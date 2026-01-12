Șah Club Oradea 2026: Turneu online blitz pentru pasionații de șah
Bihoreanul, 12 ianuarie 2026
Șahiști din Bihor, din țară și străinătate au participat la Campionatul Șah Club Oradea 2026, un turneu online blitz gratuit, care a avut loc sâmbătă, 10 ianuarie, pe platforma chess.com. Competitorii au disputat 4 runde în sistem elvețian cu 5 minute+2 secunde pe mutare timp de gândire. Pe primul loc s-a clasat Karácsony Zsolt (Crișul Oradea) cu 3,5 puncte.
