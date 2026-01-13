Retragerea SUA a permis Chinei să devină cel mai mare exportator de investiţii din lume

00:15

Platformele online originare din China, respectiv Temu, Shein, AliExpress şi Miravia, au luat cu asalt ţările din Europa de Vest, unde au reuşit să îi atragă pe consumatori cu preţuri mici şi cu portofolii extrem de variate de produse, de la haine la electronice şi de la ustensile de bucătărie la cosmetice. Astfel, aceşti comercianţi s-au impus pe pieţe mari, cunoscute a fi bogate şi cu putere de cumpărare pe măsură.