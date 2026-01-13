Schimbare majoră la RCA, date în premieră. Cel mai mare broker, în exclusivitate: Prețurile cresc pentru acești șoferi. Vom avea un nou lider al vânzărilor
Economica.net, 13 ianuarie 2026 22:20
Date în premieră. Noul an începe cu schimbări cel puțin interesante pe piața RCA, a cărei evoluție privește toți șoferii din România. Unele companii au operat schimbări substanțiale de prețuri, atât în sus cât și în jos, iar clasamentul după vânzări pare că se va schimba pentru prima dată de la ultimul faliment, cel al lui Euroins, din aprilie 2023. Șanse serioase ca Groupama să pierdă fotoliul de lider. Radiografia pieței precum și previziuni privind evoluția prețurilor anul acesta, în exclusivitate.
• • •
Acum o oră
22:30
Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis, cartierul rezidențial cât un oraș: Majorarea TVA a afectat 70% din piața rezidențială. Anul acesta prețurile vor crește, dar nu în salturi spectaculoase # Economica.net
Două mari evenimente au marcat piața imobiliară din 2025. Unul a fost majorarea TVA pentru locuințe la 21%. De la o lună la alta, prețurile au crescut, iar iulie a fost luna decisivă pentru cumpărătorii care încă stăteau pe gânduri. Iar cealaltă a fost adoptarea Legii Nordis, menită să facă ordine între dezvoltatori și să-i protejeze pe clienți. Iar 2026 vine nu doar cu o majorare a impozitelor pe proprietăți, ci și cu creșteri de preț, spune pentru Economica.net Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis.
22:30
Cât de tare a lovit anul trecut pesta porcină africană. România se confruntă cu o dublare a număruui de focare la porcii domestici # Economica.net
Anul trecut autoritățile au confirmat 476 de focare de pestă porcină africană la porci domestici dintre care 24 în exploatații comerciale. Față de 2024, numărul de focare ce au afectat porcii domestici a crescut de 2,2 ori, atunci fiind în total în jur de 470 de focare, incluzând porcii mistreți.
22:20
Schimbare majoră la RCA, date în premieră. Cel mai mare broker, în exclusivitate: Prețurile cresc pentru acești șoferi. Vom avea un nou lider al vânzărilor # Economica.net
22:10
Statul trebuie să încaseze dublu din impozitele pe proprietate. Doar 0,5% din PIB intră la buget, față de 1% în UE – Smedoiu, Deloitte # Economica.net
Noile impozite pe locuințe au adus momentan doar indexarea sumelor fixe percepute de primării pentru metrul pătrat locuit, cu valori între 200% și 300%. Diferențele cu care pot jongla acum consiliile locale au coeficienții de impozitarea cuprinși între 0,2% și 0,08%. Ponderea veniturilor pe proprietăți ar trebui să ajungă la 1% din PIB, potrivit Alexandrei Smedoiu, partener Deloitte România.
22:10
Rafinăria NIS de la Pancevo repornește, sosește primul transport de țiței după 100 de zile # Economica.net
Ministrul Mineritului și Energiei din serbia, Dubravka Đedović Handanović, a declarat că marți, după aproape 100 de zile, primul transport de țiței destinat companiei petroliere sârbe NIS a ajuns în sistemul croat de conducte JANAF, potrivit CEE Energy News.
Acum 2 ore
22:00
OMS cere taxe mai mari pentru băuturile alcoolice și a băuturile care conțin zahăr, pentru a le face mai puțin accesibile consumatorilor # Economica.net
Băuturile zaharoase şi alcoolul nu sunt impozitate suficient şi rămân accesibile ca preţ, ceea ce face mai dificilă abordarea problemelor cronice de sănătate cauzate de aceste băuturi, arată două rapoarte ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) publicate marţi, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:00
Alexandru Nazare: Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE # Economica.net
Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a declarat ministrul Finanţelor Alexandru Nazare, care a condus marţi delegaţia României la sesiunea de evaluare în cadrul Comitetului pentru Analiza Economică şi Dezvoltare (EDRC) din cadrul OCDE, transmite Agerpres.
21:30
Dosarul Jeffrey Epstein. Bill și Hillary CLinton refuză să depună mărturie în fața Congresului # Economica.net
Fostul preşedinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soţia sa, Hillary Clinton, care a condus diplomaţia americană şi a candidat fără succes la preşedinţie în 2016, au refuzat marţi să depună mărturie în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor în investigaţia referitoare la dosarele pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, după ce au fost citaţi în urma apariţiei lor în mai multe imagini şi documente, relatează agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
21:10
McDonald’s a fost amendat în România, după ce hackerii i-au penetrat sistemul informatic și au accesat date cu caracter personal # Economica.net
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a anunțat astăzi că a finalizat, în anul 2025, o investigație la operatorul Premier Restaurants Romania S.R.L., compania care deșine franciza McDonald's în România, și a constatat încălcarea art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) coroborat cu art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016.
Acum 4 ore
20:50
Gigantul francez EDF va furniza turbinele pentru prima centrală nucleară care va fi construită în Polonia # Economica.net
Firma franceză Arabelle Solutions, o filială a grupului de stat EDF, a fost selectată de consorţiul american Westinghouse-Bechtel pentru a furniza trei seturi de turbine cu abur şi generatoare pentru prima centrală nucleară din Polonia, a anunţat marţi grupul polonez responsabil de proiect, transmite AFP, relatează Agerpres.
20:30
După BOR și Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti respinge legalizarea prostituției: Ne opunem cu fermitate față de adoptarea acestei propuneri legislativem care amplifică industria prostituției # Economica.net
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti şi-a exprimat îngrijorarea, marţi, cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România, subliniind că se opune "cu fermitate" adoptării unui astfel de act normativ.
20:10
Boeing a primit anul trecut mai multe comenzi decât Airbus, pentru prima dată începând din 2018 # Economica.net
Constructorul aeronautic american Boeing a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane de după 2018, reuşind totodată să devanseze rivalul european Airbus la capitolul comenzi nete pentru prima dată în ultimii şapte ani, o dovadă a revenirii gigantului american după o serie de crize, transmite Reuters.
20:00
Trump îi îndeamnă pe iranieni să nu cedeze, să continue protestele și să ia controlul instituțiilor. Președintele american spune că ajutorul este pe drum # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump le-a transmis marţi manifestanţilor iranieni să îşi continue protestul până la răsturnarea autorităţilor, promiţând că 'ajutorul este pe drum', dar fără a da detalii, informează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
20:00
Romgaz spune că a făcut o ofertă pentru Azomureș și așteaptă să fie invitată la negocieri. Nu va fi “sensibilizată” să ofere cât vrea patronul Azomureș # Economica.net
Romgaz, producătorul de gaze controlat de statul român reacționează la anunțul de ieri al producătorului de îngrășăminte chimice Azomureș, care a spus că trimite oameni în șomaj și oprește procedurile de mentenanță ale combinatului, pe motiv că Romgaz nu a făcut așteptata ofertă de preluare. Romgaz spune că a făcut oferta, în care a avansat un interval de preț și că aștreaptă Azomureș la negocieri.
19:20
Două petroliere operate de companii greceşti şi care se îndreptau fără încărcătură spre terminalul conductei petroliere CPC (Caspian Pipeline Consortium), amplasat în portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră şi folosit pentru exportul petrolului kazah, au fost lovite marţi de drone neidentificate, relatează agenţiile Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
19:20
Banca Mondială a revizuit în scădere estimarea privind creșterea economiei României în 2025. Instituția și-a schimbat, tot în jos, și prognoza privind creșterea economică din 2026 # Economica.net
Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut şi unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport privind "Perspectivele Economice Globale" (Global Economic Prospects), publicat marţi de Banca Mondială, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
18:40
ANPC a dat amenzi de 790.000 de lei în urma controalelor la 350 de operatori economici care își defășurau activitatea în mall-uri # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dat marţi amenzi în valoare de 790.000 de lei, unor operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta centrelor comerciale (mall-uri) şi a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru şapte operatori economici, relatează Agerpres.
18:20
Grupul românesc PartnerVet cumpără spitalului Brains & Bones din București, specializat în neurochirurgie şi ortopedie veterinară # Economica.net
Grupul românesc de medicină veterinară PartnerVet anunță achiziţionarea Brains & Bones, singurul spital specializat în servicii integrate de imagistică medicală avansată (CT, RMN), neurochirurgie şi ortopedie veterinară din România. Prin această nouă achiziție, PartnerVet adaugă un puternic centru de excelenţă în imagistică, diagnostic, tratament, chirurgie şi recuperare neuro-musculo-scheletală pentru animale de companie, se menționează în comunicatul transmis de companie.
18:10
József Váradi, CEO Wizz Air, s-a întâlnit astăzi, 13 ianuarie, cu premierul Ilie Bolojan, a anunțat guvernul într-o postare pe Facebook.
18:00
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marţi preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de revocare din funcţia de ministru al Educaţiei a lui Daniel David, ca urmare a demisiei, transmite Agerpres.
17:50
Donald Trump va merge la Forumul Economic de la Davos însoțit de o delegație foarte numeroasă, cea mai mare din istoria participărilor președinților americani # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump va participa săptămâna viitoare la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Alpii elveţieni, au anunţat marţi organizatorii conferinţei, într-un moment când ordinea economică şi geopolitică globală este contestată de Statele Unite, transmit agenţiile AFP, EFE şi Reuters, relatează Agerpres.
17:30
15 candidați s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de director general al „Apelor Române”, anunță Ministerul Mediului. Interviurile vor fi publicate pe YouTube # Economica.net
Un număr de 15 candidaţi s-au înscris în cursa pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), a anunţat, marţi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă, relatează Agerpres.
17:10
Prețul gazelor naturale tranzacționate azi cu livrare mâine a sărit pragul de 200 de lei/MWh, iar volumele tranzacționate au fost semnificative, conform datelor pieței.
17:10
Văduva fostului șah al Iranului îndeamnă forțele de securitate să se alăture protestarilor și să dea jos regimul ayatollahilor # Economica.net
Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, văduva ultimului şah iranian răsturnat de la putere de Revoluţia Islamică în 1979, a făcut apel marţi la forţele de securitate să se alăture mişcării de contestare a regimului ayatollahilor, acţiunile de stradă continuând de peste două săptămâni, relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum 8 ore
17:00
Salrom a depus un proiect pentru accesarea de fonduri europene în valoare de 180 de milioane de euro. Compania va folosi banii pentru reciclarea deșeurilor de steril de la Baia de Fier # Economica.net
Societatea Națională a Sării S.A. (SNS S.A.) a depus oficial astăzi proiectul strategic „Tailings-to-Green Baia de Fier – Recycling and Valorisation of Mining Tailings for Renewable Infrastructure” („De la deșeuri miniere la energie verde la Baia de Fier – reciclarea și valorificarea haldelor miniere pentru infrastructură regenerabilă”), în cadrul apelului „Strategic projects under the Critical Raw Materials Act (CRMA), Version 1.1”, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
16:40
România a pierdut peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale de pe urma contrabandei cu ţigări, în 2025 – estimări Novel # Economica.net
Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în noiembrie 2025 cu 3 puncte procentuale, până la 12,6% din totalul consumului, comparativ cu 9,6% în septembrie, fiind cel mai mare nivel al comerţului ilegal cu ţigarete înregistrat în ultimii şase ani, conform companiei de cercetare Novel.
16:30
Mihai Fifor (PSD), fost ministru al Apărării: Ideea că militarii se pensionează la 48 este o manevră abjectă de manipulare. Vârsta standard de pensionare a militarilor este de 60 de ani # Economica.net
Vârsta standard de pensionare a militarilor este în prezent, potrivit legii, de 60 de ani, a transmis, marţi, deputatul PSD Mihai Fifor, care a susţinut că "ventilarea" în spaţiul public a ideii că aceştia s-ar pensiona la 48 de ani nu este "o confuzie inocentă", ci o "manevră abjectă de manipulare", relatează Agerpres.
16:20
România, în clubul bogaţilor. Am primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la OCDE # Economica.net
România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă.
16:10
Crizele geopolitice şi tensiunile Fed menţin aurul în centrul atenţiei. Volatilitatea întăreşte rolul metalelor ca active de refugiu – analiză XTB # Economica.net
Aurul a intrat într-o nouă etapă de creştere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate şi intrări masive în ETF-uri, combinaţia dintre incertitudini geopolitice şi tensiuni legate de independenţa Rezervei Federale readucând metalele preţioase în prim plan, afirmă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
16:00
Anunţ de la ANAF. Schimbare a Codului de procedură fiscală în domeniul eşalonării la plată # Economica.net
Sistemul de eşalonare la plată a datoriilor fiscale a fost reformat începând cu 1 ianuarie 2026, prin modificarea Codului de procedură fiscală, noile reglementări vizând reducerea tratamentelor preferenţiale şi sprijinirea disciplinei financiare, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
15:40
Feliciu Paraschiv (ANCMM) : Sunt lanțuri de magazine care se deschid încontinuu. „Dacă este cineva acolo, mă duc peste el, fac lângă el magazin, să-l mănânc, să-l „omor” # Economica.net
"Anul 2025 a fost un an mai bun decât va fi 2026. E ca în povestea aceea, când Ministerul de Finanțe spune că avem o creștere negativă. Nu știu de ce lungesc termenul de scădere. Ei nu zic scădere, avem o scădere, nu, ci avem o creștere negativă, folosesc două cuvinte ca să spună acest lucru...Cam așa se va întâmpla și la noi, anul 2025 a fost mai bun decât va fi 2026, din păcate", a declarat pentru Termene.ro Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii (ANCMM) din România.
15:40
Alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei este sistată, temporar, ca urmare a unei avarii produse asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat de presă.
15:30
Patru petroliere au fost lovite de drone lângă terminalul petrolier CPC din portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră # Economica.net
Patru tancuri petroliere au fost lovite de drone neidentificate marți în Marea Neagră, în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC) de pe coasta rusă, de unde urmau să încarce țiței din Kazahstan, au declarat opt surse pentru Reuters.
15:20
Marca Renault își continuă expansiunea în afara Europei prin lansarea unui nou SUV care subliniază statutul posesorului. Renault Filante are aproape 5 metri și este asamblat în Coreea de Sud pe o platformă Geely.
Acum 12 ore
14:50
Singurul mare oraș unde prețurile locuințelor sunt încă sub 2.000 de euro. Care sunt prețurile în București, Constanța și Brașov # Economica.net
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari față de acum un an și doar într-un singur mare oraș prețurile se află încă sub pragul de 2.000 de euro/mp util.
14:40
Ce spune China după ce Trump a anunţat că SUA vor introduce taxe vamale de 25% pentru ţările ce fac comerț cu Iran # Economica.net
China a decis marţi că-şi va apăra "cu hotărâre" interesele după anunţul preşedintelui Trump că SUA vor introduce taxe vamale de 25% pentru orice ţară care face comerţ cu Iranul, zguduit de un val de proteste, relatează AFP.
14:40
Consumul de energie electrică al Bucureștiului a crescut cu aproape 50% azi, pe fondul gerului și al defecțiunilor din rețeaua de termoficare # Economica.net
Consumul de energie electrică al Capitalei a fost, în dimineața acestei zile, cu 48% mai mare decât acum o săptămână, potrivit datelor firmei de distribuție Rețele Electrice, comunicate la solicitarea noastră.
14:20
Două treimi din grupurile bancare transfrontaliere vor să-şi extindă operaţiunile- sondaj BEI # Economica.net
Două treimi din grupurile bancare transfrontaliere chestionate cu privire la planurile de viitor pe termen lung intenţionează să-şi extindă operaţiunile, arată sondajul privind activitatea de creditare a băncilor din CESEE pentru a doua jumătate a anului 2025, efectuat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi prezentat marţi în cadrul Forumului CEE 2026 de la Viena.
14:10
Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, susţinând, astfel, decizia luată de Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024.
14:00
Apelul Guvernului pentru „oamenii serioşi”. Oana Gheorghiu îndeamnă persoanele competente să se înscrie la selecţiile pentru consiliile de administraţie ale companiilor de stat # Economica.net
Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu îi îndeamnă pe oamenii competenţi şi profesionişti să urmărească site-ul AMEPIP şi să se înscrie la procesele de selecţie pentru viitoarele consilii de administraţie ale companiilor de stat.
13:40
Alegeri cruciale în Ungaria: Scrutinul parlamentar va avea loc pentru 12 aprilie, un test dur pentru Viktor Orban # Economica.net
Cetăţenii ungari sunt chemaţi la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al ţării, a anunţat marţi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, informează AFP şi Reuters.
13:40
Ambasada virtuală a SUA din Iran şi-a actualizat luni avertismentul de călătorie, avertizându-i pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul în contextul protestelor de amploare din această ţară, relatează Xinhua.
13:30
Ciprian Ciucu: “La început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”. Noul primar arată cum a împărțit puținii bani de acum, anunșă reforme, și cere un pact pentru București cu toate forțele politice # Economica.net
Primarul nou ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că, în lipsa unui buget aprobat pentru acest an, Primăria are la dispoziție foarte puțini bani. Ciucu arată cum a împărțit banii, spune că va anunța un program de reforme în martie și cere un pact pentru București cu toate forțele politice.
13:30
Haos în Europa – Vremea rea închide aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta şi perturbă zborurile la Praga # Economica.net
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters.
13:00
Ninsorile din ultimele doua saptamani, mult mai insemnate cantitativ decat in ultimii ani, au facut ca materialele antiderapante cumparate de drumarii din intreaga tara sa se epuizeze mai rapid decat s-ar fi asteptat.
12:50
Ucraina – Americanii de la Dobra Lithium Holdings au obţinut drepturile de dezvoltare a unor importante zăcăminte de litiu din centrul Ucrainei # Economica.net
Un grup de investiţii cu legături cu SUA a obţinut drepturile de a dezvolta depozitul de litiu Dobra din Ucraina, un test pentru atragerea de capital occidental într-o economie ce încearcă să adâncească relaţiile cu Washington, au anunţat luni autorităţile de la Kiev, transmite Reuters.
12:50
Action, lanţ de magazine cu preţuri mici, cu 1.500 de produse sub 5 lei, deschide al şaptea magazin din România # Economica.net
Action, retailerul olandez de tip discount (cu preţuri mici) pentru produse nealimentare, va deschide un magazin la Râmnicu Vâlcea, joi, 15 ianuarie, potrivit unui comunicat remis Economica.net. Acesta va fi al șaptelea magazin pe care compania olandeză îl deţine în ţara noastră.
12:30
Hisense alege Polonia pentru hub-ul său de piese de schimb care va deservi Europa, Asia, Australia și America de Nord # Economica.net
Producătorul chinez Hisense deschide în Polonia un depozit dedicat pieselor de schimb utilizate în aparatele electrocasnice și electronice de larg consum, oferind servicii complete, inclusiv depozitare, preluarea comenzilor, co-ambalare și vămuire.
12:30
Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu peste 4% într-o singură zi. Până la finalul ciclului de creștere prețul aurului ar putea atinge 10.000 de dolari uncia # Economica.net
Aurul de investiții ar putea atinge 10.000 de dolari uncia la finalul clclului ascendent al prețului metalului prețios, spune Victor Dima, Manager Trezorerie la Tavex România, Aurul s-a scumpit cu aproximativ 1,3%, depășind nivelul de 4600 de dolari, iar argintul a crescut cu aproximativ 4,1%, foarte aproape de un record istoric. Creșterea prețurilor metalelor a fost alimentată de protestele din Iran și de ancheta împotriva lui Jerome Powell, președintelui Rezervei Federale din Statele Unite, arată specialiștii Tavex.
11:50
Cât este salariul mediu în Bucureşti şi câţi angajaţi sunt în Capitală – date octombrie 2025 INS # Economica.net
Numărul salariaţilor din Capitală a ajuns, la finele lunii octombrie 2025, la 1.113.924 persoane, comparativ cu 1.101.562 persoane în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
