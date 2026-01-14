Bogdan Marinescu a cerut insolvența firmei de distribuție pe care o controlează, după ce și-a dat în judecată 20 de parteneri

04:20

Folosirea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinței este o practică extrem de periculoasă, avertizează specialiștii Asociației Energia Inteligentă. Scăderea accentuată din ultimele zile a temperaturilor i-a determinat pe tot mai mulţi oameni să folosească din considerente economice aragazul din bucătărie pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă care poate duce la intoxicaţii cu monoxid de [...]