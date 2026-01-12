Șah Club Oradea 2026: Turneu online blitz pentru pasionații de șah

08:40

Scriitorul și redactorul-șef al revistei Familia, Mircea Pricăjan, și-a lansat vineri, pentru publicul orădean, cea mai recentă carte a sa, „Instinct de supraviețuire”, o colecție de nouă povestiri scrise în ultimul deceniu. Cu acest prilej, a fost demontată și percepția că publicul orădean nu gustă evenimentele culturale: într-o seară de vineri, pe un frig mai rar simțit în locurile noastre în ultimii ani, amfiteatrul deschis al Bibliotecii Județene s-a umplut de oameni veniți special să afle ce-a mai scris autorul orădean.