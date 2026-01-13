Schimbare majoră la RCA, date în premieră. Cel mai mare broker, în exclusivitate: Prețurile cresc pentru acești șoferi. Vom avea un nou lider al vânzărilor

15:40

"Anul 2025 a fost un an mai bun decât va fi 2026. E ca în povestea aceea, când Ministerul de Finanțe spune că avem o creștere negativă. Nu știu de ce lungesc termenul de scădere. Ei nu zic scădere, avem o scădere, nu, ci avem o creștere negativă, folosesc două cuvinte ca să spună acest lucru...Cam așa se va întâmpla și la noi, anul 2025 a fost mai bun decât va fi 2026, din păcate", a declarat pentru Termene.ro Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii (ANCMM) din România.