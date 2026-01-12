Accident pe DN 19B, în Bihor: tânăr de 18 ani, băut la volan, s-a oprit cu maşina într-un tub de beton

17:10

Până la finalul lunii ianuarie, RER Vest colectează de la orădeni brazii naturali care au fost folosiți în timpul sărbătorilor de iarnă. Locuitorii de la blocuri sunt rugați să pună brazii lângă incintele metalice sau în apropierea insulelor ecologice, astfel încât să nu împiedice accesul vecinilor sau al echipajelor RER Vest la pubele.