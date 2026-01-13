Cristian Chivu, surpriza neașteptată pentru elevii săi după succesul în Serie A
MainNews.ro, 13 ianuarie 2026 21:10
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a decis să ofere jucătorilor săi o zi liberă înaintea meciului cu Lecce, o abordare inovatoare în Serie A. Aceasta măsură vine în contextul în care echipa se află pe primul loc, având nevoie de odihnă mentală, după un program dificil și pentru a pregăti o serie de meciuri
• • •
21:20
Un șofer român beat a condus 30 de kilometri pe contrasens pe autostrada A3 din Germania, provocând panică printre șoferi. Poliția a intervenit pentru a-l opri, iar alcoolemia sa a fost de 2,31‰. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, nu avea dreptul de a conduce și i-a fost confiscat permisul.
21:10
Acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu, au apărut în contextul selecției șefilor de parchete. Ministrul a respins acuzațiile ca fiind defăimătoare și a subliniat că teza sa de doctorat a respectat standardele legale și academice de la acea vreme. Controlul parlamentar rămâne crucial.
21:10
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a decis să ofere jucătorilor săi o zi liberă înaintea meciului cu Lecce, o abordare inovatoare în Serie A. Aceasta măsură vine în contextul în care echipa se află pe primul loc, având nevoie de odihnă mentală, după un program dificil și pentru a pregăti o serie de meciuri
21:00
Ministerul Afacerilor Externe al României a susținut Acordul UE-Mercosur, considerându-l o decizie semnificativă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică. Votul favorabil reflectă o poziționare asumată, cu scopuri de politică externă bine definite. Acordul are etape clare de aprobat atât la nivelul UE, cât și pentru România.
20:40
Un elefant în călduri este căutat în India după ce a ucis cel puțin 20 de oameni în statul Jharkhand. Autoritățile lansează operațiuni de salvare, temându-se că masculul solitar terorizează populația din peste 20 de sate. Conflictele dintre oameni și elefanți cresc odată cu degradarea habitatului natural.
20:30
Dominic Fritz reacționează la acuzațiile de plagiat îndreptate împotriva ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. Acesta condamnă intimidările la adresa jurnalistei Emilia Șercan și solicită PSD să se delimiteze de linșajul public. Fritz subliniază gravitatea plagiatului și importanța protejării libertății presei.
20:10
Președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, a semnalat presiuni asupra judecătorilor, evidențiind influența unor procurori care sugerează controlul justiției. Aceasta a subliniat că peste 1.900 de judecători au fost vizați în trecut pentru supraveghere sau urmărire penală, iar riscurile persistă.
20:10
Marius Șumudică, antrenorul formației Al Okhdood, a obținut prima victorie în fotbalul arab, învingând Al Kholood cu 1-0. Golul a fost marcat de Christian Bassogog. Al Okhdood, cu 8 puncte, se află pe locul 17 în clasament, având șanse reduse de salvare de la retrogradare.
20:10
Parlamentul ucrainean a blocat numirea lui Denis Șmîhal ca ministru al Energiei, o decizie surprinzătoare pentru președintele Zelenski în contextul războiului. Aceasta reflectă o disipare a disciplinei în rândul partidului „Slujitorul Poporului", în timp ce Ucraina se confruntă cu atacuri rusești severe asupra infrastructurii energetice.
20:00
Prețurile apartamentelor în Cluj-Napoca au depășit 3.300 euro/mp în 2026, făcându-l cel mai scump oraș din România pentru locuințe. În contrast, Iașiul rămâne accesibil cu prețuri sub 2.000 euro/mp. Analiza evidențiază și creșterea prețurilor în București și ritmul diferit de apreciere pe piața veche vs. nouă.
19:40
Ambasada Franței la Teheran: Plecări ale personalului diplomatic neesențial după proteste
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei în Iran a părăsit ţara din cauza protestelor violente și a reprimării manifestanților. Plecările au avut loc în două valuri, iar Ambasada rămâne deschisă. Preşedintele Macron condamnă violenţa regimului, iar UE pregătește noi sancțiuni.
19:30
FCSB a anunțat transferul mijlocașului Ofri Arad, 27 de ani, liber de contract, după plecarea lui Adrian Șut la Al Ain. Arad, cu experiență în Champions League și cotat la 1,2 milioane de euro, va semna curând. Gigi Becali a declarat că a ajuns să aprecieze poporul evreu și are încredere în calitățile jucătorului.
19:30
Liderul PSD București, Daniel Băluță, îl critică pe primarul general Ciprian Ciucu, subliniind că acesta trebuie să găsească soluții pentru problemele capitalei, nu doar să se plângă. Băluță amintește de opțiunea depunerii mandatului, dacă Ciucu nu are viziune pentru a gestiona situația financiară dificilă a PMB.
19:30
Ministerul de Externe a confirmat că ambasadoarea Iulia Matei a votat pentru Acordul UE-Mercosur fără mandat oficial, pe baza unor instrucțiuni. Acordul ridică preocupări privind sănătatea europeană din cauza importurilor de carne din America Latină, subliniind riscurile pentru fermierii români.
19:10
ÎCCJ a stabilit că penalitățile definitive se aplică doar în caz de neexecutare a obligației, nu pentru întârzieri. Procedura pentru cuantumul acestora este relevantă doar când obligația nu este respectată de debitor. Decizia a fost pronunțată pe 26 iunie 2025. Află mai multe despre acest aspect juridic important.
19:00
Aurul a depășit 4.600 de dolari, iar argintul a crescut cu 4,1% într-o zi, pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice globale. Investitorii optează pentru active de refugiu, iar analistii prevăd că prețul aurului ar putea atinge 10.000 de dolari pe uncie în viitorul apropiat.
19:00
În dimineața zilei de 13 ianuarie, Rusia a condus un atac aerian masiv asupra Kievului, folosind rachete balistice și drone, provocând cel puțin patru morți și numeroși răniți. De la începutul războiului, aproape 15.000 de civili au fost uciși. Președintele Zelenski denunță teroarea vizată împotriva Ucrainei.
18:40
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol riscă pedeapsa capitală pentru tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024. Procurorii acuză orchestrarea unei insurecții și impunerea ilegală a legii marțiale, provocând o gravă criză politică. Decizia instanței este așteptată în februarie 2026.
18:30
Amenzi record de 50.000 lei pentru Călin Georgescu pentru colectarea datelor personale
Călin Georgescu, liderul suveranist, riscă amenzi record de peste 50.000 lei după ce Tribunalul Ilfov i-a respins contestația privind colectarea ilegală a datelor personale. ANSPDCP l-a sancționat pentru nerespectarea legislației privind protecția datelor. Georgescu poate face recurs în termen de 30 de zile.
18:10
Finalul anului 2025 a adus un val alarmant de insolvențe în România, cu peste 1.000 de firme intrate în incapacitate de plată doar în decembrie. Bucureștiul conduce în statisticile negative, urmat de creșteri semnificative în alte județe. Restaurantele și construcțiile sunt cele mai afectate sectoare.
18:10
Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, avertizează despre riscurile unei lumi fără reguli, criticând țările occidentale pentru încălcarea suveranității naționale. Volodin subliniază erodarea dreptului internațional și denunță confuzia conceptelor de democrație și intervenție externă, fără a menționa specific Statele Unite.
18:10
O nouă tentativă de hacking vizează utilizatorii Windows printr-un e-mail fals de la Booking.com. Atacatorii utilizează tehnica „ClickFix", provocând panică printr-un „blue screen of death". Victimele instalează spyware-ul AsyncRAT, permițând hackerilor acces total la device-uri. Protejează-te verificând expeditorul mesajelor.
18:10
Dănuț Ștefan Briceag a obținut două medalii de argint în schi adaptat la Jasna, Slovacia, după doar un an de pregătire. Proiectul Caiac SMile transformă vieți și dă direcție persoanelor cu dizabilități prin sport. Antrenoarea Bianca Stan Munteanu a devenit prima arbitru principal din România în competiții internaționale.
18:10
CSM solicită Guvernului României deblocarea urgentă a concursurilor de admitere în magistratură, având în vedere deficitul acut de judecători, cu 751 de posturi vacante. Justiția în România se află în criză, iar măsurile legislative sunt esențiale pentru asigurarea unui acces rezonabil la justiție pentru cetățeni.
17:40
Prim-ministrul Japoniei propune dizolvarea Camerei Reprezentanților pentru alegeri anticipate
Sanae Takaichi, primul ministru al Japoniei, plănuiește să dizolve Camera Reprezentanților pentru a organiza alegeri anticipate. Această decizie intervine pe fondul unei cote ridicate de popularitate și a unei majorități fragiele în Parlament. Alegerile ar putea avea loc în februarie, influențând politica fiscală și economică a țării.
17:30
Dominic Fritz a cerut PSD să respingă linșajul public al jurnalistei Emilia Șercan, care l-a acuzat pe Radu Marinescu de plagiat în lucrarea sa de doctorat. Fritz a subliniat gravitatea acuzației și importanța protejării libertății presei, în timp ce PSD l-a susținut pe Marinescu și a contestat acuzațiile.
17:10
Real Madrid l-a numit antrenor pe Alvaro Arbeloa, înlocuindu-l pe Xabi Alonso, iar președintele Florentino Perez visează la Jurgen Klopp. Arbeloa, fără experiență antrenorală, are șansa să repete succesul lui Zidane. Debutul său va fi în Cupă, urmat de meciuri în La Liga și Liga Campionilor.
17:10
Apelul văduvei fostului șah al Iranului către forțele de securitate: „Acționați înainte de a fi prea târziu"
Farah Pahlavi, văduva fostului șah al Iranului, a lansat un apel către forțele de securitate pentru a se alătura protestelor împotriva regimului ayatollahilor. În contextul violențelor continue, fosta împărăteasă îndeamnă la unitate și la ascultarea nemulțumirilor populare, reafirmând dreptul iranienilor de a protesta pașnic.
16:50
Compania Premier Restaurants România, care operează McDonald's, a fost sancționată cu o amendă de 8.000 de euro pentru încălcarea securității datelor personale, după un atac informatic ce a afectat datele angajaților. Amenda a fost impusă de Autoritatea pentru protecția datelor personale, privind măsurile de securitate inadecvate.
16:40
Căpitanul rus Vladimir Motin, la bordul navei „Solong", este acuzat de procurorii britanici că nu a luat nicio măsură pentru a evita coliziunea fatală cu petrolierul american „Stena Immaculate". Incidentul a dus la moartea unui membru al echipajului, iar procesul său se desfășoară la Curtea Old Bailey din Londra.
16:40
Kelemen Hunor, președintele UDMR, subliniază lipsa unui director civil la SRI de peste doi ani, ceea ce afectează credibilitatea serviciului. Nicușor Dan trebuie să numească urgent noii directori, iar discuțiile despre candidați, precum Gabriel Zbârcea pentru SRI și Marius Lazurcă pentru SIE, sunt stagnante.
16:40
Cetățenii americani în Iran sunt îndemnați să părăsească țara imediat, conform unei alerte de securitate a Ambasadei virtuale a SUA. Protestele violente au crescut, iar autoritățile impun măsuri stricte. Americanii sunt sfătuiți să evite protestele și să își planifice plecarea independent. Ambasada virtuală a SUA în Iran a emis o alertă de urgență pentru cetățenii … Articolul Alergă, cetățeni americani! Părăsiți Iranul acum, fără ajutor guvernamental! apare prima dată în Main News.
16:10
CFR Cluj vinde jucători în această iarnă, inclusiv portarul Otto Hindrich, care a semnat cu Legia Varșovia pentru 800.000 de euro. Clubul se confruntă cu dificultăți financiare și a pierdut deja alți titulari. Echipa se află pe un loc nesatisfăcător în clasament, iar suporterii sunt îngrijorați. Portarul Otto Hindrich a semnat cu Legia Varșovia, lăsând … Articolul CFR Cluj își vinde jucătorii pentru a supraviețui în iarnă apare prima dată în Main News.
16:00
Din iunie 2026, angajatorii din UE, inclusiv România, vor fi obligați să publice intervalele salariale în anunțurile de angajare, conform Directivei UE 2023/970. Această măsură va reduce discrepanțele salariale și va promova transparența, afectând negocierile și relația angajaților cu angajatorii. Din iunie 2026, angajatorii din UE, inclusiv România, vor afișa intervalele salariale în anunțurile de … Articolul Salariul va fi obligatoriu în anunțurile de angajare din iunie 2026 apare prima dată în Main News.
16:00
CEDO a decis că legislația fiscală din Italia încalcă dreptul la respectarea vieții private, permițând accesul direct la datele bancare fără aprobată judecătorească. Eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea subliniază că măsurile fiscale din România afectate pot fi contestate în instanță, făcând legislația vulnerabilă. CEDO a decis că Italia încalcă dreptul la viață privată prin accesul direct … Articolul CEDO dă c victory Fiscului: Procese în serie pentru sancțiunile cetățenilor? apare prima dată în Main News.
15:40
Ucraina și Rusia trebuie să reducă tensiunile, avertizează oficialii americani, după atacurile recente ale Rusiei asupra Ucrainei. Președintele Donald Trump subliniază importanța păcii, în timp ce atacurile rusești amenință eforturile de negociere. Reuniunea de urgență a ONU evidențiază escaladarea conflictului. Tammy Bruce, reprezentantul permanent adjunct al SUA la ONU, a cerut Ucrainei și Rusiei să … Articolul Americanii își pierd răbdarea cu Putin: atacurile afectează pacea lui Trump apare prima dată în Main News.
15:20
Socialiștii din Republica Moldova, conduși de Igor Dodon, solicită demisia președintelui Maia Sandu pentru susținerea unirii cu România, considerând-o o trădare de patrie. Maia Sandu a declarat că va vota pentru unirea în cazul unui referendum, dar recunoaște că nu există o majoritate pro-unire în prezent. Socialiștii din Moldova, conduși de Igor Dodon, cer demisia … Articolul Dodon și prorușii cer demisia Maiei Sandu: „Trădare de patrie” apare prima dată în Main News.
15:20
Reacția Ministerului Afacerilor Externe pe Acordul Mercosur: Negocieri Comerciale și Politice # MainNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la votul României pentru Acordul UE-Mercosur, subliniind negocierile comerciale și beneficiile pentru fermierii români. Acordul include clauze de protecție și limite pentru importurile agricole. Senatorul PSD Daniel Zamfir contestă mandatul oferit ministrului de Externe. Ministerul de Externe al României susține votul favorabil pentru Acordul UE-Mercosur, subliniind beneficiile pentru fermieri Negocierile … Articolul Reacția Ministerului Afacerilor Externe pe Acordul Mercosur: Negocieri Comerciale și Politice apare prima dată în Main News.
15:10
Călin Georgescu a pierdut în instanță și este obligat să plătească o amendă de 50.286,80 lei pentru încălcarea legislației privind protecția datelor personale. AMENDĂ aplicată de ANSPDCP pentru stocarea informațiilor fără consimțământul utilizatorilor. Contestația sa la Tribunalul Ilfov a fost respinsă. Călin Georgescu a pierdut în instanță și trebuie să plătească o amendă de 50.286,80 … Articolul Călin Georgescu a pierdut procesul și trebuie să plătească acum apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele clubului Ceahlăul Piatra-Neamț, Angelo Alistar, a anunțat desființarea echipei din cauza lipsei de fonduri. Clubul se află în insolvență, iar apelurile pentru sprijin financiar rămân fără răspuns. CSM Ceahlăul, cu o tradiție de peste 100 de ani, riscă să dispară din fotbalul românesc. Președintele CSM Ceahlăul Piatra-Neamț, Angelo Alistar, a anunțat desființarea clubului din … Articolul Falimentul bate la ușă pentru clubul care a înfruntat Juventus în Europa apare prima dată în Main News.
15:10
Istoricul Jürgen Matthäus a identificat criminalul din celebra fotografie „Ultimul evreu din Vinița” după 84 de ani. Jakobus Onnen, ofițer SS, a fost implicat în execuții de masă în Ucraina, dar nu a fost niciodată anchetat, fiindcă a murit în 1943. Descoperirea, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, aduce noi perspective asupra Holocaustului. Identificarea criminalului din … Articolul Criminalul dintr-o fotografie șocantă a fost identificat după 84 de ani apare prima dată în Main News.
15:00
În 2026, plitele de inducție invizibile vor revoluționa bucătăriile moderne. Acestea se integrează sub blatul de lucru, oferind o suprafață estetică și funcțională. Cu durabilitate superioară și curățenie simplificată, acest sistem asigură confort și versatilitate pentru iubitorii de gătit, eliminând plitele convenționale. În 2026, plitele vitroceramice și cu inducție devin alternative populare în bucătării Plăcile … Articolul Revoluția bucătăriilor moderne în 2026: soluții inovatoare pentru gătit eficient apare prima dată în Main News.
14:50
Rusia confirmă că activele petroliere din Venezuela sunt ale statului rus, subliniind angajamentele față de partenerii internaționali. Această poziție vine în urma comentariilor lui Donald Trump, care a discutat despre controlul resurselor de petrol venezuelene și relațiile cu regimul lui Maduro. Rusia menține legături strânse cu Venezuela în sectorul energetic. Rusia afirmă că activele petroliere … Articolul Avertismentul Rusiei privind impactul petrolului din Venezuela pe piața globală apare prima dată în Main News.
14:30
Venezuela trăiește o intensificare a tensiunilor politice după măsurile controversate ale președintei interimară Delcy Rodríguez. Aceasta a generat opoziție din partea militarilor și a structurilor de securitate, riscând o confruntare internă pe fondul sprijinului american și a nemulțumirilor din cadrul partidului guvernant. Venezuela trăiește o instabilitate politică marcantă sub conducerea președintei interimare Delcy Rodríguez Diviziunile … Articolul Tensiuni politice acute în Venezuela: lupta pentru putere în regimul actual apare prima dată în Main News.
14:20
Guvernul își asumă răspunderea pentru reforma administrativă în februarie, având un consens în Coaliție. Salariile de bază nu vor scădea, dar se vor reduce cheltuielile cu sporurile. Se preconizează o reducere a posturilor din primării, fără a afecta activitățile esențiale. Detalii despre implementare și impact fiscal. Guvernul își va angaja răspunderea pentru reforma administrației în … Articolul Guvernul își asumă reforma administrativă în ianuarie: salariile rămân intacte apare prima dată în Main News.
14:10
Ajustările fiscale din 2026 vor afecta puterea de cumpărare, avertizează Comisia de Prognoză # MainNews.ro
Ajustările fiscale din 2026 vor afecta puterea de cumpărare a românilor, în contextul unei economii în stagnare și al inflației ridicate. Comisia Națională de Strategie și Prognoză previzionează o scădere a consumului privat și posibile scumpiri la gaze și alimente. Revigorarea economică se așteaptă în anii următori. Ajustările fiscale vor afecta puterea de cumpărare a … Articolul Ajustările fiscale din 2026 vor afecta puterea de cumpărare, avertizează Comisia de Prognoză apare prima dată în Main News.
14:00
Samsung lansează Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra pe 25 februarie, schimbând tradiția lansării din ianuarie. Fanii din Europa vor aștepta până pe 11 martie pentru a le achiziționa. Prețurile ar putea rămâne la fel ca modelele S25, începând de la 799 dolari pentru S26. Află mai multe despre noutăți! Samsung va lansa … Articolul Samsung S26: Schimbări neplăcute pentru europeni în noua lansare apare prima dată în Main News.
14:00
Victor Petrov, partenerul Evgheniei Guțul, în proces cu România privind interzicerea intrării în UE # MainNews.ro
Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei, a intentat un proces în România după ce i-a fost refuzată intrarea pe teritoriul UE din cauza sancțiunilor impuse pentru destabilizarea Republicii Moldova. Contestația sa se va judeca la Curtea de Apel București în martie 2026. Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei, a dat în judecată România după ce i-a fost … Articolul Victor Petrov, partenerul Evgheniei Guțul, în proces cu România privind interzicerea intrării în UE apare prima dată în Main News.
14:00
Ianis Hagi a avut un gol anulat în meciul Alanyaspor vs. Fatih Karagümrük, finalizat 2-2 în etapa a 2-a a Cupei Turciei. Hadergjonaj a marcat pentru Alanya, dar Fofana a reușit un penalty. Cele două echipe se află în Grupa A, cu Alanyaspor acumulând 4 puncte până acum. Hagi a ieșit în minutul 61. Alanyaspor … Articolul Ianis Hagi, gol anulat! Alanyaspor se împotmolește în Cupa Turciei apare prima dată în Main News.
13:50
Guvernul României anunță o majorare a impozitelor pe proprietate cu 70%-80% începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a alinia țara la standardele europene. Reforma vizează actualizarea bazei de impozitare și eliminarea reducerilor anterioare, generând venituri suplimentare de 3,7 miliarde lei în 2026. Guvernul României majorază impozitele pe proprietate cu 70%-80% pentru a alinia țara la … Articolul Majorarea impozitelor pe proprietate: Justificări și mize ale Guvernului până în 2027 apare prima dată în Main News.
