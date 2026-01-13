Șofer român beat a condus 30 km pe contrasens pe autostradă în Germania

19:30

Liderul PSD București, Daniel Băluță, îl critică pe primarul general Ciprian Ciucu, subliniind că acesta trebuie să găsească soluții pentru problemele capitalei, nu doar să se plângă. Băluță amintește de opțiunea depunerii mandatului, dacă Ciucu nu are viziune pentru a gestiona situația financiară dificilă a PMB. Daniel Băluță de la PSD îl critică pe primarul … Articolul Atac PSD la Ciprian Ciucu: „Mandatul poate fi oricând depus” apare prima dată în Main News.