Terapeutul vedetelor, poveste de viață halucinantă! Îşi păzea tatăl să nu se sinucidă, mama vitregă o înţepa cu acul şi îi ardea hainele! Dezvăluiri incredibile, în premieră

Noul sezon Mireasa: Meciul Iubirii a debutat în forță ieri, 12 ianuarie, telespectatorii așteptând cu sufletul la gură să cunoască noii concurenți. Nu mai puțin de 19 tineri, 10 fete și 9 băieți, și-au făcut apariția în Casa în care o să locuiască în următoarele luni, totul pentru a câștiga trofeul celui mai important capitol al vieții lor – o să găsească iubirea adevărată și o să reușească să plece din emisiune de mână cu persoana care o să le fie alături, atât la bine, cât și la greu?