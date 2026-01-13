Folosirea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinței este o practică extrem de periculoasă, avertizează specialiștii Asociației Energia Inteligentă
BizBrasov.ro, 13 ianuarie 2026 04:20
Folosirea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinței este o practică extrem de periculoasă, avertizează specialiștii Asociației Energia Inteligentă. Scăderea accentuată din ultimele zile a temperaturilor i-a determinat pe tot mai mulţi oameni să folosească din considerente economice aragazul din bucătărie pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă care poate duce la intoxicaţii cu monoxid de [...]
Acum 5 minute
04:30
Trucuri pentru o casă caldă care te ajută să menții temperatura fără să crești facturile # BizBrasov.ro
Există anumite trucuri pentru a menține o casă caldă, care nu presupun investiții mari și care, aplicate constant, pot face diferența atât în confortul zilnic, cât și pe factura de energie. De la gesturi simple, aproape banale, până la mici ajustări de organizare a spațiului, multe soluții țin mai degrabă de felul în care folosim [...]
Acum 15 minute
04:20
Folosirea aragazului din bucătărie pentru încălzirea locuinței este o practică extrem de periculoasă, avertizează specialiștii Asociației Energia Inteligentă # BizBrasov.ro
Acum 12 ore
18:00
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026 și duminică, 18 ianuarie 2026, de la orele 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat la cele două reprezentații ale celebrei opere „La Traviata” de Giuseppe Verdi! Opera are la bază romanul „Dama cu camelii” de Alexandre Dumas-fiul, inspirat de adevărata poveste de dragoste trăită cu Marie Duplessis, o curtezană la [...]
17:50
Ger cumplit în toată țara. Avertizările salvamontiștilor brașoveni: „Temperaturile extrem de scăzute, asociate cu vântul și suprafețele înghețate, cresc semnificativ riscul de hipotermie, degerături și accidente” # BizBrasov.ro
Salvatorii montani din cadrul Serviciul Județean Salvamont Brașov informează că zona montană și regiunile intracarpatice se vor confrunta, în continuare, cu episoade de ger accentuat, în contextul a două atenționări meteorologice succesive de tip Cod Galben, emise de ANM pentru intervale consecutive. Prima atenționare este valabilă în perioada 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, [...]
17:20
Proiect de Lege pentru legalizarea prostituției în România: „Statul are obligaţia să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră” # BizBrasov.ro
Un parlamentar liberal a anunțat într-un mesaj publicat pe Facebook, că a depus un proiect de lege al cărui scop este legalizarea prostituției. Este vorba despre deputatul PNL Ion Iordache, care susține că actul normativ vizează reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală. „Am iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul [...]
16:50
Peste 2.000 de brașoveni și-au plătit impozitele astăzi. Mai mult de jumătate au preferat să stea la coadă la sediul Direcției Fiscale # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, s-au putut plăti impozitele în municipiul Brașov. Potrivit datelor Direcției Fiscale Brașov, în total, 2.036 de persoane și-au achitat dările pe parcursul zilei. În total, a fost încasată suma de 1.192.933,29 lei. Cele mai multe persoane, 1.265, și-au plătit dările fizic, la sediul Direcției Fiscale, unde astăzi au fost deschise 9 casierii, [...]
16:40
Dezvoltare personală și consiliere în carieră, noua disciplină obligatorie la liceu din 2026-2027, în locul orei de dirigenție # BizBrasov.ro
Dezvoltare personală și consiliere în carieră este noua disciplină din trunchiul comun, obligatorie în toate liceele, începând cu clasa a IX-a din anul școlar 2026-2027. Ora va fi predată elevilor de la toate profilurile și specializările de profesorul diriginte, în locul orei de dirigenție. Programele școlare de liceu la 87 de discipline, inclusiv pentru Dezvoltare [...]
16:20
32 de milioane de euro, amenzi de la Consiliul Concurenței pentru companii din industria auto. Cea mai mare sancțiune, pentru Dacia # BizBrasov.ro
Opt companii din industria auto, printre care Automobile Dacia și Renault, au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi totale de aproximativ 32 de milioane de euro, pentru înțelegeri anticoncurențiale privind recrutarea angajaților. Cea mai mare amendă a fost aplicată Automobile Dacia, în valoare de circa 16 milioane de euro. Autoritatea de concurență a stabilit, [...]
15:50
Brașoveanul Bogdan Peșchir – acuzat că a finanțat ilegal campania lui Georgescu în 2024 – a cerut ca procesul să fie strămutat de la Brașov. Ce a decis instanța # BizBrasov.ro
Brașoveanul Bogdan Peșchir – acuzat că a finanțat ilegal campania lui Georgescu în 2024 – a cerut ca procesul să fie strămutat de la Brașov. Ce a decis instanța. Bogdan Peșchir, controversatul afacerist brașovean acuzat că a finanțat ilegal cu peste 1 milion de euro campania prezidențială a candidatului Georgescu, a primit o lovitură de [...]
15:40
Bogdan Peșchir, controversatul afacerist brașovean acuzat că a finanțat ilegal cu peste 1 milion de euro campania prezidențială a candidatului Georgescu, a primit o lovitură de la Curtea de Apel Brașov, prin faptul că instanța nu a acceptat stămutarea dosarului penal de la Brașov, solicitată de inculpat în urma unor disensiuni apărute între instanță și [...]
Acum 24 ore
15:10
Adolescentul care a murit în incendiul de azi-dimineață era singur acasă, tatăl lui fiind plecat la muncă # BizBrasov.ro
Pompierii chemaţi să stingă incendiul izbucnit în Satul Nou din comuna Hălchiu au făcut o descoperire cumplită. În casa cuprinsă de flăcări au găsit trupul fără viaţă al unui adolescent. Cauza incendiului este în curs de investigare la acest moment, din informaţiile de la faţa locului rezultă că băiatul de 16 ani a rămas singur [...]
15:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea ANDREEI-DARIA BALTARU, în vârsta de 14 ani, care ar fi plecat de la domiciliul său, din municipiul Săcele, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până în prezent. „Semnalmente: înălțime – 1,60 m, păr lung de culoare șaten, ochi albaștri, constituție atletică. [...]
15:00
VIDEO A cincea locomotivă electrică modernizată de SCRL Brașov, pregătită pentru probele tehnice: „Am început anul în forță, iar efortul a dat roade” # BizBrasov.ro
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov a anunțat că a finalizat lucrările de modernizare la cea de-a cincea locomotivă electrică pentru CFR Călători, prin PNRR. „Am început anul în forță, iar efortul a dat roade: EC 005 este pregătită! Locomotiva EC 005 a fost finalizată și urmează să efectueze probele tehnice! Cei care doresc să [...]
14:20
VIDEO Un magazin Kaufland din Brașov a fost evacuat în această după-amiază, după ce sistemul de alarmare a pornit # BizBrasov.ro
Clienții magazinul Kaufland din cartierul Tractorul au fost evacuați în această după-amiază, în jurul orei 14.00, după ce sistemul de alarmare a pornit. „Stimați clienți, stimați angajați, datorită unor probleme tehnice vom închide magazinul în câteva minute”, a fost mesajul transmis prin sistemul de sonorizare al magazinului. Verificările au fost efectuate rapid de către angajați, [...]
13:10
În această dimineață, zeci de trenuri, atât de lung parcurs, cât și pe distanțe scurte, au avut întârziere. Cea mai mare întârziere (trei ore) a fost la un tren internațional Budapesta – București, dar au fost și trenuri ce au plecat cu mai mult de o oră întârziere din Gara de Nord. Au fost întârzieri [...]
12:30
După trei concerte dedicate intrării în noul an, care au umplut Sala Patria a Filarmonicii Brașov și au dat tonul muzical al anului 2026, instituția propune publicului o nouă serie de evenimente de excepție, reunite într-o săptămână muzicală densă și variată. Săptămâna muzicală începe miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 18:30, în Sala Mică, [...]
12:00
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur. Dobânzi de până la 7,40% pe an, neimpozabile # BizBrasov.ro
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă ediție a programului de titluri de stat Tezaur. Dobânzi de până la 7,40% pe an, neimpozabile. Ministerul Finanțelor a lansat astăzi prima ediție din acest an a Programului de titluri de stat Tezaur. Astfel, în perioada 12 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, românii pot investi în titluri [...]
11:20
PNRR și industria viitorului: România contractează peste 375 milioane euro pentru cipuri # BizBrasov.ro
România a atins la termen un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare, a scris ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, pe Facebook. Peste 375 milioane euro au fost contractate, 23 de contracte de finanţare au fost semnate, iar [...]
11:20
Veniturile medii lunare în România au crescut cu 14,1% în interval de un an, iar cheltuielile cu 15,2%. Pe ce se duc banii românilor # BizBrasov.ro
Veniturile medii lunare în România au crescut cu 14,1% în interval de un an, iar cheltuielile cu 15,2%. Pe ce se duc banii românilor. Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul III 2025, în termeni nominali, de 9420 lei pe o gospodărie, reprezentând 3789 lei pe o persoană, în scădere cu 0,9% atât pe [...]
11:20
Apel de proiecte pentru o nouă ediție Brașov Heroes, cursa cu obstacole a comunității # BizBrasov.ro
Echipa Fundației Comunitare Brașov a început pregătirile pentru cea de-a 14-a ediție Brașov Heroes, cursa cu obstacole a comunității. Este vorba de o campanie de fundraising și un eveniment sportiv – filantropic, care va avea loc duminică, 14 iunie 2026 la Lacul Noua. Brașov Heroes activează energia și resursele brașovenilor și susține cele mai relevante [...]
11:00
VIDEO Hoții au dat atacul noaptea trecută în mai multe gospodării din cartierul Stupini. Unul a stat de pază cu un topor pe stradă # BizBrasov.ro
Mai multe gospodării din cartierul Stupini au fost călcate de hoți noaptea trecută. Un locuitor din zonă a făcut publice câteva imagini surprinse de camerele de supraveghere în speranța că autorii furturilor vor putea fi identificați mai ușor. „În cursul nopții trecute, mai mulți hoți au acționat pe străzile Ardealului, Domniței, Crăițelor, Ioan Hozan, Coroniței [...]
11:00
Ce valoare au voucherele de vacanță pentru profesori și alți angajați din școli, în 2026 # BizBrasov.ro
Voucherele de vacanță pentru profesori și alți angajați din școli au valoare de 800 de lei în 2026 și suma poate fi folosită integral, iar angajatul nu trebuie să mai contribuie cu 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate. Pragul salarial a fost redus de la 8.000 în 2025 de lei la 6.000 de [...]
10:50
Polițistul Marian Godină pleacă din țară, în următoarea perioadă: „Singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana” # BizBrasov.ro
Aflat în concediu de creștere a copilului, polițistul Marian Godină a solicitat intrarea în concediu fără plată, întrucât plecarea sa din țară presupune obținerea unor venituri și absența de acasă pentru 3–4 luni. Anunțul său a stârnit o serie de speculații și comentarii din partea fanilor, mulți sugerând că plecarea sa din țară ar putea [...]
10:40
Primele trageri din acest an în poligonul de la Cincu vor avea loc în perioada 12 -16 ianuarie. Urmează să se execute trageri cu diferite categorii de armament. „Este strict interzis accesul oamenilor, animalelor, căruțelor, atelajelor sau a altor categorii de utilaje în zona poligonului. Orice accident, în eventualitatea producerii lui, va fi pus pe [...]
10:30
Meteorologi: La noapte va fi cea mai scăzută temperatură din acest sezon. Minime între minus 20 şi minus 10 grade # BizBrasov.ro
Meteorologi: La noapte va fi cea mai scăzută temperatură din acest sezon. Minime între minus 20 şi minus 10 grade. Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade, anunță meteorologii. Noaptea trecută, minimele au [...]
10:00
VIDEO Experiența călătoriei cu un tren modernizat pe ruta Cluj – Brașov. Ce oferte găsești la vagonul restaurant # BizBrasov.ro
Pasionații de trenuri au postat imagini din cadrul vagonului – restaurant al CFR Călători din compunerea trenului „Avram Iancu” al CFR Călători. „Astăzi călătorim pe ruta Cluj Napoca – Brașov cu trenul InterCity 532, care are mai nou în compunere un vagon – restaurant modernizat prin PNRR”, scrie autorul imaginilor. El prezintă vagonul – restaurant [...]
09:50
A început plata impozitelor la Brașov. Atât aplicația Primăriei, cât și Ghiseul.ro au picat și nu se pot face plăți online sau consulta sumele datorate # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, se pot plăti taxele și impozitele locale și în municipiul Brașov. Direcția Fiscală a anunțat că oferă o varietate foarte mare de mijloace de plată, de la cele on-line, prin brasovcity.ro sau ghiseul.ro, la plățile prin terminalele paypoint CEC Bank sau la oficiile poștale din Brașov, Sânpetru, Săcele, Tărlungeni, Cristian, Ghimbav și [...]
09:40
Echipa de curse a Universității Transilvania din Brașov, pe locul 1 în Europa în clasamentul anual general. Echipa de studenți pregătește pentru 2026 un vehicul electric # BizBrasov.ro
Echipa de curse a Universității Transilvania din Brașov, pe locul 1 în Europa în clasamentul anual general. Echipa de studenți pregătește pentru 2026 un vehicul electric. BlueStreamline, echipa de Formula Student a Universității Transilvania din Brașov se află pentru prima dată pe primul loc în Europa, în clasamentul celor mai bune echipe Formula Student pentru [...]
09:30
„Netflix”-ul teatrului românesc. Mii de piese vor fi online, iar accesul pe platformă va fi gratuit, la lansare # BizBrasov.ro
Teatrul Naţional Radiofonic din cadrul Radio România lansează, începând cu 15 ianuarie, noua platformă digitală eteatru.ro, cea mai amplă colecţie on-demand de teatru radiofonic din România. Lansarea are loc de Ziua Culturii Naţionale. Publicitate Noua versiune a platformei oferă acces în timp real la mii de producţii din arhiva Teatrul Naţional Radiofonic, de la spectacole [...]
09:20
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Emilia Șercan: „Lucrarea este plagiată începând cu prima pagină” # BizBrasov.ro
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Emilia Șercan: „Lucrarea este plagiată începând cu prima pagină” Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul [...]
08:30
Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit în această dimineață într-un incendiu care a avut loc în Satul Nou, lângă Hălchiu # BizBrasov.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit în această dimineață într-un incendiu care a avut loc în Satul Nou, lângă Hălchiu. În jurul orei 07:00, în această dimineață, pompierii brașocveni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o locuință din localitatea Satul Nou. La fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de [...]
05:40
Câinii vagabonzi rămân o problemă în multe localități din județul Brașov, în contextul în care administrațiile locale nu au servicii proprii care să gestioneze situația. Astfel, Primăria Sânpetru vrea să apeleze la serviciile unui operator autorizat, care să se ocupe în următorii 5 ani de gestionarea câinilor care mișună pe străzile comunei. Costul acestor servicii [...]
05:40
Aeroportul Brașov și-a refăcut cu peste 200.000 de lei stocurile pentru deszăpezirea pistei și suprafețelor de mișcare # BizBrasov.ro
Pentru ca traficul aerian să se desfășoare în condiții optime de siguranță în sezonul rece, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a refăcut stocurile de substanțe degivrante și antigivrante necesare curățării suprafețelor de mișcare și degivrării aeronavelor înainte de decolare. În acest sens, aeroportul a achiziționat 7.000 de litri de lichid degivrant Nordway KF, un produs pe [...]
05:40
Provocarea Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României: Winter Boot Challange, în Poiana Brașov, pentru cei care cred că au „mușchi” # BizBrasov.ro
Provocarea Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României: Winter Boot Challange, în Poiana Brașov, pentru cei care cred că au „mușchi”. Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României, care are sediul în județul Brașov, la Vlădeni, propune o provocare celor care petrec mult timp la sala de [...]
05:40
După ani buni de așteptare, încep lucrările de amenajare a unei săli de sport la Școala 4 din Răcădău. Investiția depășește 7,6 milioane de lei # BizBrasov.ro
Proiectul unei săli de sport la Şcoala Gimnazială nr. 4 din Braşov (de pe strada Jepilor) a fost anunțat în urmă cu mai mulţi ani de municipalitatea braşoveană, iar în 2019, a fost realizat și studiul de fezabilitate. De atunci, nu a mai avansat, iar abia în mai anul trecut a fost lansată licitația pentru [...]
05:10
Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie # BizBrasov.ro
Cinci posibile coșmaruri în vacanțele din străinătate. Ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie. Orice călător pornește la drum cu un plan. Mai puțini iau însă în calcul ce se întâmplă atunci când lucrurile nu merg conform planului. Iată, mai jos, care sunt cele mai frecvente cinci scenarii care pot transforma o vacanță într-un coșmar [...]
05:00
Povestea tâlharului Ion Bălan, ale cărui fărădelegi scăldate în sânge au ținut în teroare tot sudul Ardealului. El este autorul masacrului de la Codlea # BizBrasov.ro
În urmă cu aproape 100 de ani, un criminal periculos, evadat din penitenciarul Ocnele Mari, a ţinut în teroare tot sudul Ardealului. Crimele de la sfârşitul verii anului 1928 au îngrozit locuitorii Sibiului, Făgăraşului, Codlei şi Braşovului. Oricât s-au mobilizat autorităţile, banditul Bălan le scăpa tot timpul printre degete. Iar fărădelegile lui, scăldate în sânge, scandalizaseră [...]
Ieri
04:20
Pe serpentinele Transfăgărășanului, la peste 2.000 de metri altitudine, putem vedea ceva spectaculos: Acvila de munte, zburătoarea de pe stema României, una dintre cele mai impresionante păsări răpitoare din lume # BizBrasov.ro
România este țara care are una dintre cele mai mari populații de păsări răpitoare din Europa. Pe serpentinele Transfăgărășanului, la peste 2.000 metri altitudine, când te oprești să admiri peisajul, îți poți ridica privirea și să vezi ceva spectaculos. O siluetă uriașă care planează fără să bată din aripi. Este acvila de munte – pasărea [...]
11 ianuarie 2026
17:50
O casă și o magazie au fost cuprinse de flăcări la Zărnești. Pompierii intervin cu 8 echipaje # BizBrasov.ro
Pompierii brașoveni au fost anunțați, în jurul orei 17:00, despre izbucnirea unui incendiu la o locuință și la o anexă gospodărească, în localitatea Zărnești. La fața locului s-au deplasat șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă, o autoscară, precum și un echipaj de ambulanță SAJ. „La sosirea echipajelor, o magazie [...]
17:00
La acest moment, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 73A, între localitățile Râșnov și Predeal, ca urmare a producerii unui accident rutier, după ce conducătorul unui autoturism ar fi pierdut controlul vehiculului și s-ar fi răsturnat pe carosabil. În urma evenimentului, o persoană a suferit leziuni și beneficiază de îngrijiri medicale de specialitate. Pentru [...]
15:40
Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, valoarea totală estimată a contractului fiind de 12,43 milioane lei. Potrivit unui anunţ publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) contractul vizează furnizarea şi instalarea unor sisteme hardware şi software de supraveghere şi securitate, precum şi integrarea, acolo unde este posibil, [...]
14:20
Șofer din Racoș prins „șprițuit” pe străzile din Rupea cu o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rupea efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, deschis după ce au identificat, în trafic, un bărbat, care ar fi încălcat prevederile legislației rutiere, respectiv a condus în timp ce se afla sub influența alcoolului. Sâmbătă, aproape de miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rupea, aflați în exercitarea atribuțiilor [...]
14:10
Tânăr agresiv arestat, după ce l-a luat la bătaie pe un alt tânăr, lângă un local din Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au întocmit un dosar penal și efectuează cercetări cu un bărbat în stare de arest preventiv, după ce acesta ar fi agresat fizic o persoană, în timp ce se aflau în proximitatea unui local public din municipiu. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00, polițiștii din [...]
14:00
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 70% în ultimul deceniu, în timp ce în alte state europene au rămas aproape la fel ca în 2015 # BizBrasov.ro
În România, prețul locuințelor a crescut cu aproape 70% în ultimii 10 ani, iar cel al chiriilor cu 55%. În centrele universitare, salturile au fost chiar mai mari, spun specialiștii în imobiliare. Chiar dacă majorarea nu e la fel de accelerată ca în alte state europene, puterea scăzută de cumpărare a românilor face ca tot [...]
12:50
Achitarea fostului viceprimar al Brașovului în dosarul catacombelor, explicată de judecători: fapta a existat, dar fără intenție penală # BizBrasov.ro
Achitarea Flaviei Boghiu, fost viceprimar USR al municipiului Brașov, în dosarul cunoscut drept „al catacombelor”, a fost prezentată de liderii USR drept o victorie totală în fața unor acuzații considerate „ridicole”. Analiza motivării Tribunalului Brașov, făcută de Fanatik, arată însă o realitate juridică mai nuanțată: instanța nu a negat existența faptei, ci a concluzionat că [...]
11:40
O nouă formă de înșelăciune informatică face tot mai multe victime în România, speculând încrederea utilizatorilor în serviciile de curierat. Metoda, deși simplă în esență, este extrem de eficientă: victima primește un mesaj banal pe WhatsApp care anunță sosirea unui presupus colet, însoțit de un link ce promite detalii despre livrare. În realitate, acest click [...]
10:20
Un an ratat pentru turismul intern: optimismul din ianuarie, spulberat până în noiembrie # BizBrasov.ro
Cifrele date publicității de către INS arată că în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat cea mai mare scădere în turismul intern, raportat la anul precedent. În primele 11 luni ale anului trecut au ajuns cu aproape o jumătate de milion de români mai puțin în unitățile de cazare interne. ingura veste bună este că numărul [...]
10:10
Propunerea privind creșterea salariului minim la 4.325 lei/lună a ajuns la Consiliul Economic și Social # BizBrasov.ro
Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, informează Rador Radio România. Proiectul care prevede creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie, a fost înregistrat la Consiliul Economic și Social, unde va primi un aviz, [...]
09:40
CNSAS cere condamnarea unui fost ofițer de Securitate. Acesta ar fi participat la devalizarea Bancorex și și-ar fi cumpărat cu banii din credite terenuri și ferme de animale în Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus, luna trecută, la Curtea de apel București, o acțiune în care solicită să se constate că un fost ofițer al regimului comunist a încălcat drepturile omului și, astfel, a făcut Poliție Politică. Este vorba de Ion Giotoiu, acum în vârstă de 75 de ani. Contactat de G4Media.ro, [...]
09:20
Weekend aglomerat în Poiana Brașov. Timpi de așteptare de până la 20 de minute pentru îmbarcarea la telegondolă # BizBrasov.ro
Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline în weekend. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei. Peroanele de [...]
