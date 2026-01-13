McDonald’s a fost amendat în România, după ce hackerii i-au penetrat sistemul informatic și au accesat date cu caracter personal

11:20

Preţul argintului a atins un nou record istoric, de peste 84 de dolari pe uncie, şi se aşteaptă depăşirea pragului de 100 de dolari în 2026, într-un moment în care cererea globală pentru argint explodează datorită utilizărilor sale în centre de date pentru AI, semiconductori, panouri solare, vehicule electrice şi infrastructură energetică, iar China decide limitarea exporturilor prin reclasificarea argintului ca material strategic, pentru care se aplică un regim de reglementare mai strict, relevă o analiză realizată de PwC România.