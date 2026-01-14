Lucrurile pe care copiii nu le vor iarta părinților lor niciodată

13:50

Viața lui Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, s-a schimbat radical după moartea artistei. Acesta mărturisește că se descurcă din ce în ce mai greu cu banii, însă are noroc cu ajutorul copiilor. De asemenea, mărturisește că face parte din rândul artiștilor cu o pensie foarte mică.