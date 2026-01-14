„Casa de Concerte” a Brașovului sau „Reduta”, nume purtat de o vestită sală de spectacole din Viena, a funcționat ca cinematograf, teatru și sală de baluri/ Vechea clădire a fost ridicată în secolul al 18-lea
14 ianuarie 2026
Centrul Cultural „Reduta” este una dintre cele mai vechi instituții culturale din Brașov. Vechea clădire a „Redutei” ridicată în secolul al XVIII-lea, situată în Centrul Istoric al orașului, pe Strada Teatrului (actuala stradă Apollonia Hirscher), a servit inițial ca teatru, sală de concerte și baluri. A fost demolată în anul 1892 și reclădită între anii 1893-1894 Noua [...]
Semnal de alarmă de la pompierii brașoveni: În ultimele 48 de ore, aceștia au intervenit la 10 incendii în județul Brașov, iar bilanțul este tragic # BizBrasov.ro
În ultimele 48 de ore, pompierii brașoveni au intervenit la 10 incendii izbucnite la locuințe pe raza județului Brașov. Din păcate, bilanțul este tragic: o persoană și-a pierdut viața, iar o alta a suferit arsuri grave la nivelul feței și membrelor, fiind internată în stare gravă la spital. „Cele mai multe incendii au fost provocate de utilizarea [...]
Incendiu în Cristian. 14 persoane locuiau în imobilul care a ars. În această după-amiază, în jurul orei 16, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o locuință din localitatea Cristian. La fața locului au fost mobilizate autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale aparținând Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență [...]
O brașoveancă a primit recunoaștere internațională pentru munca în domeniul combaterii traficului de persoane # BizBrasov.ro
Ioana Bauer, președinta organizației eLiberare, a fost desemnată prima româncă câștigătoare a Schwab Foundation Award for Social Entrepreneurship, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale acordate liderilor care dezvoltă soluții sistemice și scalabile la unele dintre cele mai urgente provocări sociale globale. Aceasta este prima recunoaștere de acest tip pentru un antreprenor social din Europa [...]
Șofer predelean, agresiv în trafic, după ce consumase atât alcool, cât și droguri. A fost prins de polițiști, după ce alți șoferi au reclamat comportamentul său # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați sâmbătă. în jurul orei 08.30, de către un participant la trafic, care semnala faptul că, la volanul unei autoutilitare, ce se deplasează pe DN73A, din direcția Predeal către Râșnov, ar fi o persoană care manifesta un comportament agresiv în trafic. În urma sesizării, polițiștii au procedat [...]
Polițiștii din Râșnov au fost sesizați de comiterea unui furt dintr-un supermarket. „Pe baza celor semnalate, au fost efectuate cercetări la fața locului, unde polițiștii au identificat două persoane, domiciliate în localitatea Râșnov, care ar fi încercat să părăsească magazinul fără a achita contravaloarea produselor alimentare pe care le aveau în căruciorul de cumpărături. Acestea, [...]
Incendiu la Sânpetru: Pompierii brașoveni intervin cu patru autospeciale și o autocisternă cu apă # BizBrasov.ro
În jurul orei 15:30, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească din Sânpetru. „La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, precum și un echipaj SMURD. Se intervine pentru localizarea incendiului, existând pericol de extindere la alte construcții situate [...]
În ciuda gerului, Pedibus continuă la Sfântu Gheorghe: 170 de copii au mers pe jos la şcoală la -14 grade Celsius # BizBrasov.ro
Marţi dimineaţa, când la Sfântu Gheorghe s-au înregistrat minus 14 grade Celsius, 170 de copii s-au alăturat grupurilor care merg pe jos la şcoală, în programul „Pedibus”. „Minus 14 grade, dimineaţă geroasă, dar Pedibus este tot pe drum. În aceste dimineţi, zilnic 170 de copii au mers pe jos spre şcoală împreună cu însoţitorii lor, [...]
Guvernul va susține în „limitele economice actuale” FOTE, care ar urma să se deruleze la Brașov, anul viitor # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți la Palatul Victoria cu președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere au mai participat viceprim-ministrul Tanczos Barna, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), George Boroi, secretar general al COSR, și Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic (CIO) pentru România. Vizita are loc într-un dublu [...]
„Guru” Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal # BizBrasov.ro
„Guru” Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal. Fostul candidat Georgescu C. este obligat de instanță să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru că, [...]
Patinoarul Olimpia – 130 de ani de existență, sărbătoriți printr-o „petrecere costumată” # BizBrasov.ro
Patinoarul Olimpia – 130 de ani de existență, sărbătoriți printr-o „petrecere costumată”. „Actul de naștere” al Olimpiei – „noul loc de patinaj” din Brașov – a fost decizia adunării generale a Reuniunii de Patinaj din Brașov, din 29 martie 1894. „Casa Reuniunii”( n.r. acuala Bază Sportivă Olimpia) a fost construită lângă „noul” loc de patinaj, [...]
Pe 24 ianuarie 2026, Alpin Resort Hotel organizează Sip Sip Neigéroyal – Actul al VII-lea, un spectacol de cabaret unicat, ce va avea loc la K2 Alpin, Poiana Brașov. Evenimentul propune un format de entertainment premium, adresat publicului adult, care îmbină muzica live, momentele artistice și estetica sofisticată într-o experiență de lifestyle dedicată sezonului de [...]
De mâine, se deschide o nouă pârtie în Poiana Brașov. Schiorii cu experiență se pot bucura de o coborâre în viteză pe „Zidul mare” și pe canal # BizBrasov.ro
Ziua în care brașovenii sunt invitați să schieze sau să se dea cu placa la jumătate de preț înseamnă și noi pârtii deschise. Astfel, în cea de a doua ,,Miercuri a brașovenilor”, iubitorii sporturilor de iarnă vor avea la dispoziție o nouă pârtie, Sulinar, pentru coborârea până în Poiana Brașov, pe lângă Drumul Roșu. Odată [...]
Apartamentele noi se scumpesc într-un ritm mai alert decât cele vechi în Brașov. Creșterea prețurilor ar putea fi mai lentă în 2026 # BizBrasov.ro
Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari, dar și cu o serie de precauții din partea cumpărătorilor, dar și a dezvoltatorilor. Perioada de tranzacționare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună și benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului și a istoricului de livrări, până la verificarea documentației, a etapizării [...]
McDonalds’s România, amendată pentru că a permis accesul neautorizat la datele personale ale angajaților # BizBrasov.ro
McDonalds’s România, amendată pentru că a permis accesul neautorizat la datele personale ale angajaților. Compania Premier Restaurants România, care operează rețeaua de restaurante McDonald’s pe piața din România, a fost amendată pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal, în urma unui atac informatic în care au fost accesate neautorizat datele personale ale unui număr semnificativ [...]
Mai multe străzi din Brașov au rămas astăzi fără curent, începând cu ora 12:02, potrivit informațiilor oferite de site-ul distributie-energie.ro. Potrivit datelor oficiale, străzile Codrii Cosminului, Forjei, General Mociulschi, Octavian Goga, Olteț, Păcii nu au energie electrică sau tensiunea este foarte slabă. Termenul de remediere este indisponibil, așa cum arată în acest moment informațiile oficiale.
Tot mai mulți turiști rămân blocați în Postăvarul, după închiderea instalațiilor de transport pe cablu # BizBrasov.ro
Numărul intervențiilor care presupun persoane rămase blocate în partea superioară a masivului Postăvaru, după închiderea instalațiilor de transport pe cablu, este în continuă creștere, atrag atenția salvatorii montani. Situațiile nu reprezintă, în cele mai multe cazuri, urgențe medicale, însă mobilizează inutil resurse importante și pot fi prevenite prin respectarea unor reguli simple. Cele mai expuse [...]
2.883 de elevi români candidează pentru 20 de locuri în programul româno-american FLEX, reluat anul acesta. Vor studia 10 luni în SUA și vor trăi la familii americane # BizBrasov.ro
2.883 de elevi români candidează pentru 20 de locuri în programul româno-american FLEX, reluat anul acesta. Vor studia 10 luni în SUA și vor trăi la familii americane. Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că programul FLEX, („Future Leaders Exchange Program” este reluat în acest an, în România, după o pauză de 2 [...]
Reacția BOR față de inițiativa de legalizare a prostituţiei: „Aceasta reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, având consecinţe negative profunde asupra persoanei şi asupra societăţii/Trupul omenesc este templu al Duhului Sfânt” # BizBrasov.ro
Patriarhia Română atrage atenţia că, în cazul în care prostituţia ar fi legalizată, aceasta tot rămâne o formă gravă de exploatare a oamenilor şi de folosire a trupului în scop financiar, şi că o astfel de lege nu va opri traficul de persoane. „Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă şi dezaprobarea faţă de iniţiativa care [...]
Numărul firmelor din Brașov care au cerut intrarea în insolvență a crescut cu 146% anul trecut # BizBrasov.ro
Finalul anului 2025 a marcat o perioadă de instabilitate economică severă pentru mediul de business românesc, conform celor mai recente date publicate de platforma de analiză financiară RisCo.ro, citate de Agerpres. Presiunile financiare s-au intensificat constant în ultimul trimestru, culminând cu depășirea pragului critic de 1.000 de dosare de insolvență deschise doar în luna decembrie. Datele [...]
FOTO Peisaje spectaculoase în localitatea considerată „Polul Nord” al României: „Zăpada este superbă” # BizBrasov.ro
Harghita Băi este plină de turiști, cu toate că vacanța s-a terminat. Peisajele spectaculoase de iarnă completează concediul prelungit. „Zăpada e superbă…copiii sunt la schi, noi ne dăm cu săniuţa, încă nu am învăţat să schiem”, a spus o turistă. „Este foarte frumos…soare, soare, dar şi zăpada este bună. Totul este superb aici”, adaugă un [...]
Cabană în flăcări în zona Plaiul Foii. Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de 8 ore # BizBrasov.ro
Ieri seară, în jurul orei 22:00, pompierii brașoveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o cabană din localitatea Zărnești, zona Plaiul Foii. La fața locului au fost mobilizate șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, precum și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor operative, întreaga cabană era cuprinsă de flăcări, [...]
Meteorologii ANM au emis o nouă alertă de ger, până mâine dimineață. Județul Brașov este vizat de acest nou cod galben # BizBrasov.ro
Meteorologii ANM au emis o nouă alertă de ger, până mâine dimineață. Județul Brașov este vizat de acest nou cod galben. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis în această dimineață o nouă alertă cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, ce vizează aproape jumătate de țară, până miercuri, la ora 10.00. Alerta cod [...]
Numărul de cazuri de super gripa K în România, de 4 ori mai mare decât în ultimii ani. Și persoanele vaccinate se pot îmbolnăvi # BizBrasov.ro
Super-gripa K, tulpina de virus gripal cea mai răspândită în acest sezon în Europa, a ajuns și în România. E contagioasă și are nouă tulpină „mutantă”, care face ca și persoanele vaccinate să se poată îmbolnăvi de gripă, explică medicul de familie Sandra Alexiu și medicul infecționist Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș” din București. [...]
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în Armată, MAI și Servicii. „Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48” # BizBrasov.ro
Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare în Armată, MAI și Servicii. „Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48”. Ministrul Apărării, vicepremierul Radu Miruţă, a anunţat aseară că săptămâna viitoare Guvernul va adopta pachetul privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu [...]
Din februarie, începe Armata voluntară. 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire militară # BizBrasov.ro
Prima etapă a programului de armată voluntară în România va include 1.000 de locuri și va începe în februarie-martie, anunță ministrul Apărării, Radu Miruță. În prezent, România are doar 3.500 de rezerviști voluntari, o cifră considerată insuficientă. „Planul este ca o primă etapă să fie de 1.000 de militari voluntari”, a declarat Miruță, la Antena [...]
Măruță, scos din grila de programe a PRO TV, după 18 ani. „Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală” # BizBrasov.ro
Postul de televiziune PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026, scrie Pagina de Media. Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că „decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, [...]
-22 de grade Celsius, cea mai scăzută temperatură înregistrată noaptea trecută. Vremea se încălzi ușor începând de mâine # BizBrasov.ro
România se află până astăzi la ora 10.00 sub alertă cod galben de ger, iar noaptea trecută a fost cea mai friguroasă de la începutul iernii, cu temperaturi resimțite de până la -18 grade Celsius. Conform datelor furnizate de meteorologi, temperaturile resimțite au coborât în majoritatea regiunilor între -10 și -18, iar în zonele montane [...]
VIDEO Accident grav în această dimineață, pe podul din Bartolomeu. Traficul a fost serios perturbat în zonă # BizBrasov.ro
Accident grav în această dimineață, pe podul din Bartolomeu. Traficul a fost serios perturbat în zonă. Traficul rutier înspre și dinspre Ghimbav a fost îngreunat în această dimineață din cauza unui accident care a avut loc pe podul din Bartolomeu -zona Hornbach. Din imaginile de la fața locului rezultă că în accident a fost implicat [...]
Ferma Cățean: Investiție de 1,4 milioane de euro în 2025 pentru trecerea la agricultura regenerativă # BizBrasov.ro
În 2025, Ferma Cățean a finalizat un plan ambițios de transformare a modelului său agricol trecerea la agricultura regenerativă, printr-o investiție totală de 1,4 milioane de euro. Această consolidare strategică marchează un punct un pas în dezvoltarea fermei de familie și răspunde nevoilor tot mai stringente de sustenabilitate, protecția solului și adaptare la schimbările climatice. [...]
Primăria Ghimbav vrea să aibă o evidență mai clară a spațiilor verzi din oraș și în acest sens ar urma să realizeze un sistem informațional al acestora. În vederea realizării acestei „hărți” virtuale, edilii au semnat un contract în valoare de 93.750 lei fără TVA, respectiv 113.437,5 lei cu TVA cu firma Topgis Engineering din [...]
Fabrica de hârtie din Zărnești investește 3,5 milioane de lei într-o nouă instalație de ardere care va utiliza și biogaz # BizBrasov.ro
DS Smith continuă investițiile în fabrica de hârtie pe care o are la Zărnești. Astfel, vechea instalație de ardere ar urma să fie înlocuită cu una nouă care folosește pe lângă gaz metan și biogaz. De altfel, și sistemul de automatizare aferent cazanului ar urma să fie înlocuit. Costul investiției este de 3.543.416 lei și [...]
Odată ce ne decidem sa adoptăm un stil de viață și o dietă sănătoasă, trebuie să începem prin a ne face o autoevaluare obiectivă, în urma căreia să stabilim care sunt obiceiurile nocive la care suntem obligați să renunțăm și care sunt sunt cele bune, sănătoase pe care am face bine să le [...]
Primăria Predeal face planul pentru o pensiune unde vor fi adăpostiți câinii comunitari # BizBrasov.ro
Primăria Predeal a început demersurile în vederea întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal pentru un teren pe care are în plan amenajarea unei pensiuni canine, unde ar urma să fie găzduiți câinii comunitari. Pentru întocmirea documentației de urbanism, edilii plătesc 18.900 de lei fără TVA firmei Casio – Birou de Arhitectură din Iași. Firma ar urma [...]
Numărul bugetarilor s-a redus anul trecut. La finele lunii noiembrie 2025 lucrau la stat 1,28 milioane de persoane, cu 32.000 mai puţine decât la începutul anului # BizBrasov.ro
Numărul bugetarilor s-a redus anul trecut. La finele lunii noiembrie 2025 lucrau la stat 1,28 milioane de persoane, cu 32.000 mai puţine decât la începutul anului. Numărul angajaţilor bugetari s-a redus în cursul anului trecut, cele mai recente date arătând că la finele lunii noiembrie 2025 lucrau la stat 1,28 milioane de persoane, în scădere [...]
Neplata impozitelor locale pentru terenuri, clădiri sau mașini atrage consecinţe juridice și financiare importante în România. De la dobânzi și penalități pentru întârziere, până la măsuri de executare silită, autoritățile au la dispoziție mai multe instrumente legale pentru a recupera de la contribuabili sumele datorate. Ce se întâmplă dacă nu plăteşti impozitele până la termenul [...]
Trucuri pentru o casă caldă care te ajută să menții temperatura fără să crești facturile # BizBrasov.ro
Există anumite trucuri pentru a menține o casă caldă, care nu presupun investiții mari și care, aplicate constant, pot face diferența atât în confortul zilnic, cât și pe factura de energie. De la gesturi simple, aproape banale, până la mici ajustări de organizare a spațiului, multe soluții țin mai degrabă de felul în care folosim [...]
Folosirea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinței este o practică extrem de periculoasă, avertizează specialiștii Asociației Energia Inteligentă # BizBrasov.ro
Folosirea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinței este o practică extrem de periculoasă, avertizează specialiștii Asociației Energia Inteligentă. Scăderea accentuată din ultimele zile a temperaturilor i-a determinat pe tot mai mulţi oameni să folosească din considerente economice aragazul din bucătărie pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă care poate duce la intoxicaţii cu monoxid de [...]
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 și duminică, 18 ianuarie 2026, de la orele 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la cele două reprezentații ale celebrei opere „La Traviata” de Giuseppe Verdi! Opera are la bază romanul „Dama cu camelii” de Alexandre Dumas-fiul, inspirat de adevărata poveste de dragoste trăită cu Marie Duplessis, o curtezană la [...]
Ger cumplit în toată țara. Avertizările salvamontiștilor brașoveni: „Temperaturile extrem de scăzute, asociate cu vântul și suprafețele înghețate, cresc semnificativ riscul de hipotermie, degerături și accidente” # BizBrasov.ro
Salvatorii montani din cadrul Serviciul Județean Salvamont Brașov informează că zona montană și regiunile intracarpatice se vor confrunta, în continuare, cu episoade de ger accentuat, în contextul a două atenționări meteorologice succesive de tip Cod Galben, emise de ANM pentru intervale consecutive. Prima atenționare este valabilă în perioada 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, [...]
Proiect de Lege pentru legalizarea prostituției în România: „Statul are obligaţia să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră” # BizBrasov.ro
Un parlamentar liberal a anunțat într-un mesaj publicat pe Facebook, că a depus un proiect de lege al cărui scop este legalizarea prostituției. Este vorba despre deputatul PNL Ion Iordache, care susține că actul normativ vizează reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală. „Am iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul [...]
Peste 2.000 de brașoveni și-au plătit impozitele astăzi. Mai mult de jumătate au preferat să stea la coadă la sediul Direcției Fiscale # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, s-au putut plăti impozitele în municipiul Brașov. Potrivit datelor Direcției Fiscale Brașov, în total, 2.036 de persoane și-au achitat dările pe parcursul zilei. În total, a fost încasată suma de 1.192.933,29 lei. Cele mai multe persoane, 1.265, și-au plătit dările fizic, la sediul Direcției Fiscale, unde astăzi au fost deschise 9 casierii, [...]
Dezvoltare personală și consiliere în carieră, noua disciplină obligatorie la liceu din 2026-2027, în locul orei de dirigenție # BizBrasov.ro
Dezvoltare personală și consiliere în carieră este noua disciplină din trunchiul comun, obligatorie în toate liceele, începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026-2027. Ora va fi predată elevilor de la toate profilurile și specializările de profesorul diriginte, în locul orei de dirigenție. Programele școlare de liceu la 87 de discipline, inclusiv pentru Dezvoltare [...]
32 de milioane de euro, amenzi de la Consiliul Concurenței pentru companii din industria auto. Cea mai mare sancțiune, pentru Dacia # BizBrasov.ro
Opt companii din industria auto, printre care Automobile Dacia și Renault, au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi totale de aproximativ 32 de milioane de euro, pentru înțelegeri anticoncurențiale privind recrutarea angajaților. Cea mai mare amendă a fost aplicată Automobile Dacia, în valoare de circa 16 milioane de euro. Autoritatea de concurență a stabilit, [...]
Brașoveanul Bogdan Peșchir – acuzat că a finanțat ilegal campania lui Georgescu în 2024 – a cerut ca procesul să fie strămutat de la Brașov. Ce a decis instanța # BizBrasov.ro
Brașoveanul Bogdan Peșchir – acuzat că a finanțat ilegal campania lui Georgescu în 2024 – a cerut ca procesul să fie strămutat de la Brașov. Ce a decis instanța. Bogdan Peșchir, controversatul afacerist brașovean acuzat că a finanțat ilegal cu peste 1 milion de euro campania prezidențială a candidatului Georgescu, a primit o lovitură de [...]
Adolescentul care a murit în incendiul de azi-dimineață era singur acasă, tatăl lui fiind plecat la muncă # BizBrasov.ro
Pompierii chemaţi să stingă incendiul izbucnit în Satul Nou din comuna Hălchiu au făcut o descoperire cumplită. În casa cuprinsă de flăcări au găsit trupul fără viaţă al unui adolescent. Cauza incendiului este în curs de investigare la acest moment, din informaţiile de la faţa locului rezultă că băiatul de 16 ani a rămas singur [...]
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea ANDREEI-DARIA BALTARU, în vârsta de 14 ani, care ar fi plecat de la domiciliul său, din municipiul Săcele, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. „Semnalmente: înălțime – 1,60 m, păr lung de culoare șaten, ochi albaștri, constituție atletică. [...]
VIDEO A cincea locomotivă electrică modernizată de SCRL Brașov, pregătită pentru probele tehnice: „Am început anul în forță, iar efortul a dat roade” # BizBrasov.ro
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov a anunțat că a finalizat lucrările de modernizare la cea de-a cincea locomotivă electrică pentru CFR Călători, prin PNRR. „Am început anul în forță, iar efortul a dat roade: EC 005 este pregătită! Locomotiva EC 005 a fost finalizată și urmează să efectueze probele tehnice! Cei care doresc să [...]
VIDEO Un magazin Kaufland din Brașov a fost evacuat în această după-amiază, după ce sistemul de alarmare a pornit # BizBrasov.ro
Clienții magazinul Kaufland din cartierul Tractorul au fost evacuați în această după-amiază, în jurul orei 14.00, după ce sistemul de alarmare a pornit. „Stimați clienți, stimați angajați, datorită unor probleme tehnice vom închide magazinul în câteva minute”, a fost mesajul transmis prin sistemul de sonorizare al magazinului. Verificările au fost efectuate rapid de către angajați, [...]
