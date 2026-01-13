Pe ce dă banii Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple. Soția lui, Luiza, l-a dat de gol: "Ce sifon ești"
SpyNews, 13 ianuarie 2026 22:50
Cătălin Zmărăndescu a fost dat de gol chiar de soția sa, Luiza, care a dezvăluit pe ce dă banii soțul ei. Într-un moment savuros, aceasta a spus ce a cumpărat ultima dată concurentul Power Couple.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
23:00
Sofia Vicoveanca, primele declarații, după ce a suferit un infarct. Care este starea artistei # SpyNews
Sofia Vicoveanca a ajuns la spital zilele trecute, după ce a suferit un infarct. A fost luată cu ambulanța de urgență și dusă la Spitalul din Suceava, acolo unde se află și în prezent. Cântăreața a făcut primele declarații despre starea ei.
Acum 30 minute
22:50
Pe ce dă banii Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple. Soția lui, Luiza, l-a dat de gol: "Ce sifon ești" # SpyNews
Cătălin Zmărăndescu a fost dat de gol chiar de soția sa, Luiza, care a dezvăluit pe ce dă banii soțul ei. Într-un moment savuros, aceasta a spus ce a cumpărat ultima dată concurentul Power Couple.
Acum o oră
22:30
Ce a vorbit Sofia Vicoveanca de pe patul de spital cu Elena Merișoreanu! Declarații exclusive! # SpyNews
Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență la spital în urmă cu două zile, după ce a suferit un infarct. Medicii au reușit să o stabilizeze pe artista de muzică populară, iar acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, aflăm detalii despre starea ei de sănătate. Ce a transmis cântăreața chiar de pe patul de spital, după ce a vorbit cu Elena Merișoreanu.
22:20
Primele declarații ale Sofiei Vicoveanca de pe patul de spital, după ce a făcut infarct! Cântăreața de 84 de ani a trecut prin momente cumplite # SpyNews
Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență la spital în urmă cu două zile, după ce a suferit un infarct. Medicii au reușit să o stabilizeze pe artista de muzică populară, iar acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, aflăm detalii despre starea ei de sănătate. Ce a transmis cântăreața chiar de pe patul de spital.
22:20
După scandalul de la concert, Florin Salam pleacă departe de România! Anunțul momentului despre cântăreț și familia sa! # SpyNews
După scandalul în care a fost implicat și momentul tensionat în care a fost umilit pe scena pe care cânta de către organizatorul concertului, Florin Salam a luat o decizie importantă. Împreună cu familia sa, cântărețul fuge departe de România. Anunțul momentului!
22:20
Nick Rădoi, între petreceri și perfuzii! Ce protocol urmează milionarul: „Vreau să afle oamenii” # SpyNews
Nick Rădoi a făcut dezvăluiri exclusive pentru Spynews.ro. Care este protocolul pe care milionarul îl urmează în lupta cu cancerul, dar și cum a petrecut de ziua sa de naștere. Cum se tratează Nick Rădoi peste ocean.
22:20
Terapeutul vedetelor, poveste de viață halucinantă! Îşi păzea tatăl să nu se sinucidă, mama vitregă o înţepa cu acul şi îi ardea hainele! Dezvăluiri incredibile, în premieră # SpyNews
Cerasela Rogen face dezvăluiri nemaifăcute! Terapeutul vedetelor are o poveste de viață halucinantă. Coach-ul ne-a mărturisit calvarul prin care a trecut, dar și cum a reușit să se ridice de fiecare dată. Cerasela Rogen, de la victimă fără speranțe, la femeia de succes de astăzi.
22:20
Una - caldă, una – rece, pentru Marina Almășan: după ce a anunțat că și-a găsit fericirea în brațele lui Sorin Mărcuș, vedeta s-a trezit, ieri, cu un proces, deschis de văduva lui Victor Socaciu, fostul ei soț.
22:20
Decizie de ultimă oră în dosarul milionarului acuzat că a înscenat răpirea celor trei copii | Emoții pentru Adrian Marțian # SpyNews
Decizie de ultimă oră, în dosarul în care milionarul Adrian Marțian este acuzat de răpirea propriilor copii: judecătorii au impus Parchetului să finalizeze ancheta în următoarele nouă luni! Totuși, asta nu înseamnă că procurorii vor și respecta termenul, fiindcă acum aproape un an mai primiseră un termen de șase luni...
Acum 2 ore
22:10
Diana de la Mireasa a anunțat despărțirea de Sorin, la nici o lună de când s-a terminat sezonul 12. Ce s-a întâmplat în afara competiției: „Sufletul mă doare” # SpyNews
Diana și Sorin de la Mireasa au format unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul 12. Cei doi au fost despărțiți pentru o perioadă, după ce Sorin a oferit detalii din intimitatea relației cu Diana. Fosta concurentă a anunțat, de curând, că nu mai sunt împreună.
22:10
Povestea de viață a lui Alexandru de la Mireasa, sezon 13. Cum trebuie să fie femeia care să îl cucerească # SpyNews
Alexandru, unul dintre concurenții din sezonul 13 al emisiunii Mireasa, a vorbit deschis despre parcursul său de viață, despre experiențele care l-au format și despre dorința de a-și construi o relație stabilă. Concurentul a spus cum trebioe să fie femeia care să îl cucerească.
21:40
Cătălin Măruță a fost acuzat că și-ar fi scris mesajul de adio folosind ChatGPT. Fanii au reacționat imediat pe rețelele de socializare și și-au exprimat dezamăgirea față de prezentatorul TV.
21:30
Crucea Roșie este în doliu, după ce un membru important a murit la 53 de ani. Este vorba despre Cătălin Ionescu, președintele filialei Sector 3. Vestea morții sale a fost dată de fratele său geamăn, pe rețelele de socializare.
Acum 4 ore
21:00
Tzancă Uraganu, din nou alături de Lambada, după ce au petrecut Revelionul împreună cu copiii lor. Cum au fost surprinși # SpyNews
Tzancă Uraganu și Lambada au apărut din nou împreună, după ce au petrecut Revelionul împreună cu copiii lor. Zilele trecute, Miraj Tzunami, fratele manelistului, și-a sărbătorit ziua de naștere, eveniment de la care Tzancă Uraganu nu avea cum să lipsească. La petrecerea respectivă, Alina Marymar nu a fost prezentă, ci doar fiica ei.
20:50
O femeie a murit după ce ar fi fost ignorată 7 zile la Spitalul din Constanţa! Acuzații grave la adresa medicilor # SpyNews
Noi acuzații la adresa medicilor de la Spitalul Judeţean Constanţa, unde doi copii au intrat în moarte cerebrală. Un bărbat susține că sora sa, diagnosticată cu cancer, a stat o săptămână la Spitalul din Constanța fără să fie tratată așa cum trebuia. Femeia a murit pe 7 ianuarie.
20:20
Anca Țurcașiu și iubitul ei au vizitat-o pe Laura Cosoi, în vacanță, în Thailanda. De când se cunosc, de fapt, cele două vedete # SpyNews
Laura Cosoi și familia ei sunt în Thailanda, acolo unde au ajuns și Anca Țurcașiu și iubitul ei. Cele două vedete, pe care le leagă o prietenie de mulți ani, s-au revăzut, iar Călin Șerban a petrecut timp cu fetițele Laurei Cosoi.
20:20
Ce se știe despre ucigașul fostului președinte al lui Adrian Mutu. Alain Orsoni a mai fost ținta unui asasinat eșuat în 2008 # SpyNews
Alain Orsoni a fost împușcat mortal chiar în timpul înmormântării mamei sale. Omul care a condus clubul corsican din 2008 până în vara anului trecut a mai fost ținta unui asasinat eșuat în 2008. Ce se știe despre bărbatul care l-a asasinat.
19:50
Influenceriță de la noi, momente de groază, după ce și-a pierdut lanțul de aur. Blondinei aproape că i se făcuse rău când și-a dat seama # SpyNews
O influenceriță de la noi a trecut prin momente de panică, după ce și-a dat seama că a rămas fără lanțul de aur la care avea și un pandantiv tot din aur. Blondinei aproape că i se făcuse rău când descoperise că lanțul, pe care îl pusese într-un buzunar, nu mai era acolo.
19:30
Anunțul că din luna februarie 2026 Cătălin Măruță nu va mai putea fi văzut pe micul ecran a venit ca un șoc. De ce ar fi decis prezentatorul, de fapt, să părăsească emisiunea. O vedetă l-a dat de gol. Despre cine este vorba.
19:20
Iustin HVNDS, povestea neștiută de viață. Fostul concurent de la Survivor a dormit în scări de bloc. Ce sacrificii a făcut # SpyNews
Iustin HVNDS a fost eliminat după câteva zile petrecute la Survivor. Cântărețul are o poveste de viață impresionantă și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut în perioada în care spera să aibă succes.
Acum 6 ore
19:10
Pericol pe Dunăre! Două barje cu substanțe chimice periculoase s-au scufundat. Autoritățile au ascuns incidentul timp de trei zile # SpyNews
Două barje încărcate cu substanțe chimice periculoase s-au scufundat pe Dunăre. Autoritățile au ținut incidentul ascuns timp de trei zile. Experții verifică în prezent calitatea apei, iar situația rămâne monitorizată de Apele Române.
18:50
Marian Capet, panică în timpul zborului de 11 ore spre România. Ce a pățit în Kuala Lumpur: „M-au luat toate spumele” # SpyNews
Marian Capet a fost în vacanță, în Cambodgia, iar ieri s-a întors acasă. Fostul concurent de la Te cunosc de undeva a povestit că s-a panicat, în timpul zborului, mai ales că știa că urma să zboare 11 ore. Hairstylistul s-a confruntat în trecut și cu atacuri de panică din această cauză.
18:20
Ilie Bolojan preia interimar conducerea Ministerului Educației! Decizia vine după ce nimeni nu și-a asumat reducerile bugetare # SpyNews
Ilie Bolojan a fost numit interimar la Ministerul Educației, după ce niciun alt ministru nu a dorit să își asume reducerile bugetare anunțate. Decizia vine într-un moment sensibil pentru învățământ.
18:10
Cea mai dureroasă imagine de după înmormântarea tânărului mort la Spitalul din Buzău. Iubita lui Gabriel nu își poate reveni # SpyNews
Tânărul mort la Spitalul din Buzău a fost înmormântat duminică, în localitatea natală. Atât familia, cât și iubita lui trec prin momente cumplite. Părinții nu s-au putut dezlipi de sicriu la înmormântare, în timp ce Denisa poartă inelul de logodnă pe care Gabriel ar fi trebuit să i-l ofere.
18:00
Bebeluș, mort la două zile după ce s-a născut la un spital privat din Craiova. Părinții îi acuză pe medici # SpyNews
Tragedie într-un spital privat din Craiova! Un bebeluș a murit la doar două zile după naștere. Părinții copilului acuză medicii de neglijență și cer explicații. Vor să li se facă dreptate.
17:40
Cătălin Măruță a rămas fără emisie, dar a primit oferte imediat! Ce a declarat prezentatorul # SpyNews
Cătălin Măruță a rămas recent fără emisiune, însă a primit o mulțime de oferte de job după ce a anunțat că din februarie nu va mai putea fi văzut pe micul ecran. Ce mesaj a transmis prezentatorul.
17:40
Anul Nou pe rit vechi este sărbătorit de milioane de oameni. Revelionul pică pe 13 spre 14 ianuarie în fiecare an Față de Revelionul modern, petrecerile la lipoveni nu sunt atât de zgomotoase și se pune preț pe tradiții.
Acum 8 ore
17:10
Probleme într-un cuplu finalist de la Mireasa? Se zvonește că s-ar fi despărțit. Fosta concurentă din sezonul 12 a pus punct speculațiilor # SpyNews
Se zvonește că un cuplu de la Mireasa s-a despărțit, la o lună de la marea finală a sezonului 12. Foștii concurenți au reacționat, de curând, cu privire la separare, după ce au primit mai multe mesaje în care au fost întrebați ce se întâmplă în căsnicia lor.
16:40
Un incendiu devastator a izbucnit într-o zonă importantă din Irlanda. Un depozit unde se aflau mai multe mașini a luat foc și a ars ca o torță ore întregi. Zeci de pompieri au intervenit și s-au luptat cu flăcările.
16:40
De ce își lasă Claudia Puican soțul în vacanță, în timp ce ea stă acasă cu fiul lor. Cântăreața a recunoscut că nu este totul roz în căsnicie # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară sunt împreună de mulți ani, iar în 2025, au devenit părinți. În timp ce saxofonistul este în vacanță, în Thailanda, acolo unde este și una dintre nașele cuplului, Claudia Puican este acasă cu fiul lor. Cântăreața a explicat de ce nu este și ea în vacanță cu el.
16:40
Cântăreț celebru, acuzat de agresiune sexuală! Femeile vorbesc despre ani de umilințe și comportamente abuzive # SpyNews
Un cântăreț celebru se află în centrul unui scandal de proporții, după ce două femei, fostele lui angajate, l-au acuzat de agresiune sexuală și comportamente abuzive. Acestea vorbesc despre ani de umilințe, presiuni psihologice și situații traumatizante.
15:50
Starea lui Mario Iorgulescu ar fi, de fapt, gravă: ”Momente când sare la bătaie, înjură și sparge”. Accidentul i-ar fi distrus viața # SpyNews
Mario Iorgulescu ar avea probleme de sănătate mai grave decât s-ar ști, de fapt. O sursă apropiată familiei sale a făcut declarații tulburătoare despre cum accidentul mortal pe care l-a produs în 2019 i-ar fi agravat problemele.
15:50
Mesajul emoționant de la revedere al lui Cătălin Măruță! De ce a ales să nu mai facă emisiunea # SpyNews
Cătălin Măruță a transmis un mesaj emoționant despre decizia lui de a renunța la emisiunea care l-a consacrat. Cu o lună înainte de a ieși de pe post, prezentatorul a dezvăluit ce l-a făcut să ia o astfel de decizie, surprinzătoare pentru toată lumea.
15:20
Diana Munteanu nu încetează din a le pune inimile pe jar urmăritorilor săi! Asistenta de la Neatza poartă costum de baie chiar și în zăpadă! Imaginile vorbesc de la sine!
Acum 12 ore
15:00
Alina de la Mireasa l-a înșelat pe Valentin? Fostul concurent a făcut public un mesaj controversat. Avem dovada # SpyNews
Scandalul dintre Alina și Valentin de la Mireasa continuă și astăzi, la Viața fără filtru. Fostul concurent al sezonului 5 a făcut public un schimb de mesaje dintre el și fosta soție în care se vorbește despre infidelitate.
15:00
Există momente în care nu ai nevoie de confirmări din exterior ca să știi că strălucești. Nu sunt neapărat zilele în care porți o rochie spectaculoasă sau ești machiată impecabil. De multe ori, senzația de a te simți frumoasă apare din interior, dintr-un fel tăcut de a păși mai sigur, de a zâmbi fără motiv aparent, de a te privi în oglindă și a recunoaște, fără ezitare, propria ta valoare.
14:40
Anul 2025 a fost îngrozitor pentru iubita lui Kamara. Gabriella Nastas a făcut declarații emoționante despre Leon # SpyNews
Gabriella Nastas a fost prezentă în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde a atins mai multe subiecte de discuție. Iubita lui Kamara a vorbit și despre anul 2025, care nu a fost deloc unul pe planul ei. Pe de altă parte, artista a făcut și mărturisiri emoționante despre Leon, fiul cântărețului.
14:30
Noul sezon Mireasa: Meciul Iubirii a debutat în forță ieri, 12 ianuarie, telespectatorii așteptând cu sufletul la gură să cunoască noii concurenți. Nu mai puțin de 19 tineri, 10 fete și 9 băieți, și-au făcut apariția în Casa în care o să locuiască în următoarele luni, totul pentru a câștiga trofeul celui mai important capitol al vieții lor – o să găsească iubirea adevărată și o să reușească să plece din emisiune de mână cu persoana care o să le fie alături, atât la bine, cât și la greu?
14:20
Ce schimbare vrea să facă influencerița fitness după despărțirea de iubitul milionar. Diana Senteș are planuri mari pentru 2026 # SpyNews
Anul 2026 a început cu schimbări pentru Diana Senteș, după despărțirea de fostul iubit. Influencerița fitness a vorbit deschis despre procedura pe care are de gând să o facă pe viitor. Iată ce vrea să facă!
14:20
Fostul președinte al lui Adrian Mutu, Alain Orsoni, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale: ”Era un om extraordinar” # SpyNews
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului sportiv AC Ajaccio, unde a jucat și Adrian Mutu, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale. Scenele au avut loc în timpul slujbei de înmormântare, sub privirile îngrozite ale tuturor.
13:40
Fosta ispită de la Insula Iubirii care a vrut să-și pună capăt zilelor! Cristina Scarlevschi a avut o cădere psihică # SpyNews
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii a trecut prin momente cumplite în urmă cu ceva timp. Șatena a mărturisit faptul că s-a gândit chiar și să-și pună capăt zilelor, din cauza unei căderi psihice. Iată cei s-a întâmplat!
13:40
Un elev român a făcut parte din echipa care a câștigat un concurs NASA. Coca-Cola HBC România i-a oferit o bursă, ca partener al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Mihai Priboi este un elev român care a făcut parte dintr-o echipă responsabilă cu crearea unei colonii spațiale pe orbita lui Marte. În 2024, el și colegii săi de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București au câștigat Marele Premiu al competiției internaționale NASA Space Settlement Contest, devansând peste 5.000 de echipe din aproape 30 de țări.
13:20
Cătălin Măruță și Andra au mai multe surse de venit și conduc afaceri prospere, care le generează venituri de milioane de lei. Cei doi sunt acționari în aceeași firmă, dar au și companii separate.
13:00
Astrologul Barbara Băcăuanu anunță că anul 2026 va marca una dintre cele mai importante perioade de transformare din ultimele decenii, atât la nivel colectiv, cât și individual.
12:50
Pacientă, bătută cu pumnii și picioarele de un asistent, la Spitalul Bălăceanca. Totul a fost filmat # SpyNews
Caz șocant la Spitalul Bălăceanca! O pacientă a fost bătută cu pumnii și picioarele, din cauză că nu ar fi vrut să își ia pastilele. Un asistent care lucreaza in spital este acuzat că a agresat-o. Incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere.
12:50
Sorin Mărcuș, primele declarații după ce și-a oficializat relația cu Marina Almășan: "Am abordat-o cu mult curaj" # SpyNews
Sorin Mărcuș și Marina Almășan formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbizul românesc. Cei doi au avut o relație frumoasă de prietenie, care s-a întins pe o perioadă de peste patru decenii, iar acum și-au dat seama că sunt suflete pereche. Omul de afaceri a făcut primele declarații despre relația cu prezentatoarea TV, la Știrile Antena Stars.
12:30
Ion Țiriac, interviu în exclusivitate la “Visul românesc-Succes american”: „Acesta este tot secretul vieţii” # SpyNews
Mădălina Bălan, realizatoarea emisiunii „Visul românesc-Succes american”, a avut ocazia să îl întâlnească pe Ion Țiriac, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri români, care i-a acordat un interviu în exclusivitate. Discuția a fost una aparte, marcată de emoție, sinceritate și lecții de viață, în care miliardarul a vorbit deschis despre drumul său către succes și despre valorile care l-au ghidat.
12:20
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi, în direct, la Știrile Antena Stars! Ce a făcut-o pe actriță să clacheze # SpyNews
Cristina Cioran nu s-a mai putut abține! A izbucnit în plâns în platoul Știrilor Antena Stars, în urma unei discuții emoționante pe care a avut-o cu prezentatoarea Geanina Ilies. Iată de ce a clacat actrița1
12:20
Cum decurg vacanțele în familia Blagu, “Nu am numărat câți suntem atunci când mergem în vacanțe” # SpyNews
Invitată în emisiunea „Vacanță de vedetă”, prezentată de Laura Cosoi, Roxana Blagu a vorbit deschis despre modul inedit în care își petrece concediile, alături de o familie numeroasă și prieteni apropiați.
12:20
Prima imagine cu bebelușul Franciscăi și a lui TJ Miles. Ș-au văzut fetița pentru prima dată: ”Naștem curând” # SpyNews
Emoții uriașe pentru Francisca și Tj Miles! Cei doi și-au văzut fetișa pentru prima dată în opt luni! Deși au mai fost la ecografii, bebelușul și-a acoperit chipul de fiecare dată, astfel că ultima morfologie a fost extrem de specială pentru ei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.