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu/ În timpul manevrei de întoarcere, avionul a ajuns la marginea pistei/ Va fi făcută o investigaţie internă de siguranţă # News.ro
O aeronavă Wizz Air care operase un zbor pe ruta Bergamo-Sibiu a fost implicată, marţi într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu. În timpul manevrei de întoarcere pentru a intra pe calea de rulare spre platforma de parcare, în condiţii de ninsoare abundentă, avionul a ajuns la marginea pistei. Traficul aerian nu a fost perturbat. Incidentul va face obiectul unei investigaţii interne de siguranţă.
20:30
Sindicatul Medicilor din Buzău: Medicii nu cred că mai pot face faţă gărzilor, încep să se îndoiască de priceperea lor în gestionarea cazurilor şi nu mai fac faţă la presiunea nejustificată şi nerealistă a famililor pacienţilor # News.ro
Sindicatul Medicilor ”Solidaritatea Sanitară” Buzău reclamă, într-o scrisoare deschisă transmisă marţi, în contextul criticilor aduse Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani, în urma unui accident rutier, şi al protestului organizat în faţa unităţii medicale, presiunea ”nejustificată şi nerealistă” asupra personalului medical. ”În cazul în care autorităţile locale şi judeţene, parlamentarii şi guvernanţii nu se implică pentru a asigurarea necesarului de medici şi pentru a le asigura condiţii de a profesa în siguranţă, majoritatea colegilor mei, medici, nu cred că mai pot face faţă gărzilor, încep să se îndoiască de priceperea lor în gestionarea cazurilor din ce în ce mai complexe şi nu mai fac faţă la presiunea nejustificată şi nerealistă a familiilor pacienţilor”, atrage atenţia sindicatul.
20:30
UTA anunţă transferul sub formă de împrumut al jucătorului Luka Gojković de la Rapid Bucureşti. Înţelegerea este valabilă până la finalul sezonului, în vara acestui an.
20:20
”Între Statele Unite şi Danemarca, acum, aici, alegem Danemarca”, declară într-o vizită la Copenhaga premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen. Premierul danez Mette Frederiksen denunţă ”presiuni total inacceptabile” din partea SUA # News.ro
Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat marţi că, între Statele Unite şi Danemarca, Guvernul său alege Danemarca, din cauza voinţei lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, relatează AFP.
20:00
Trump se laudă cu o inflaţie ”slabă” şi exercită presiuni în vederea unor scăderi ”semnificative” ale dobânzilor directoare ale Fed # News.ro
Preşedintele american Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Fed, după anunţarea unei inflaţii stabile în decembrie, cere Băncii centrale americane să scadă dobânzile directoare ”ÎN MOD SEMNIFICATIV” şi se felicită cu privire la ”cifre ale inflaţiei Statelor Unite excelent (de SLABE!” într-un mesaj postat marţi pe platforma sa Truth Social, relatează AFP.
20:00
Handbal feminin: Vicecampioana mondială Nina Engel, noua jucătoare a echipei Gloria Bistriţa # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a anunţat, marţi seară, transferul handbalistei Nina Engel, componentă a naţionalei Germaniei, cu care a jucat finala Campionatului Mondial de luna trecută.
19:50
Virgil Popescu: Uniunea Europeană se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află ”pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. ”În acelaşi timp, am atras atenţia asupra unui risc major: să nu înlocuim o dependenţă cu alta. Independenţa energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilităţi, şi aici mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă şi stocaj pe care o importăm din state terţe”, adaugă el.
19:40
Arabia Saudită: Şumudică a obţinut prima victorie pe banca lui Al-Okhdood, 1-0 cu Al-Kholood # News.ro
Echipa saudită lui Al-Okhdood, antrenată de românul Marius Şumudică, a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Al-Kholood, în etapa a 15-a din Saudi Pro League.
19:40
Preţurile petrolului au crescut puternic marţi pe fondul riscului de întrerupere a livrărilor din Iran # News.ro
Preţurile petrolului au urcat cu aproximativ 3% marţi, pe măsură ce riscul unor perturbări ale exporturilor de ţiţei ale Iranului a eclipsat perspectiva unei creşteri a ofertei din Venezuela, transmite Reuters.
19:30
Preşedintele Sindalimenta, după votul României privind Acordul UE-Mercosur: Întreaga clasă politică se face vinovată de ceea ce se întâmplă, inclusiv opoziţia / Discutăm despre siguranţa alimentelor şi despre sănătatea noastră # News.ro
Preşedintele Sindalimenta, Dragoş Frumosu, a declarat marţi, despre votul României privind Acordul UE-Mercosur că întreaga clasă politică se face vinovată de ceea ce se întâmplă, inclusiv opoziţia. El a mai arătat că repercursurile acestui acord Mercosur sunt dramatice şi discutăm despre siguranţa alimentelor şi despre sănătatea noastră, pentru că produsele care vin din aceste state nu sunt supuse reglementărilor europene privind cultura şi privind producţia.
19:20
Echipa italiană Inter Milano nu îl va mai putea utiliza pe Hakan Calhanoglu în următoarele trei săptămâni, după ce mijlocaşul turc s-a accidentat, au anunţat marţi Sky Sports Italia şi Gazzetta dello Sport.
19:20
India acuză din nou Pakistanul de survolarea teritoriului indian cu drone şi-i cere să înceteze # News.ro
India cere Pakistanului vecin să înceteze survolări cu drone, după ce l-a acuzat şi săptămâna trecută, deasupra teritoriului indian, de-a lungul frontierei comune, anunţă marţi comandantul armatei indiene, relatează AFP.
Acum 6 ore
19:00
Ministrul Sănătăţii anunţă că a trimis Corpul de control la Constanţa, în cazul copiilor aflaţi în moarte cerebrală: Este un control care va dura toată săptămâna # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că a trimis Corpul de control la Constanţa, în cazul copiilor aflaţi în moarte cerebrală, el precizând că este un control care va dura toată săptămâna. Ministrul a mai spus că în toate cazurile, Colegiul Medicilor este singurul în măsură, din această ţară, să verifice dacă lucrurile au fost făcute corespunzător sau nu.
19:00
ANPC a dat amenzi de aproape 800.000 de lei după controale la peste 350 de operatori economici din mall-uri/ Şapte dintre aceştia au fost închişi temporar/ Printre nereguli: insecte în blocul alimentar, vitrine murdare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de aproape 800.000 de lei după ce au verificat peste 350 de operatori economici din mall-uri. De asemenea, şapte unităţi au fost închise temporar, până la remedierea deficienţelor. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care insecte în blocul alimentar, ulei alimentar cu grad avansat de degradare termică, produse alimentare expirate, vitrine murdare.
19:00
Proiectul "Marea Neagră la plural - Compoziţii pentru ochiul sonor" a câştigat Concursul naţional pentru a reprezenta România la Bienala de Artă Veneţia 2026 # News.ro
Proiectul "Marea Neagră la plural - Compoziţii pentru ochiul sonor/ Black Seas - Scores for the Sonic Eye" a fost desemnat câştigător, cu 597 de puncte, în cea de-a doua etapă de evaluare din cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 61-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă - la Biennale di Venezia.
19:00
Ministrul Sănătăţii spune că nu ar vota proiectul de lege pentru legalizarea prostituţiei: Înainte de toate, ar trebui să începem prin a proteja minorii exploataţi sexual, a-i proteja unde statul a pierdut controlul, şi anume în consumul de droguri # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că nu ar vota proiectul de lege pentru legalizarea prostituţiei, el afirmând că înainte de toate, ar trebui să începem prin a proteja minorii exploataţi sexual şi a-i proteja unde statul a pierdut controlul, şi anume în consumul de droguri.
19:00
Miniştrii de Externe danez Lars Løkke Rasmussen şi groenlandez Vivian Motzfeldt urmează să fie primiţi miercuri, la Casa Albă, de către vicepreşedintele american J. D. Vance şi secretarul de Stat american Marco Rubio, anunţă Lars Løkke Rasmussen # News.ro
Miniştrii de Externe danez Lars Løkke Rasmussen şi groenlandez Vivian Motzfeldt urmează să fie primiţi miercuri de către vicepreşedintele american J. D. Vance şi secretarul de Stat american Marco Rubio la Casa Albă, anunţă marţi şeful diplomaţiei daneze, relatează AFP.
18:50
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate şi Centru de Chirurgie Fetală şi Neonatală # News.ro
Reţeaua de sănătate REGINA MARIA anunţă relocarea Maternităţii REGINA MARIA Bucureşti în incinta Ponderas Academic Hospital. Decizia vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a asigura îngrijire medicală complexă pentru sarcinile cu risc crescut şi pentru cazurile obstetricale care necesită infrastructură de spital multidisciplinar complet.
18:50
Trevor Noah, câştigător al premiului Emmy, va reveni în calitate de gazdă a Premiilor Grammy pentru ultima oară duminică, 1 februarie, au anunţat Recording Academy şi CBS.
18:50
Rugby: ”Stejarii” revin la Iaşi după 10 ani, România - Belgia se joacă în capitala Moldovei # News.ro
Naţionala de rugby a României va disputa meciul cu Belgia, singurul pe teren propriu din grupele Campionatului European (Rugby Europe Championship), la Iaşi.
18:50
Trump îl atacă din nou pe Jerome Powell, pe fondul temerilor privind independenţa Rezervei Federale # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a atacat din nou marţi pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, catalogându-l drept ”incompetent” sau ”corupt”, în timp ce ancheta penală declanşată de Departamentul de Justiţie împotriva şefului băncii centrale provoacă reacţii tot mai critice, inclusiv din rândul aliaţilor politici şi al mediului financiar, transmite CNBC.
18:40
18:40
Administraţia Trump denunţă incendierea în weekend a unei sinagogi în Mississippi drept un ”act antisemit dezgustător”. Un tânăr de 19 ani, cu arsuri, arestat şi internat la un spital. Sinagoga congregaţiei Beth Israel, ţinta unui atac cu bombă KKK în 196 # News.ro
Secretara americană a Justiţiei a denunţat un ”act antisemit dezgustător” în urma une incendieri care a distrus în mare parte o sinagogă, în Mississippi, la aproape 60 de ani după ce a fost victima unui atentat cu bombă al Ku Klux Klan, relatează AFP.
18:40
Rogobete: Ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personal / Economiile ne permit să funcţionăm fără tăieri făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe bisturiu # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, despre ipoteza unor disponibilizări în sistemul medical, că ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent. El a precizat că s-au făcut economii care le permit să funcţioneze fără tăieri semi-chirurgicale făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe bisturiu.
18:30
Noi acţiuni în instanţă deschise de Silvia Uscov (AUR) împotriva judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş/ Avocata cere acum anularea actelor administrative de numire a celor doi, nu doar suspendarea # News.ro
Avocata Silvia Uscov (AUR) a deschis noi acţiuni în instanţă împotriva judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, solicitând acum şi anularea actelor administrative de numire a celor doi la Curtea Constituţională a României, nu doar suspendarea documentelor respective. Ultimele două acţiuni au fost înregistrate luni la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) şi nu au fost încă stabilite termene de judecare a acestora. La sfârşitul anului trecut, avocata solicitase instanţei suspendarea executării decretului prezidenţial de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător la CCR şi a hotărârii Senatului de numire a lui Mihai Busuioc la aceeaşi instituţie, CAB amânând pronunţarea pentru vineri, 16 ianuarie.
18:30
UPDATE - Explozie urmată de incendiu, într-un apartament din municipiul Zalău/ A fost activat Planul Roşu de Intervenţie/ Un bărbat cu arsuri şi o persoană intoxicată cu fum, duşi la spital/ Alte opt persoane au primit îngrijiri/ 39 de locatari, evacuaţi # News.ro
O explozie a unei butelii s-a produs, marţi, într-un apartament din municipiul Zalău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. Un bărbat cu arsuri a fost preluat de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) şi transportat la spital, iar alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. Ulterior, încă o persoană a fost dusă la spital cu intoxicaţie uşoară cu fum. În total, 39 de locatari au fost evacuaţi din clădire.
18:30
Cupa Mondială 2026: Toţi jucătorii participanţi la turneul final vor fi scanaţi pentru avatare 3D # News.ro
FIFA a anunţat că va scana toţi participanţii la următoarea Cupă Mondială, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada. Departe de a fi un simplu truc, acest proces ar trebui să ajute arbitrii să ia deciziile corecte în timpul meciurilor.
18:30
18:20
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pregăteşte un apel de proiecte dedicat investiţiilor în centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor / Buget de 17 milioane de euro # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) anunţă, marţi, că supune dezbaterii publice Ghidul Solicitantului pentru un apel de proiecte dedicat investiţiilor în centre de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor. Acestea ar urma să fie realizate în spitalele publice, bugetul programului fiind de 17 milioane de euro.
18:20
Şeful diplomaţiei germane Johann Wadephul minimalizează, la Washington, în urma unei întâlniri cu Marco Rubio, riscul unei anexări a Groenlandei. ”NATO este acum pe cale să elaboreze planuri mai concrete” în vederea rezolvării unor probleme de securitate # News.ro
Ministrul german e Externe Johann Wadephul minimalizează riscul unui atac american în Groenlanda, în urma unor ameninţări repetate ale Donald Trump de a anexa acest uriaş teritoriu autonom controlat de către Danemarca, un aliat al Statelor Unite în cadrul NATO, relatează AFP.
