MAE: Votul României pentru Acordul UE-Mercosur, fără mandat oficial

12:10

O barjă cu 1.133 tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot s-a scufundat în Dunăre, lângă Zimnicea, pe 10 ianuarie. Autoritățile monitorizează situația, iar primăria asigură că nu există risc de poluare. Barja, sub pavilion slovac, a luat apă după o eșuare pe 20 decembrie 2025. O barjă încărcată cu 1.133 tone de îngrășăminte … Articolul Barjă cu 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat în Dunăre, Zimnicea apare prima dată în Main News.