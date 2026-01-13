Amenda pentru derapaj: consumul scade brutal în noiembrie, cu aproape 5%, dar încasările din TVA cresc cu 20% an la an. Cea mai dură lecţie a anilor 2024 şi 2025 este că degeaba arunci bani cu nemiluita în economie şi ai deficite bugetare de peste 8% din PIB dacă nu ai capacitate locală de producţie să răspunzi acestei cereri suplimentare, care se duce în import
Ziarul Financiar, 14 ianuarie 2026 00:30
Guvernul estimează că se va împrumuta cu cel puţin 12 mld. euro de pe pieţele externe anul acesta. Necesarul de finanţare în 2026: peste 52 mld. euro # Ziarul Financiar
Guvernul estimează că se va împrumuta cu cel puţin 12 mld. euro de pe pieţele financiare internaţionale anul acesta în condiţiile în care necesarul de finanţare total al României în anul 2026 depăşeşte 52 mld. euro.
Garda Naţională de Mediu a realizat controale în perioada 1 septembrie - 12 decembrie în judeţele Dolj, Vâlcea, Olt şi Argeş, astfel că au fost date 71 de sancţiuni, iar comisarii au decis suspendări de activitate pentru exploatări ilegale şi au dat amenzi de peste 1,74 de milioane de lei
Livrările globale de PC-uri au crescut cu 9,6% în T4 2025, depăşind aşteptările. Piaţa se pregăteşte însă de un 2026 volatil marcat de o nouă criză a memoriilor # Ziarul Financiar
Livrările globale de PC-uri au înregistrat o creştere de 9,6% în al patrulea trimestru din 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, totalizând 76,4 milioane de unităţi, conform datelor preliminare ale companiei de cercetare de piaţă International Data Corporation (IDC).
Gigantul polonez de stat JSW din sectorul cărbunelui este în pragul falimentului. Lipsa de experienţă a conducerii ar fi agravat criza # Ziarul Financiar
Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) din Polonia se confruntă cu probleme financiare grave, care, potrivit cotidianulului polonez Rzeczpospolita, sunt rezultatul nu doar al preţurilor scăzute la materii prime la nivel mondial, ci şi al unei serii de decizii de conducere şi acorduri politice cu membrii de sindicat, scrie Business Insider.
Corvin Pughin, cofondator, Maguay: Anul acesta vom lansa o versiune cu AI a platformei noastre low-code Asigno. Vom concura cu jucătorii globali pe acest segment. În 2025 am avut afaceri de circa 335 mil. lei # Ziarul Financiar
Maguay, unul dintre cei mai mari integratori de sisteme informatice cu capital românesc, îşi conturează strategia pentru 2026 în jurul extinderii portofoliului de proprietate intelectuală, miza principală fiind lansarea unei versiuni mult îmbunătăţite a platformei proprii low-code Asigno.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ovidiu Şerdean, IFB Finwest: Rezultatele financiare, dividendele, nivelul dobânzilor şi restructurările vor dicta direcţia pieţei. Reacţia companiilor la noul cadru fiscal, esenţială # Ziarul Financiar
Invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, Ovidiu Şerdean, broker la IFB Finwest, a spus că direcţia pieţei de capital va fi conturată de performanţa financiară a emitenţilor listaţi şi de politica de remunerare a acţionarilor.
UniCredit se aşteaptă la o creştere economică de 1,5% în România în 2026, peste anul trecut, dar sub potenţial, inflaţie de 4,5% şi o dobândă-cheie de 5,5%. Cele mai mari ameninţări ţin de o instabilitate politică internă şi un eventual eşec al continuării reducerii deficitului bugetar # Ziarul Financiar
UniCredit Bank începe anul 2026 cu o prognoză de creştere economică de 1,5% pentru România în acest an, faţă de 0,8% în 2025, cu o inflaţie care scade la 4,5% de la 9,8%, cu o scădere a dobânzii de către BNR la 5,5% de la 6,5%, într-un scenariu optimist.
ZF Agropower. Alice şi Marian Spiridon cultivă legume pe 12.000 mp, în solarii şi culturi în câmp, la Fierbinţii de Jos din Ialomiţa, care ajung direct în supermarketurile din Bucureşti. „Nu putem produce cât putem vinde. Ne gândim şi la procesare în viitor“ # Ziarul Financiar
La Fierbinţii de Jos, un sat din Ialomiţa aflat la o oră distanţă de Bucureşti, agricultura se face cu muncă multă şi calcule atente pe 12.000 de metri pătraţi în solarii şi în câmp, unde Alice şi Marian Spiridon cultivă răsaduri şi legume.
Pagina verde. Cincisprezece candidaţi la funcţia de director general al Apelor Române. Cine sunt cei cinci membri ai comisiei care va evalua dosarele # Ziarul Financiar
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă închiderea etapei de depunere a candidaturilor pentru procedura de selecţie a directorului general al Administraţiei Naţionale „Apele Române“ (ANAR), după ce la începutul lunii decembrie Flori Ghiţă şi-a dat demisia de la conducerea companiei de stat în urma scandalului de la barajul Paltinu, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă.
Dacia pregăteşte un al doilea model electric care va fi produs în Slovenia şi va costa 18.000 de euro. Numele noului model nu a fost dezvăluit. El va fi prezentat în al doilea trimestru al anului. # Ziarul Financiar
Dacia va comercializa simultan două maşini electrice pentru a-şi reduce media emisiilor de CO2 şi a respecta reglementările europene, care devin tot mai stricte. Cel de-al doilea model electric, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit, va fi prezentat în al doilea trimestru al anului şi va avea un preţ ţintă de 18.000 de euro, potrivit Automotive News Europe.
Exportatorii vs. importatorii de electricitate europeni sau de ce costă atât de mult energia în România? # Ziarul Financiar
La nivelul anului 2024, Franţa a devenit cel mai mare exportator de electricitate la nivel mondial în contextul unei creşteri a producţiei de energie nucleară şi un plus de 10% pe regenerabile. Drept urmare, Franţa este una dintre cele mai ieftine pieţe de energie la nivel european.
Bursă. Ce a făcut Cris-Tim de la debutul la Bursa de Valori: investitorii care au subscris în oferta de listare au astăzi un randament de circa 16% # Ziarul Financiar
Cris-Tim Family Holding (simbol bursier CFH), unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, controlat în proporţie de 65,5% de familia Timiş, afişează un avans de 15,8% al preţului acţiunilor de la încheierea ofertei publice de listare încheiată în toamnă, de la 16,5 lei la 19,1 lei per unitate în după-amiaza de ieri.
Bursă. Azomureş, o tranzacţie în impas: Romgaz a oferit sub 100 mil. euro, proprietarii Azomureş se aşteaptau la circa 200 mil. euro # Ziarul Financiar
Disputa care are loc zilele acestea între Azomureş şi Romgaz este cauzată de neînţelegeri legate de preţul oferit de producătorul român de gaze pentru preluarea combinatului de îngrăşăminte din Târgu-Mureş.
Bursă. Finanţe personale. Raliul indicilor din 2025 a umflat participaţiile statului la companiile de la bursă cu 30 mld. lei # Ziarul Financiar
Anul trecut a adus un raliu istoric la bursa locală, cu indicele BET la maxime şi randamente consistente pentru investitori. În acest context, statul român s-a conturat drept principalul beneficiar: valoarea participaţiilor sale în marile companii listate a crescut cu aproape 30 mld. lei, exclusiv din aprecierea bursieră, pe fondul avansului din energie şi utilităţi, într-un moment marcat de presiuni bugetare şi evaluări tot mai ridicate pe piaţă.
Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, la forumul CEE de la Viena alături de FMI, BERD şi BEI: Sectorul bancar din România este în cea mai bună formă din istorie. România oferă stabilitate şi randamente atractive pentru pieţele emergente # Ziarul Financiar
România se află într-o poziţie solidă în Europa Centrală şi de Est, în pofida incertitudinilor internaţionale, iar sistemul bancar local se află „în cea mai bună formă din istorie“, susţinut de niveluri ridicate de capitalizare, lichiditate şi încredere.
Pagina verde. Analiză ZF. Harta centrelor de colectare separată a deşeurilor: în unele judeţe punctele de colectare dedicate ambalajelor cu sigla SGR au ajuns şi la un sfert din total # Ziarul Financiar
Mai bine de 17.300 de centre de colectare erau la finalul anului trecut în România, dintre care peste 2.500 de puncte de colectare a ambalajelor cu sigla Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), conform platformei Harta Reciclării, un proiect al asociaţiei Viitor Plus, care şi-a propus să centralizeze într-un singur loc, pe o hartă, locurile în care pot fi predate diferite categorii de deşeuri.
Cine importă şi cine exportă energie în Europa şi de ce costă atât de mult energia în România? Lipsa investiţiilor în capacităţi de producţie, ponderea mare a gazului şi a cărbunelui, plus interconexiunile slabe încing preţul # Ziarul Financiar
România este de ani buni de zile importator net de energie, cu o pondere semnificativă a gazului şi cărbunilor în mix, fără a avea norocul unor vecini ca Franţa. Acestea ar fi principalele explicaţii la întrebarea de ce costă energia mult în România, în general. Aceeaşi explicaţie se aplică şi acum când frigul saltă consumul şi încinge preţul, aceasta fiind adevărata „factură“ a lipsei de investiţii din ultimii 30 de ani.
Retailerii din China, în frunte cu Temu şi Shein, au luat cu asalt Europa şi controlează 10% din volumele vândute online în Italia şi 30% în Spania. Care e situaţia în România? # Ziarul Financiar
Platformele online originare din China, respectiv Temu, Shein, AliExpress şi Miravia, au luat cu asalt ţările din Europa de Vest, unde au reuşit să îi atragă pe consumatori cu preţuri mici şi cu portofolii extrem de variate de produse, de la haine la electronice şi de la ustensile de bucătărie la cosmetice. Astfel, aceşti comercianţi s-au impus pe pieţe mari, cunoscute a fi bogate şi cu putere de cumpărare pe măsură.
Revoluţia din Iran: ţara se apropie de un moment de turnură, Trump ameninţă cu taxe vamale care pun în pericol armistiţiul comercial cu China, europenii lucrează la sancţiuni noi, „mai severe“, Berlinul crede că zilele regimului de la putere sunt numărate # Ziarul Financiar
Cu protestatarii luând cu asalt străzile din Iran noapte după noapte în pofida răspunsului violent al forţelor guvernamentale, liderii din regiune şi din întreaga lume analizează posibilitatea căderii regimului ayatolahului Khomeini, un eveniment care ar transforma geopolitica globală şi pieţele de energie, scrie Bloomberg.
Iranul, pe un butoi de pulbere: Bilanţul urcă la 12.000 de morţi după ce autorităţile de la Teheran au ordonat să se tragă în mulţime, încearcă să înăbuşe violent protestele din toată ţara. Preşedintele Trump scrie că ”ajutorul este pe drum”, îndemnând protestatarii să ia controlul asupra instituţiilor, în cel mai puternic semnal că SUA ar putea interveni militar # Ziarul Financiar
A apus era creşterii în industria frumuseţii? Executivii din piaţa de cosmetice sunt pesimişti în legătură cu viitorul industriei în Europa de Est, regiune ce cuprinde şi România. Doar în cazul Chinei pesimismul e mai pronunţat # Ziarul Financiar
Executivii din piaţa de cosmetice sunt pesimişti când vine vorba de viitorul industriei în Europa de Est, arată un raport al companiei de consultanţă McKinsey & Company, realizat în parteneriat cu BoF, raport care relevă că 26% dintre managerii din sectorul de beauty au declarat că nu văd perspective bune pentru piaţă în regiunea ce cuprinde şi România. Este al doilea cel mai mare procent, după cel aferent Chinei (36%).
Romgaz vine cu clarificări şi spune că nu a transmis nici o ofertă angajantă pentru achiziţia activelor Azomureş, ci doar un interval de preţ orientativ. Totodată, compania deţinută de stat analizează şi alte oportunităţi de investiţii în industria îngrăşămintelor chimice din România # Ziarul Financiar
Producătorul de cabluri şi echipamente electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, investeşte 8 mil. euro pentru a creşte cu 50% capacitatea de producţie # Ziarul Financiar
Producătorul de cabluri electrice din aluminiu şi echipamente de distribuţie şi contorizare a energiei electrice PGA Electric, controlat de antreprenorul Bogdan Bumbuk din Baia Mare, implementează anul acesta un program de investiţii de 8 mil. euro, finanţat din surse proprii, prin care suprafaţa fabricii se va dubla până la 10.000 mp, iar capacitatea de producţie va creşte cu 50%.
Zeci de fabrici produc dispozitive medicale în România de peste 2 mld. lei, o creştere de 20% în cinci ani. De la orteze, proteze, lentile la fire de sutură pentru operaţii, faţete şi coroane dentare, România are peste 2.000 de companii care activează în domeniul producţiei de dispozitive medicale şi instrumente de laborator # Ziarul Financiar
Producătorii de dispozitive medicale şi instrumente de laborator din România adună 2 mld. lei afaceri în 2024, fiind o piaţă care a mers doar în sus ca venituri în ultimii cinci ani, potrivit datelor adunate pe platforma de analiză a datelor Bridge to Information.
Douăzeci de branduri româneşti de mobilă şi decoraţiuni merg la târgul Maison & Objet Paris, pariind pe design pentru a găsi parteneri la export # Ziarul Financiar
Douăzeci de companii româneşti vor fi prezente la târgul internaţional Maison & Objet Paris, organizat în perioada 15-19 ianuarie, acesta fiind unul dintre cele mai importante evenimente de acest tip la care sunt prezente brandurile locale. Companiile prezente activează atât în zona de mobilier premium, decoraţiuni, cât şi în segmentul de corpuri de iluminat.
Asigurările de garanţii au ajuns după 9 luni/2025 la subscrieri de 217 mil. lei, în creştere cu doar 2%. ABC Insurance a preluat din nou conducerea topului asigurărilor de garanţii, urmat de Onix Asigurări şi Exim România # Ziarul Financiar
Asigurările de garanţii au ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de circa 217 mil. lei, înregistrând un avans uşor de 2% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor în primele nouă luni din 2025.
Băncile centrale ale lumii se aliniază de partea preşedintelui Rezervei Federale şi vin cu un mesaj de spirijin. În urmă cu două zile, autorităţile americane au deschis o anchetă penală împotriva lui Jerome Powell cu privire la un proiect de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului băncii # Ziarul Financiar
